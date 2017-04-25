Ракетный удар США по целям правительства Сирии стал значительной сменой курса политики Белого дома, поскольку за какие-то несколько дней до химической атаки, якобы совершенной правительством Сирии, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что смена режима в Сирии больше не является приоритетной задачей для США. Затем, совершив ошеломительный, хотя, быть может, и неудивительный разворот, Дональд Трамп отдает приказ о нанесении удара по базе ВВС Сирии «Шайрат», с которой, по словам Вашингтона, и была осуществлена химическая атака на сирийский город Хан-Шейхун несколькими днями ранее. Тем не менее военные действия США могут стать толчком к более активному взаимодействию США и России, пишет Мадлен Нист в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

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Администрация Трампа назвала атаку «пропорциональным ответом» на использование Асадом химического оружия против собственного населения. При этом лидеры международного сообщества поспешили высказать свою поддержку «быстрого и оправданного» действия. Несмотря на различные интерпретации сложившейся ситуации, удар должен предоставить возможность перезапуска дипломатических усилий между США и Россией, а следовательно и с Асадом.

США необходимо пойти на незначительные дипломатические меры, целью которых будет стратегическая и целевая помощь гражданскому населению, а также сокращение враждебности между «режимом» Асада и сил сирийской оппозиции. Более того, влияние исламистов элементов на нерадикальные части оппозиции должно стать областью взаимного интереса, который сможет подтолкнуть Россию и США за стол переговоров.

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Так, ответ Москвы, ключевого союзника Дамаска, на удар носил быстрый и целенаправленный характер. Кремль заявил о своем намерении не поддерживать больше канал связи, разработанный для предотвращения случайных столкновений летательных аппаратов. Тем не менее потом Москва отказалась от этой угрозы. Россия также развернула сторожевой корабль, оснащённый крылатыми ракетами «Калибр» в Средиземном море. На фоне того, как обе стороны сыграли свои карты, пришло время сократить двустороннее напряжение и нарастить дипломатическую деятельность.

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Тот факт, что удары привели к обострению напряженности между Вашингтоном и Москвой, не стоит считать чем-то исключительно негативным. И действительно, связанный с этим потенциальный риск более взрывоопасных отношений может побудить стороны более серьезно рассмотреть взаимодействие по их предположительным «взаимным интересам» — сокращении насилия в Сирии для начала осмысленного политического процесса.

После применения химического оружия, осуществленного, по мнению автора, Асадом, обе стороны могут посчитать привлекательным возвращение к статус-кво до 2013 года по использованию химического оружия. Этого нужно избежать. Вместо этого, США и Россия должны пойти на совместные шаги по предотвращению прямой конфронтации друг с другом, в то же самое время, работая на сокращение насилия между проправительственными войсками и оппозицией. Вашингтон и Москва на протяжении долгого времени считали исламизм угрозой взаимным интересам. Работа в этом направлении не только даст более значительные ресурсы для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытаются провести радикализацию не исламистских элементов, сражающихся против Асада, но и предоставят необходимое время для формирования надежного политического процесса. Если государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и был прав, говоря до ракетного удара, что будущее сирийского режима должен определять сирийский народ, значит необходимо обеспечить наличие должного процесса, посредством которого граждане Сирии смогут выразить свою волю.

Для начала процесса Россия, США и их партнеры по региону должны серьезно оценить влияние группировок, подобных «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые доминируют над большей частью удерживаемой мятежниками территории на северо-западе Сирии и контролируют территории, граничащие с захваченными оппозицией. Игнорируя вызовы, которые представляет данная группировка, США и Россия позволяют им проводить радикализацию более умеренной оппозиции.

Так, исключение «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из режима прекращения огня развязало боевикам руки, предоставив правительству Асада возможность для нанесения ударов по удерживаемым оппозицией территориям. Включение же «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в режим прекращения огня дало бы США и Турции необходимое время и рычаг давления для работы со своими партнерами в среде мятежников на месте, чтобы предотвратить их радикализацию.

Если Москва и Вашингтон не ответят на вызовы «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — особенно ввиду способности боевиков «радикализовывать» умеренную оппозицию, — Вашингтон и Москва рискуют оказаться в ситуации более экстремистски настроенной оппозиции. Именно взаимная обеспокоенность возможностью развития сценария по этому пути должна стать тем, что подтолкнет США и Россию за стол переговоров, несмотря на значительные различия во взглядах о том, какой политический процесс должен проводиться в Сирии.

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Таким образом, какими бы ни были риски и приобретения от ракетного удара 7 апреля, сейчас важно то, заключает автор, что у России и США есть шанс обратить сложившуюся ситуацию в возможность взаимодействия в областях, в которых сходятся непосредственные интересы двух стран, а именно сокращение насилия между сирийским правительством и оппозицией, ослабление страданий мирного населения, а также начало надежного политического процесса.