



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Референдум в Турции по конституционной реформе, предложенной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоялся. Напомним, что туркам было предложено проголосовать за переход от парламентской формы правления, которая была установлена в первой половине XX века при Мустафе Кемале Ататюрке, к президентской. Его итоги после предварительных неофициальных данных обработки 99% бюллетеней: уровень явки достаточной большой — составляет 86%. Окончательные итоги с учетом периода приема апелляций будут подведены через 11−12 дней. 51,3% граждан Турции высказались в поддержку пакета конституционных поправок, против — 48,6%. Разрыв между «за» и «против», как видим, небольшой, и он балансирует на уровне статистической погрешности.

С юридической точки зрения президент Эрдоган будет объявлен победителем. В этой связи он поздравил своих сторонников и представителей партий, которые поддержали изменение конституции. В то же время вице-премьер Турции Вейси Кайнак считает, что число сторонников конституционных поправок в Турции оказалось ниже ожидаемого правительством уровня. Но главное в том, что итоги референдума показали, что страна по разным направлениям и причинам оказывается политически расколотой фактически на две равные части. Для устойчивости инициированного политического процесса правящей Партии справедливость и развития необходимо было получить 60 и выше процентов, чего не было достигнуто. Более того, такие крупнейшие промышленно и культурно развитые города Турции как Стамбул, Анкара и Измир, которые часто называют «Европой в Турции», проголосовали против проекта изменения конституции, точно так же, как это сделали в большинстве турецкие граждане в Европе. Против выступила и туристическая Анталья, а также — что имеет принципиальную важность — курды, проживающие в юго-восточных вилайетах страны (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие).

Mbilgen Анталья

Таким образом, становится ясно, что партия Эрдогана пользуется почти абсолютной поддержкой только во внутренней Анатолии. В этой связи многие турецкие эксперты, анализируя сложившуюся ситуацию, указывают, что правящая Партия справедливости и развития вступила в альянс с партией «Националистического действия» Девлета Бахчели, допустила стратегическую ошибку, создав не только впечатление синтеза «мягкого исламизма» с националистами, но и стала культивировать гибридную идеологию неоосманизма, что не было поддержано почти половиной граждан Турции. Успешно выступила главная оппозиционная Народно-республиканская партия, которой, по оценке экспертов, «удалось перетянуть на свою сторону почти весь электорат, защищающий светские устои государства».

Что дальше? В таких условиях, когда стали падать популярность и влияние Партии справедливости и развития, намеченная перекройка системы правления в стране будет неизбежно сопровождаться обострением внутриполитической борьбы. Тем более что вслед за референдумом Турция вступает еще в один сложный избирательный цикл. Интрига как раз в том, что поправки в конституцию должны вступить в силу после следующих парламентских и президентских выборов, намеченных на 2019 год. До этого момента в стране будет объявлен переходный период. Сумеет ли ослабленный Эрдоган, который в нарушение пока еще действующей Конституции превышает свои властные полномочия, удержать контроль над правительством? Не случайно Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд предупредил Анкару о том, чтобы она была «осторожной в своих дальнейших действиях после референдума ввиду незначительной разницы в голосах».