



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Первые герои

«Удивительная у вас страна! Вам удалось превратить Полярную трагедию в настоящее национальное торжество»

Б. Шоу об эпопее «Челюскина»

История парохода «Челюскин», его первый и последний рейс хорошо изучены буквально по дням. Пароход «Лена» (позже «Челюскин») был спущен на воду 11 марта 1933 года в Копенгагене. 16 июля «Челюскин» вышел из Ленинграда в Мурманск. Взяв на борт 112 человек, 2 августа, пароход вышел из Мурманска во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов по трассе Северного морского пути за одну навигацию. Командовал пароходом капитан Владимир Воронин, на борту также находился руководитель Главсевморпути и экспедиции Отто Шмидт. 23 сентября «Челюскин» оказался полностью затёрт льдами. Дрейф продолжался почти 5 месяцев. 4 ноября вместе со льдами «Челюскин» вошёл в Берингов пролив. До чистой воды оставалось несколько километров, однако судно было увлечено назад льдами. 13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул в течение двух часов. В результате катастрофы на льду оказалось 104 человека (1 человек погиб). 15 февраля в Москве была образована специальная комиссия по спасению челюскинцев, которую возглавил Валериан Куйбышев. 5 марта лётчик Анатолий Ляпидевский на самолёте АНТ-4 пробился к лагерю и снял со льдины десять женщин и двоих детей. Последний рейс был совершён 13 апреля 1934 года. Все члены экипажа парохода «Челюскин» были спасены.

Лётчики — первые Герои Советского Союза, участники спасения челюскинцев. Фотоколлаж

Насколько удалось «Челюскину» справиться с поставленной задачей? Фактически рейс закончился трагедией. Дорогой, только что купленный за границей пароход был затоплен. Груз к месту назначения не доставлен. Переход по Севморпути за одну навигацию не осуществлен. Были потрачены огромные ресурсы для спасения людей.

Но, с другой стороны, переход «Челюскина» показал всему миру серьезность притязаний СССР на Арктику. С момента отправки теплохода этому рейсу предавалось не только важное экономическое, но и идеологическое значение. После прохода в 1932 году Севморпути за одну навигацию на ледоколе «Александр Сибиряков», перед руководством Главсевморпути стояла задача доказать возможность навигации в высоких широтах обыкновенного парохода без дополнительной ледовой защиты. Вера в то, что это возможно, была настолько велика, что пароход «Челюскин» загрузили выше нормы, а среди экипажа оказалась беременная жена одного из членов экипажа.

Пароход «Челюскин» у пирса

Катастрофа, которая случилась с теплоходом во льдах Чукотского моря, могла стать одной из больших трагедий в истории мореплавания, но стала триумфом СССР. Во многом авантюрная идея с переходом «Челюскина» продемонстрировала всему миру, что СССР активно работает в Арктике, что при освоении Арктики страна готова идти на любые финансовые затраты. А кроме того, отдельная героическая история спасения челюскинцев советской авиацией продемонстрировала всему миру возможность полета в высоких широтах на не самых технически совершенных самолетах.

Несмотря на громкое чествование и торжества по случаю возвращения челюскинцев, правильные выводы по вопросам судоходства в Арктике руководством страны и Главсевморпути были сделаны. Отныне все суда, работавшие в Арктике, оснащались дополнительной ледовой защитой и работали при помощи ледоколов. По всему маршруту Севморпути начала создаваться навигационная и техническая инфраструктура. Отдельно был запущен проект исследовательских станций на дрейфующих льдинах «Северный полюс».

Лагерь челюскинцев

Значимость и важность освоения Севморпути подтвердила Великая Отечественная война. Севеморпуть стал важнейшей транспортной магистралью между Дальним Востоком и европейской частью России. По нему осуществлялась проводка боевых кораблей Тихоокеанского флота в Баренцево море. Именно по Севморпути шел большой поток народнохозяйственных и военных перевозок. Уголь, никель, медь, лес, товары народного потребления бесперебойно доставлялись по этому морскому пути.

Работа на севере в крайне тяжелых обстоятельствах — это вызов не только человеку, но и вызов жизнеспособности государства. Как показал опыт «самоустранения» нашего руководства страны от проблем развития северных территорий в начале 90-х годов XX века, вакуум государственной воли очень быстро заполняется и не всегда дружественными соседними государствами.