Вашингтон, 20 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Уход США из Сирии будет серьезной стратегической ошибкой, заявил в интервью Fox News Джек Кин — отставной генерал, бывший заместитель начальника штаба армии США, аналитик по вопросам обороны, председатель совета Института военных исследований.

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Несмотря на то, что Кин соглашался со многими внешнеполитическими решениями президента США Дональда Трампа, он категорически не согласен с решением о выводе из Сирии американских войск:

«Я считаю, что это серьезная стратегическая ошибка, она будет иметь ужасные последствия. Я думаю, что президент пожалеет об этом решении».

По словам Кина, преждевременный вывод войск в силу разочарованности или усталости (в пример Кин привел в пример Вьетнам и Ирак) ведет к неблагоприятным и даже страшным последствиям:

«Россия и наши противники будут смотреть на это не как на победу Соединенных Штатов, а как на слабость».

Напомним, ранее Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что США победили «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, и добавил, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства. Чуть позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.