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На прошлой неделе Европа отмечала 60-летие подписания Римских договоров, на основе которых создано Европейское экономическое сообщество. Несмотря на подписание очередной громкой декларации и вечерний звон бокалов с шампанским, прошедшее мероприятие вызвало гораздо более тревоги, прежде всего, у политической элиты ЕС, чем праздничных эмоций.

Как отмечают эксперты, «на торжествах по случаю шестидесятилетия римского документа, конечно, будут звучать очень проникновенные и убедительные слова о том, как европейская интеграция преобразила Европу и мир. И это чистая правда. Загвоздка только в том, что преображенный мир не остановился на «прекрасном мгновении», а двинулся дальше. И если пойдет так, как наметилось, достижения интеграции, действительно выдающиеся, могут оказаться предметом истории, а не текущей политики».

Дело в том, что на наших глазах происходит очень серьезная, я бы даже сказал, кардинальная перекройка политической карты мира. И новый мир будет принципиально отличаться от того, который ожидался еще совсем недавно. Элиты ЕС это, скорее всего, понимают, но не готовы к этому, так как на новой политической карте мира влияние ЕС, если он даже будет существовать, будет совсем иным. Об этом говорит слишком многое.

Например, то, что в настоящее время некоторые страны ЕС прорабатывают или уже проработали другие региональные союзы на территории нынешнего ЕС. Первым таким шагом, задолго до Brexit'a, стало формирование Францией Средиземноморского союза. Первоначально планировалось, что в него войдут только страны, имеющие выход к Средиземному морю. Однако, Германия, занимающая лидирующие позиции в Европейском союзе, изначально была крайне обеспокоена возможным укреплением позиций Франции, и как следствие, возможным ослаблением влияния ФРГ.

Также, не будучи средиземноморским государством, Германия не могла претендовать на непосредственное участие в Средиземноморском союзе, а вынуждена была бы признать роль Франции как посредника в политическом диалоге со странами Средиземноморья и странами-поставщиками африканского природного газа. Такое положение привело бы к утрате ФРГ статуса крупнейшего европейского лидера. Лишь после внесения изменений в начальный план проекта, которые оговаривают равное участие всех стран ЕС в диалоге Средиземноморского союза, Германия согласилась поддержать создание Средиземноморского союза.

Вторую альтернативу действующему ЕС — проект Междуморья или Интермариума — разрабатывает Польша. Это давний польский проект конфедеративного государства (инициатор — польский маршал Юзеф Пилсудский), которое включало бы в свой состав Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Беларусь, Украину, Молдавию, Венгрию, Румынию, Чехию, Словакию, а также, возможно, Финляндию. Соответственно, конфедерация должна простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского, отсюда и название.

Предлагаемая конфедерация должна налаживать многонациональную и многокультурную традицию бывшей Речи Посполитой. Как Пилсудский, так и нынешнее руководство Польши считает, что проект Междуморья позволит избежать государствам Центральной Европы при их вхождении в Польшу доминирования Германии или России, и активно действует в этом направлении.

Так, создана и действует Межпарламентская ассамблея Польши, Украины и Литвы, которая буквально на днях провела свое восьмое заседание в Варшаве. С 2016 начала функционировать литовско-польско-украинская бригада (4500 солдат и офицеров) со штабом в польском Люблине. Польша, Литва и Украина активно наращивают взаимодействие и во внешнеполитической области. Так, в частности, они совместно вступили против проекта «Северный поток-2». Кроме того, Украина, Польша и Литва договорились сотрудничать в космической сфере в рамках единого трехстороннего формата.

Пока из этого формата выпадает Беларусь. Но и о ней на встрече в Варшаве было замолвлено слово. Как отмечают эксперты, «вовсе не случайно Карчевский, Пранцкетис и Парубий обеспокоились судьбой демократии в Белоруссии. Они изъявили поддержку суверенитету Белоруссии и подчеркнули необходимость развития в республике гражданского общества, что в переводе с дипломатического языка означает заполонить Белоруссию прозападными НПО с непрозрачным финансированием и скрытыми целями, конечной из которых является смена правящего в Минске режима на прозападный.

Белоруссия — единственная западная республика бывшего СССР, не участвовавшая в формировании Балто-Черноморского союза. Заставить её изменить своё мнение можно, только сменив власть в Минске. Попытки сделать это мы и видим сейчас в Белоруссии, где прозападная национал-оппозиция пытается оседлать социальный протест против т.н. декрета о тунеядцах, привнеся в него радикально-политические лозунги и вступая в драки с милицией».

Инициатива Польши об Интермариуме далеко не случайна, так как польские элиты давно пытаются выйти из-под влияния то России, то Германии. И образование конфедерации государств под своей доминантой, как им кажется, позволит решить данную задачу. В любом случае, такого рода проекты, как французский или польский, на пустом месте не затеваются. Это — страховочные проекты для региональных элит на случай краха нынешней концепции Евросоюза. Очевидно, что оба проекта будут поддержаны Британией и США как средство лишить Германию геополитического влияния.

Однако, что интересно, и сама Германия недавно начала разговоры о Европе разных скоростей, предлагая на крайний случай создание двух Европ — одну из государств «старой Европы», а вторую — преимущественно из стран Восточной и Южной Европы. Очевидно, что это также говорит о предпосылках готовности политической элиты Германии пересмотреть нынешний проект Евросоюза, поскольку слишком много трещин пошло по фундаменту этого здания.

Однако наиболее сильный удар по Евросоюзу нанесли англосаксы. Сначала это сделала Британия, проведя в июне прошлого года референдуме о выходе из ЕС. Очень качественный разбор причин этого референдума и его последствий, в том числе в виде новой геополитической стратегии Британии на весь двадцать первый век, сделал на страницах ИА REGNUM Михаил Александров в статье «Рождение новой Британской империи». Приведу пару фрагментов для того, чтобы стал понятен масштаб той геополитической игры, которую затеял Лондон.

«Сейчас уже очевидно, что и сам референдум был простой формальностью. Решение покинуть ЕС британская элита приняла еще до него. Красноречивым сигналом о том, куда склоняется чаша весов, стала публикация лондонской газеты The Sun от 9 марта 2016 года о том, что королева Великобритании Елизавета II поддерживает голосование за выход из ЕС. И хотя официально Букингемский дворец опроверг это сообщение, те, кому он был адресован в британских правящих кругах, все поняли. Таким образом, британская элита в очередной раз подтвердила свое отличное политическое чутье, способность к стратегическому мышлению и долгосрочному внешнеполитическому планированию.

Для Великобритании экономические и прочие издержки пребывания в Евросоюзе стали перевешивать выгоды от этого членства. Тем более каких-либо перспектив улучшения ситуации даже в среднесрочной перспективе вообще не просматривается. К тому же в Лондоне не могли не учитывать, что наибольшие экономические и политические выгоды от расширения ЕС получила Германия, которая чужими руками (в том числе и руками Великобритании) создала нечто вроде четвертого рейха. И прагматичные британцы, видимо, посчитали чрезмерным расточительством оплачивать дальнейшее укрепление немецкого доминирования на европейском континенте.

Другим фактором, повлиявшим на выбор Великобритании, стали сомнения по поводу дальнейшей судьбы США. В Лондоне, видимо, осознали, что американская сверхдержава вступила в период заката. И нынешний раскол в американской элите — это лишь вершина айсберга будущих катаклизмов. Расовые и национальные проблемы в США будут только нарастать. К середине века белое и не белое население США сравняется по численности. Потеря власти белым большинством не может пройти бесконфликтно. Неминуемо произойдет резкое ослабление страны. Опыт Зимбабве и ЮАР — тому наглядное подтверждение. Но в США все может быть гораздо хуже. Там, скорее всего, произойдет раскол и развал на условно «белые» и «цветные» штаты. Хорошо, если это случится мирным путем.

Таким образом, США уже не смогут выступать в качестве лидера и защитника западного мира. И британцы вынуждены были задуматься о том, как обеспечивать собственное выживание в конкурентном многополярном мире без американского покровительства. Оставаться в ЕС означало бы стать младшим партнером Германии, поставить англосаксов в зависимость от тевтонов. К тому же это означало, что другие англосаксонские страны, Австралия, Канада и Новая Зеландия, будут брошены на произвол судьбы.

Поэтому у Британии не остается никакого иного выхода, кроме как взять на себя роль объединителя англосаксонского мира, сплотить бывшие британские доминионы в единый союз. Поэтому дремавший в тиши океанов потенциал старой Британской империи будет вновь «мобилизован и призван» на защиту общего дела. И это — гигантский потенциал. По данным Мирового банка, ВВП Великобритании по паритету покупательной способности (ППС) в 2015 году составил 2,7 трлн долларов, что соответствует девятому месту в мировом рейтинге. (Для сравнения: ВВП России достигает 3,6 трлн долларов — шестое место). Если же к британскому ВВП добавить ВВП ее бывших доминионов — Канады, Австралии и Новой Зеландии, то их совокупный ВВП составит 5,57 трлн, что перемещает это англосаксонское сообщество на четвертое место после Китая, США и Индии. То есть в перспективе мы будем иметь дело с четвертым по экономической мощи мировым центром силы».

Однако основная причина подобной активности Британии — это а) происходящее в последнее десятилетие усиление России, в результате чего Британии в Европе оказалось ловить нечего, и б) игра по размыванию европейской идентичности за счет орд мигрантов. Надо отдать должное смелости британской элиты — они увидели картину ближайших мировых изменений довольно жестко и реалистично, после чего столь же жестко провели необходимые изменения с тем, чтобы сбросить балласт Евросоюза с корабля и перейти к формированию принципиально нового контура Британской империи.

Как мы видим, данная концепция — своеобразного мирового англосаксонского спрута с центром в Лондоне — не имеет ничего общего с тем проектом мирового устройства, который был доминирующим еще десять лет назад. Особенно, если действительно произойдет распад США на белые и цветные штаты, что очень вероятно, то первые, несомненно, подпадут под влияние Британии. И это, действительно, многополярный мир, в котором ЕС, Британия и США не образуют пресловутого «Запада», а являются, как минимум, экономическими конкурентами.

Не может Европа надеяться и на США, которые при Трампе заняли предельно жесткую позицию в отношении Евросоюза и призывают страны ЕС последовать примеру Британии, чем вызывают просто приступы бешенства у брюссельской элиты, которая в ответ стала призывать к распаду США (полемика Трампа и Юнкера). Таким образом, при всем пока еще внешнем лоске, Европа оказывается наиболее слабым звеном среди мировых центров силы. Значит, и будущий миропорядок будет строиться за ее счет. Возможно, Германии, действительно, будет легче и правильней объявить и проиграть войну России, чем выплачивать первую часть долга США в 375 млрд долларов.

Видимо, совсем не зря отмечают эксперты схожесть нынешней мировой ситуации и той, что была в начале девятнадцатого века: «Многие из изменений объективны — подъем Азии, Китая и других «новых» в условиях, когда «старые» уже не могли из-за ядерного фактора остановить силой этот процесс. Во многом объективен и долговременный, и почти всеобъемлющий кризис Евросоюза. Человечество на новой и глобальной основе возвращается к миру национальных государств.

Россия выигрывает от этих изменений. Но во многом их и катализировала. Не хочется сглазить, однако 2016-й был не только годом мирового перелома, но и годом внешнеполитических побед России. Появляются условия для формирования более справедливого и сбалансированного мирового порядка. Во многом ситуация схожа с 1812—1814 гг., когда стойкость русских, сила их оружия, дальновидность и великодушие Александра I стали одним из ключевых факторов создания в 1815 г. на Венском конгрессе «концерта наций» — международной системы, почти на столетие обеспечившей относительный мир и возможности для развития большинства европейских государств».

Таким образом, нынешняя модель Евросоюза пока перенесла один удар в виде выхода Британии. Потенциально ей угрожают еще две концепции — Междуморья и Средиземноморья. Главной проигравшей стороной выступает Германия, на которую сначала повесили все затраты по становлению ЕС и подкармливанию младших восточных братьев, а теперь на нее же собираются повесить убытки. Не зря Британия не хочет выплачивать ЕС 60 млрд евро — свою часть общих расходов.

Если ЕС не сможет заставить Британию это сделать, то вполне возможно, что от этих затрат откажутся и другие страны-доноры ЕС. Тогда вся программа по интеграции экономик стран Восточной Европы пойдет коту под хвост и закончится гораздо раньше намеченного 2020 года. Где тогда окажутся экономики всех восточноевропейских стран? Ответ понятен. Поэтому у России в настоящее время есть очень большие козыри, как в разговоре с ЕС по судьбе бывшей Украины, так и по судьбе самого ЕС. Поэтому политической элите Германии надо очень серьезно подумать над своим будущим и будущим своей страны в контексте такого развития событий.