



Gloswielkopolski.pl Люди вышли на протест

И вот о чем писала польская региональная пресса на неделе с 4 по 10 апреля.

Несколько сотен человек прошли в субботу, 8 апреля, по улицам Познани с плакатами «Национализм не пройдет!», сообщает Głos Wielkopolski (Познань). В манифестации приняли участие, в частности, мэр Познани Яцек Яшковяк, актриса Ева Вуйчак-Плейн, профессор Роман Кубицкий из Института Философии и профессор Кшиштоф Подемский. «Неоднократно мы слышали, что национализм есть меньшая проблема, но нет ничего более далекого от истины, — заявила на ступеньках торгового центра «Старая пивоварня» профессор Жанна Малиновская из Университета имени Адама Мицкевича. — Это реальная угроза для каждого, кого не причисляют в узком определении к так называемому «истинному поляку». Я встречаюсь с этой проблемой всегда и всякий раз, когда моих студентов из-за рубежа изводят или оскорбляют в городе, а от друзей я слышу, что они не чувствуют себя в Польше в безопасности». Спустя несколько минут выбежала группа из нескольких хулиганов, которая закидала демонстрантов яйцами. Те отреагировали мгновенно, и дело дошло до драки.

Gloswielkopolski.pl Хулиганы побили манифестацию

Вмешалась полиция. Боевики — вероятно, националисты — успели спрятаться внутри «Старой пивоварни». После этого инцидента манифестанты двинулась дальше. Возле регионального офиса правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) произошли столкновения с полицейскими. Несколько человек были повалены на асфальт, а затем задержаны.

Gloswielkopolski.pl А теперь демонстрантов бьет полиция

Демонстранты публично осудили PiS, обвинив партию в том, что та выступает против беженцев даже вопреки позиции Костела, который называет своим нравственным ориентиром.

В Щецине ночью прошли акции солидарности с белорусской оппозицией, сообщает Głos Szczeciński (Щецин). В нескольких местах появились баннеры и плакаты, направленные против белорусского правительства и президента страны Александра Лукашенко.

Gs24.pl Понятно без слов

Активисты обвиняют Лукашенко в том, что последней идеей «последнего диктатора Европы» стал декрет о введении налога на тех, кто не работает полный рабочий день, против «социальных паразитов», как его называют сами белорусы. Те, кто подпадают под его действие, должны выплатить компенсацию в размере около 235 евро в качестве замены налогов. В нескольких городах Белоруссии прошли массовые акции протеста. На улицы вышли не только те, кто пострадал от нового закона. Протестуют уставшие от режима Лукашенко, они хотят демократии. Белорусские власти задержали несколько сотен человек. До того в Минске и других местах были арестованы превентивно представители оппозиции, чтобы они не смогли принять участия в акциях протеста. Белорусский режим начал жестокие репрессии против независимых журналистов и политиков.

Несмотря на репрессии белорусских властей против оппозиции и журналистов, делегация польских парламентариев отправляется в Минск, возмущается Gazeta Współczesna (Белосток). Глава мазовецкого отделения оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» Анджей Галицкий квалифицировал это как скандал, которого Польша должна избежать. Он потребовал отмены этого визита и сведения контактов до минимума, пока белорусскую оппозицию держат в плену. Его коллега Роберт Тышкевич призвал обратить внимание на преследования средств массовой информации, особенно на то, что большинство среди пострадавших — это журналисты телеканала Biełsat. Как заявил Тышкевич, позорно, что этот телеканал был лишен значительной части своего финансирования польским министерством иностранных дел. «Мы призываем МИД и премьер-министра Беату Шидло выделить дополнительные средства для Biełsat, который играет ключевую роль в демократизации Белоруссии», — подчеркнул Тышкевич.

Иракский курд Эмир Алхавлани, докторант Ягеллонского университета, был депортирован в Ирак, информируют Nowiny (Жешув). Власти утверждают, что он угрожал безопасности Польши. Его польские коллеги выставили пикет перед зданием суда в защиту Эмира. По их словам, он находится сейчас в Эрбиле, столице иракского Курдистана, опасности для него нет, но до сих пор он не виделся с семьей. Во время депортации его жестоко избили сотрудники спецслужб, пытались заставить подписать какие-то документы и дважды вводили некое вещество. Докторант Ягеллонского университета был арестован пограничниками 3 октября в Кракове. По неофициальной версии, вопрос о легальности его пребывания поставило Агентство внутренней безопасности Польши (ABW). Контрразведчики признал Эмира угрозой для Польши. Друзья изгнанника, опираясь на общение с ним, говорят, что он был задержан в связи с отказом от сотрудничества с ABW. По другой информации, иракского курда обвиняют в том, что он связался с экстремистами в Западной Европе. Окружной суд Перемышля отменил арест Эмира, но это не повлияло ни на то, чтобы снять обвинения против него, ни на окончание процесса депортации.

Мэр тернопольского города Чертков Владимир Шматко хотел пересечь украинско-польскую границу в автомобиле, где на лобовом стекле был выставлен бандеровский черно-красный флаг, пишут Super Nowości (Жешув). Польские пограничники, обслуживающие пункт перехода «Краковец», попросили убрать его. «Я десять раз спросил, почему. Ответ: «Украинские националисты — это плохо», — сообщил Шматко в своем блоге и добавил, что не понимает такой дружбы. — Очень плохо на душе… Но Степан Бандера — Герой Украины, а флаг УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это наша частичка души и сердца!» Пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы майор Эльжбета Пикор подтверждает, что инцидент имел место, но все выглядело иначе, чем в описании украинского мэра и средств массовой информации. По ее словам, офицеры предложили убрать черно-красный флаг, поскольку он вызывает у поляков «определенные ассоциации» и его владелец может встретиться с «негативной социальной реакцией». Этот случай получил широкое освещение. Речь идет, прежде всего, о том, что необходимо законодательно урегулировать вопрос, связанный с прославлением и демонстрацией символов ОУН/УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Бандеры в Польше. В настоящее время их использование официально не запрещено. Однако жители Перемышля настаивают на том, что такие знаки должны расцениваться так же, как и нацистская символика и прославление Адольфа Гитлера. Горожане говорят, что просто возмутительным является то, что поляки вынуждены в своей стране терпеть знаки, олицетворяющее геноцид, их показ должен прекратиться.

Вандалы осквернили кладбище советских воинов в Лидзбарке, пишет Gazeta Olsztyńska (Ольштын). «Могилы — это серьезно, их следует уважать, там нет места политике», — написал по этому поводу в Gazeta Lidzbarska один из ее читателей, отвечая на вопрос, чем является подобный акт, симптом патриотизма или вандализма. Хотя есть и те, кто считает, что подобные акты вандализма являются выражением любви к Родине. Не случайно, что человек, осквернивший монумент, выбрал место захоронения советских солдат. Но, как говорит офицер пресс-службы комендатуры полиции в Лидзбарке Варминском, «это первый такой случай в нашем городе». По ее словам, полиция проводит расследование, квалифицируя инцидент по статье 262 Уголовного кодекса Польши, которая наказывает тех, кто оскверняет останки, прах человека или место упокоения умершего, штрафом, ограничением либо лишением свободы на срок до двух лет. Вызывает беспокойство, что преступника или преступников не испугало то, что рядом с кладбищем расположена военная часть и ведется постоянное наблюдение. Так кто же и почему вел себя так безобразно?

Преступления против национальных меньшинств являются преступлениями против польской нации, заявил в интервью Wochenblatt (Ополе) председатель Немецкого культурного общества Вальдемар Гелзок. Недавно он стал членом Комитета по охране памяти борьбы и мученичества, а также членом Комиссии по преследованию преступлений против польского народа. «Хотя я являюсь одним из 19 членов Комитета, но вижу свою роль в защите национальных и этнических меньшинств в Польше, напоминая, что когда-то Польша была многонациональным государством, а нынешние представители меньшинств являются и сейчас ее гражданами», — отметил Гелзок. Конечно, есть нечто необычное в том, что немец оказался членом организации, которая расследует преступления против польского народа. Но, говорит председатель Немецкого культурного общества, мы часто упускаем из вида, что понятие нации, как правило, ошибочно приравнивает ее к расе. Однако в преамбуле к Конституции написано: «Мы, народ польский — все граждане Республики». Отсюда ясно, что часть народа, национальные и этнические меньшинства, тоже есть польские граждане. В этом свете понятно, что преступления против меньшинств — это преступления против польской нации. Вместе с тем осознание нацистских злодеяний остается важной частью немецкой идентичности и приверженности борьбе с дискриминацией по признаку национальной принадлежности.

Dziennik Wschodni (Люблин) расследует сообщения о нападении чеченцев на сотрудников Центра для иностранцев в Бяла-Подляске. Волнения начались, когда пограничники попытались изъять иностранцев для депортации. Их подняли ночью, а до полудня они должны были оказаться в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. По словам представителя коменданта Дариуша Шеницкого, несколько человек попытались помешать этому. Трое мужчин, граждане России чеченской национальности, действовали особенно агрессивно. Мало того, что они угрожали офицерам, но еще и напали на пограничников. После нескольких неудачных предупреждений пришлось применить слезоточивый газ. Нападавшие были доставлены в одиночную камеру. Однако различные неправительственные организации квалифицировали депортацию чеченцев как незаконный акт. Некоторые постояльцы Центра для иностранцев объявили голодовку, чтобы продемонстрировать свою солидарность с ними, назвав действия пограничников «бесчеловечными». С критикой выступил также Хельсинкский фонд по правам человека, выразив протест против использования слезоточивого газа.

Украинские рабочие «уплывут» из Померании? Этот вопрос беспокоит Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Отмена виз для украинцев может привести к том, что они начнут искать работу в других странах Европейского союза. Померанские предприниматели уже ищут им замену в Белоруссии и Молдавии. В воеводстве работают около 60 000 украинцев. По официальным данным, они трудятся сварщиками, монтажниками, электриками, а если речь идет о женщинах — занимаются уходом за пожилыми людьми. Европа имеет дело с серьезным демографическим кризисом, рабочих рук просто не хватает, только в Германии в 2030 году дефицит их составит 10 миллионов человек. Адам Кубица, владелец фирмы Europrofit, спокоен. Он говорит, что для его компании ничего не изменится, поскольку для того, чтобы украинский рабочий смог устроиться в других странах ЕС, ему потребуется специальное разрешение. «Может быть, нелегальный вид деятельности соблазнит тех, кто захочет поработать сборщиком клубники, но я представляю судостроительную промышленность и не боюсь массового оттока», — заявил Кубица. Однако не столько оптимистичен глава Союза работодателей Померании Збигнев Цановецкий. «Мы рады, что украинцы получат статус граждан, которые смогут свободно перемещаться в Европе, а с другой стороны, мы обеспокоены тем, что они «уплывут» из наших фирм в немецкие или французские», — говорит Цановецкий. В итоге польские работодатели сегодня начинают искать замену им среди жителей Молдавии, Белоруссии, а также Азии — Непала, Индонезии, Бангладеш.

После Brexit поляки в Великобритании могут оказаться в сложной ситуации, предполагает Express Bydgoski (Быдгощ). Для соотечественников за рубежом худшим остается неопределенность. До сих пор непонятно, какой получит статус поляк, который работает на хозяина в Великобритании или ведет свой бизнес. Многие брали кредиты на дом или квартиру. По данным британских СМИ, число заявлений поляков о предоставлении гражданства Великобритании выросло более чем на 1000%. В самом худшем варианте мигранты готовы задуматься о переезде в другую страну Евросоюза, но только не обратно на родину.

В начале апреля судебные органы Евросоюза нашли Болгарию виновной в нарушении европейских директив в отношении качества воздуха, сообщает Gazeta Krakowska (Краков). Окажется ли следующей Польша? Возможно. Дело в ее отношении с очень похожими обвинениями в настоящее время рассматривается судом. «Болгария, как и Польша, в течение многих лет не выполняла положений директивы ЕС по чистому воздуху и теперь понесет ответственность за последствия, сейчас суд рассматривает иск против Варшавы, так что скоро можем ожидать очередного приговора», — заявил лидер Польской тревоги смоговой Анджей Гула. Жаль, что сигналы о необходимости улучшения качества воздуха в Польше поступают только из Европейской комиссии. Активисты надеются, что судебное решение станет последним предупреждением для правительства: борьба с загрязнением воздуха в Польше должна выйти из стадии планов и рекомендаций и перейти на стадию конкретных решений, которые улучшат атмосферу в стране. Нормы качества угля, предложенные министерством энергии, явно недостаточны, а отсутствие сертификатов на уголь, который приобретается для домашних хозяйств, есть вещь абсолютно недопустимая. Недопустимо смещение акцентов в пользу интересов горнодобывающей отрасли вместо заботы о здоровье и жизни граждан Польши.

Дороговизна. Это то, что теперь может угрожать «Праву и Справедливости», предупреждает Dziennik Łódzki (Лодзь). В польской экономике появилось невиданное явление — инфляция. Маленькая, в январе цены выросли на 2,2%, в феврале на 2%. Конечно, это не такой уж феномен, который должен беспокоить правительственный лагерь. Наоборот, это гораздо более благоприятная тенденция, чем дефляция, которая одолевала Польшу в 2016 году. Но, возможно, перед нами сигнал другого явления, с которым PiS придется бороться: рост цен. Опасно это будет для того, чем гордится правительство, для социальных проектов. Нет оснований считать, что инфляция выйдет из-под контроля, но возможно, что начнут дорожать некоторые продукты, книги и лекарства. Нельзя исключать, что подскочит также стоимость страховки на автомобили.

Седьмая годовщина смоленской катастрофы, бесконечная теория заговора, пишет Dziennik Polski (Краков). «Право и справедливость», организовав спустя год презентацию результатов работы подкомиссии по повторному расследованию причин авиакатастрофы под Смоленском, преследует две цели, — говорит политолог, сотрудник Педагогического университета Кракова Лукаш Стах. — Во-первых, партия укрепляет свой основной электорат, часть которого убеждена, что 10 апреля 2010 было покушение. Во-вторых, пытается убедить в своей версии событий тех людей, которые не составили четкого мнения и готовы принять версию о покушении. Это небольшая группа, но «Право и Справедливость» ее домогается». По словам краковского политолога, PiS не просто так постоянно утверждает, что в прошлом первой комиссией по расследованию катастрофы были допущены ошибки. «Для тех, кто верит в версию покушения, все хорошо. В «Праве и Справедливости» понимают, что такие особы принесут партии несколько процентов голосов на выборах», — отмечает доктор Стах.