



Иван Шилов ИА REGNUM Нива

Советские автомобили нередко делали «под копирку». Автомобили производили на базе Buick, Ford, Opel и многих других. Да и «гордость советского автопрома» — «Копейка» не была оригинальным продуктом — ВАЗ-2101 была изготовлена на базе Fiat-124. Сегодня немалая часть машин АвтоВАЗа производится по лекалам партнеров Renault-Nissan. Проблемы с инженерной школой были и есть до сих пор, но ошибочно считать отечественную автопромышленность бездарной, а отечественные машины лишь копиями. Автомобилем, который доказал, чего стоит русский автопром, стал ВАЗ-2121, в народе — «Нива».

Работа над созданием автомобиля началась еще в начале 1970-х годов. Тогда перед АвтоВАЗом встала задача создать автомобиль для провинции. Но если городские седаны были созданы по аналогии с машинами зарубежных партнеров, с автомобилем для села всё оказалось куда сложнее. Сотрудничество с Fiat заканчивалось, так как контракт с итальянской компанией истекал, да и разработка нужна была уникальная: машина не должна быть быть слишком большой и тяжелой, однако одним из главных требований была проходимость и надежность автомобиля. Как тогда заявил Алексей Косыгин, «дальше придётся надеяться только на себя». Так и вышло — над «Нивой» работали советские инженеры, ведущим конструктором проекта был Петр Прусов. В марте 2017 года Петр Прусов скончался на 76-м году жизни, не дожив всего полмесяца до юбилея легендарного автомобиля.

Евгений Халилов Петр Прусов — ведущий конструктор проекта ВАЗ-2121

Спустя годы работ, следуя всем требованиям, инженеры смогли совместить в «Ниве» как важные качества легкового автомобиля, так и силу и мощь внедорожника.

До появления «Нивы» внедорожники в мире уже производились. Автомобили Range Rover и Jeep действительно преодолевали различные препятствия на дороге и за ее пределами, но машины были слишком большими и стоили немалых денег. На фоне этих автомобилей советская «Нива» была компактной, дешёвой, надёжной и поистине не знающей никаких преград. Также «Нива» отличалась от остальных конструкцией. В то время как другие авто типа 4×4 оснащались жёстко подключаемым полным приводом, рамным шасси, «Нива» же была полноприводной, но не рамной. Да и там, где обычные седаны даже не осуществляли попыток проехать, а настоящие тяжелые внедорожники вязли и застревали, «Нива» проскакивала с легкостью.

Игоревич «Нива» успешно преодолевает бездорожье

Таким образом, несмотря на то, что автомобиль делали в основном для сельской местности, «Нива» вышла далеко за пределы советских деревень. Автомобиль экспортировали в 110 стран мира. Большая часть машин — 80% — уходила на экспорт, и лишь оставшиеся 20% продавались в Советском Союзе. Однако очереди на приобретение автомобиля выстраивались и в СССР, и за рубежом. В странах Восточной Европы предварительная запись на «Ниву» в 1980-е годы была явлением привычным. Уже к началу 1980-х годов о «Ниве» мечтали не только в Европе, но даже в Австралии.

С рождения успешная и популярная «Нива» добилась высот и в автоспорте, получала награды, ставила высокогорные рекорды. В 1998 году автомобиль своим ходом поднялся до базового лагеря на горе Эверест — высота составила 5200 метров. Спустя год, в 1999 году, «Нива» смогла забраться еще выше: машина взяла на Тибетском плато в Гималаях высоту в 5726 метров. Конкурент «Нивы», английский внедорожник Land Rover, тоже пытался покорять различные высоты, однако в заезде на горе Эльбрус автомобиль не сумел дойти до рекордной высоты.

Ketounette «Нива» форсирует реку

Уникальность «Нивы» всё же заключается не столько в её необычной конструкции, её достижениях на рынке и различных рекордах. Главной победой модели стало именно то, что этот автомобиль выпускается уже сорок лет. ВАЗ-2121 пережил многих своих собратьев, таких как ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 и другие автомобили, рожденные в Советском Союзе. В отличие от иномарок, которые постоянно обновляются и претерпевают массу различных преобразований, «Нива», несмотря на несколько модернизацией, всё же остается неизменной. Пожалуй, единственное, что меняется в ней, так это название: сейчас модель именуется как Lada 4×4.

«Последователей у «Нивы» было много, и постепенно основанный с её появлением класс машин трансформировался в широкую палитру полноприводных машин, которые ныне мы величаем кроссоверами всех мастей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Кроссоверы набирают популярность с каждым днём, но развитие «Нивы», в отличие от общих тенденций, куда менее продуктивное. Появившийся наследник, ВАЗ-2123, оказался недостаточно доработанным и обрёл вторую жизнь только после серьезной модернизации под именем Chevrolet Niva, все же унаследовав некоторые слабые места оригинальной «Нивы».

petr-r Chevrolet Niva, вид сзади

В 2016 году стало известно, что АвтоВАЗ разрабатывает второе поколение внедорожника Lada 4×4. Модернизация «Нивы» стала важнейшим проектом АвтоВАЗа, и, как заявил тогда главный дизайнер компании Стив Маттин, новая Lada 4×4 будет включать в себя черты классической модели и сохранит все её ездовые преимущества. По слову «модернизация» самого Стива Маттина есть основание полагать, что новое поколение будет построено на основе текущего, так что какая-то революция с этой моделью если и свершится, то только в плане дизайна и интерьера.

Но вне зависимости от нового дизайна, технических характеристик, «Нива» пользуется спросом и, вполне вероятно, будет находить своих покупателей еще очень долго, пока модель не снимут с конвейера. Этот недорогой автомобиль не жалко утопить в грязи, просто отремонтировать и практически невозможно поломать. За всю историю с конвейеров АвтоВАЗа сошло более 2,5 миллиона внедорожников ВАЗ-2121 «Нива» и LADA 4×4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.

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В 1986 году японцы подарили руководителю проекта ВАЗ-2121 Петру Прусову рекламный проспект своей будущей модели Suzuki Vitara с надписью «Крестному отцу этого автомобиля».