Александр Горбаруков ИА REGNUM Плохой танцор Тиллерсон

Накануне своего визита в нашу страну госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал глупость. И это не маленькая, а большая глупость, поскольку, сказав то, что он сказал, в присутствии свидетелей, он лишь выставил себя дилетантом в сфере дипломатии.

«You cannot tango with Lavrov because he is not allowed to dance that one», — произнёс, как сообщает издание Politico, недавно назначенный госсекретарь США на встрече министров иностранных дел натовских стран. На русский я бы перевёл это так: «С Лавровым станцевать танго не получится, потому что ему такого не позволяют».

Услышавшие это натовцы дружно зааплодировали, хотя ни один из них не сказал бы ничего подобного о любом своём предстоящем партнёре по переговорам, чтобы его не обидеть. К тому же, если ты считаешь, что твой визави сам по себе ничто, то зачем к нему ехать-то?

Натовцам, однако, приятно ещё раз убедиться, что американцы настолько сильны, что могут публично пренебрегать нормами дипломатического приличия и вообще приличия. Но в данном случае речь идёт не только о приличии. Речь идёт о характере и позиции американского государственного деятеля, с которым придётся некоторое время вести дело (напомню, что на веку Сергея Викторовича Лаврова Рекс Тиллерсон из американских партнёров — пятый).

Американец либо сделал вид, либо действительно не понимает, что фраза «для того, чтобы станцевать танго, нужны двое» подразумевает совсем не глав дипломатических ведомств, а два государства. Это два государства должны действительно захотеть что-то делать вместе на международной арене, и тогда у главных дипломатов получится «танго». Если этого желания у двух государств нет, то министры иностранных дел мало что могут изменить.

Понятно, что американцы помнят блаженное для них время Шеварднадзе и Козырева, которые действовали вопреки интересам своих государств и в интересах США, иногда получая на такие действия добро от соответствующих президентов, а иногда и не получая его. Но это время давно прошло и никогда не вернётся.

Mid.ru Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон

Глупо выставил Рекс Тиллерсон себя и своего президента и в ракурсе постановки вопроса о том, кому и что «разрешают». Всем же понятно, что если Сергею Лаврову, наверное, что-то может и «не разрешать» президент Владимир Путин, и это нормально, то беда-то новой американской администрации заключается в том, что её главе, президенту США Дональду Трампу, взяли и в прямом смысле этого слова не разрешили осуществить большинство его предвыборных идей.

Такая ситуация, когда президенту что-то не разрешают, для американцев должна быть обидна, и поэтому лучше было не давать повода для того, чтобы все об этом ещё раз вспомнили. Тем более не стоило этого делать дипломату, которому, как известно, язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли.

Пишу я эти правильные с точки зрения профессионального работника внешнеполитической службы вещи и думаю: а ведь Тиллерсону-то на всё это наплевать. И Дональду Трампу тоже. Почему наплевать? Потому что они БИЗНЕСМЕНЫ, да к тому же ещё и миллиардеры.

Знаем мы с тобой, читатель, эту породу. Её представителю кажется, что если он заработал не то что несколько десятков миллиардов, а несколько миллионов долларов, то он уже может поучать учителя, как тому учить, режиссёра — как снимать кино, писателя — о чём писать, философа — как и о чём думать, ну, а дипломата — как «дипломатию вести». Да и правда ведь, как говорят в современной России: «Если вы такие умные, то почему вы такие бедные?»

Трудно, очень трудно иметь с этой публикой дело. Сергею Викторовичу не позавидуешь… Но он в очередной раз порадовал своей изощрённостью.

Мне, кстати говоря, больше понравилась не его фраза о маме, которая запрещала ему танцевать с мальчиками, хотя именно она, наверное, будет тиражироваться наиболее рьяно. Блестяще то, что министр сказал дальше: «…Если Рекс Тиллерсон чувствует, что совсем не может танцевать, мы готовы помочь. Он очень опытный человек и быстро научится». Понятно, что в контексте употреблённого ранее сравнения «дипломатия» — «танго» её надо читать так: «если Рекс Тиллерсон чувствует, что пока еще совсем слаб в дипломатии, мы готовы помочь. Он… научится».

Ай да Сергей Викторович!