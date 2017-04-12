



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Глава Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Баку. Не в первый раз. Однако, учитывая резонанс, произведенный в регионе и в мире американским ракетным ударом по Сирии, можно констатировать, что пребывание Патрушева в Баку связано не только с консультациями относительно формирующейся новой ситуации на Ближнем Востоке с проекцией ее на Закавказье, но и, возможно, с передачей руководству Азербайджана каких-то конкретных предложений, о чем, как правило, ничего не сообщается.

Совет безопасности России, анонсируя поездку Патрушева, сообщал, что тот «проведет российско-азербайджанские консультации по вопросам безопасности». После встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с Патрушевым на официальном сайте главы государства был размещен следующий текст: «Президент Ильхам Алиев отметил успешное развитие российско-азербайджанских отношений в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Глава государства сказал, что сотрудничество в сфере безопасности составляет основу успешного развития отношений между Азербайджаном и Россией. Говоря о плодотворном сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в деле укрепления международной безопасности, глава государства сказал, что постоянные консультации и совместное решение вопросов играют большую роль, и отметил важность двустороннего сотрудничества в деле обеспечения региональной безопасности».

После встречи Патрушева с главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым пресс-служба Совета безопасности России через Интерфакс распространила такое заявление: «Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Сирийской Арабской Республике. Н. Патрушев и Р. Мехтиев также провели консультации по вопросам безопасности. Собеседники подчеркнули, что отношения России и Азербайджана имеют характер стратегического партнерства. Рассмотрен также широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе взаимодействие на антитеррористическом треке и перспективы укрепления сотрудничества в области борьбы с незаконным перемещением товаров и людей через российско-азербайджанскую границу».

Приведем еще один отчет, подготовленный Службой государственной безопасности Азербайджана после встречи ее начальника, генерал-лейтенанта Мадата Гулиева с Патрушевым: «Начальник СГБ подробно рассказал о мерах, которые предпринимаются для укрепления стабильности и безопасности в Азербайджане, являющихся основным условием для социально-экономического развития. На встрече были обсуждены перспективы взаимного сотрудничества в сфере безопасности, проведен обмен мнениями по другим вопросам. В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил важность расширения сотрудничества специальных служб двух стран для борьбы с общими угрозами. Николай Патрушев также отметил важность этого сотрудничества в плане создания выгодных условий для успешной политики стабильности, безопасности и развития, проводимой главами России и Азербайджана во имя процветания народов».

Информационная мозаика дополняется еще одной любопытной интригой. Дело в том, что ранее Баку анонсировал 3-й Глобальный форум открытого общества, называя датой его проведения 28−30 апреля и сообщая, что в его работе примут участие одиннадцатый президент Турции Абдулла Гюль и бывший президент Украины Виктор Ющенко. Однако оказался бывший турецкий президент в Баку отчего-то именно в момент пребывания там Патрушева. Гюль был принят Алиевым. Помимо того, официальный визит нанес азербайджанским коллегам и командующий Военно-морским флотом Турции адмирал Бюлент Бостаноглу, который проводит ряд встреч в оборонном ведомстве. Возможно, случайное совпадение, но выглядит оно символично.

Таким образом, на официальном уровне озвучены следующие проблемы, ставшие предметом обсуждения и переговоров во время визита Патрушева в Баку: региональная безопасность, которая подана в целом в широком смысле, а в более узком — взаимодействие на антитеррористическом треке и перспективы укрепления сотрудничества в области борьбы с незаконным перемещением товаров и людей через российско-азербайджанскую границу. Некоторые эксперты добавляют, что поездка секретаря Совбеза России связана с проблемой исламистского подполья, куда входят экстремисты, воюющие в Сирии. Взаимодействие по линии спецслужб двух стран на этом направлении, безусловно, ведется давно.

В то же время очевидно и то, что американский ракетный удар по базе сирийских ВВС означает качественное изменение ситуации в самой Сирии и на Ближнем Востоке, что может напрямую затронуть Азербайджан. Потому что его стратегический партнер Турция, поддержав действия Вашингтона в Сирии, фактически стала выпадать не только из альянса с Россией и Ираном, образовавшимся на сирийском направлении, но и делает несостоятельным альянс Россия — Турция — Азербайджан, о котором говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего недавнего визита в Москву. Анкара снова и снова бьет по альянсу с Россией и Ираном, первым ее шагом можно считать участившиеся выпады турок против Тегерана, которые начались сразу после антииранских заявлений президента США Дональда Трампа.

Однако надежды Эрдогана на то, что после ракетного удара США по Сирии последует и американское вторжение в эту страну, не оправдываются. Как заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, «главной целью для США в регионе по-прежнему является борьба с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее, и без того сложно идущий процесс восстановления политического доверия между Москвой и Анкарой сорван. Турция может искать любого повода, не обязательно позитивного, для того чтобы вновь вступить в «конструктивный диалог» с Россией, а может быть, и с Ираном, что может быть связано с созданием новых рисков. Однако пока она пытается заметно дрейфовать в сторону американо-израильского альянса.

Вопрос в том, будет ли стремиться Анкара утянуть за собой Баку в этот альянс, удастся ли Баку сохранить нейтралитет или он рано или поздно будет поставлен перед выбором, с кем быть. Возможно, в этой связи Патрушев провел с руководством Азербайджана не только обсуждение ситуации, но и привез какие-то конкретные рекомендации с учетом вероятного развития событий в регионе с обозначением фактора общих угроз. Главное, чтобы не произошло вооруженной эскалации на линии соприкосновения конфликтующих сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта, как это было в апреле 2016 года в момент осложнения российско-турецких отношений. Но для Баку самый эффективный поиск решения карабахской проблемы находится севернее Аракса, а не южнее, там, где он становится заложником чужой ситуации. Ему нужно договариваться с Ереваном и Степанакертом, чтобы не оказаться в положении Турции, раздираемой внутренними и внешнеполитическими противоречиями, грозящими уже распадом страны.

К тому же Азербайджан фактически «зажат» между Россией с севера и Ираном с юга, его при неблагоприятных геополитических условиях могут просто разорвать. Поэтому для Баку важным компонентом является продуманная и сдержанная внешнеполитическая стратегия, исключающая поддержку рискованных и опасных политических инициатив. Полагаем, что в Баку это хорошо понимают.