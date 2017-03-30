



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Эта неделя войдет в анналы украинской государственности. Практически за два-три дня произошло столько знаковых и негативных для хунты событий, которые только подчеркивают происходящие разрушительные тенденции, что год назад их хватило бы на месяц. Такой «черной недели» у Украины за последние несколько лет еще не было. Но, судя по всему, еще будут, и очень скоро.

«Печеньки» USAID кончились

Началось все во вторник, 28 марта, когда стало известно о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило сотрудничество с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за последних законодательных изменений в части е-декларирования для антикоррупционных активистов. Об этом сообщил один из членов НАПК, заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка. Причиной этого решения стали действия Порошенко, который решил наложить лапу на деньги американских налогоплательщиков (Госдепа) и подписал «скандальный», как его характеризуют майданные грантоеды, закон, который ввел обязательное электронное декларирование для представителей неправительственных общественных организаций (НГО).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Гранты американских антикоррупционеров до последнего времени неплохо «подогревали» Порошенко и компанию, но оказались слишком лакомым кусочком. Украинский президент попытался и эту структуру подмять под себя, обязав американских резидентов подавать электронные декларации. Такой трактовки собственных требований руководство USAID потерпеть не могло, поэтому ещё одна подпитка украинских грантоедов и политических преступников была прекращена навсегда» — отмечают эксперты. Таким образом, США получили формальное основание для того, чтобы прекратить поддержку майданных «борцунов» за народное счастье. Это вполне укладывается в логику действий администрации Трампа, которая уже сократила финансирование Госдепа на 10 млрд долларов в год.

Что Порошенко, что Янукович в своем желании хапнуть побольше — неудержимы. Это напоминает анекдот, когда украинец бежал несколько дней, чтобы побольше себе захватить земли, а когда уже упал совсем изможденный, перед смертью еще успел и шапку вперед кинуть: «А там еще грядки будут для укропчика». Вот это неуемное желание хапнуть — просто какая-то национальная черта лидеров Украины, вышедших из народных низов.

Гранатометы для Междуморья

Политическая среда, 29 марта, началась для Украины ночью, когда в Луцке из гранатомета было обстреляно польское консульство. Жертв, слава Богу, нет, однако тенденция на обострение отношений между Варшавой и Киевом очевидна. И дело не только в вопросах истории — Волынской резне или реституции собственности. Из-за государственной слабости Украины Варшава еще никогда так не была близка к тому, чтобы вернуть себе три западные области Украины. И, я в этом не сомневаюсь, она не преминет воспользоваться этим шансом. И ответные действия Варшавы — закрытие всех консульств на Украине — показывают, что она будет поддерживать эти отношения в состоянии легкой эскалации, чтобы затем перейти к более жесткой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора

Тем более Украина сама дает для этого все основания, участвуя в польском проекте Междуморья, все больше и больше попадая в ловушку чуждой государственности. На днях о необходимости активизации участия Украины в этом проекте заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий в Варшаве на заседании трехсторонней Межпарламентской ассамблеи (Украина — Польша — Литва). А еще раньше с подобной инициативой выступил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий: «Создание Балто-Черноморского союза, ядром которого должны стать Украина и Польша, — это тот механизм, который сможет противостоять всем внешним вызовам, в первую очередь конечно, евразийскому монстру — России. Наши соседи намного лучше ощущают опасность со стороны России, чем Франция и Германия».

В подтверждение этой идеологии 16 марта этого года основные националистические организации Украины торжественно подписали «Национальный манифест», одним из пунктов которого указано «сформировать новый вектор украинской геополитики — ориентацию не на Запад или Восток, а на образование нового европейского единства — Балто-Черноморского союза».

На первой стадии в Интермариум должны войти Украина, Белоруссия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, а на второй стадии — Финляндия, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Хорватия, Словения, Сербия, Румыния, Молдавия, Черногория, Болгария, Македония и Грузия.

Если они оба, как и другие представители украинской элиты, ратующие за Интермариум, не понимают, что реализация проекта Междуморья означает конец украинской государственности, точно так же, как, кстати, и белорусской, то кто им доктор?

Суды, кредиты, «Евровидение»

Позже утром стало известно о том, что руководство Всемирного банка перенесло сроки утверждения займа для Украины в размере 150 млн долларов. Изначально проектом предполагалось утвердить займ по упрощенной процедуре 31 марта. Но затем в организации разослали уведомление, что по запросу высшего административного руководства ВБ обсуждение будет проходить в обычном порядке на заседании Совета директоров 2 мая. Причины переноса процедуры не уточняются.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Также в среду стало известно о том, что МВФ снова отложил вопрос предоставления Украине транша в 1 млрд долларов до 7 апреля. Основание — непонимание не только того, как будет верстаться бюджет Украины на 2018 год, но и как будут отдаваться долги МВФ, размер которых практически совпадает с ЗВР Украины. Особенно в условиях того, что при ЗВР всего в 15 млрд долларов за следующие три года Украина только МВФ должна выплатить около 20 млрд долларов, не считая долги ЕС, России и Китаю.

Как отметил лидер партии «Украинский выбор» Виктор Медведчук, снятие с повестки дня заседаний Совета директоров МВФ вопроса о предоставлении Украине транша красноречивее и доходчивее всех разгромных заявлений Европы и США по поводу недопустимости блокады Донбасса. По мнению Виктора Медведчука, политика Киева в отношении материнских структур российских банков — четкий сигнал для всех иностранных инвесторов о том, что вложение денег в Украину крайне небезопасно.

«И в этом плане более чем показательна реакция МВФ. Снятие с повестки дня заседаний Совета директоров МВФ вопроса о предоставлении Украине транша красноречивее (а главное — доходчивее) всех разгромных заявлений Европы и США по поводу недопустимости блокады Донбасса. Понимая крайне негативное влияние последних решений СНБОУ относительно блокирования грузоперевозок с Донбассом, осознавая огромные риски для нестабильной украинской экономики, в фонде взяли паузу для «оценки событий», — отметил политик.

Экономисты подчеркивают другие риски, которые для МВФ существуют на Украине и резко повысились после блокады Донбасса: «Главный риск, который беспокоит МВФ, ВБ и других, — это дефолт страны, который фактически произошел в 2014 году, но формально откладывается лишь благодаря кредитованию МВФ. Финансисты надеялись, что при кредитной поддержке украинская экономика сможет перестроиться с российского на европейский рынок сбыта и встать на ноги. Но все пошло совсем не так — страну поразил жестокий экономический кризис. Некий просвет наметился в конце прошлого года, когда украинская экономика начала показывать слабенький рост.

Однако все надежды на рост пошли прахом благодаря действиям украинских националистов и бездействию украинской власти. Украина собственными руками нанесла сразу несколько сильных ударов по своей экономике. Сначала это была блокада Донбасса. Затем по тому же сценарию началось выдворение с Украины украинских «дочек» российских банков. Не говоря уже об ограничениях для перевода денег украинскими гастарбайтерами из России на родину. Тем самым Киев ограничил или перекрыл полностью практически все основные каналы поступления валюты в страну».

Но, конечно, главной «зрадой» среды в плане экономики стало проведенное в ускоренном порядке решение Высокого суда Лондона о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций и сумму начисленных процентов. Суд признал отсутствие у Киева каких-либо аргументов, которые могли бы опровергнуть доводы Москвы о наличии долга по еврооблигациям. Тем самым суд фактически признал поражение Киева в вопросе долга на 3 млрд долларов и дополнительно 700 млн долларов пени.

ИА REGNUM Долг

Эксперты отмечают, что у Киева будет возможность еще подать апелляцию, и что вынесение окончательного решения может затянуться. Однако любая затяжка дела даст России не только дополнительные аргументы для признания неплатежеспособности Киева, но, что может быть гораздо важнее, существенно ударит по имиджу Украины в глазах европейских обывателей, а также скажется на положительном рассмотрении для России в европейских и международных судах других исков, связанных с Украиной.

Как отмечает Руслан Осташко, «если не случится чуда, то суд, в конце концов, обяжет правительство Украины к выплате самого долга, процентов по долгу и компенсации за судебные расходы победившей стороны. Конечно, киевский режим может заявить, что выполнять это решение он не будет. Однако дело в том, что МВФ, Всемирный банк и другие потенциальные кредиторы не могут игнорировать это решение, и оно, скорее всего, будет использоваться как мотивация, чтобы больше денег Украине не давать. Это не говоря уже о том, что потенциальные транши или кредиты могут быть подвергнуты аресту ещё до того, как они окажутся в цепких лапах украинского Минфина.

В общем, уже сейчас возникает подозрение, что Украину постепенно принуждают к выполнению тех самых условий, которые Порошенко подписал когда-то, но выполнить никак не может. А украинским националистам и украинской элите предстоит узнать и прочувствовать на своей шкуре одну важную истину. Независимая политика — это очень дорогое удовольствие, на которое у Украины просто нет денег. Впрочем, у Украины нет не только денег. Будущего у неё тоже нет».

В результате, как подчеркивают эксперты, «настоящий, а не технический дефолт на Украине — это вопрос времени. То, что он не случился раньше, — это чистая политика. Любая другая страна с теми же показателями была бы объявлена банкротом, но только не Украина. Но, в конце концов, даже западные спонсоры плюнут и махнут на нее рукой. До какой-то степени можно поддерживать Киев на плаву, но не вечно».

Jsvok.ru Юлия Самойлова

Политическая «зрада» в среду, 29 марта, также пришла оттуда, откуда не ожидали. Истерика и недоговороспособность Киева по поводу российской участницы «Евровидения» настолько разозлили Европейский вещательный союз (EBU), что тот поставил властям ультиматум — либо ситуация с кандидатом от России решается до конца недели, либо с Украиной будет совсем другой разговор: «Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что «Евровидение» используют в политических играх», — отметила глава EBU Ингрид Делтенре.

То есть из-за своей упёртости Украина умудрилась рассориться с Евросоюзом на ровном месте. Но какого-то адекватного поведения трудно ожидать от людей, интеллектуальный и культурный уровень которых ограничен местными вышиванками и нелитературным суржиком.

Завершилась среда, 29 марта, для киевской власти также символично — ночью в Киеве загорелся камыш. При том настолько сильно, что зарево пожара было видно почти со всех концов Киева. Пожар утром в Луцке, пожар вечером в Киеве, тенденция, однако… Полыхающий Киев после перипетий 28−29 марта — это, конечно, символ, символ позора, «здрады», несостоятельности. Горит не Киев, горит Украина, которая не Россия. И горит уже давно. Но на пепелище, рано или поздно, возрождается новая жизнь. И новая жизнь даст новое название тому, что сгорело под развалинами Украины.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

P.S.

Когда статья уже была закончена, стало известно о том, что Еврокомиссия неожиданно активизировала усилия по запуску проекта «Северный поток — 2» и обратилась к странам ЕС с призывом поддержать данный проект. Что касается украинского газопровода, то ему Еврокомиссия готова придать статус «резервного» («привет» от Германии), хотя для его обеспечения Украине будет очень сложно найти как средства, так и необходимые объемы газа.

Очевидно, что таким «хитрым» способом Германия пытается не дезавуировать свои слова относительно того, что Берлин требует от России оставить транзит газа в Европу через Украину. Только, когда он пойдет в ЕС через «СП-2», все в Европе и Германии забудут об этом требовании, тем более, если хозяйствующие субъекты подтвердят, что такой транзит — это чистые убытки, нельзя же нарушать законы «рынка».

В подтверждение своей готовности и решимости запустить данный проект ЕС даже пошел на тот шаг, на который не отваживался последние несколько лет. Еврокомиссия сделала официальное заявление о том, что положения третьего энергопакета Евросоюза неприменимы к морской части проекта «Северный поток — 2». Таким образом, судьба ГТС Украины фактически решена — ей осталось функционировать до начала 2020 года.