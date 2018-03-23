Очевидно, что проблема угольной пыли, отравляющей жизнь тысячам людей, перестала быть сезонной и начала всерьез дестабилизировать социально-экономическую обстановку на юге Приморья, и прежде всего — в Находкинском городском округе, где к углеперевалке имеют отношение практически все порты — как специально созданные для такой деятельности, так и быстро «перестроившееся» ради выгодного экспортного бизнеса. Жители протестуют, надзорные органы ужесточают контроль, приостанавливают деятельность и выписывают штрафы, губернатор края Владимир Миклушевский берет ситуацию под личный контроль.

Jumplink.ru Уголь

Дошли до жизни такой

«Почти половина всего экспорта угля через российские порты приходится на дальневосточное направление. Крупнейшими странами-импортерами российского угля являются страны АТР, прежде всего — Китай, Япония и Южная Корея. В ближайшие годы следует ожидать увеличения российского экспорта через порты Дальнего Востока. В связи с этим ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» организовал на своей территории угольный терминал, который в настоящее время перегружает более 400 тысяч тонн угля в год», — сообщается на официальном сайте ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод», универсального морского порта с ежегодным грузооборотом порта 600−700 тысяч тонн.

Экономическая конъюнктура побудила компании с такими названиями, как АО «Дальмормонтаж», ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод», ООО «Восточный лесной порт» заняться в свое время совершенно непрофильной для них перевалкой угля.

«Заниматься углем вынудили обстоятельства, — рассказали в ООО «Восточный лесной порт». — До этого, как вы сами понимаете, мы перегружали лес». «В советское время, когда шло освоение Севера, Дальнего Востока, соответственно, требовались производственные мощности, а их нужно было ремонтировать. Так и возникло наше предприятие, — рассказали в АО «Дальмормонтаж». — Постепенно к 90-м годам все это пришло в упадок, поменялись собственники. «Дальмормонтаж» разделился на две организации — «Дальмормонтаж Восточный» по сей день продолжает заниматься ремонтом и обслуживанием портовых кранов, а «Дальмормонтаж» начал заниматься стивидорской деятельностью». «Порт у нас универсальный, — пояснили в ООО «Стивидорная компания «Малый порт». — Скажут завтра грузить лес — будем грузить лес. Скажут грузить сахар, будем грузить сахар. На данный момент, как сами понимаете, экономика диктует переваливать уголь. Поэтому переваливаем уголь».

«В достаточно обозримый период порты перегружали лес, металл и контейнеры. Поменялась экономика. Но вот исчез лес, почти исчез металл. Контейнеры перешли на специализированные терминалы, и порты остались бы вообще без работы, если бы не появился уголь. Что делать портовикам? Они обслуживают экономику страны. Идет уголь, значит, переваливают уголь. Это универсальные порты. Они были построены в советский период для всех грузов. Поменяется экономика, повезут металл, и они сами же все бросят. Но пока у нас основным идет уголь», — считает заместитель генерального директора ОАО «ДНИИМФ» по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) Евгений Новосельцев.

Прогнозы и «шарашки»

Как отмечает председатель краевого «экологического» Общественного экспертного совета (ОЭС) Александр Агошков, добыча угля на шахтах Западной Сибири из года в год увеличивается. При этом наибольшее количество добытого там угля поставляется на экспорт. И предполагается, что к 2020 году, то есть в самое ближайшее время, до 80% экспортного западносибирского угля (в основном из Кузбасса) будет переваливаться в страны АТР через порты Дальнего Востока, включая приморские. Отказаться от этого бизнеса — значит надолго, если не навсегда, выпасть из мирового транспортно-логистического тренда. Чем это обернется для того же Находкинского городского города, говорилось неоднократно: сегодня компании, так или иначе связанные с перевалкой угля, дают 95% налоговых отчислений в бюджет городского округа, при этом в сфере угольной перевалки и связанными с ней областями деятельности занята почти треть населения ГО.

Bundesarchiv, Bild 183-78351-0003 Weiß CC-BY-SA 3.0 Двухканатный грейфер на экскаваторе. 1960

Но если город уже сейчас задыхается в «угольных тисках», то что его ожидает в будущем?

И уж коли иной, не портово-угольной альтернативы для экономического развития Находкинского городского округа не просматривается, то почему бы не обратиться к мировому опыту. В конце концов, есть такие крупные города-порты, как Ньюкасл, Антверпен, Копенгаген, Роттердам, где переваливается гораздо большее количество угля (причем открытым способом!), а вот проблем для местного населения — куда меньше.

Один из признанных культурных центров Нидерландов Роттердам имеет порт, являющийся важнейшим центром по обработке насыпных, наливных, контейнерных и других грузов как внутри Европейского континента, так и по всему миру. На территории порта (на островах в дельте реки Рейн) находится семь (!) нефтеперерабатывающих предприятий. И ни это, ни мощные угольные терминалы не мешают многочисленным туристам наслаждаться достопримечательностями Роттердама, включая зоопарк Блайдорп, парк Пласвайк, дендрологический парк Тромпенбург.

«В портах Копенгагена зеленая трава и прекрасная атмосфера. Рядом — коттеджи. И никаких проблем для их обитателей. Почему? Потому что используется самая передовая технология угольной перевалки», — поясняет Александр Агошков. «А при такой варварской технологии погрузки-перегрузки угля грейферами, то есть крановой разгрузки вагонов и погрузки в трюмы, какая используется в Находке, возникают большие проблемы и для самого стивидора, и, главным образом, для населения, которое живет в районе порта, а также для окружающей среды: морской флоры и фауны, растительного и животного мира, который находится в районе этих портов. Все мы знаем из СМИ о том, что такая пагубная практика открытой перевалки угля, тем более с такими «варварскими» схемами, как грейферная, которая не только ухудшает атмосферу, но и вызывает массовые возмущения населения приморских городов, где осуществляется перевалка».

Существующие методы пылеподавления (распылители воды и генераторы снега) проблему кардинально не решают, хотя этим, конечно, надо заниматься, поддержав решения губернатора, отметил в свою очередь Евгений Новосельцев. «Проблема состоит в том, что это — дорогостоящие мероприятия. Эффекта меньше, чем затрат. Мелким собственникам надо сворачивать бизнес и закрывать терминалы», — считает эксперт.

По мнению же действительного члена Российской академии горных наук, действительного члена Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, доктора технических наук Анатолия Васяновича, угольные терминалы на Дальнем Востоке строиться и развиваться будут. Вопрос — какие?

«Учитывая, что Дальнему Востоку уделяется внимание со стороны руководства нашей страны, учитывая, что у нас есть акватории, угольные терминалы не сегодня-завтра будут появляться. Эти терминалы нужны, в первую очередь, для экономики. Но не те угольные терминалы-«шарашки», которые есть в Находке! Это должны быть мощные терминалы, которые дают достойный объем в государственный бюджет поселка, края, района», — выразил свою точку зрения Анатолий Васянович. «Я против таких терминалов, которые имеются сегодня в Находке. Это не терминалы, а позорище наше общее. Надо составить действенный план мероприятий по борьбе с этим безобразием. То же надо делать и в Посьете. Пыли там достаточно. Я рад пропагандировать угольные терминалы, но они должны быть сделаны по лучшим мировым технологиям безопасности и экологии. Есть угольные терминалы за границей, там рядом светлая вода. Такие угольные терминалы должны быть и в Приморском крае».

Конечно, Находка — не Роттердам, но вернуть чистый воздух и светлую воду приморскому городу все-таки можно, уверены эксперты. Для этого нужно использовать передовые технологические наработки в области угольной перевалки: арочные стальные каркасные укрытия по пути перемещения составов с углем, вагоноопрокидыватели, система разморозки вагонов, ветрозащитные сооружения, аспирационные установки по очистки воздуха, система ленточных конвейеров, судопогрузочные машины и т.д.

Суровая стивидорная реальность

«На сегодняшний день грейферная погрузка составляет, наверное, порядка 70% от других видов погрузки», — поясняет заместитель генерального директора АО «Дальмормонтаж» Александр Алексашкин. «Да, есть погрузка с помощью судопогрузочных машин, но это применяется на специализированных терминалах, где они предусмотрены проектной документацией при постройке».

По словам собеседника агентства, грейферная погрузка требует большого внимания и точности. Необходимо следить за плотностью закрывания створок грейфера (иначе возможно дополнительное рассыпание и пыление), соблюдать необходимую высоту поднятия грейфера над трюмом судна. Как правило, при эксплуатации все нарушения строго пресекается обслуживающим персоналом. А если крановщик выполняет все предусмотренные технологические процессы, опускает грейфер внутрь трюма и там его раскрывает, то я не вижу здесь вообще никаких проблем.

Peruanec Мостовой перегружатель с двухчелюстным канатным грейфером

Однако проблемы все-таки есть. Во всяком случае, об этом постоянно говорят жители Находки, экологи, природоохранные органы, депутаты и глава региона.

«Бесспорно, нужно что-то делать, — соглашается Александр Алексашкин. Наша компания уже рассматривает возможность приобретения судопогрузочной машины. Но это процесс не одного дня и даже не одного года. Необходимо сначала спроектировать машину под каждый конкретный терминал».

По словам пресс-секретаря компании ООО «ВСК» Надежды Барановой, их терминал расположен в порту Восточном очень далеко от жителей.

«У нас совершенно другая история, чем в Находке. Там пыление актуально. Если хотите узнать подробней о том, как мы осуществляем перевалку, присылайте официальный запрос», — заявила Надежда Баранова.

Удаленность терминала от жилых массивов, расположение его в так называемой промышленной зоне — хорошее решение, принятое еще в советские времена. Однако не следует забывать и об окружающей среде. Звери, рыбы, гидробионты и растения на митинги протеста, конечно, не ходят, но экологическая ситуация от этого не улучшается. Необходимо внедрение передовых технологий, необходима специализация. По-другому не получится.

Что дальше?

Ужесточение контроля над деятельностью угольных стивидоров — шаг, несомненно, правильный. И то, что решение проблемы взято на личный контроль губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, несомненно, вселяет оптимизм. Тем более что появились первые «ласточки» и со стороны надзорных органов (о приостановке угольной перевалки на терминале ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» мы уже упоминали).

Как рассказал губернатор в недавнем эфире программы «Ответы» после того, как проинспектировал ряд угольных терминалов Находки, краевые власти намерены заставить стивидоров, занимающихся перевалкой «черного золота», всерьез заняться борьбой с угольной пылью, мешающей жить находкинцам. Разработан план, на реализацию которого у стивидоров есть ровно год. Улучшить экологическую обстановку призваны водяные и снеговые пушки, ветрозащитные и пылезащитные экраны, ангары для хранения угля, системы автоматического контроля выбросов в границах единой санитарно-защитной зоны терминалов, систематическая уборка территорий города, прилежащих к терминалам.

Однако за скобками плановых мероприятий, похоже, остались вопросы серьезной модернизации угольных терминалов — в сторону специализации и внедрения на них по-настоящему современных технологий перевалки угля. Хотя, возможно, также требования появятся уже в ближайшее время.