Нацбанк Украины

Иван Шилов REGNUM Гривна

Главная новость недели — отставка председателя НБУ Валерии Гонтаревой, о которой говорили уже с конца февраля. 10 апреля во время брифинга она заявила, что работает в должности последний месяц и уйдёт в отставку 10 мая, если Верховная рада ее не поторопит. «Я считаю, что моя миссия полностью завершена, реформы проделаны. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мою отставку. Впервые в истории нашей страны отставка главы НБУ — не политическое решение», — заявила она.

«Пик недоверия к банкам как раз пришелся при Валерии Гонтаревой. Виной всему — банкопад, который не давал простым людям понимания, в каком же банке можно хранить деньги. Кроме того, население постоянно опасается, что курс гривны может рухнуть в любой момент, что способствует маниакальной привычке населения хранить деньги в разных валютах. Также нельзя забывать о жестких монетарных мерах НБУ. Речь идет о довольно большом в свое время повышении учетной ставки, когда в целесообразности такого резкого скачка есть много сомнений. Это привело к заморозке кредитования, а значит, отсутствию поддержки экономики», — так оценил экономист Иван Никитченко период пребывания Гонтаревой в должности в комментарии для газеты «Сегодня».

Как минимум представители двух парламентских фракций в ходе заседания согласительного совета потребовали от Гонтаревой отчёта в Раде перед отставкой.

«…что значит подаёт в отставку? Радикальная партия требует ответственности Гонтаревой. Мы требуем ответственности тех банкиров, которые довели свои банки, где они были собственниками, до банкротства, через связанные фирмы вывели миллиарды», — заявил лидер этой фракции Олег Ляшко. Представитель фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид была не столь категорична, но на отчёте также настаивала.

«Валерия Гонтарева — разрушительница, за два года уничтожившая всю банковскую систему страны и стабильность национальной валюты. На Украине есть достойные специалисты, которые могли бы ее заменить, однако, скорее всего, президент поставит на ее место «своего» человека», — заявил в эфире телеканала ZIK экономист Андрей Новак. Деятельность председателя НБУ нужно оценивать по трем критериям: стабильность национальной денежной единицы, доступность кредитных ресурсов и надежность банковской системы государства, объясняет специалист. «Во всех этих трех позициях у нас огромные минусы. Курс гривны уничтожен, банковская система разрушена более чем на 50 процентов. Напрашивается вывод, что этот руководитель Нацбанка — разрушительница, за два года сделавшая очень много плохого для курса гривны и целой банковской системы. И это при масштабной внешней финансовой поддержке, которую Украина получает в течение последних трех лет», — подчеркнул Новак.

Кто заменит «лучшего банкира Европы» (в 2016 году Гонтарева действительно вошла в число лучших банкиров Европы по версии журнала Global Finance, чем потом долго хвалились в Киеве)? По мнению политолога Владимира Фесенко, на сегодня реальны две кандидатуры: глава Независимой ассоциации банков Роман Шпек и председатель правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук. Такой прогноз он сделал в комментарии для издания «Сегодня».

Bank.gov.ua Наталья Гонтарева

Гонтарева утверждает, что пока не думала о продолжении карьеры и пока не знает, чем займётся после отставки.

Однако версии есть. Например, займётся юридической защитой от обвинений, выдвинутых Национальным антикоррупционным бюро. Вначале НАБУ провело обыски в офисе Нацбанка, в частности в кабинете замепредседателя НБУ Екатерины Рожковой. Теперь же руководитель антикоррупционной структуры Артём Сытник озвучил ужасающие обвинения против руководства Нацбанка: «Речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования, и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности через австрийские банки, — это наша компетенция. Мы расследуем эти факты… В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался… водитель «рефинансированного» банка. По такой схеме с Украины за границу было выведено $500 млн. А есть гораздо сложнее, запутаннее схемы», — заявил он в эфире «Эспрессо.TV» в минувшую пятницу.

Любопытно, что в конце марта, когда НАБУ приходили в Нацбанк, информация о причинах обыска была иной: «Прямо сейчас, по моим данным, в Нацбанке проводит обыск НАБУ — идёт изъятие документов по кредитам рефинансирования «Платинум Банка». В кабинете Рожковой изымают компьютеры, и всю ее электронную переписку. Суть претензий — завышение стоимости залогов, которые Нацбанк принял в обеспечение рефинанса», — написал в своём Facebook экономический журналист Александр Дубинский.

Преследуют руководство Нацбанка не только НАБУ и главы парламентских фракций. На прошлой неделе активисты партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого провели акцию около загородного дома Валерии Гонтаревой. В частности, разрисовав ограду дома графитти, на котором главу НБУ изобразили в виде свиньи, завёрнутой в российский флаг. «Мы также будем требовать принять меры в связи с беспрецедентным бездействием Национальной полиции Украины, которая проигнорировала вызов на место событий», — последовала на следующий день реакция пресс-службы банка. Странно, но когда те же активисты громят отделения банков, НБУ бездействие Нацполиции не возмущает. Сама Гонтарева считает, что пикет националистов — дело рук экс-владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского.

Международные резервы Украины за март сократились на 400 млн долл. и составляли 15,123 млрд долл. Однако теперь, после предоставления очередного транша МВФ, к этой сумме следует прибавить 1 млрд долл. В НБУ уточнили, что 400 млн долл. пошли на обслуживание государственного долга.

Госбанки

Если коротко — в НБУ предлагают правительству до конца 2018 года полностью продать Укргазбанк, а также по 20% акций «Ощадбанка» и ПриватБанка. Тем самым планируется снизить государственную долю в банковском секторе ниже 50%. Однако управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж выступает, как сказали бы раньше, со встречными обязательствами. По его словам, в ЕБРР готовы купить сразу половину «Ощадбанка». Причём это не исключает участия ЕБРР в капитале прочих госбанков, в частности «Приватбанка».

В меморандуме правительства Украины и МВФ содержится условие: госбанки и Фонд гарантирования вкладов должны быть докапитализированы на 98 млрд грн. (3,63 млрд долл), т. е. ровно в 3,63 раза больше суммы транша, полученного Украиной в начале апреля. Более того, если Украине удастся получить в этом году все запланированные транши от МВФ, то они лишь на 1 млрд долл. превысят сумму докапитализации, которую требует Фонд от Украины.

При этом на сайте Фонда, традиционно не содержится ни сроков докапитализации, ни суммы (примерно так же МВФ ранее поступал с пенсионной реформой). Детали предстоящей докапитализации украинские журналисты выяснили в ходе общения с членами правительства.

Впрочем, это лишь планы, до 2018 года ещё предстоит дожить. Пока же экс-член совета НБУ Василий Горбаль оценивает роль госбанков так: «На 2017 год мы имеем банковскую систему, в которой более 50% принадлежит государству, поэтому именно государственные банки будут в 2017—2018 году теми маркет-мейкерами, которые, соответственно, и будут определять как процентную политику, так и курсовую политику. Сложно будет теперь апеллировать к неким игрокам, спекулянтам, мелким и другим банкам, понимая, что государство полностью является монополистом на банковском рынке. С учетом того, что последние годы Национальный банк пытался всячески, артикулируя в информационном пространстве свою независимость, абстрагироваться от правительства, сейчас это не удастся. Набсоветы и руководство госбанков формируется Кабинетом министров, а банки были рекапитализированы исключительно министерством финансов, то, соответственно, именно от двух команд — министерства финансов и Национального банка зависит то, как себя будут вести госбанки в этом и следующем году», — рассказал он во время пресс-конференции.

Фонд гарантирования вкладов

Средства на счетах ФГВФЛ, предназначенные для выплат вкладчикам, к началу апреля уменьшились на 25% (в сравнении с показателями на начало весны) и составляют 11,8 млрд грн. Также по информации Фонда, с начала года количество банков-участников программы гарантирования вкладов сократилось на 7 (99 и 92 банка соответственно), что совпадает с количеством банков, выведенных за это время с рынка. Общая сумма вкладов, которую Фонд вернул вкладчикам с начала «банкопада» — свыше 82,2 млрд грн. (80,866 млрд грн. на начало года).

«В конце 2016 года мы начали пилотный проект с Фондом гарантирования вкладов, продавая активы неплатежеспособных банков. Начиная с 2017 года, этот процесс перестал быть пилотом, а стал обязательным для пользования и демонстрирует очень положительные темпы роста. Так, мы уже продали такого имущества, которое принадлежит государству, на 400 млн гривен, при этом на 100 млн — за последние полторы недели, поэтому динамика очень позитивная», — такие данные привёл на брифинге замминистра экономического развития Максим Нефёдов. Как ранее сообщалось, «затоваренность» Фонда активами, которые он не в состоянии продать, — едва ли главная его проблема. Государство вынуждено ссужать Фонд деньгами, которые оно получает под ОВГЗ.

На самом деле скорее стоит говорить о позитивном опыте, нежели о позитивной динамике, поскольку из-за банкопада в распоряжении Фонда оказалось (по различным оценкам) активов на сумму от 100 до 380 млрд грн. Таким образом, о динамике можно будет говорить, когда Фонду и МЭРТ удастся нарастить темп продаж в несколько раз. Пока же в планах ProZorro — довести уровень продаж до 7 млрд к концу года, причём сюда включены не только активы ФГВФЛ, но и госимущество, которое собираются продавать через ProZorro в рамкам малой приватизации. Таким образом, МВФ совершенно справедливо советует Украине провести докапитализацию Фонда, поскольку продажа активов эту задачу решает не вполне.

Ставки

По результатам мониторинга портала «ЛИГА. Новости», доходность по депозитам (3−12 месяцев) на 10 апреля составляла: 13,46−14,01% (гривна), 3,36−3,96% (доллар), 2,52−3,15% (евро). Таким образом, за прошедший месяц средняя ставка в гривне и евро упала более чем на 0,5%, в долларе — на 0,3%. Зато банкиры готовы премировать вкладчиков за валютные вклады на срок более года — в среднем, на +0,2% к ставке. Раньше средняя ставка по таким вкладам обычно не отличалась от 12-месячной, а иногда была даже ниже.

Bank.gov.ua Гривна

«Государственный банковский сектор будет «играть», в хорошем смысле этого слова, на понижение депозитных ставок физическим лицам, тогда как частные банки будут снижать ставки менее динамично, чтобы выстоять в конкурентной борьбе с госбанками по пассивам. Если на рынке не будет экономических и политических потрясений, то ставки в среднем могут снизиться до 13−17% годовых в гривне. При этом ставки на уровне 17% банки будут предлагать исключительно постоянным клиентам в качестве бенефита», — такой прогноз сделал председатель правления РВС-банка Владимир Кравец в комментарии изданию «Сегодня». В свою очередь главный аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран предупреждает, что банковский кризис ещё не завершён, поэтому советует выбирать краткосрочные валютные вклады (2−3 месяца) и внимательно следить за ситуацией на рынке.

Руководитель Альфа-Банка на Украине Иван Свитек в интервью изданию «Новое время» согласен с тем, что до конца кризиса ещё далеко. По его оценке, к настоящему моменту банковский сектор Украины прошёл примерно половину пути. Что касается его сегодняшней оценки, на чём реально зарабатывать украинским банкам, то это краткосрочные кредиты: «Чем страна более нестабильна, тем ставка выше и тем привлекательнее короткие кредиты. Это всякие потребительские кредиты, это овердрафты. Но это не инвестиции на 10−20 лет. К сожалению, сейчас это невозможно».

Хроника «банкопада»

"Вектор-банк», признанный неплатежеспособным в начале марта, будет ликвидирован, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Такое решение было принято в отношении «Финбанка» Александра Грановского («Платинум банк» того же собственника регулятор вывел с рынка в январе). Буквально на днях в банк была введена временная администрация. Ранее сообщалось, что Грановский собирался самостоятельно ликвидировать «Финбанк», однако, похоже, что не успел.

Закрываются не только банки, но и страховые компании. За период 2014—2016 годов на Украине так или иначе прекратили свою деятельность 84 компании (43 из них в 2016-м), что составляет 20% рынка — такую статистику приводит портал bin.ua. «В начале 2015 года активы страховых компаний составляли 70 млрд гривен. Их качество всегда вызывало сомнение, они во многих случаях были, по сути, мусорными. Мы повысили требования к качеству таких активов с точки зрения диверсификации. На конец сентября 2016 года активы страховщиков составляли уже 54 млрд», — комментирует для bin.ua ситуацию на рынке страхования сотрудник Нацкомиссии финуслуг Александр Залётов.

Российские дочерние банки на Украине

Информация о продаже украинского Сбербанка мало изменила его отношения с украинскими радикалами. На этой неделе они возобновили практику осады отделений пикетами и их замуровывания пеноблоками — пострадали офисы банка в Киеве и Харькове. С другой стороны, ничего нового за месяц националисты не придумали: всё те же наклейки «Внимание, это банк страны-агрессора, он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги», всё те же граффити «Rus bank over».

Руководство украинского Альфа-банка — ещё одной дочерней структуры, заявляет, что их ситуация с пикетами и блокадами не пугает и уходить с рынка они не собираются. «Нам разбили отделения, залили банкоматы. Конечно, трудно, но мы продолжим работу», — ответил председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Пётр Авен на вопрос журналиста ТАСС. Правда, стоит отметить, что сам Альфа-банк удостаивался агрессии украинских националистов, скорее, по касательной: его отделения иногда страдали вместе с другими, однако объектом целенаправленной атаки (как Сбербанк) он пока не становился.

Но шансы такие есть. В начале апреля активизировались т.н. «убийцы банкоматов» — группы молодёжи, которые портят и выводят из строя банкоматы российских банков. Первыми об угрозе такой практики ещё в начале марта заявили в Штабе блокады торговли с Донбассом (инициаторы — народные депутата Владимир Парасюк и Семен Семенченко), однако теперь их опыт, похоже, начали перенимать националисты из «Национального корпуса» Андрея Билецкого (экс-командир добровольческого батальона «Азов»).

Остальные банки буквально в течение марта резко нашли себе покупателей. Глава российской группы ВТБ Андрей Костин заявил, что продажа принадлежащего группе «БМ банка» находится уже на последней стадии. Александр Дубинский добавляет, что ВЭБ нашёл покупателя для Проминвестбанка. По его версии, это некий бизнесмен Павел Фукс — бывший российский гражданин, недавно ставший гражданином Украины. Журналист указывает, что Фукс получил гражданство по указу президента Украины Петра Порошенко, а также отмечает, что Фукс — деловой партнёр украинского политика и бизнесмена Нестора Шуфрича (экс-совладелец Проминвестбанка). Журналист напоминает, что ранее Шуфрич и Порошенко выступали совладельцами одних и тех же компаний («Нефтегаздобыча») и делает вывод: «Всё это может означать, что один из крупнейших банков страны после введения санкций СНБОУ против банков с российским государственным капиталом, — может оказаться под контролем группы инвесторов, которые представляют интересы самого Порошенко. А управлять этим банком будет гражданский муж замглавы НБУ Екатерины Рожковой — Андрей Рожок».

Украинский Сбербанк заявил о том, что также готовится к смене владельца — хотя это, похоже, никак не повлияло на позицию националистов. Его новые собственники — латвийский Norvik Banka и компания Саида Гуцериева (45% и 55% соответственно). Ожидается, что сделка будет закрыта к середине года, а банк сменит имя на Norvik Banka. На Украине к сделке отнеслись с подозрением и считают, что «Сбербанк» применяет тот же приём, который ранее опробовала компания «Лукойл»: передержка активов. При этом в НБУ утверждают, что пока не получали документов о продаже ни одного из российских банков.

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