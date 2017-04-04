



Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Да, в Китае нет Гражданского кодекса. «Какой же вы лидер глобализации, если у вас не соблюдаются гражданские права?» — возмущается ведущий BBC, адресуя вопрос китайскому послу. «Мы другие, это естественно. Демократия у нас другая. Вы считаете, что права человека правильно соблюдаются в Великобритании? Вы считаете, что ваша модель идеальна и применима ко всему миру? Я думаю, что в каждой стране есть свои обстоятельства и свое видение, как улучшить положение или права человека», — отвечает посол. «Но вы используете торговлю, чтобы мы перестали говорить о состоянии прав человека в КНР», — не успокаивается ведущий.

Торговля — крупный козырь Китая. Но после «открытия Китая миру» в 1978 году страна постепенно начала приглядываться и примериваться к тому, чтобы трансформировать свою правовую систему в нечто более близкое к европейскому образцу. В 2011 году Китай объявил, что «создана социалистическая правовая система с китайской спецификой», однако даже сами чиновники признают, что законы Китая остаются несовершенными.

Сегодняшняя вовлеченность в глобальную экономику и экономическое лидерство вынуждают власть идти на компромисс. Напомним, что именно председатель КНР Си Цзиньпин выступил в защиту глобализации на недавнем международном экономическом форуме в Давосе.

Немаловажна в этой связи еще и деятельность нового банка — детища Китая: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) отметил свой первый год работы 16 января, инвестировав в девять проектов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. «Критики опасались, что он будет использоваться для продвижения национальных интересов Китая при одновременном снижении экологических стандартов и стандартов в области прав человека. Пока этого не произошло, отчасти потому, что сотрудничество с многосторонними учреждениями из других стран помогло привить критику в этих областях. С помощью АБИИ Китай скорее сможет продвигать свои экономические интересы, используя мягкую силу», — пишет Forbes. В прошлом году банк выделил, например, более 1,7 млрд. долл. кредитов — Бангладеш, Индонезии, Узбекистану, Таджикистану и Пакистану. Эксперты рассматривают АИИБ как потенциального конкурента базирующихся в США Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. В 2015 году такие страны как Великобритания, Франция, Италия, Россия, Германия и Испания также вступили в АИИБ. США и Япония заявили, что не вступят в организацию ни при каких условиях.

В марте 2017 года в течение двух недель в Пекине проходила одна из самых важных ежегодных встреч в Китае. 2987 парламентариев, 2157 из которых члены Коммунистической партии, а также заинтересованные стороны из неправительственных секторов присоединились к пятой сессии XII Всекитайского собрания народных представителей и Народной политической консультативной конференции Китая (НПККК). В ходе сессии Коммунистическая партия объявила о своем намерении ввести всеобъемлющий Гражданский кодекс, призванный улучшить существующие гражданские нормы, которые в данный момент разбросаны по многим законодательным актам. Это часть более широкого плана реформирования правовой системы страны к 2020 году. Амбициозная повестка дня реформ была объявлена еще три года назад на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 2014 года. Гражданский кодекс будет следовать общим принципам гражданского права и принципам, изложенным в Конституции Китая.

Pixabay.com Современный Шанхай

Ожидается, что новый кодекс прольет больше света на некоторые довольно неясные области китайского права, которые нуждаются в дополнительном законодательстве, например, в отношении имущества, семейных отношений и личных прав. Частная собственность защищена статьей 13 Китайской конституции 1982 года с поправками, внесенными в нее в 2014 году. Дискуссия о праве собственности становится особенно острой, когда дело доходит до права на землю. В Китае земля может принадлежать только государству или коллективным организациям; частные лица могут покупать только право на использование земли в течение ограниченного числа лет. Согласно действующему законодательству, права землепользования — «права пользования» — могут предоставляться на срок не более 70 лет, после чего по закону не совсем ясно, что именно произойдет. Таким образом, люди в Китае могут владеть своими домами и квартирами, но они не могут владеть землей, на которой эти здания построены, и не могут владеть природными ресурсами под ней. Права землепользования могут быть переданы, однако местные наблюдатели говорят, что рынок цен на землю монополизирован правительством, даже если земля и будет принадлежать коллективу.

Несоблюдение прав собственности на недвижимое имущество проявляется в многочисленных случаях изъятия земли — прямое следствие процесса урбанизации в Китае. Сложившаяся ситуация особенно вредна для бизнеса, так как это заставляет инвесторов неохотно заниматься экономической деятельностью, ведь они понимают, что земля, на которой они ведут свой бизнес, уязвима и зависит от правительственных решений, которые могут измениться в любой момент. Таким образом, ожидается, что новые принципы укрепят права на частную собственность и обеспечат большую ее защиту, например, сузив толкование термина «общественные интересы», как способ оправдания незаконных экспроприаций. А обязательным условием для всех актов, принимаемых государством в отношении частной собственности, станет их огласка, и это будет способствовать повышению политического доверия.

Беспокойство вызывает и старение населения. Согласно докладу Организации Объединенных Наций, к 2050 году на каждого пенсионера в Китае будет приходится 2,1 человека трудоспособного возраста. На фоне замедления экономического роста это предсказание не кажется очень оптимистичным. Тема кризиса старения была поднята с большой озабоченностью, так как в 2016 году уже 8,86 миллиона человек в стране отпраздновали 60-летие. Каждый день 24 000 человек пересекают черту «60», то есть один человек каждые четыре секунды. Учитывая это, НПК предложил ряд мер для улучшения ухода за престарелыми, включая создание многоуровневой, более справедливой и более устойчивой системы социального обеспечения к 2020 году. План состоит в том, чтобы обеспечить базовое страхование по старости для 90% жителей и базовое медицинское страхование для более 95% населения страны; кроме того, государственные дома для престарелых составят по меньшей мере 30% от общего числа учреждений по уходу за пожилыми людьми. Также будут направлены усилия на улучшение доступа пенсионеров к технологиям и обогащение их культурной жизни.

Предполагается, что главный упор в новом гражданском законодательстве будет сделан на так называемые права личности, которые требуют специального раздела в гражданском кодексе. Права личности (права по рождению) — например, право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, свободу слова, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье, репутацию и т. д. — это права и свободы, присущие человеческой личности, и закон просто постулирует их. Однако их свободное осуществление должно быть гарантировано и защищено государством с помощью законодательных актов и специализированных органов, которые призваны предотвращать любые нарушения и наказывать за них.

Права личности в настоящее время гарантируются 2 главой Конституции Китая. Но эти положения нельзя процитировать в Конституционном суде из-за отсутствия Конституционного суда, который обеспечивал бы единообразное толкование, защиту и применение таких положений. Если кто-либо ссылается на утверждение о том, что закон или административный акт неконституционны, в Китае просто нет специального органа, который мог бы помочь принять решение по таким вопросам. Возможное объяснение того, почему Китай не создал специализированный суд для решения конституционных вопросов в момент принятия Конституции, состоит в том, что Китай фактически отвергает доктрину о разделении властей [на законодательную, исполнительную, судебную], из опасения, что это подорвет авторитет коммунистической партии. Следовательно, без автономного судебного органа, который бы обеспечивал верховенство основополагающего закона внутри государства, Конституция остается всего лишь символической вещью, игрушкой… Конституция Китая, среди прочего, на бумаге обещает свободу слова, свободу печати и свободу собраний. На практике, однако, такие положения неосуществимы, и партия управляет всеми процессами по своему усмотрению.

«Важность обеспечения свободного осуществления прав личности неоспорима, и в новом Гражданском кодексе следует избегать непрозрачности. Законодатели играют в этом важную роль; поэтому им следует проявлять осторожность при определении и перечислении этих прав и обеспечивать создание эффективного механизма их соблюдения. Однако перспективы не особо оптимистичны. Китай известен тем, что начинает ограничивать всех и вся, когда считает, что слишком большая свобода может ослабить государственную власть или бросить вызов руководству Коммунистической партии…

Принятие Гражданского кодекса — большой шаг вперед в направлении создания правового государства… Правовая система не сможет улучшиться, если не будет гарантировать, что личные права граждан, имущественные права, основные политические и другие неотъемлемые права будут обеспечены и защищены государством как неприкосновенные», — пишет издание TheDiplomat.

«Единый Гражданский кодекс, который четко определяет границы между правительством и рынками, а также общественной и частной сферами, очень необходим, поскольку Китай продолжает углублять экономические реформы, обсуждая то, как привести правовую систему страны в соответствие со стремительным процессом социально-экономической модернизации. По мере того как Китай переходит на более медленный путь роста, начали появляться многие социальные проблемы, которые связаны с предыдущими головокружительными темпами развития.

Гражданский кодекс Китая может стать поворотным пунктом в истории страны, наподобие Гражданского кодекса Наполеона, который устранит препятствия и откроет путь к развитию для будущих поколений. Гражданский кодекс может стать краеугольным камнем для рыночной экономики Китая», — пишет аналитик Ху Шули на страницах издания Caixin.

«Принятие Гражданского кодекса — политический акт. Некоторые официальные лица и юристы опасаются, что изложив права защищенные законом, Пекин откроет двери для «цветной революции». Лян Хэйсин из Китайской академии общественных наук сравнивает право на собственность с «беспрепятственной свободой», которая, по его словам, может привести к восстанию, аналогичному тому, которое произошло на Украине в 2014 году», — пишет издание TheForeignAffairs.

Грядет Национальный конгресс Коммунистической партии Китая в октябре, на котором предстоит переизбрать руководителей партии, и Си Цзипину необходимо переизбраться. Он медленно приближается к достижению своей мечты о масштабном национальном обновлении посредством осуществления крупных реформ к 2020 году. Их реализация включает в себя и создание так называемого среднезажиточного общества. Общественное благосостояние занимает важное место, особенно вопрос искоренения нищеты, наряду с инициативой по созданию сети дорог для связи Азии с Европой и Африкой и осуществлением 13-й пятилетки (2016−2020 год).

Несмотря на то, что Китай почти 40 лет переживает безудержный экономический рост, сегодня более 40 миллионов человек остаются бедными, каждый из них зарабатывает менее 335 долларов США в год. С 2013 года около 55,65 миллиона человек были выведены из-за черты бедности. В 2017 году КПК намерена вывести оттуда еще 10 миллионов сельских жителей. Учтут и другие факторы: такие как доступ к образованию, здравоохранение и участие в жизни общества.

Steve Jurvetson Электронное производство в Китае

В этой связи планируется открыть доступ для инвесторов — для развития частных больниц и облегчения работы государственных; стандартизации обучения медицинских работников и улучшения распределения ресурсов; постоянного развития медицинских учреждений на низовом уровне и в сельской местности; поощрения развития частных учреждений для престарелых и служб ухода на дому; сокращения расходов и расширения комплексного страхового покрытия.

«Нам нужно совершить переход от страны с большими человеческими ресурсами к стране с сильными человеческими ресурсами. Наше образование должно быть готово столкнуться с модернизацией, с миром и с будущим», — говорит чиновник из министерства образования Ван Динхуа, повторяя слова реформатора Дэн Сяопина.

«По словам премьер-министра Китая Ли Кэцяна, в борьбе за превращение экономики из «куколки в бабочку» Китаю необходимо активизировать модернизацию и добиться трех основных целей:

Устранить коррупцию — убедиться, что кадры «не решаются, не могут и не хотят» быть коррумпированными. С конца 2012 года в ходе программы борьбы с коррупцией разоблачили более одного миллиона должностных лиц, как «мух», так и «тигров», — цитирует министра азиатское издание TheStar.

«Поддерживать стабильность — приготовиться к более медленному росту в 6,5% в 2017 году (6,7% в 2016 году), нацелиться на сдержанность, опасаясь перегрева и дальнейшего увеличения и без того чрезмерных уровней задолженности. Дефицит бюджета сохранится на уровне 3% ВВП, при этом устойчивый рост денежной массы должен сохраниться. Также необходимо озаботиться очисткой запутанной в долгах финансовой системы.

Стать более конкурентоспособными — продвигать инновации; принять согласованную «чистую», открытую совместную модель развития; использовать рынки для распределения ресурсов; перенести приоритет из экономической теории на стимулирование производства и предложения товаров и услуг. Все это отражает принципы, лежащие в основе устоявшегося стратегического плана Китая: построение среднезажиточного общества; всестороннее углубление реформ; всестороннее развитие верховенства права; и руководство партии с помощью дисциплины.

Инновации находятся в авангарде, они ведут экономику. Инвестиции в проекты по исследованию и развитию имеют жизненно важное значение для Инициативы «Сделано в Китае 2025», направленной на повышение производительности в ключевых областях, включая передовые информационные технологии, робототехнику и современные станки, современные железнодорожные технологии, аэрокосмическое и морское оборудование, высокотехническое судоходство. Объем расходов на развитие в Китае достигнет 2,5% ВВП к 2020 году (в пять раз больше, чем в 1995 году) и больше, чем в Европе на 2%», — пишет TheStar.

«Цель состоит в том, чтобы к 2020 году научно-технический прогресс удвоил экономический рост. Такие инициативы, как Шанхайская зона свободной торговли, запущенная в 2013 году, теперь включают в себя 40 000 предприятий в новых секторах, в торговле и здравоохранении, что приведет к активизации инноваций, особенно в области искусственного интеллекта, включая технологии распознавания лиц. В этом году будут созданы семь новых ЗСТ, что увеличит их количество до 11.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В последнем обзоре международной аудиторской компании KPMG «Изменение ландшафта революционными технологиями» был сделан вывод о том, что Китай является наиболее вероятным альтернативным вариантом размещения Силиконовой долины, и может стать технологическим центром мира. Предполагается, что Китай заменит Калифорнийский центр в течение четырех лет. И область Гуандун-Гонконг-Шэньжэнь/Макао может стать новым глобальным технологическим центром, как когда-то Шэньжэнь, который называли мировой фабрикой.

Была создана предпринимательская экосистема, а также сеть «создающих новые пространства» — инкубатор стартапов. Этому будет способствовать и завершение строительства последнего в мире и самого длинного моста через Гонконг-Чжухай-Макао. Район залива уже и так один из самых богатых регионов Китая (на его долю приходится 20% ВВП). Он стал стартовой площадкой для многих мировых начинающих компаний, особенно для европейских. Китай быстро догоняет ИТ. Он уже близок к тому, чтобы стать первым в нескольких областях. По оценкам, Китаю понадобится около 4 миллионов ученых, работающих в области развития, для достижения своих целей 2020 года», — пишет TheStar.

На этом фоне Китай уже вполне может позволить себе уступку в виде Гражданского кодекса и разрешить населению «достать зубы с полки». Китайскому народу хотя бы на пенсии можно будет расслабиться — не засучивать рукава и не затягивать пояса во имя светлого будущего.