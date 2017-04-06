



ИА REGNUM Траур

Сразу хочу сказать, что я не эксперт в области терроризма и молодежной психологии, движений в молодежной среде и так далее. Также я не специалист в области борьбы с терроризмом и того комплекса мер и мероприятий, которые осуществляют профессионалы в этой области в России. Тем не менее я внимательно слушал в публичном эфире аргументацию экспертов относительно версий теракта — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы с Украины, кавказское бандитское подполье и так далее.

На сегодня версий — великое множество. Однако их главный недостаток, на мой взгляд, заключается в том, что все они оперируют общими вещами — удар по России, удар по Путину, месть за Сирию (Украину) и так далее. Понятно даже почему Питер — в этот день там был Медиафорум ОНФ с участием президента страны, и, несомненно, все внимание российских и мировых СМИ было приковано к этому мероприятию. Но все это общие слова, которые и так понятны. А вот конкретики — почему теракт произошел в метро, и почему именно днем, когда в нем гораздо меньше людей, чем в часы пик — ведь можно было сделать его утром, до окончания Медиафорума, тогда все мероприятие было бы смазано — именно ответа на эти вопросы, как и на многие другие, я и не вижу.

Так как я не специалист в озвученных выше вопросах, то, несомненно, я не собираюсь кого-то учить, и тем более давать советы профессионалам — у них и так информации и советчиков хватает. Смысл дальнейшего текста в том, чтобы обратить внимание на одну деталь произошедшей трагедии, которая, возможно, позволит посмотреть на произошедший теракт несколько под другим углом зрения, чем это присутствует в публичном пространстве. И если посмотреть на эту деталь не предвзято (как известно — дьявол кроется в деталях), то мы увидим очень интересные вещи и цепочки событий. И если эта связь будет прослеживаться, тогда, в принципе, решается и вопрос о том, кто может выступать заказчиком такой многослойной по целям, местам осуществления операции, и какие возможные дальнейшие шаги от сценаристов теракта стоит ожидать властям и гражданам России.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт»

О чем идет речь. Дело в том, что на самом деле изучение технических деталей теракта — типа взрывчатки, устройства бомбы и так далее, а также нахождение возможного исполнителя теракта даст представление о технической стороне исполнения. Навряд ли изучение технической стороны теракта выведет на его заказчиков. Возможно, предполагаемый «террорист» даже не знал, что у него на самом деле находится в рюкзаке — слишком не вяжется его психологический портрет с шахидом, готовым подорвать себя ради идеи.

Вместе с тем, несомненно, этот теракт является очередным знаковым посланием и президенту России, и тем российским элитам, и той части российского общества, которые выступают за курс на построение сильной, великой и процветающей России. Судя по идеологии этого теракта, он намного более многослойный, чем теракты с самолетами в Египте или Сочи, и поэтому гораздо более серьезный. Следовательно, на мой взгляд, быстрее понять истинные цели удара в Питере и, соответственно, выстроить ответную контригру, — может дать понимание идеологии теракта, его психологии. Тогда будет более ясна мотивация потенциального заказчика, а это, в свою очередь, резко сузит их круг.

Исходя из вышеизложенного, что мы имеем? На мой взгляд, ключом к разгадке этой спецоперации выступает постановка вопроса о том, есть ли признак, объединяющий всех или большинство жертв теракта. Анализ показывает, что такой признак есть. Из тринадцати человек (возраст одной из погибших — Марии Невнержицкой — до сих пор неизвестен) девять или 75% погибших родились в период с 1990 по 2000 год: их возраст от 27 до 17 лет, то есть, они являются молодежью. Молодость — вот объединяющий 75% жертв признак. А что у нас было неделей ранее по теме молодежи в Москве?

Игорь Павловский ИА REGNUM Вертолёт у станции метро «Технологический институт»

Если отталкиваться от этой детали, то тогда многое становится на свои места. Во-первых, становится понятным то, почему теракт был осуществлен именно днем, а не утром или вечером в час пик — дело не в количестве жертв, которых утром или вечером было бы гораздо больше, а в их «качестве». Во-вторых, как я уже говорил выше, с точки зрения нанесения максимального медийного эффекта гораздо логичней было бы устроить теракт до начала Медиафорума, чтобы таким образом полностью смазать это мероприятие и заменить его терактом в информационной картине дня еще с утра. Однако было выбрано другое время — обед, а именно в это время студенты разъезжаются домой после занятий.

И один только этот факт, если он, конечно, имеет место быть, проливает свет на уровень подготовки теракта — необходимо было либо проводить замеры пиков временного присутствия студентов в метро, либо получить доступ к такой информации — о потоках различных социальных групп и страт в общественном транспорте Петербурга. Далее — станций метро, где в это время молодежь преобладает. И так далее.

Несомненно, что все это — серьезное и главное — спокойное долговременное планирование, когда понятны цели атаки, и производится поиск средств ее наиболее эффективной реализации. Сиюминутностью или слабой подготовкой здесь и не пахнет. Возможно, бомбы и сделаны были непрофессионально, как отмечают специалисты, для того, чтобы создать иллюзию слабой подготовленности теракта или молодых дилетантов, которые нахватались по верхам и решили устроить теракт, чтобы за что-то отомстить России, и «исполнитель» найден подходящий.

Если дальше двигаться в этой логике, то понятно, что людям, устроившим такое — чужды сантименты. Для реализации своих целей они готовы и на большие преступления. А это — пока первые цветочки. Что показывается российской власти — что ассортимент средств у заказчика может быть разный. Видите — можем организовать клоунаду Навального возле стен Кремля, а видите — можем устроить кровавый теракт в питерском метро. На мой взгляд, митинги 26 марта и теракт 3 апреля объединяет именно их принципиальная разность — фарс и трагедия, что также очень многое говорит о заказчиках и планировщиках.

Естественно, Навальный абсолютно не в курсе общего замысла операции и видит только свою, клоунскую часть. Да и мы видим только первые два шага в реализации этой спецоперации, так как и клоунское шоу в Москве, и теракт в Северной столице — это две последовательно разворачивающиеся части одной операции. Что еще объединяет клоунаду в Москве и теракт в Питере? — Молодежь. Удар наносится по ней, и там, и там. Таким образом, осуществляется послание российской власти — Вы не можете защитить своих детей, то будущее, ради которого Вы и строите Великую Россию. Одновременно эту же самую молодежь и планируют сделать тем тараном, который сам уничтожит свое будущее.

Когда я наблюдал за действиями команды Навального 26 марта в Москве, а потом и за итогами этой акции, меня не оставляло ощущение какой-то недосказанности, неполноты происходящего — цирк, он и в Африке цирк. Продолжение шоу в таком же духе приводило бы только к дискредитации как Навального, так и этого маскарадного проекта в целом. И вот продолжение наступило через неделю в Питере. Теперь клоунада Навального обрела законченный вид. Эти два события — как два полюса одного магнита — один без другого невозможен. И именно эта разность психологических потенциалов — фарс и трагедия ‑ и поддерживает всю сценографию и драматургию происходящего.

Навальный

Большинству людей трудно объединить два события отстоящих друг от друга на пять-семь дней, а через два месяца в силу чрезвычайной загруженности информационного пространства большинство людей вообще не помнит, что было ранее. Однако, для краткосрочного планирования неделя — это как раз тот срок, который может быть назван шагом операции: он позволяет отслеживать происходящие в обществе и в элитах дискуссии и смены настроения, тенденции и вносить необходимые корректировки в осуществление следующего шага.

И это снова нас возвращает к пониманию того, на каком уровне происходит планирование и развитие этой операции — у заказчиков есть специалисты в этой весьма сложной области информационно-психологической борьбы. И понятно, что эти люди, не планировщики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как сама ИГИЛ — это проект, или другими словами, инструмент борьбы Запада с неугодными ему светскими режимами Ближнего Востока, Азии и Магриба. Это поднятая с цивилизационного дна грязь фанатиков, орды орков, которые сносят цивилизацию и оставляют за собой только пустыню, как в идеологическом, мировоззренческом и религиозном смысле, так и в физическом — уничтожаются материальные следы древних культур, то есть отнимается память у всего человечества. И это, несомненно, часть того сатанинского проекта по уничтожению божественного в человеке, который сегодня полным ходом реализуется на Западе.

Можно многое еще говорить по этой теме (например, что теракт в Питере был уже третьим шагом операции, а первым шагом был фильм Навального о Медведеве, чтобы связать руки Путину), но, думаю, суть подхода высказана достаточно ясно. Еще раз оговорюсь — что я не настаиваю на том, что сказанное здесь верно, а лишь обращаю внимание на одну деталь, которая, на мой взгляд, позволяет выстроить достаточно стройную логическую цепочку. Цель операции — не шоу Навального и не теракт. Это все инструменты. Цель же находится в марте 2018 года. И мы имеем дело с началом спецоперации, которая уже расписана на год вперед. Какой будет следующий шаг — надо думать, но то, что он будет, это, несомненно.

Заказчики этой операции в 2012 году допустили одну очень большую ошибку — позволили Владимиру Путину прийти к власти. И то, что он со своей командой сделал за эти пять лет и в России, и в мире — им и в самом страшном сне не могло присниться (позволю себе привести достаточно объемную цитату):

«4 марта исполняется пять лет с момента избрания Владимира Путина президентом России. Половина десятилетия — достойный срок для подведения итогов, пусть даже промежуточных. Проблема в том, что за последние годы Россия пережила столь масштабные изменения, что традиционные методы оценки и сравнения просто не имеют смысла. В таком случае стоит использовать не традиционные.

В истории периоды, один из которых ныне переживает страна, называются переломными и судьбоносными. Чтобы осознать грандиозность произошедших перемен, достаточно попробовать взглянуть на текущие новости из того дня, 4 марта 2012 года. Тогда помимо собственно президентских выборов главной политической новостью в стране были масштабные акции протеста, которые начались в декабре предыдущего года. Как из того дня пятилетней давности были бы восприняты, например, вот такие новости?

1. Россия строит мост, который должен связать крымские субъекты Федерации с материковой частью страны.

2. В США «русское вмешательство» в политическую систему страны вот уже который месяц является ключевой темой во внутриполитической борьбе, включая предвыборную президентскую кампанию.

3. Украина третий год воюет в «российско-украинской войне», правда, Россия на нее так и не явилась. При этом министр иностранных дел России предупредил Запад, что Москва не отменит введенные против него санкции, пока не будет выполнен план по урегулированию кризиса между Киевом и сепаратистскими территориями. Правда, мятежные республики по отношению к Киеву в последнее время все больше ведут себя как в анекдоте: «доктор сказал — в морг».

4. Министр обороны России доложил Путину, что сирийская Пальмира повторно освобождена от исламистских боевиков при поддержке российских ВКС (что вообще такое ВКС?) и сил специальных операций.

4 марта 2012 года эти новости выглядели бы совершенно ненаучной фантастикой, не имеющей никакого отношения к тогдашней стране. И это, возможно, главный урок, который преподали российскому обществу прошедшие пять лет. По существу, за последние годы страна вернула — или почти вернула — себе статус мировой сверхдержавы» — отмечает Ирина Алкснис в статье «Главный итог и урок пятилетки президентства Путина».

Наши партнеры — люди далеко не глупые, а очень даже умные и образованные. Поэтому с учетом итогов предыдущей пятилетки, которые им даже и не снились, даже не сомневаюсь, что они приложат все силы для того, чтобы остановить процесс поднятия России из небытия. Они прекрасно понимают, что следующие пять лет Владимира Путина во главе России принесут им такие события, которые с точки зрения 18 марта 2018 года, также как и в марте 2012 года, будут казаться ненаучной фантастикой. Поэтому, на мой взгляд, патриотическая часть власти и общества должны настраиваться на гораздо более ожесточенную борьбу с теми, кто уже начал войну против еще одного срока Владимира Путина.