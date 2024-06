Александр Горбаруков ИА REGNUM Три года. Можно аплодировать

Когда 7 апреля депутат-радикал Дмитрий Линько в стенах украинского парламента заявил, что украино-российские отношения следует решать так, «как это сделал пример сегодняшний по Сирии, когда в ответ на химические атаки тирана Асада и его друга Путина Соединенные Штаты нанесли удар ракетами», зал взорвался аплодисментами.

Ну что же, в конце прошлого года украинские политики уже поторопились с прогнозами итогов американских выборов: потом многим пришлось подтирать свои твитты и усиленно вертеть хвостом перед новой администрацией Трампа. Похоже, жизнь их ничему не научила, и они ломанулись в новый фальстарт.

Ребята, берите пример с китайцев, которые не торопятся отбивать ладони, а ждут, оценивают, а потом делают выводы: «Это означает, что 59 ракет «Томагавк» Трампа вызовут Россию и США за стол переговоров». Это фраза из «Женьминь Жибао», газеты ЦК Компартии Китая, которая не выдвигает версии, а озвучивает решения высшей власти.

Весь «сирийский инцидент»: и газовая атака в Идлибе, и ракетная атака сирийской базы Аш-Шайрат» — вызывает вполне обоснованное сомнение.

Ну не выгодно было Башару Асаду травить детей зарином в Хан-Шейхуне! Ведь в прошлом году башаровцы и русские очень грамотно выдавили в Идлиб всех своих противников из Алеппо и Хомса. А дальше произошло то, что не могло не произойти: противники Асада (но отнюдь не союзники между собой) начали активно уничтожать друг друга. Сирийскому президенту оставалось только, как старой китайской обезьяне, «сидеть на горе и смотреть на бой двух тигров в долине». А потом (продолжу старую китайскую пословицу) «спуститься с горы и снять с мертвых тигров шкуры». Но уж всяко — не мобилизовать общественное мнение и своих врагов посредством глупых химических атак.

После этого американцы тратят 89 миллионов долларов (стоимость 59 «Томагавков») и уничтожают шесть древних Сушек и МИГов. Это не военный удар! Это даже не провокация… Это повод! Сначала постращать противника, а потом, если ничего не получится, начать с ним переговоры.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Так и произошло. Госсекретарь Тиллерсон приехал в Москву с неким «ультиматумом» (так его поспешили окрестить либеральные СМИ), который скорее напоминал формат любовного треугольника — «Или я, или она»: либо поддерживать Асада, либо «принять сторону цивилизованного мира» (формулировка Никки Хейли в Совете Безопасности ООН). Москва ответила «конечно, она», и через день после визита госсекретаря США собрала министров иностранных дел России, Сирии и Ирана. Лавров, Муаллем и Зариф посовещались и решили, что позиция их стран едина: международные обвинения химического атаки в Идлибе сфабрикованы, а налет на «Аш-Шайрат» — это акт агрессии, грубое нарушение международного права и устава ООН».

Но тем не менее президент Трамп пишет в своем Твиттере: «Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace!» («Между США и Россией все будет хорошо. В нужное время все придут в себя, и будет прочный мир!»). Тут хочется потрясти головой и спросить самого себя: «Но что это тогда было?»

16-минутный спич заместителя постоянного представителя России в ООН Владимира Сафронкова запомнился наездом на британца Мэтью Райкрофта: «Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь?» Многие возмущены, многие в восторге. Но ведь самое неимоверное то, что Сафронков выдал несколькими секундами ранее: «А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы (имелись в виду Англия и ЕС — А. Г.) испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано». И ведь предположение о совместной и спланированной акции России и США многое объясняет.

Во-первых, обе страны своих стратегических целей в Сирии уже добились: сохранили и укрепили союзников (США — курдов, а русские — Асада) и обеспечили трудности для конкурентов на европейском рынке энергоресурсов.

Во-вторых, интересы России и США в регионе Северная Африка — Ближний Восток разновекторны. Янки атакуют в восточном направлении (Иран и далее, навстречу языку китайской экономической экспансии). Результат уже налицо — конфликт США и Северной Кореи, который в ближайшее время превратится либо в планетарную трагедию, либо в региональный фарс.

В сфере интересов России — западное направление (Ливия и далее, в направлении Гибралтара). Для русских это становится критически важным, поскольку, как показывает жизнь, события в Ливии могут оказывать значительное влияние на европейские котировки нефти. Пример: в конце марта ливийские вооруженные протесты на западных месторождениях Шарара и Вафа почти неделю тянули цену нефти Brent вверх, не обращая внимания на все условия для их снижения.

В-третьих, результаты поездки госсекретаря Тиллерсона в Москву. Накануне кто только ни изгалялся на тему «Тиллерсон везет Путину ультиматум». И что? И ничего! Никаких ультиматумов, поговорили и разошлись.

Greatagain.gov Рекс Тиллерсон

А дальше ждем знаковых событий. Одно уже произошло, и это — в-четвертых. Вечером 12 апреля авиацией США (не России) был нанесен «удар по объекту подразделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящему из большого количества иностранных наемников, который располагался в деревне Хатла в восточной части провинции Дейрэз-Зор. В результате взрыва в воздух поднялось большое белое облако, приобретшее затем желтый цвет. Признаки взрыва показывают, что он произошел на большом складе отравляющих химических веществ: пожар на складе продолжался до 22:30, сотни людей, среди них значительное количество мирных жителей, погибли от удушья — в результате вдыхания токсических веществ. Этот случай доказывает, что террористические организации, в первую очередь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), располагают химическим оружием» (из сообщения Верховного командования Сирии).

Если сообщение подтвердится, это будет означать, что американская (!) бомбардировка подтверждает версию Путина (!!) о фальсификации событий в «Хан-Шейхуне» и наличии у радикалов химического оружия, при этом позволяя Трампу не только сохранить лицо, но и предъявить претензии в адрес средств массовой информации. А всем известна «любовь» американского президента к этой братии.

Что, в свою очередь, откроет подмеченную Дяо Дамином (автор упомянутой статьи в «Женминь Жибао») возможность сотрудничества. Возможно, это и спектакль, устраиваемый «другом Владимиром с другом Дональдом» к изумлению всего «цивилизованного мира». Об этом, например, нервно заявила Максин Мур Уотерс, конгрессмен от Калифорнии. Но в любом случае это будет определенный «сирийский финиш», когда страна будет федерализирована или разделена на части (по большому счету это одно и то же).

И вот здесь любителям оваций из украинской Верховной рады следовало бы не отбивать ладони, а задуматься. Потому что Украина сейчас — это зеркальное отражение Сирии, только с «обратным вектором»: в Сирии легитимное правительство от инсургентов защищает Россия, на Украине — США. А это значит, что в случае успеха в сирийских решениях такая же модель будет применена и на украинской земле.

Незадолго до визита в Москву, на встрече глав МИД стран G-7, Рекс Тиллерсон задался вопросом: «Почему американских избирателей должен волновать конфликт на Украине?» А на итоговой пресс-конференции московской встречи Тиллерсон об Украине сказал всего три фразы: «По Минскому соглашению мы говорим о том, что необходимо сделать все для того, чтобы выполнять условия этого положения. Необходимо то, чтобы Россия поддерживала все положения этого договора, были отведены тяжелые вооружения и обозреватели ОБСЕ выполняли свою работу. Если ситуация на Украине не будет исправлена, то это не сможет помочь исправлению взаимоотношений между нашими странами».

Лавров вообще ограничился одной: «У нас единая позиция, о том, что Минские договоренности 2015 года должны выполняться». Акцентирование российским министром именно «2015 года» означает, что Россия будет настаивать на скрупулезном исполнении именно этой версии, по последовательности всех тринадцати пунктов соглашения.

То есть в принципе грамотная и вполне логичная украинская идея трансформации минской процедуры в формулу «сначала безопасность, потом выборы» становится не актуальной. Россия ее не примет, а США, фактически новый игрок «нормандского формата», против российской позиции не возражает. Во всяком случае — пока. Пока Сирия, Ливия и Северная Корея весят в геополитической колоде больше, чем территория «от Сана до Дона». И что янки и русским гораздо проще разделить Украину на зоны влияния (как это, скорее всего, произойдет в Сирии), чем махать ракетами друг у друга перед носом.

И в таком случае Украина, по отношению к которой американский президент уже употребляет слово «безумие», может исчезнуть как суверенная область, бесповоротно перейдя из зоны нестабильности в состояние абсолютной толерантности (в медицине — одно из определений смерти).

Великий римский император Октавиан Август, умирая, спросил своих друзей: «Как им кажет­ся, хоро­шо ли он сыг­рал комедию жиз­ни?» И про­из­нес заклю­чи­тель­ные стро­ки: «Коль хорошо сыграли мы, похлопайте, И проводите добрым напутствием» (Гай Светоний Транквилл)

Но император Август принял страну, раздираемую гражданскими войнами, через четыре десятка лет оставил наследникам империю. За такое можно и овацией наградить. А чему аплодируют те, кто за четверть века (и особенно — за последние три года) превратили процветающую страну в раздираемую противоречиями территорию да, управляемого, но ХАОСА?

Киев