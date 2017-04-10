Газ

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 7 апреля составляли порядка 8,3 млрд кубометров. Большинство крупных городов окончили отопительный сезон, расход газа резко упал, и даже стали накапливаться запасы — 125 млн кубометров за неделю.

600 млн кубометров газа — именно во столько обошлась Украине суровая зима 2017 года. Из-за морозов в январе — феврале теплокоммунэнерго и домохозяйства увеличили отбор газа на указанную величину. Всего же за эти два месяца Украина израсходовала 9,9 млрд кубометров.

Пресс-служба «Укртрансгаза» сообщает, что в январе — марте транзит газа через ГТС Украины вырос на 19,8% (на 3,8 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 23,2 млрд кубометров.

В очередном меморандуме Украины с МВФ, подписанном после выделения нового транша, содержится обязательство Украины корректировать цены на газ для населения, а также стоимость газа внутренней добычи — чтобы сохранялся паритет со стоимостью импорта. Напомним, ранее эксперты выражали опасение, что МВФ может потребовать даже ежеквартальной коррекции.

Ещё одно требование МВФ — введение абонентской платы за подключение к газоснабжению — временно отложено.

«Решение регулятора по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения», — говорится в сообщении пресс-службы Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг.

Неповышение закончится уже в июле — именно это крайний срок, до которого Украина пообещала МВФ ввести абонплату. Однако в этот раз «виноват» не только МВФ. Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук установил, что абонплата — это не просто разбивка тарифа по целевому назначению платежей: «…В принятии решения об «абонплате» на газ было и остается заинтересованным правительство, поскольку именно от «абонплаты» на газ зависит размер субсидии для населения. «Абонплата» не будет подпадать под действие субсидий, и народу придется заплатить её полную стоимость. Это будет дополнительная финансовая нагрузка на рядовых украинцев. По предварительным подсчетам, правительству не придется платить субсидий на общую сумму 5 млрд грн — это 10% от всего объема субсидий на 2017 году (52 млрд грн.)», — утверждает эксперт в комментарии для РИА «Новости-Украина».

Всё это толкает украинцев на крайние меры. В СМИ всё чаще пишут о примере председателя села Елизаветовка (Днепропетровская область) Максима Голосного. Вот уже два отопительных сезона он отказывается платить за поставленный газ, а также гасить долги, накопившиеся за прошлые годы. При этом ссылается на ст. 13 Конституции Украины, в которой сказано: «Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа». Газовики судятся с изобретательным председателем, но пока безрезультатно.

Украинские газодобывающие компании обратились сразу ко всем — президенту, главе правительства, депутатам парламента — и просят снизить тариф на вход в ГТС. На сегодня он составляет без малого 297 грн за 1 тыс. кубометров, и компании недовольны тем, что он втрое выше, чем соответствующий тариф в странах Европы. «Мы обращаем внимание, что действие такого тарифа уже снижает конкурентоспособность украинских товаров, а внедрение НКРЭ такого тарифа для газодобывающих компаний приведет к созданию дополнительного финансового обременения для отрасли в размере 218 млн долларов в год, что сопоставимо с дополнительным налогообложением 5,5% ренты на добычу газа», — утверждают представители отрасли.

Обращения пишут не только газодобывающие компании, но и «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению). Руководство компании просит содействия государства в войне против крупного предпринимателя Дмитрия Фирташа, чьи компании, по бытующим на рынке представлениям, контролируют поставки природного газа примерно 75% потребителей Украины. «Нафтогаз» просит правительство Украины, регулятора рынка Нацкомиссию Украины по государственному регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг и Антимонопольный комитет Украины рассмотреть возможность устранения необоснованной монополии группы Дмитрия Фирташа в этом важном сегменте рынка газа», — говорится в заявлении компании, представленном журналистам.

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 7 апреля составляли 1,904 млн тонн, из которых 1,436 млн тонн — угли газовых марок и 468 тыс. тонн — антрацит. Таким образом, тенденции сохраняются: Украина наращивает запасы углей газовых марок, запасы антрацита постепенно уменьшаются ввиду уже официальной блокады Донбасса. С 1 по 7 апреля запасы антрацита снизились на 32 тыс. тонн, газовых углей — выросли на 28 тыс. тонн.

В энергосистеме Украины по состоянию на 7 апреля работали 23 блока и 1 корпус ТЭС общей мощностью 3714 МВт (примерно 26,3% от общей мощности украинской тепловой генерации). Вне резерва из-за отсутствия угля антрацитовой группы находились 4 блока ТЭС суммарной мощностью 980 МВт. В ремонтах находилось 4 энергоблока (3 у «ДТЭК-Энерго» и 1 — у «Центрэнерго») суммарной мощностью 915 МВт.

Dmitri Tovstonog Трипольская ТЭС

Если раньше из-за блокады Донбасса закрывались металлургические предприятия, то теперь пришла очередь тепловых электростанций. 5 апреля Приднепровская и Трипольская ТЭС фактически остановили свою работу: с февраля на обеих станциях работало по одному энергоблоку, теперь погасили и их. Однако дело не только в блокаде: «Поставки проектного угля из Донбасса остановлены вследствие блокады. Покупать импортный уголь из ЮАР, Австралии сложно с логистической точки зрения. Кроме того, такое топливо нельзя купить быстро: период доставки — два месяца. Отдельный вопрос — стоимость топлива. Предложения на импортный уголь соответствующего требованиям качества сейчас находится в диапазоне 110−115 долл/тонна с доставкой на станцию…[но] свободного ресурса этого угля нету даже по такой цене», — объяснил журналистам директор Приднепровской ТЭС Сергей Дегтяренко. Таким образом, эксперты, которые в конце февраля — начале марта прогнозировали именно такое развитие событий (и такую цену топлива), не ошиблись.

Напомним, это не первые ТЭС, которые перешли на работу одним энергоблоком. 21 марта так поступило руководство Славяской ТЭС. 7 апреля такое же решение приняли на Змиевской ТЭС (последняя из работавших станций «Центрэнерго»), а 11 апреля ожидается остановка Криворожской ТЭС.

Гендиректор компании «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) Всеволод Ковальчук призывает не паниковать: «Технологическая возможность остановки «антрацитовых» энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была разработана нами совместно с генерирующими компаниями и Минэнергоугля. Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с «отключением» блоков, работающих на угле антрацитовой группы». Тем не менее вряд ли можно считать такую ситуацию нормальной. Три ТЭС, остановившиеся в начале апреля, — крупнейшие на Украине.

«Укрэнерго» собирается наращивать поставки электроэнергии за рубеж — в начале весны громко анонсировали возврат на рынок Молдавии. «Энергоатом», в свою очередь, за счёт её экспорта уже давно рассчитывает найти средства для выполнения своих инвестиционных планов. Однако на пути обеих компаний встают простые украинцы с «болгарками». «В Верховине Ивано-Франковской области неизвестные свалили и порезали на металл высоковольтную электроопору линии Яворив — Ильци. Такая же диверсия случилась на магистральной сети «Укрэнерго» и на высоковольтной электролинии «Янтарь — Мукачево». Эти опоры являлись частью стратегически важных высоковольтных электролиний, передающих электроэнергию в Европу. Это убытки для страны в десятки миллионов гривен, плюс затраты на восстановление, плюс убытки поставщиков. Кроме того, под угрозой электроснабжение всей области», — пишет в своём Facebook экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Однако на статистику эти «заготовки металлолома» пока повлиять не успели. В январе — марте 2017 года Украина заработала на экспорте электроэнергии 68,12 млн долл., что на 23 млн долл. (51%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть экспорта (на 55,21 млн долл.) отправилась в Венгрию.

Депутаты Верховной рады вновь провалили голосование по закону «О рынке электроэнергии» — документ отправился на повторное второе чтение. Это означает, что внедрение норм законопроекта (разделение компаний по профилю — распределение и передача электроэнергии, минимизация регуляторных функций государства и создание рынка электроэнергии) затягивается как минимум ещё на три месяца: принятие закона предполагает изменение тарифов, а их можно менять не чаще, чем раз в квартал.

Электрические вилки

Самый неприятный пункт законопроекта для рядового украинца — отмена принципа субсидирования тарифа для населения за счёт тарифа для промышленности. «Сегодня мы наблюдаем огромный объем перекрестного субсидирования промышленностью населения — сумма дотаций в 2016 году составила более 45 млрд грн», — утверждает специалист по рынку электроэнергии Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Станислав Масевич в комментарии для «bigmir-Финансы». Т. е. украинцам следует готовиться к тому, что сумма счетов у них вырастет в среднем на 1 тыс. грн в год.

Как отмечает первый секретарь представительства ЕС на Украине Хосе Мануэль Эрнандес, принятие закона является обязательным условием получения третьего транша от ЕС в размере 600 млн евро (второй Украина получила в конце марта). А это значит, что, рано или поздно, закон всё-таки примут — очередной «подход к снаряду» парламент планирует на текущей неделе.

Для киевлян рост тарифов на электроэнергию вскоре обернётся повышением стоимости проезда в метрополитене: его хотят увеличить с 4 до 6 грн (с 9 до 13 руб).

Уголь

В поисках угля министр энергетики Украины Игорь Насалик сделал сильный ход: написал письмо в Госдеп США. «Нам надо 4,7 миллиона тонн к 1 января 2018 года. Контрактование пошло. Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 миллиона тонн», — рассказал министр во время общения с прессой.

В январе — марте Украина импортировала энергетического угля на 570 млн долл. (3,65 млн тонн), что в денежном выражении на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 350 млн из этой суммы было уплачено за поставки российского угля. На втором и третьем месте — уголь из США и Канады (102 и 44 млн долл.). Стоит отметить, что, согласно данным Минэнерго РФ, месячный объём поставок на Украину — порядка 1 млн тонн (82%). Тогда как заплачено за этот уголь 61,4% от всех расходов на импорт. Проще говоря, российский уголь обходится Украине значительно дешевле канадского или американского. И именно от российского угля, как мы помним, министерство энергетики Украины собирается отказаться.

Вице-премьер Владимир Кистион на заседании Энергетического штаба (совещательный орган, координирующий деятельность руководителей ТЭК Украины) предупредил, что провал голосования по закону о рынке электроэнергии грозит Украине проблемами в следующем отопительном сезоне: «Чтобы успеть завезти необходимое количество антрацита к началу осенне-зимнего периода 2017/18, генерирующие компании должны скорее начинать заключение контрактов. Однако без соответствующего закона они не смогут выполнить эти контракты. Непринятие закона о рынке электроэнергии ставит под угрозу следующий отопительный период».

Добыча украинского угля пока растёт. В январе — марте 2017 года на шахтах добыли 10,34 млн тонн угля против 10 млн за аналогичный период прошлого года. Между тем этот плюс пока держится исключительно на фоне январских показателей. В феврале и марте добыча была ниже, чем в 2016-м.

Topwar.ru Нефть

Нефть

«Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, 42% акций принадлежат структурам, аффилированным с условной группой «Приват») в начале апреля остановила добычу на Заводивском месторождении (Львовская обл.) — Госслужба геологии и недр отказалась продлить лицензию на использование месторождения. В госслужбе аргументировали своё решение наличием у «Укрнафты» налогового долга.

В самой компании уровень потерь оценивают в размере 67 млн грн упущенного дохода, однако это не главное. В этом году у «Укрнафты» заканчивается лицензия ещё на 9 месторождений, на которые приходится 20% добычи нефти и газоконденсата. Аргумент о налоговом долге универсален, и не исключено, что при продлении лицензий на остальные месторождения «Укрнафта» столкнётся с теми же проблемами.

Лицензии — не единственная проблема компании, на прошлой неделе в её офисах провела обыск Генеральная прокуратора. Дело было заведено ещё в конце прошлого года и касается проведения нефтяных аукционов в течение 2013−2015 годов («Укрнафта» как преимущественно государственная компания обязана продавать добытую нефть на аукционах. Однако по факту почти все лоты выкупались и выкупаются структурами, связанными с условной группой «Приват», по ценам ниже рыночных). Именно это обстоятельство и расследует прокуратура. Следует отметить, что в последнее время государство решило предъявить олигарху все счета. Не так давно из-за невыполнения условий приватизации была национализирована компания «Днепроавиа», принадлежащая бизнесмену. А теперь прокуратура расследует одну из самых денежных схем Коломойского.

Российская «Татнефть» намерена взыскать с Украины 144 млн долл. по делу десятилетней давности. В начале 2000-х Украина и Россия договорились о создании совместного предприятия «Укртатнафта». Украинской частью взноса в него был Кременчугский НПЗ, российской — инвестиции и сырьё для завода. Потенциально схема позволяла бы закрыть проблему с топливом для Украины, а в будущем — возможно, даже импортировать его. Однако в 2007 году на заводе произошла силовая смена менеджмента. При новом директоре (действовавшем в интересах условной группы «Приват» Игоря Коломойского) завод вскоре был приватизирован.

Ещё в 2008 году «Татнефть» отсудила в Международном гаагском арбитражном суде 112 млн долл. (сумму своих инвестиций), однако до сих пор не смогла получить их обратно и теперь надеется на помощь американской судебной системы: иск о взыскании суммы ущерба и процентов, набежавших за 10 лет, подан в федеральный окружной суд по округу Колумбия.

В январе — марте 2017 года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата на 82 млн долл., что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В физических объёмах разница меньше (год назад нефть стоила примерно в 1,5 раза дешевле), однако рост всё равно ощутим. Достичь его удалось за счёт поставок нефти из Азербайджана, на который теперь приходится свыше 80% покупаемой Украиной нефти.

Согласно официальным данным, транзит российской нефти в (март 2017 / март 2016) вырос на 42% — до 1,24 млн тонн.

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