За последние годы экспертами уже не раз обнаруживалась довольно странная, мягко говоря, тенденция в российско-белорусских отношениях. Не успеет пройти несколько дней после очередного белорусско-российского саммита любого уровня, на котором традиционно Москва как старший брат окажет младшему серьезную финансовую или политическую поддержку, как официальный Минск прорывает — упреки и всякого рода недостойные намеки льются просто потоком. К сожалению, так произошло и на этот раз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вместо доброжелательного диалога мы видим очередные проявления недоброжелательности, искажения фактов, обвинения России в проблемах Союзного государства и так далее. Нет желания пересказывать все те потоки мутной грязи, что льются сегодня в Минске как по поводу последней российско-белорусской встречи в верхах, так и итоговых договоренностей. Достается всем. И Владимиру Путину, который якобы не может контролировать своих чиновников. И самим российским чиновникам, основная вина которых состоит в том, что они не нищие, как белорусские. И российской общественности, которая, оказывается, не может иметь собственного мнения относительно проблем как белорусско-российских отношений, так и собственно весьма ярких проблем внутренней и внешней политики республики, и должна дышать исключительно по отмашке из Минска, и именно в том ритме, в котором будут ей указывать белорусские пропагандисты.

Kremlin.ru Заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров. 3 апреля 2017 года, Санкт-Петербург

Особое недовольство официальной пропаганды республики вызвала реакция российских СМИ на итоги саммита, а также на освещение их СМИ республики. Снова раздались возгласы об угрозе российского военного вмешательства. Но на этот раз уже не от оппозиционных СМИ, что было бы понятно, а из газеты администрации президента республики «Советская Белоруссия». Честно говоря, такая позиция вызывает, мягко говоря, удивление.

Москва в Питере выразила готовность оказать серьезную поддержку явно не справляющейся со своими финансовыми обязательствами белорусской экономике: а) дать кредит в 1 млрд долларов для бюджетной поддержки, очевидно, он и пойдет на выплату газового долга в 720 млн долларов; б) реструктуризовать финансовый долг в размере 750 млн долларов; в) через финансовый фонд ЕАЭС дать республике в этом году 600 млн долларов, из которых 450 млн долларов должно также уйти на погашение уже имеющегося долга республики перед фондом. Итого — более 2,3 млрд долларов финансовой поддержки. Казалось бы, в ответ Москва должна услышать слова благодарности. Однако официальный Минск ведет себя как тот персонаж из известной сказки Пушкина, которому все было мало. Но, как известно, терпение заканчивается даже у вежливой Золотой Рыбки.

Делается это, подчеркну, весьма грязно. Но такова уж стилистика минской пропаганды:

«Нравственной основой Беларуси и белорусов является государственный суверенитет. Все мы хотим жить в своей стране, которую отвоевали наши деды, обустроили отцы, и наш долг — передать ее новому поколению. У Беларуси сложная историческая судьба, поскольку соседи на протяжении столетий рассматривали нас как легкую добычу. И даже когда в 1991 году был объявлен суверенитет, будущее было не вполне ясным. Во всяком случае, руководство Кебича — Шушкевича вело страну в противоположных направлениях.

Кебич и его руководящая элита, дрогнув перед почти что неразрешаемыми трудностями, почти согласились с переходом на российскую валюту, что автоматически ставило крест на всех разговорах о суверенитете. Шушкевич под давлением агрессивного БНФ посылал отчетливые сигналы на Запад — примите страну к себе! Этот путь для независимости молодой Беларуси был еще более губителен. Его немедленно пресекла бы Россия, не позволившая бы появления натовских танков к западу от Орши. Точно так же, как спустя четверть века Россия отнеслась к аналогичным намерениям Украины…

Все, кто не слепой, видят — ситуация кардинально изменилась после избрания первого Президента. Беларусь уцелела в геополитических штормах и вышла на прямую дорогу самостоятельного развития. Все эти годы руководство тонко и решительно, иногда дерзко, но всегда продуманно удерживало и удержало страну на самостоятельных рельсах. Кто хочет поспорить с этой очевидной истиной? Мы уверены, что объективный, здравомыслящий человек посчитает — спорить здесь не о чем…

Однако базовых изменений по периметру нашей страны не произошло. Мы по-прежнему находимся в поле притяжения западных и восточных столиц, со всеми вытекающими последствиями из этого географического факта. В частности, можно вспомнить всего лишь два небольших штриха, которые, в общем-то, подчеркивают важные обстоятельства. С одной стороны, просто навязываемая молодым белорусам, подстрекающая к иммиграции «карта поляка», с другой — активность «Регнума», убеждающего белорусов, что наша страна есть «недогосударство», и фактически намекающего на благостность внешней интервенции» (потом этот тезис о том, что авторы ИА REGNUM якобы «замаскированно призывали к интервенции», автором статьи был повторен еще раз — ИА REGNUM ).

Я привел столь большую цитату из статьи, чтобы потом никто не сказал, что слова вырваны из контекста — вот он, весь. Отрывок небольшой, по сравнению со всей статьей, однако в нем невооруженным взглядом видны сразу несколько весьма знаковых искажений печатного органа администрации президента республики в отношении позиции России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Первая: «Кебич и его руководящая элита, дрогнув перед почти что неразрешаемыми трудностями, почти согласились с переходом на российскую валюту, что автоматически ставило крест на всех разговорах о суверенитете».

Вот, оказывается, как мыслят в Минске властные пропагандисты — что переход на российский рубль лишает республику суверенитета. То есть 100-миллиардная долларовая поддержка за 10 лет ее суверенитета не лишает, а вот российский рубль, оказывается, угроза. Вот так откровенность. Вообще-то, например, в Европе нет ни одной страны с собственной валютой, однако никто не вещает о том, что такая ситуация создает для кого-то угрозу.

Уверен, что так думает и белорусский народ, который в марте вышел на митинги «тунеядцев». Что пытается белорусская власть скрыть под событиями марта 2017 года? Что на сцену вышел ядерный электорат нынешнего белорусского президента, те люди, которые его поддерживали все годы с момента избрания. Но жизнь которых дошла до такой ручки, что дальше терпеть это невозможно. На самом деле на улицы вышла та третья сила — собственно говоря, белорусский народ, которому глубоко чужда как игра белорусской власти в европейскую Северную Корею, так и игра прозападной оппозиции, поскольку ядро белорусского народа и его доминирующее большинство — около 80% — плоть от плоти русской цивилизации, Русского мира.

Попытка прозападной оппозиции оседлать народный протест — ничего не дала. Люди не пошли 25 марта на площади, с одной стороны, уже показав власти свое «фе», с другой, прекрасно понимая игру прозападной оппозиции и поэтому не желая ей помочь в организации минского Майдана. Поэтому, возвращаясь к теме российского рубля, глубоко убежден в том, что если бы в республике провели референдум о том, стоит ли Беларуси переходить на российский рубль, то подавляющее большинство населения вполне осознанно сделало бы свой выбор в пользу именно российского рубля.

Тем не менее зафиксируем: для властных пропагандистов официального Минска переход на российскую валюту — зло. А постоянно брать заработанные россиянами деньги — не зло. Интересный союзник.

Вторая неправда: «Этот путь для независимости молодой Беларуси был еще более губителен. Его немедленно пресекла бы Россия, не позволившая бы появления натовских танков к западу от Орши. Точно так же, как спустя четверть века Россия отнеслась к аналогичным намерениям Украины».

Опять ложь, которая повторяет все натовские штампы относительно вмешательства России в дела Украины. Дело в том, что выбор в пользу России и Русского мира сделал тот русский народ, который пытались на окраине морально, психологически, лингвистически и потом уже и физически убить пришедшие к власти необандеровцы и неонацисты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Именно русский народ Крыма и Новороссии самостоятельно восстал и не позволил киевским карателям устроить на своих землях белорусскую и одесскую Хатынь. И вот именно этот факт до глубины души пугает некоторых официальных белорусских пропагандистов, потому что точно такой же русский народ живет и в Беларуси — именно он в 99% случаев говорит по-русски в Минске и встречает Новый год с Путиным. Особенно это было очевидно тогда, когда разница во времени между Минском и Москвой составляла один час.

Поэтому это грубая ложь, что, мол, это Россия не отпустила Украину на Запад — это русский народ окраины туда не пошел и не пойдет. И это народ русской окраины не допустил натовских танков на своей земле, а вовсе не Россия, которая своим политическом весом не позволила украинским необандеровцам превратить Крым и Новороссию в одну сплошную и полыхающую одесскую Хатынь.

Тем не менее о чем на самом деле говорится в этой фразе? Белорусским читателям подсовывается мысль о том, что это Россия вмешалась в дела Украины. Соответственно, ныне текущий конфликт является не гражданской войной между двумя частями украинского общества, а между Россией и Украиной. Но это ведь очевидные штампы как натовской, так и необандеровской украинской пропаганды. В контексте вышеизложенного совсем не удивительно, что подобные речи из официального печатного издания администрации белорусского президента идут непосредственно после получения 2,3 млрд долларов из Москвы. Складывается такое ощущение, что чем больше финансово Москва поддерживает своего ближайшего союзника, тем большие потоки брани и вранья идут из Минска, теперь уже не только от прозападной оппозиции, но и от властных пропагандистов.

Третья, четвертая и пятая ложь: «Активность «Регнума», убеждающего белорусов, что наша страна есть «недогосударство», и фактически намекающего на благостность внешней интервенции».

Вообще-то это наши авторы первые стали писать о том, что в Беларуси существует угроза Майдана. Это наши авторы еще за полгода до того, как в начале марта текущего года наконец-то по отмашке сверху проснулась вся властная белорусская идеологическая вертикаль, писали о том, что в Минске назревает Майдан. Что своими заигрываниями с Западом белорусская власть в лице внешнеполитического ведомства г-на Макея, облажавшегося на всех направлениях внешней политики республики, допускает серьезную ошибку. О том, что на Украине готовятся боевики, которые готовы повторить киевский сценарий на улицах Минска, приводя совершенно конкретные факты еще задолго до того, как на это в марте обратила внимание властная пропаганда, и то, только тогда, когда уже запахло жареным.

Однако парадоксальным образом именно тех экспертов, которые раньше всех увидели тревожные тенденции, какие-то силы в белорусском руководстве, дезинформировав президента и его помощника по национальной безопасности, закрыли по очень тяжелой статье. Еще раз хочу напомнить — что экспертам, аналитикам только за то, что они профессионально и на высоком научно-теоретическом и публицистическом уровне занимались своей работой, хотят вкатить от 5 до 12 лет тюрьмы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Очень похоже на то, что это сделали именно те силы в белорусской власти, которые и стоят за попыткой сорганизовать руками оппозиции минский Майдан. А теперь, когда их попытка пошла крахом, пытаются отмыть себя через своих давних партнеров в «Советской Белоруссии». В любом случае хорошо уже то, что после того, как преемник президента 25 марта обозначил свой политический и силовой вес, никто уже не скажет, что Макей — вторая фигура белорусской политики.

По большому счету, так как именно авторы ИА REGNUM предупреждали белорусскую власть и народ об угрозе Майдана, их надо давно выпустить из тюрьмы. И не только потому, что вся белорусская идеологическая вертикаль накануне и после 25 марта стала повторять их основные тезисы относительно угрозы белорусского Майдана, а потому, что они показали себя подлинными патриотами Беларуси, теми, которые думают о национально-государственных интересах своей страны не по отмашке сверху и не в силу складывающейся политической конъюнктуры.

Еще одна ложь автора статьи из «СБ» состоит в том, как он интерпретируют понятие «недогосударства». Как показала уже проведенная лингвистическая экспертиза, данное понятие использовалось в статье нашего автора в отношении Украины. Кстати, сегодня в России мало кто спорит с тем, что необандеровская Украина с каждым днем, по мере отмирания институтов и инструментов государственной власти, по мере каждодневного роста насилия и терроризма, с остановкой очередной ТЭЦ, с каждым новым выстрелом гранатомета, с каждым убитым необандеровскими карателями на востоке страны ребенком, становится недогосударством все больше и больше. А вот государственность Новороссии, ядром которой является Русский мир, становится все более и более очевидной. И это, несомненно, весьма позитивная тенденция для роста русского самосознания. И вот эти совместные наветы части прозападной оппозиции и властного печатного издания о том, что, говоря о недогосударстве, речь шла о Беларуси, надеюсь, белорусский суд развеет точно так же, как это уже сделал российский.

И, наконец, пятая ложь автора «Советской Белоруссии» состоит в том, что якобы авторы ИА REGNUM призывали к внешней интервенции, чего, естественно, ни в одной статье не было. Абсурдность данного обвинения даже комментировать невозможно. Если бы такое высказывание было, то почему автор не привел цитату с указанием первоисточника, как это принято в цивилизованном обществе? Откуда корни, спросите? — Они очевидны из предыдущего текста — когда автором этого пасквиля по натовским методичкам говорилось о том, что это Россия осуществила вторжение на Украину и не дала ей осуществить уход на Запад. Если читатель скушает одну ложь, то вложить ему в рот еще одну, как кажется автору «СБ», будет уже гораздо легче.

Кстати, это высказывание — хороший повод подать иск к «СБ» за клевету. С учетом того, что один иск белорусскими адвокатами наших арестованных коллег к «СБ» уже готовится, если она не принесет свои извинения и не дезавуирует распространенную ранее информацию, то просто какая-то тенденция складывается. В любом случае, как известно, даже маленькая ложь — рождает большое недоверие. Насколько большая неправда содержится в пасквиле газеты администрации президента республики «Советской Белоруссии» в отношении политики Москвы в отношении республики — каждый пусть решает сам.

Складывающаяся ситуация с авторами российских изданий в Беларуси, на мой взгляд, показывает со всей очевидностью, что проблема Союзного государства России и Беларуси кроется совсем не в экономике. Похоже, что в Минске существуют весьма влиятельные силы, которые делают все возможное для того, чтобы Союз Беларуси и России не обрел экономического измерения, не говоря уже о политическом. Поэтому и проводится зачистка той части политического спектра республики, где находятся сторонники союза с Россией, сторонники Русского мира. Не надо быть провидцем, чтобы понять, что рано или поздно такая недопустимая ситуация станет проблемой, и не только для Минска.