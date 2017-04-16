



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

То противоречие, которое несет в себе Дональд Трамп, и в некотором смысле сопротивление, которое он оказывает либеральной демократии, на деле даже несколько оживляет ее. Это внушает надежду: возможно, действительно, еще рано говорить о наступлении нелиберального, «пост-Западного» мира.

Как известно, президент является очень активным пользователем социальной сети Twitter. И его последние публикации еще раз служат доказательством непоколебимой веры президента в себя и свои силы. «Невероятная волна оптимизма охватывает страну сейчас — мы возвращаем назад рабочие места!» — пишет Трамп.

Дональд Трамп находится в должности президента США всего четырнадцать недель. За первые семь недель своего правления президент достиг большего, чем можно было себе представить. Во всем мире, в особенности в Европе, либеральные демократы должны выразить ему благодарность.

Для этого есть как минимум пять причин, по версии журнала Der Spigel:

1. Свобода становится словом, которое вновь приобретает значение. Как и все важные вещи, свободу можно ощутить лишь тогда, когда она отсутствует, или же когда она находится под угрозой.

2. Настоящая революция вышла за политические рамки, породив тем самым качественно новый уровень солидарности демократического мира. Это больше не противостояние прогрессивизма и консерватизма, но противостояние авторитаризма и либерализма.

3. Оживляются общественные дебаты и обсуждения по модели: спор, диалог, аргумент. Люди, для которых все всегда было понятно и очевидно, впервые начинают задумываться над основами либерального общества. Журналистика заново обретает себя. Профессия, которая была ввергнута в смысловой кризис в связи с масштабным распространением интернет-ресурсов и социальных сетей, сейчас реализует эту возможность, чтобы доказать миру свою значимость. Политическая журналистика во всем мире, вероятно, никогда не была лучше, чем она есть сегодня.

4. Европейская интеграция казалась проектом «прошлого». Ослабленная выходом Великобритании из состава ЕС, распространением право-популистских настроений среди стран-членов, на деле, Европа никогда не была более важной, чем она есть сегодня. Об этом свидетельствуют последние события, происходящие в политической жизни Нидерландов и Франции, и только сейчас этот посыл все больше доходит до европейского сообщества.

5. Политика Белого дома изменила политический ландшафт и в самой Германии. Однако стоит отметить, что эту заслугу президент Соединенных Штатов разделяет с консервативной евроскептической партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Исключительная заслуга Трампа все же состоит в обеспечении успеха правых популистов, что подрывает позиции как АдГ, так и федерального канцлера Германии, которая выглядит настолько «изношенной», насколько она, вероятнее всего, себя чувствует. И это, в свою очередь, идет только на пользу СДПГ. Мартин Шульц противопоставляет «плохой», правый популизм «хорошему» популизму демократов. Чего не может Ангела Меркель.

Наилучшим образом эту ситуацию описывает журналист израильской газеты Haaretz Чеми Шалев: «Дональду Трампу удалось за столь короткое время установить новые моральные стандарты, правда, скорее негативные: «Новое практическое правило гласит: когда Дональд Трамп выступает против чего-либо, мы знаем, что это хорошо. Когда он выступает в поддержку чего-либо, мы должны полагать, что это не сулит ничего хорошего». Такой вывод к настоящему времени можно сделать из пока столь непродолжительного президентского правления Трампа.

Не случайно американский историк, профессор Йельского университета и специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер буквально недавно опубликовал книгу под названием «О тирании: 20 уроков 20-го столетия», где он подробно анализирует судьбу демократии в Европе в XX веке, в России в 90-х годах, а также современную ситуацию в Соединенных Штатах. Сейчас «О тирании» считается чуть ли ни настольной книгой германских демократов. Как пишет Снайдер: «История не повторяется, но мы можем извлечь из нее уроки». Однако сейчас на кону стоит ни больше ни меньше — западная либеральная демократия.