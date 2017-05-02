Начинающийся в Калининградской области новый туристический сезон и, как следствие, активизация сувенирного бизнеса, совпали со значительными общественно-политическими переменами в регионе.

Militaryrussia.ru Полёт «Искандера»

Итак, процессы «германизации» в российском эксклаве, доселе игнорировавшиеся и властью, и обществом, наконец, замечены. Видные деятели публично сказали важные слова. Например, президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс: «Мы, как организация граждан РФ, против германизации Российской Федерации»; экс-депутат Госдумы Андрей Колесник: «Под видом изучения истории политую кровью наших солдат калининградскую землю заполняет немецкая идентичность»; врио губернатора Антон Алиханов: «Калининград — это, безусловно, Россия, никакая «германизация» тут невозможна».

Очевидно, что «германизации» нужно топливо, иначе ментальная перекодировка русской молодёжи по формуле «Кёнигсберг, прости — Калининград, прощай» заклинит. В течение двух десятилетий таким горючим являлось массовая визуальная культура, зиждущаяся только лишь на немецком прошлом. Ключевым элементом этой культуры была и остаётся сувенирная составляющая Калининградской области.

Сегодня если туристам что и предлагается из советского прошлого — то, скажем, лишь подобные ниже представленные «экспонаты».

Maxpreuss.ru Скабрезный магнитик с изображением монумента Матери-России в Калининграде

Перед вами магнитик с изображением величественного монумента Мать-Россия, установленного в Калининграде сорок лет назад. Очевидно, что ракурс выбран сознательно издевательским, вызывающий скабрезные насмешки как в отношении Калининграда, так и в отношении России.

Выпускает такую продукцию частная фирма, которая к немецкому наследию относится совершенно иначе. На их сайте продаются магнитики не только с улыбающимся Кантом, но и магистрами Тевтонского ордена, который потерпел сокрушительное поражение от объединённых вооружённых сил русских, литовцев, чехов и поляков в знаменитой Грюнвальдской битве в 1410 году. Шестьсот лет назад тевтонские псы-рыцари воспринимались, без преувеличения, как сейчас нацистский Третий рейх. Оба несли невероятные страдания славянским народам. А теперь в Калининграде даже разливается коньяк «Тевтонский орден», с этикетки которого смотрит контур замка Кёнигсберг фон Юнгингена, который также был разбит под Грюнвальдом.

ИА REGNUM Калининградский коньяк, прославляющий Тевтонский орден, и серия магнитиков с орденскими магистрами

Суммирую: сегодня калининградские сувенирные магазины тотально завалены картинками несуществующего замка Кёнигсберг, прочей немецкой архитектурой, а также «земляков» Канта, Гофмана, Коринта, Арендт…

Безусловно, отказываться от прошлого земли, на которой ты живёшь, неумно. Однако, по моему убеждению, в Калининградской области должен быть чёткий баланс между русскими и немецкими символами. Сейчас же мы наблюдаем жуткий дисбаланс. Россией, Родиной в калининградских лавках не пахнет. Однако если удастся кардинально перестроить этот визуальный, связанный с материальной памятью бизнес, то через несколько лет «германизация» потеряет подпитку и сойдёт на нет.

Предлагаю туристическому кластеру наброски конкретных идей, как максимально русифицировать сувенирный Калининград.

Первое. Необходима радикальная смена узнаваемых образов-личностей. И здесь, оказывается, нас ждёт удивительная находка, которой порадовались бы иные русские города. Речь идёт о серии «исторических квартетов», совершенно незаслуженно забытых.

Итак, первый квартет для сувенирной визуализации — это русские губернаторы Восточной Пруссии периода Семилетней войны: Вилим Фермор, Николай Корф, Василий Суворов и Петр Панин (конечно же, русских губернаторов было пять, но портрет последнего — Фёдора Воейкова, прослужившего в этой должности всего на несколько дней, к сожалению, не сохранился).

Следующая великолепная четвёрка — легендарные космонавты, жившие в разные годы в Калининградской области: Алексей Леонов, Виктор Пацаев, Юрий Романенко, Александр Викторенко.

Совершенно обойдена тема полководцев, непосредственно бравших город-крепость Кёнигсберг в 1945 году. Кроме маршалов Василевского и Рокоссовского и генерала Баграмяна, молодёжь никого не знает в лицо (портреты этих военачальников раз в год мэрия вывешивает на площади Победы). А ведь здесь мы также имеем героическую четвёрку:

— генерал 43-й армии Афанасий Белобородов и генерал 50-й армии Фёдор Озеров, чьи бойцы брали Кёнигсберг с севера;

— генерал 11-й армии Кузьма Галицкого, бойцы которого зашли с юга.

— наконец, генерал Николай Xлебников, командовавший фронтовой артиллерией во время штурма Кёнигсберга.

В итоге мы имеем 12 образов, а это прекрасное число для наглядных символических экспериментов. 12 месяцев в году (пожалуйста, материал для ежедневников и календарей), 12 часов в сутки (украшайте циферблаты часов), 12 знаков зодиака… Просятся соответствующие наборы магнитиков, открыток, картин, обсыпанных янтарной крошкой. Да те же матрёшки из русских губернаторов Восточной Пруссии на ура пойдут.

Идём дальше. В сувенирной продукции абсолютно не отражена тема русских, советских и российских памятников. Убеждён, что туристы как из «большой России», так с Запада с удовольствием станут покупать на память маленькие бронзовые статуэтки конной скульптуры Елизаветы в Балтийске (именно дочь Петра присоединила Кёнигсберг к Российской империи), а также космонавта Леонова, первым в мире вышедшего в открытый космос (можно сделать 3-D копию со знаменитой почтовой марки 1972 года). Копия памятника первым переселенцам, открытого в прошлом году в г. Советске, также вызовет интерес.

Марка в честь выхода Леонова в открытый космос

Отдельного продвижения в сувенирной отрасли требует фигура выдающегося просветителя XVIII—XIX веков Андрея Болотова, служившего переводчиком при канцелярии русского генерал-губернатора Пруссии в конце XVII века. Его мемуары служат единственным источником бытописания Кёнигсберга при русских.

Достойно будет выглядеть миниатюра Стелы 1200 гвардейцам, сложившим голову при штурме фашистской крепости Кёнигсберг. Факт: самый ходовой сувенир в Волгограде — копия Родины-Матери из бронзы или олова. А ведь калининградский мемориал гвардейцам — вообще первый в мире памятник Героям, освободившим мир от нацистской гадины.

Из этой же победной серии прекрасным сувениром могут стать магнитики, керамические миниатюры и пр., стилизованные под легендарный фотоснимок апреля 1945 года, символизирующий победоносное окончание штурма Кёнигсберга. Я говорю о фото, где бойцы водружают Красное знамя Победы над башней Дона — ныне Калининградским музеем янтаря. Именно музею янтаря, который ежегодно посещает до 200 тыс. туристов, необходимо в первую очередь изготовить такие эмблемы.

Стоп-кадр кинохроники Водружение Красного знамени Победы в Кёнигсберге

В туристическом плане абсолютно не оценена ключевая битва Первой мировой войны — Гумбинненское сражение в Восточной Пруссии, где Русская армия, разгромив немцев, фактически спасла Францию от оккупации. На территории Калининградской области покоятся более 30 тыс. русских солдат, и они, безусловно, достойны увековечивания в сувенирной продукции.

Из «монументальной пропаганды» Калининград славен Домом Советов, построенным вместо взорванного орденского замка. Пока калининградские «немчики» плевались «уродством» советского здания, являющегося доминантой Калининграда, польские предприниматели легко включили наш Дом Советов в коллекцию сборных бумажных моделей в стиле «Brutal East». Коллекция посвящена — цитирую — «архитектурным достопримечательностям городов Восточной Европы», и только германизированные калининградцы хотят во что бы то ни стало снести брутальный дворец и воссоздать хоть кусок от орденского замка.

Zupagrafika.com Польский сувенирный бизнес недавно оценил брутальность калининградского Дома Советов

Особое внимание хочу остановить на сувенирах в стили милитари. Наш Дважды Краснознаменный Балтийский флот этого достоин. Представьте только мальчуганов, собирающих серию именных десантных и сторожевых кораблей Балтфлота.

Хитом же продаж вполне могут стать копии ракетных комплексов «Искандер». Например, с надписью по-немецки «Grüsse aus Kaliningrad» на ракетном стволе. Убеждён, в дни чемпионата мира по футболу за этими «искандериками» европейские болельщики будут выстраиваться в очереди не меньшие, чем за автографами футболистов.