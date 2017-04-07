Трампу нужна передышка

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беги, Трамп, беги

За истекшие после атаки США крылатыми ракетами авиабазы в Сирии за сутки в Рунете вышло более 50 содержательных комментариев и аналитических статей по данной теме. Надо сказать, что такой взрыв аналитики в Рунете давно не наблюдался. Даже теракт в Питере уступает произошедшему событию по количеству вменяемых оценок. Это говорит о том, что произошедшее, при любом варианте его истолкования (за исключением договорняка РФ — США), является вызовом Москве, и именно так расценило агрессию США против Сирии экспертное сообщество России.

Надо отметить, что в этом есть толика истины, так как Вашингтон поступил симметрично предыдущим довольно зрелищным атакам России крылатыми ракетами по базам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России). Показал, так сказать, что он тоже «могет». Поэтому эта деталь говорит о многом.

При всем множестве оценок произошедшего их можно свести к двум основным версиям. Первая — глубинное государство сломало Трампа. В основном через зятя Трампа Джареда Кушнера (это наша оценка), который совместно с советником Трампа по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером убрал Стива Беннона из состава Совета по национальной безопасности, который выступил против удара по Сирии, в результате чего Трамп теперь будет его («глубинного государства») послушной марионеткой.

Whitehouse.gov Брифинг Дональда Трампа с членами Совета по национальной безопасности США после ракетного удара по Сирии

Вторая версия состоит в том, что главной причиной атаки послужила внутриполитическая ситуация в США, где оппоненты окончательно загнали Дональда Трампа в угол, не дав ему провести в жизнь ни одного более-менее значимого решения — ни по климату, ни по миграции, ни по реформе здравоохранения. Параллельно Трамп лишился двух своих самых преданных сторонников и мозговых центров заявленного в ходе избирательной кампании курса — генерала Флинна и Бэннона. В результате Трамп начинал казаться истеблишменту хромой уткой через три месяца после своего избрания. В этой ситуации, когда президент не может исполнять свои обязанности, в том числе по причине своей политической слабости, поводом для импичмента мог послужить любой повод.

На внутреннем поле никаких козырей у Данилы Козыря (именно так переводится фамилия Трампа с английского) не оставалось, и положение продолжало ухудшаться с каждым днем. В результате при всех очень серьезных минусах, о которых ниже, Трампом было принято решение о нанесении разового и точечного удара по военному аэродрому в Сирии.

Таким образом, что в первой версии развития событий, что во второй, мы видим, что Трампа приперли к стенке. И если по первому варианту Трампу уже все, то по второму он еще пытается вырваться из того цугцванга, в который его достаточно грамотно и тотально загоняли, сочетая как атаки извне, так и подрыв его позиций изнутри семьи.

Поэтому когда говорят о жертвах в Сирии или о том, что Трамп нанес удар в спину России, то надо понимать, что данный шаг реально: а) серьезно отодвинул Трампа от импичмента; б) позволил ему на время заручиться поддержкой «глубинного государства», хотя и потерять своего избирателя; в) получить так необходимую ему передышку.

Сразу хочу отметить, что данное решение снимает угрозу импичмента только на время, и при некоторых вариантах именно оно и может послужить основанием для его возбуждения. Так, например, в американских СМИ уже появились оценки, что на сирийской авиабазе Шайлат не было запасов химического оружия. Вдобавок Трамп не имел права проводить такую операцию без одобрения Конгресса.

То есть закладку для будущего импичмента ему уже делают. И ровно те же самые люди, что загоняли его как в ловушку слабого президента, так и в ловушку удара по Сирии. Поэтому Трамп тут пошел ва-банк, так как при определенном развитии событий его может подставить собственное окружение и в дальнейшем процесс только ухудшится. Но это уже будет потом. Пока же надо было отбиться от продолжающейся три месяца атаки.

По поводу цены решения. Трамп это сделал, но высокой ценой. Она стоила ему не только отставки Стива Бэннона из состава членов Совета национальной безопасности, но и снижения на 10% поддержки среди тех, кто за него голосовал. Эти люди расценили то, что Трамп пошел на поводу у ястребов, как предательство.

Минобороны России Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович»

Что касается некоторых аспектов развития ситуации.

Россия. Москва отреагировала на удар США сдержанно:

«1. Пресс-секретарь российского президента заявил, что «этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии».

2. Россия приостановила заключенный со Штатами меморандум о безопасности полетов в Сирии.

3. Сергей Лавров отметил, что действия США наносят ущерб и так подорванным отношениям между двумя странами, однако выразил надежду на то, что провокации не приведут к необратимым результатам.

4. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, посвященное ракетной атаке, которая была квалифицирована как акт агрессии.

5. Фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», направился в Средиземное море, где зайдет в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.

6. Россия созвала внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с осуществленным ракетным ударом».

Это говорит о том, что перед принятием окончательного решения по взаимодействию или конфронтации США по Сирии Москва хочет посмотреть на то, является ли произошедшее разовой акцией или это новый курс на конфронтацию. И это вполне понятная реакция. Если Трамп решил зайти с козырей и пробить реакцию партнера, то, несомненно, ответить надо, вопрос только в том, как.

Китай. Надо отметить тот факт, что решение об ударе по Сирии Трамп принял за несколько часов до встречи с президентом Китая Си Цзиньпином и объявил об этом на встрече с ним, представив дело таким образом, что тот якобы не возражал против такого поворота событий. Большинство экспертов расценило это как подставу товарища Си, так как для Китая подобный жест однозначно является ударом по репутации и подставой.

Как отмечают эксперты, например сотрудник Института стран Дальнего Востока Василий Кашин, «Трамп явно специально объявил об атаке в период визита Си Цзиньпина. Очевидно, чтобы продемонстрировать свою мощь. Об этом будут долго вспоминать, как и о случае, когда Трумэн сообщил Сталину о Хиросиме, а Сталин сделал вид, что не понял, о чем идет речь. Китайцы воспримут это как преднамеренное унижение, они сделают хорошую мину, но потом отомстят».

Whitehouse.gov Визит Си Цзиньпина в Вашингтон. 6 апреля 2017 года

В этом плане некрасиво смотрятся действия некоторых экспертов, которые приводят слова рупора китайских властей газеты «Женьминь жибао» как якобы позицию невмешательства Китая в данную ситуацию: «КНР и США более чем когда-либо нуждаются друг в друге для поддержания глобального мира и развития решения сложных международных проблем, связанных с изменениями климата, терроризмом, трансграничной преступностью и наркоторговлей. За отказ от сотрудничества пришлось бы заплатить очень большую цену». Дело в том, что, как показывает «Гугл», данный материал появился на русскоязычной версии сайта «Женьминь жибао» в 10:34 6 апреля 2017 года, то есть практически за сутки до удара США по Сирии. Мало того — данный материал появился вообще еще до начала встречи Си и Трампа.

Отсутствие же реакции официального Пекина до сих пор необходимо понимать в рамках восточной логики отношений. Си Цзиньпин до сих пор еще находится в гостях у Трампа. Соответственно, вся машина, как государственная, так и информационная, в этом плане заморожена, и со стороны Китая не будет никаких ответных действий до возвращения товарища Си на родину. Не стоит ожидать и быстрых ответных реакций, поскольку сначала наши стратегические партнеры оценят масштаб того плевка со стороны Трампа как в сторону Китая, так и персонально в сторону товарища Си, который он сделал таким идиотским образом.

Возможно, и не стоит этого исключать, что в этом жесте Трампа тоже подставили его новые советники. Если Трамп подумал, что нанести удар по Сирии Асада, которого поддерживает Китай, в момент встречи с президентом Си — это круто, то кто ему доктор…

Израиль. Происходит усиление зятя Трампа Джареда Кушнера, который стал советником тестя и совместно с советником Трампа по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером убрал Стива Бэннона из состава Совета по национальной безопасности. Это означает, что происходит дальнейшее усиление израильского фактора в администрации Трампа. Возможно, таким образом Трамп пытается купировать угрозы со стороны глубинного государства, с другой стороны, у России также появляется еще одна площадка для игры как с Израилем, так и США. То есть этот фактор можно считать позитивным.

Промежуточные итоги. Трампу надо повысить свои ставки на внутриполитическом пространстве, так как после первых трех месяцев его практически полностью загнали в угол. Возможно, повышение ставок до угрозы Третьей мировой войны позволит затем РФ и США начать наконец-то делать то, что и задумывалось. На шестерок — европейских партнеров США — не стоит вообще реагировать. Лишнее доказательство, как к ним надо относиться — как к политикам второго сорта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Трамп пошел на поводу у глубинного государства, с одной стороны. С другой, этим решением он себя и подставил, так как при определенном развитии событий именно оно может быть положено в основание его будущего импичмента. В этом плане категорически не соглашусь с тезисом о том, что «меняет ли этот удар что-либо? Не в Сирии — там, само собой, нет — а в российско-американской игре? Нет. Настрой на разговор с Трампом не исчезнет».

Почему этот удар меняет слишком многое? Во-первых, уже нет никакого настроя на разговор с Трампом, и эту встречу надо максимально оттягивать. Во-вторых, Трамп показывает себя непоследовательным и слабым президентом, который слушает кого угодно и принимает абсолютно нелогичные и несистемные решения. Соответственно, встречаться с ним в ближайшее время означает — не решить проблемы, а, возможно, получить еще большие. С таким президентом, который делает виражи круче, чем Обама, не может быть никакой российско-американской игры. Трамп, похоже, начинает переставать понимать — ради чего он пришел в Белый дом. Как говорят в боксе, после целого ряда пропущенных ударов он поплыл.

Как отмечают эксперты, «Трамп отдал приказ об ударе по сирийскому аэродрому в обход Конгресса, проигнорировав мнение Китая и оскорбив Россию. Наш ответ будет системным и неприятным для Трампа. Третью мировую войну никто не начнет, но период очарования Трампом закончился. Переживать на этот счет он не будет. Но прийти к нам с отступными Трампу скоро придется».

В ночь на 7 апреля произошло совпадение интересов — Трамп сделал то, что он сам давно хотел, и то, что от него требовала элита: «Сегодня ночью в Сирии был осуществлен не военный удар, а проведена очень дорогостоящая пиар-акция, которая должна показать всему миру президента США как парня, отлитого из стали, который диктует свою несгибаемую волю не только какой-то там Москве или какому-то там Пекину, а всему миру. И, судя по невероятно бурной реакции СМИ, американская пиар-акция удалась на славу. Ну, а реальная действительность, как всегда, протекает параллельно этим бушующим страстям».

Таким образом, независимо от первого или второго варианта трактовки произошедшего акта агрессии США против Сирии, Трамп изо всех сил пытается выбраться из того положения, в котором он оказался под давлением глубинного государства, тем не менее, возможно, именно эти ходы и будут ставить его еще под больший их контроль.

По одному политическому жесту говорить это еще рано, но тенденция обозначилась весьма отчетливо. Трампу говорят: «Хочешь прекращения атак на себя, делай то, что мы будем одобрять. А одобрять мы будем тот курс, который бы на твоем месте проводила Хиллари Клинтон». Конечно, это издевательство, и Трамп как никто должен это понимать.

Трампа в лоб победить не удалось, поэтому его берут на поводок через семью. По сути, если не неформальным вице-президентом, то вторым человеком в государстве становится его зять Кушнер. Соответственно, если Москва хочет иметь удобного президента США, надо выходить на тех людей, которые дергают за ниточки зятя Трампа. Конечно, еще пару таких эпизодов, и о Трампе, попавшем в политику на старости лет, можно будет говорить — попал как «кур в ощип».