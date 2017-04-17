



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Администрация Трампа, после того как по Сирии был нанесен ракетный удар, прилагает все усилия к тому, чтобы разработать всестороннюю стратегию по отношению к стране. В этом ей могут помочь лидеры Конгресса, которые готовятся в очередной раз протолкнуть на стол главы Белого дома свои прежние предложения о том, как оказать давление на президента Сирии, Россию и Иран, пишет Джош Роджин в статье The Washington Post.

Ведущийся администрацией пересмотр курса по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так и не привел к консенсусу о том, что делать в рамках более широкого сирийского кризиса. Никто не ожидал, что Трамп, который избирался на обещаниях не вмешиваться в Сирию, пойдет на ракетный удар в свои первые 100 дней в Белом доме. Президент-республиканец передумал после того как президент Сирии Башар Асад, как считает автор, совершил химическую атаку. И теперь правительство США в большей степени привержено играть более активную роль в решении сирийского конфликта.

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И для принуждения Асада и его партнеров к началу реальных переговоров по дальнейшему разрешению конфликта администрации Трампа нужны инструменты. Просто потребовать от Москвы отказаться от поддержки Асада без какого-либо рычага давления, значит пойти по тому же пути, которым безуспешно следовала администрация Обамы на протяжении многих лет. И здесь на помощь придет Конгресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Когда законодатели вернутся к своим обязанностям, они начнут продвигать ряд законопроектов, направленных на введение различных санкций против Асада, правительств Ирана и России. Некоторые из них составлены таким образом, чтобы остановить «бесчеловечные акты» Асада, в том числе с помощью законопроекта, направленного на сокращение поддержки программы баллистических ракет Ирана. Его продвигают лидеры Комитет палаты представителей по иностранным делам республиканец Эдвард Р. Ройс и демократ Элиот Л. Энгел.

«Данный законопроект предоставит администрации столь нужные дипломатические и финансовые рычаги для предотвращения убийства невинных сирийцев Асадом», — заявил Ройс.

«Он способствует реальным переговорам благодаря тому, что воздействие оказывается на сторонников Асада — Путина и аятоллу», — добавил он, имея в виду президента России и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Конгресс и Сенат, возглавляемые республиканцами Питером Дж. Роскамом и Марко Рубио, также подготовили законопроект, в рамках которого запретительные меры вводятся в отношении трех авиалиний исламской республики, каждая из которых, как отмечает автор, подозревается в поставках оружия и бойцов Асаду.

«Будучи основным благодетелем Башара Асада — чей режим в очередной раз применил химическое оружие для убийства десятков мужчин, женщин и детей, — Иран постоянно использовал коммерческие авиалайнеры для транспортировки оружия и войск, которые подогревают конфликт в Сирии, унесший жизни почти 500 тыс. человек», — написали Рубио и Роскам.

В рамках данного законопроекта авиакомпании, которые продолжат заниматься незаконной деятельностью от имени «террористических группировок» или преступных режимов, будут возвращены в санкционный список, откуда их убрала администрация Барака Обамы после подписания ядерной сделки с Ираном.

Законодатели-республиканцы также стремятся к тому, чтобы администрация Трампа аннулировала лицензии, благодаря которым американские компании, такие как Boeing, могут вести дела с иранскими авиакомпаниями. Так, глава иранской авиалинии Iran Aseman Air Хосейн Алаэи является видным и давним членом Корпуса стражей исламской революции.

В свою очередь, лидеры сенатской комиссии по иностранным отношениям также внесли на рассмотрение законопроект, с помощью которого можно вводить санкции против всего Корпуса стражей. Прежде этот законопроект был направлен на то, чтобы дать администрации Трампа дополнительные инструменты давления на Иран, однако сейчас он играет новую роль.

После нанесения Трампом удара по Сирии Конгрессу стало проще вводить санкции, которые на протяжении долгого времени оспаривала администрация Барака Обамы.

«С учетом того, что Сирия носит первостепенное значение сейчас, а также принимая во внимание значительное вмешательство Ирана в Сирии, у Конгресса появляется прекрасный повод ввести новые законы, а для администрации — надавить на Иран за его провокации», — отметил директор аналитического центра Foundation for Defense of Democracies Марк Дубовиц.

3dman_eu Иран

Наиболее значимым законопроектом является «Закон о защите гражданских лиц Цезаря» (Caesar Syria Civilian Protection Act) — законопроект, вводящий санкции против Асада, России и Ирана за «военные преступления и преступления против человечности». Законопроект назван в честь сирийского военного фотографа, дезертировавшего с более чем 55 тыс. фотографий, на которых показаны пытки и убийства более чем 11 тыс. мирных жителей. Палата представителей приняла законопроект единогласно тогда, готова она сделать это и сейчас.

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Однако есть и препятствия к продвижению такой стратегии Конгрессом. Некоторые члены Демократической партии озабочены тем, что введение санкций против Ирана может поставить под угрозу сделку с Ираном, поэтому между палатой представителей и Сенатом нет на данный момент единомыслия по дальнейшим шагам. У администрации Трампа также нет ни сотрудников, ни инструментов инкорпорирования шагов Конгресса в свою более широкую дипломатическую деятельность.

Санкции, заключает автор, являются лишь частью реальной сирийской стратегии, однако если администрация Трампа настроена серьезно относительно того, чтобы не повторять ошибки Барака Обамы в Сирии, она возьмёт на вооружение тот рычаг давления, которые предлагает Конгресс, и использует его для принуждения Сирии и её партнеров к серьезным шагам по прекращению кровопролития.