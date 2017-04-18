



Прежде, чем рассказать о том, что происходило на выставке ND Expo в этом году, позволим себе несколько размышлений на отвлеченные темы. Или, точнее — на темы, только кажущиеся отвлеченными.

Полное официальное название этой выставки звучит так: «Атомная энергия для устойчивого развития», но чем длиннее становится история выставки, тем более очевидно, что это уже далеко не только атомная энергия, выставка становится форумом, значение которого сложно переоценить. Демонстрация нашей, российской, высокотехнологичной продукции, в которую вовлекаются все новые компании и организации, обсуждение направлений и тенденций, деловое общение, круглые столы и конференции, пленарные дискуссии и презентации — это ND Expo.

Основные цели выставки постепенно эволюционируют, достаточно просмотреть официальные релизы в хронологической последовательности.

2014 год : «Продвижение неядерной продукции Росатома на российском и зарубежном рынках. Позиционирование Росатома как драйвера инновационного развития экономики России»;

: «Продвижение неядерной продукции Росатома на российском и зарубежном рынках. Позиционирование Росатома как драйвера инновационного развития экономики России»; 2015 год : «Демонстрация высокотехнологичной продукции для атомной и нефтегазовой промышленности России, развития ж/д транспорта. Обсуждение вопросов импортозамещения высокотехнологичной продукции для ключевых отраслей промышленности России»;

: «Демонстрация высокотехнологичной продукции для атомной и нефтегазовой промышленности России, развития ж/д транспорта. Обсуждение вопросов импортозамещения высокотехнологичной продукции для ключевых отраслей промышленности России»; 2016 год: «Демонстрация наукоемкой продукции и содействие ее продвижению на внутренний и внешний рынки, расширение сотрудничества в сфере промышленного и технологического взаимодействия, обмен опытом в области локализации и трансфера технологий, механизмов финансирования и оценки коммерциализации научно-технических решений».

И год нынешний, который удивил тем, что не стал менять цели и задачи, заявленные годом ранее, зато перекроил формат выставки за счет новых, чрезвычайно интересных ее участников. И это уже не только Росатом, это уже широчайший круг отраслей промышленности.

Давайте не будем перебегать сразу на конкретику: как расширялся круг участников, какие конкретно новинки были показаны, какие новые механизмы добычи денег на развитие науки и техники появляются. Немножко философии в наше время ведь не помешает.

Итак, что мы видим? Проект, начатый Росатомом несколько лет назад с достаточно утилитарной целью — показать и рассказать о своих проектах и наработках вне традиционной энергетической тематики, стал расти и развиваться «сам по себе». В этом году к выставке подключилось Агентство стратегических инициатив — организация, задуманная как реализатор заявленной Владимиром Путиным в декабре 2014 года в его послании Федеральному Собранию Национальной технологической инициативы. К выставке подключился венчурный фонд, а ВЭБ и вовсе выступил с предложением, невероятным для наших не шариатских банков — финансисты готовы не только кредитовать, а еще и выступать соучредителями предприятий, пытающихся развивать новые, ранее невиданные-неслыханные технологии. При этом новые участники приходят в ND Expo не под административным нажимом и даже — о, чудо! — не из-за неких коррупционных схем, поскольку бюджетных, государственных денег в ND Expo просто нет.

Что такое-то, как же так-то? Нам кажется, ни много и ни мало, что таким вот способом пробивает себе путевку в жизнь идея Русского Мира. Что такое Русский Мир в понимании журнала «Геоэнергетика.ru»? Для нас Русский Мир — это не косоворотка, балалайка, нательный крестик и самовар на столе, это даже не буденовка с алой звездой. Это наш уникальный, особый цивилизационный путь развития, складывавшийся веками, вне зависимости от формы государственного правления. Россия — это отдельная, особая страна, но не потому, что «мы самые лучшие» или «мы самые крутые». Каждый народ уникален по своему, а особость России — в ее размерах и в ее климате. Мы живем в городах, расположенных в таких широтах, живущих в таких зимах, в которых народы других стран способны только выживать, совершенно искренне считая такое выживание подвигом, доступным единицам. В нашем климате и в наших просторах истоки нашей общинности, корни нашей готовности сосредотачиваться в нужное время ради выполнения общей работы, на которую у любых других народов уходит полгода — одним рывком, за пару недель. Да, сейчас подавляющее большинство из нас стали горожанами, но сколько лет этой нашей городской жизни по сравнению со столетиями деревенской?.. Не успел посеять в правильное время — зимой твоя община обречена на вымирание. Не успел убрать урожай за 4−5 дней и все, что осталось на полях, утонуло в осенней распутице, мгновенно сменившейся лютой стужей. И так — из века в век, и от этого алгоритма, живущего где-то в костном мозге, мы не ушли. На этом мы пережили лихолетье Гражданской, на этом состоялся невиданный рывок в индустриализации, образовании, освоении сотен новых профессий в 30-е, на этом мы победили объединенную Гитлером Европу, на этом мы в рекордные сроки встали из руин самой страшной из войн, одновременно покорив космос и атом. В 1991 все изменилось: как говорят господа либералы, «Россия вернулась в семью цивилизованных стран». Теперь каждый из нас имеет право думать только о самом себе, выживать в одиночку, высшей ценностью стал толстый кошелек, дающий возможность потреблять, потреблять и еще раз потреблять.

Но Россия не вернулась в некое «братство капиталистических народов» — она всего лишь попыталась это сделать, но в реальном мире жесточайшей конкурентной борьбы всеми методами, ее в качестве равноправного партнера никто не ждал. Россия как государство очень хотела «быть как все», но такой она никому не нужна. И не нужна больше всего — нам самим. Ведь наши размеры и наш климат никуда не делись, «быть как все» мы сможем, только если чутка повернем земную ось.

За счет чего живут в достатке страны Запада, за счет чего богатеют у нас на глазах страны Юго-Восточной Азии? Да за счет экспорта производимой продукции промышленной и интеллектуальной, за счет доли в системе мирового разделения труда. Но Россия никогда не добьется достойного места под солнцем, конкурируя на традиционных рынках. Компьютеры с айфонами можно собирать и в Бангкоке, и в Якутске, не так ли? Вот только капиталист, отчебучивший такое производство где-нибудь в Анадыре, неизбежно обнаружит «удивительные дела». Чтобы рабочий давал такую же выработку, вьетнамского размера зарплаты не хватит — рабочим нужно одеваться и питаться совсем иначе, чем в тропиках. И улицы придется чистить от снега и освещать, и производственные помещения придется отапливать. И, хоть ты в лепешку расшибись, но компьютер made in Hatanga, будет иметь себестоимость выше, чем компьютер made in Hong-Kong. Не потому, что капиталисты и их работники в России «какие-то не такие» — это сама Россия «не такая». Это — данность, которую не изменить ни по щучьему веленью ни по чубайсову хотенью.

Так за счет чего же России жить-выживать и достойное место в этом мире занимать? Есть всего два варианта ответа, хоть «просвещенной Европе» люб только один из них. Это когда мы сами себе хребет перебьем, чтобы сподручнее было на четвереньках стоять, добывая полезные ископаемые «на вынос» и соглашаясь в обмен получать хамон с пармезаном для избранных и перловую кашу с запахом мяса для прочих. И, само собой, надобно нам еще при этом орднунг соблюдать: раз вы в капитализм недавно вернулись, так почаще повторяйте слова вашего же классика — «В твои лета не должно сметь свое суждение иметь». Молча выполняйте то, что велено! И казалось, что так и будет, что еще пару десятков лет такого орднунга — и не станет России, появится территория, населенная обслуживающим «золотой миллиард» персоналом. И наши внутренние глашатаи «капиталистической семьи народов» нас почти уговорили, почти убаюкали.

А потом? А потом случилась Русская Весна, укол снотворного и успокоительного внезапно перестал действовать. «Случился» Крым и «случилась» реакция Запада, уже мнившего себя коллективным властелином России. «Не сметь! В угол! Накажу!». И случилась сила воли нашего президента, который без экзальтации, не повышая голоса, попросил всю эту публику заткнуться и даже не пытаться путаться под ногами. Называйте это как угодно — удачно примененными политическими технологиями, божьим даром, как-то еще, но факт остается фактом. Владимир Путин четко уловил, что наш народ никогда не смирится с коленно-локтевой позицией, скорее мы согласимся на временный спад уровня жизни, согласимся на полную переориентацию на новых партнеров на мировой сцене. Сейчас уже все очевиднее, что Россия справляется с кризисом, вместе с ним стряхивая, выбрасывая на свалку всех шаманов глобального либерального капитализма.

Вот только при чем тут геоэнергетика вообще и ND Expo в частности? А давайте бегло перечислим стратегические проекты, начатые Россией после весны 2014 года. Контракт с Китаем по «Силе Сибири» — это энергетический проект. «Турецкий поток» и АЭС Аккую для Турции — это энергетический проект. Готовящийся к подписанию в ближайшие месяцы контракт на строительство АЭС и комплекса опреснительных заводов в Египте — это энергетический проект. И даже Сирия — это энергетический проект, поскольку наше вмешательство в события в ней означали «обрыв трубы» для катарского газа и перспективу совместного освоения месторождения Джабаль Нафти. И контракты на поставку военной и гражданской техники в Иран и в Индию — это тоже энергетические проекты, поскольку, не вводи мы там в строй наши АЭС, не было бы к нам такого доверия со стороны персов и индусов.

И Запад дрогнул перед энергичным энергетическим напором России, он уже готов снять все ограничения с Северного потока и с намеченного Северного потока-2. И уже на нашем Дальнем Востоке трезвеет Япония, которая начинает отчетливо понимать, насколько ей сложно без нашего угля, без нашего газа, без нашей нефти — и это снова энергетические проекты. И снижение напряжения в Сирии идет, в числе прочего, в результате тихого самоустранения из конфликта Катара, который боится нашего ямальского сжижения газа, технология производства которого такова, что Арктика может обогнать по себестоимости Персидский залив. Уже не хочется Катару конфликтовать, он уже предпочитает вкладывать деньги в нашу Роснефть.1

Вы можете и сами дополнять этот список, но мы уверены, что в любом случае вы будете снова и снова обнаруживать энергетическую подоплеку происходящего. Высказанная все тем же Путиным концепция России как энергетической державы у нас с вами на глазах кристаллизуется в реальные дела буквально в режиме «онлайн». Вас еще удивляет, что первым, кто поднял лозунг «Передовые технологии — гарантия стабильного развития» оказался наш энергетический концерн Росатом? Что его ND Expo, задуманная как корпоративный проект, стала в режиме «сама по себе» втягивать, вбирать в себя все новых партнеров? Нас — не удивляет, поскольку вот это энергетическое стратегическое наступление России, эволюция этой выставки — верный признак того, что путь, предложенный нам Западом, забыт навсегда. И эволюция выставки стала еще одним доказательством того, что Россия сосредотачивается, чтобы встать на совсем другую дорогу, превращая Русский Мир из неявной идеи в реальные дела.

Наш второй путь логически очевиден — Россия должна уметь предлагать миру такое, что никто не способен повторить или для повторения чего потратит в разы больше усилий и времени. Уникальная страна, зарабатывающая на уникальных технологиях, уникальных продуктах, уникальных услугах. Звучит, как маниловщина? А давайте еще раз присмотримся, что происходило на ND Expo в этом году.

Вот темы «круглых столов»: «Ядерная медицина сегодня и в перспективе», «Инновационные технологии обработки продовольствия», «Перспективы развития Арктики и континентального шельфа», «Безопасный город». Вот стенды, на которых были выставлены экспозиции новых материалов, цифрового моделирования и проектирования, включая бионический дизайн, аддитивных и гибридных технологий, систем управления производством электроэнергии, проекты интеллектуально распределенной энергетики, накопителей энергии, технологий добычи нефти и газа, концепции «Цифрового месторождения». На пленарных заседаниях обсуждались электроэнергетические установки малой и средней мощности, цифровая навигация и связь, инновационное развитие социальной инфраструктуры. Ядерные медики и медицинские ядерщики обсуждали, какие новинки предлагает Росатом для ядерной медицины, проекты создания центров ядерной медицины в России и за рубежом. Физики подписали с медиками меморандум по проекту производства российских суставных эндопротезов аддитивными методами, договорились с Латиноамериканской ассоциацией по иррадиации о продвижении совместных проектов радиационных технологий в этом регионе. «Атомэнергомаш» представил проект «Чистая вода», предназначенный для модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоочистки. Перечислять можно долго, мы это обязательно сделаем, а пока просто констатируем — уникальные разработки Россия способна поставить на поток, удивляя мир невероятными придумками. Не желает присматриваться к этому Запад? Ничего страшного, в мире полно стран, мечтающих о своем развитии вне блоков ЕС и НАТО.

Подробности выставки заслуживают отдельных рассказов, а пока предлагаем просто зафиксировать. Россия, не говоря громких слов, встает на собственный путь развития, нашаривая, нащупывая контуры совершенно нового Русского Мира. Сверхтехнологичного, инновационного, невероятного, фантастического. Мира, в котором человек меньше болеет и лучше питается, мира, в котором полно доступной энергии, в котором Арктика становится теплой и светлой, готовой отдавать свои несметные богатства людям, которые не нарушат ее хрупкого экологического равновесия. Удивительный мир, удивительные люди, видящие его не только в фантазиях, но и в конкретных чертежах, 3D моделях, в «умном железе». И это не только взрослые, состоявшиеся специалисты, ведь во время выставки состоялся финал конкурса студенческих научных работ «Базис Росатома», студенты и школьники соревновались с взрослыми сотрудниками НИИ на конкурсе «Башня-генератор», причем школяры 10−11 классов лицея МИФИ обошли в нем всех своих соперников.

Удивителен состав организаций, участвовавших в выставке: к Росатому в гости прибыли ВЭБ и Газпромбанк, Газпромнефть, Лаборатория Касперского, Московский метрополитен, ФСК ЕЭС, Роскосмос, Россети, Ростелеком, РусГидро, СУЭК, Росгеология, Минэнерго и Минпромторг РФ, Не удержались и западные компании — «Дженерал Электрик», «Сименс», Ай-Би-Эм, «Шнайдер Электрик», «Филипс». Все вместе они обсуждали «простые» вопросы. Какие технологические тренды будут оказывать влияние на мир на горизонте 2035 года? Какие рынки технологии возникнут к тому времени? Какие из них дадут возможность России не только занять отдельные ниши, но и обеспечат ее мировое лидерство? Нам, журналу «Геоэнергетика» чертовски приятно видеть и слышать, что такой уровень дискуссии — инициатива и заслуга нашей самой технологичной энергетической компании, Росатома. Торжество капитана Очевидность: в России — холодно, чтобы в ней комфортно жить, нужна энергия. Энергетика для России — «печка», от которой она «пляшет», российская энергетика для мира становится источником надежды на новый технологический уклад.

Все это хорошо, но. Но. Но 80 журналистов из 57 СМИ, работавшие на выставке, выдали репортажи, удивительным образом похожие друг на друга по стилистике описания одних и тех же событий. Но эти репортажи прошли на вторых-третьих полосах этих СМИ. Но на выставке не было ни одного человека из комитета Госдумы по образованию и науке. Но выставку не посетил ни один представитель Академии Наук, не появился ни один политик из числа тех, кого мы частенько видим на экранах телевизоров. Число организаций, принявших участие в выставке, было немногим меньше, чем число посторонних посетителей. Выставка не стала событием в жизни России, прошла где-то на заднем фоне, заинтересовав только причастных к ней по роду занятий. И вот это, простите — камень в огород наших СМИ. Особенно разительный на фоне того, что пару недель спустя молодежь Москвы маршировала по городу по призыву Навального.

Уважаемые взрослые, вы своей вины во всем этом не видите? Бредни Навального для молодежи интересны, а настоящее Дело молодежь не видит, не замечает. Отчего школяры вышли на площади с нелепыми лозунгами? Да перспективы они для себя не видят, возможностей приложить свои силы не видят. Нам кому страну-то оставлять? Ребятам, которые недовольны тем, что рост карьеры чиновников у них медленный будет, а вне такого пути они себя вообще не видят? А как они что могут увидеть, если мы и сами-то этого практически не замечаем? Да покажите вы уже подросткам, что есть, полно места для них — в настоящем Деле. Кто может помешать карьерному росту ребят, которые будут по новой осваивать Арктику, своими руками создавать новейшие энергетические установки, работать на стыке физики и медицины, физики и биологии, металлургии и математики? Тащите их на такие вот выставки, пинками гоните туда же шоуменов, ведь ND Expo — это увлекательно, захватывающе, до невероятия необычно, это романтика нового века!

Показывайте, рассказывайте, уговаривайте организаторов выставки дать руками пощупать невероятные экспонаты. Небольшой аппаратик способен в считанные минуты сделать эндопротез? Да покажите вы на большом экране, как это происходит в режиме онлайн! Запад есть, за что ругать, но у него есть и чему поучиться. Там умеют делать шоу из чего угодно, а мы пока хлопаем ушами, чтобы потом совершенно искренне ругать команду Навального, умудряющуюся охмурять наше подрастающее поколение у нас под носом. Навальный в одиночку переигрывает большие СМИ в схватке за молодежь, потому, что умеет работать с социальными сетями? Так научитесь работать с ними и вы — уже можно, уже пора!

«Комсомольцы — на самолет» — было ведь такое, помните?

Так почему сейчас-то не пытаемся даже? Вам, читающим, нравится мир, где во главе угла — потребление? Желание потреблять, оно ведь врожденное, естественное, его ж «никто не отменял»… Но человек отличен от животного наличием еще одного врожденного, естественного чувства — жажды творчества, жажды осмысления окружающего мира и преобразования его во что-то лучшее. Оставляя молодежь один на один с навальными и прочей публикой, вы, уважаемые взрослые, тем самым соглашаетесь, что вот эту, вторую сторону личности любого человека — забьют, затопчут ногами, превратят в предмет глумления и насмешек. Но птица с одним крылом не летает, поскольку равновесие найти не может.

Очнитесь! Оставлять Россию тем, кто желает только потреблять, а творить, фантазировать не обучен — обрекать ее на верную гибель, соглашаться на то, что наше подрастающее поколение будет или стаей гиен или покорными исполнителями чужой воли. Хотите светлого будущего — поднимите чресла из кресел, тащите ребятню показывать им реальные дела реальных людей. Национальная технологическая инициатива только тогда станет чего-то стоить, когда участие в ней станет модным трендом для наших школьников. И только тогда мы с вами получим право хоть чуточку успокоиться, поскольку выполним замечательный слоган «Критикуя — предлагай».

Нам не нравятся навальные, мы ругаем их день деньской, но упорно молчим, когда нас спрашивают про альтернативу этим идеям. Хотим видеть молодежь умной, инициативной? Ничего невозможного в этом нет: лицеисты МИФИ, опередившие в профессиональном конкурсе на ND Expo тех, кто на 10−20 лет старше их — наглядное тому подтверждение. И надо, обязательно надо искать среди журналистов тех, кто умеет понимать происходящее на наших технологических выставках, кто умеет показывать и рассказывать об этом интересно захватывающе, интересно и с любовью к тому, о чем пишет.

Эта заметка о прошедшей выставке — первая, в ней нет детального разбора всех новинок, всех новых идей и инициатив, она скорее эмоциональная. Следующие несколько статей мы посвятим тому, что творилось в этом «кипящем котле» — это действительно очень интересно и очень перспективно.

Источник: «Геоэнергетика.ru»