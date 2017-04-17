В Берлине, 27 марта, состоялось торжественное открытие Центра восточноевропейских и международных исследований (Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, ZOiS). Исследовательский институт был создан по инициативе правящих партий Германии, а его финансирование осуществляется из бюджета МИД ФРГ и составляет 2,5 миллиона евро в год.

Firstslavic.ge Изучение России

Идея о создании такого центра впервые была отражена в коалиционном договоре 2013 года, когда консерваторы и социал-демократы решили обеспечить «твердую основу» изучению России и стран Восточной Европы, а также усилить «научно-аналитическую экспертизу этого региона».

Естественно, ZOiS не является первым немецким научно-исследовательским институтом, занимающимся проблемами Восточной Европы. В эпоху «холодной войны» таких центров в Германии было значительно больше. Однако, после распада СССР научный интерес к этому региону пошел на убыль, во многом ввиду того, что предполагалась трансформация восточноевропейских стран и их окончательный переход к западным стандартам демократии. В связи с этим накопленный научный опыт был утерян. Интерес к региону вновь пробудили события, произошедшие на Украине в 2014 году.

Примечательно, что сам регион Восточной Европы в институте трактуется достаточно расширительно. Под Восточной Европой понимают страны Постсоветского пространства, включая Центральную Азию и Прибалтику. Однако в поле научного интереса может также попасть Польша, Чехия и даже сама Германия, в частности, проживающие на ее территории российские немцы.

Zois-berlin.de Гвендолин Зассе

Научный директор института Гвендолин Зассе видит для нового центра три основные задачи: научные исследования, их имплементация в политику, СМИ и в широкие круги общественности, а также взаимодействие с молодыми учеными, решившими посвятить себя изучению Восточной Европы. Естественно, главная задача центра состоит в информационно-аналитическом обеспечении дипломатических ведомств ФРГ.

Также одной из важных задач центра также станет изучение русского языка и литературы в качестве «мягкой силы» Российской Федерации. Работа одного из экспертов института, Нины Фрис носит название «Литература и власть на постсоветском пространстве». В рамках этого исследования Фрис намерена выяснить, какую роль играет литература на русском языке в странах, где русский язык не является государственным, в частности, в Армении, Белоруссии, Казахстане и на Украине, а также в Латвии, стране с самым значительным из всех стран Прибалтики русскоязычным меньшинством, а также, насколько эта литература следует «советским традициям».

Сама Гвендолин Зассе специализируется преимущественно на Украине. В первую очередь сфера ее научных интересов связана с изучением расстановки политических сил в украинских регионах и их влияния на центральную власть. В особенности это касается Днепропетровска, Харькова и Одессы.

Zois-berlin.de Церемония открытия Центра восточноевропейских и международных исследований (Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, ZOiS)

Еще один проект под её началом посвящен влиянию войны, «аннексии Крыма и массового бегства населения из захваченных сепаратистами районов Донбасса» на политическое самосознание тех украинцев, кого непосредственно коснулись эти проблемы.

По официальным оценкам, речь идет минимум о 2,5 миллионах человек. Цель проекта состоит в том, чтобы, во-первых, выяснить политический и демографический диапазон украинских вынужденных переселенцев. А во-вторых, путем целевых опросов в Донбассе, включая ДНР и ЛНР, а также в Крыму, получить представление о реальной жизни населения. На территориях ЛНР и ДНР, опросы проводятся по телефонной связи, а в Крыму — с помощью британского агентства, специализирующегося на социологических исследованиях в так называемых «трудных» странах, имеющего партнеров как в России, так и на Украине.

Штат ZOiS на сегодняшний день составляет всего 16 человек. Громких имен, широко известных в немецких научных и медиакругах, среди научных сотрудников нет. Но это, как уверяет директор Зассе, дело наживное.