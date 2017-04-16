



Иван Шилов ИА REGNUM

Когда российские СМИ пишут о том, что «страна преодолела кризис», «вышла из застоя», «покончила с рецессией», зарубежные издания обычно откликаются на это демонстрацией скепсиса: «мало ли что там у вас пишут». И в качестве подтверждения неправоты российских экономистов, экспертов и аналитиков обычно приводят рейтинги международных оценщиков вроде Standard & Poors, Fitch, Moody’s, с удовольствием присваивающих экономике РФ «мусорные рейтинги». Но когда та же самая Standard & Poors вдруг (видимо, устав подтасовывать данные под политзаказ) прогнозирует российскому ВВП годовой рост в 1,7%, это заставляет западных специалистов по-иному взглянуть на ситуацию в экономике РФ.

«Не стоит себя тешить иллюзиями, что какие-то протесты молодежи, требующей новые кроссовки, опрокинут Россию: ее экономика раскручивается, побеждая санкции, — пишет московский корреспондент испанского издания El Confidencial Хавьер Эскалера. — Уже даже S&P не может закрыть глаза на происходящее и сообщает, что российская экономика вступила в стадию роста, особенно сильно которому будут подвержены сферы химии, энергетики и машиностроения. Рубль укрепляется и продолжит свое укрепление».

Резюме испанской информационно-аналитической структуры, ни разу не замеченной в особой любви и благосклонности к России, дорогого стоит. Еще и потому, что искажение фактов тоже может обойтись изданию недешево. Так что лучше просто констатировать факты и стараться не делать необоснованных, хотя, возможно, очень желаемых, выводов о грядущем крахе России, развале и «разорванности в клочья» ее экономики. Читатели могут простить мелкие недочеты, ошибки на десятые доли процента, но не глобальные провалы. Так что лучше не удаляться от правды на большое расстояние и придерживаться цифр и характеристик, отражающих действительность.

«В 2015 году на Россию, кажется, прочно приклеили этикетку «провалившееся государство», единственный источник существования которого — нефть — упала в цене ниже плинтуса. При этом Москва увязла в двух войнах, на все мировое сообщество производивших впечатление бесконечных, — пишет автор. — Россия возвращается, это несомненно. Никакие уличные митинги с антикоррупционными требованиями увести страну в сторону от решения наиболее насущных задач не в состоянии».

По мнению корреспондента, именно волна санкций дала главный толчок развитию российской экономики.

«Частичное восстановление стоимости нефти, конечно, важная деталь рекуперационного процесса для России, но это — не все и не главное. Да, 40% средств, поступающих в бюджет, составляют доходы от продажи нефти и газа. Но дело не в них, вернее, не только в них. Активизируется все, — считает журналист. — «Норникель» — крупнейший мировой производитель никеля несколько дней назад открыл в порту Мурманска второй терминал специально для отправки полезных ископаемых — это уже такой факт, говорящий о развитии плана освоения Арктики, который ни замолчать, ни оставить незамеченным не удастся».

«Евросоюз и США вводили санкции против России, пытаясь ограничить ей доступ к прогрессивным технологиям. Возможно, что в первые месяцы действия этих лимитов инициаторы их установления и достигли какого-то эффекта. Но, с другой стороны, именно этими своими действиями они подтолкнули Россию к поиску своих решений и созданию ею собственных высоких технологий», — отмечает Эскалера, полагающий, что для страны, запускающей космические корабли, единственным тормозом в развитии собственной технологической базы был легкий доступ к достижениям ученых других стран. Получая баснословные прибыли от «бочки, котировавшейся выше ста долларов», Россия могла себя не утруждать напряжением технических умов. Падение стоимости черного золота в несколько раз вкупе с санкциями эту возможность исключило, запустив «инстинкт технического самосохранения страны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Несмотря на то, что американское статистическое обозрение Annual Energy Outlook предполагает, что «в 2017−18 гг. нефть сохранится на уровне $57 за баррель, а к 2020 поднимется до $79», процесс роста стоимости сырья отрицательно сказаться на развитии сферы высоких технологий в России не сможет. По мнению автора испанского издания, ее наука уже вошла во вкус, да и упрямство Запада, не желающего понять, что, сохраняя санкции, он больше создает вреда себе, чем Москве, продолжит выступать катализатором процесса технического и технологического совершенствования РФ.

По мнению аналитиков, опрошенных американским информационным агентством Bloomberg, «снятие санкций может способствовать быстрому укреплению рубля, подъему его котировок в короткий период времени на 10% по отношению к доллару, и это в итоге добавит еще 0,5% российскому годовому ВВП. Сохранение же санкций на рубль действует сдерживающе». Судя по изменениям котировок — сдерживание это несколько удлиняет процесс рекуперации рубля, но не более того.

Эксперты S&P полагают, что «судьба антироссийских санкций может решиться уже в этом году — все будет зависеть от результатов выборов во Франции и Германии. Однако даже если предположить, что Евросоюз будет придерживаться этой линии, ориентируясь на эскалацию украинского конфликта и подозрения, что Кремль стоит за хакерскими атаками на избирательные кампании в разных странах, дивиденды санкционная политика принесет крайне малые».

«Некоторые государства ЕС уже просто устали от ограничений, наложенных на Россию и вызывающих ответные меры с ее стороны, — констатирует испанский журналист. — В МВФ не так давно подсчитали, что санкции «украли» из российского ВВП от 1 до 1,5%. Но этот шторм уже позади».

«Не только энергетический сектор восстановился, — считает директор департамента международных отношений крупной испано-португальской адвокатской конторы Almansa & Asociados Франсиско Альманса. — Химическая промышленность и машиностроение России растут даже быстрее, чем нефтегазовый сектор. Внутреннее производство в стране развивается ускоренными темпами благодаря ограничениям, наложенным на импорт, — кажется, россиянам впору спасибо сказать, что их обложили санкциями. Российская промышленность не только удовлетворяет потребности внутри страны, но и постепенно расширяет свои международные рынки — это заметно в таких категориях, как экспорт текстиля, металла, древесины и сельскохозяйственных продуктов. Наша компания активно работает с российскими клиентами, и нам хорошо видны изменения. Не зря же и Moody’s повысило благоприятный прогноз развития экономики России».

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

«Есть основания считать, что российская банковская система полностью восстановилась еще в 2015 году. Инфляционные показатели постепенно снижаются, а покупательский спрос на внутреннем рынке стал расти. Российские аналитики уверены, что прирост ВВП в этом году составит до 2%, — утверждает глава экономического отдела германской Die Welt Хольгер Шапиц. — На фоне политической нестабильности, чаще и чаще проявляющейся в странах ЕС, европейские предприниматели и инвесторы все больше внимания обращают на Россию. Как следствие — изменение прогноза S&P со «стабильного» на «позитивный». Россия долго приходила в себя, но все-таки запрягла и поехала. Быстрее, чем некоторые предсказывали два года назад».