Среди довольно многочисленных разновидностей национализма, существующих в Испании, баскский — из числа наиболее заметных и ярких. Пожалуй, есть смысл говорить о том, что национализм басков существует в двух ипостасях: как явление и как общественно-политическое движение.

Ljrate.ru Икурринья — флаг страны Басков

Национализм басков, как явление

Как явление баскский национализм корнями уходит во вторую половину XVIII века. Именно тогда родилась идея современного национального государства прусского философа Иоганна Готфрида Гердера, нашедшая отклик в сердцах басков. Государство, по теории Гердера, возникает путем реализации народом естественного права (совокупности неотъемлемых принципов и прав, вытекающих из природы человека и независимых от субъективной точки зрения) и носит пацифистский характер. Всякое государство, возникающее путем аннексий различных территорий и присоединения народов, разрушает сложившиеся национальные культуры. Гердер, таким образом, считал, что государство должно строиться аналогично тому, как строится семья. Если ячейка общества создается на основе добровольного решения мужчины и женщины, вступающих в союз (и разрастается в дальнейшем на основе того же принципа добровольности). С государством — то же самое, разве что образующих союз здесь не два человека, а целый народ, проявляющий свою волю к организации.

Впервые термин «нация» по отношению к баскам проявился в 1780 году в трудах виторианского историка (Витория — главный город баскской провинции Алава) Хоакина Хосе де Ландасури и Ромарате, называвшего «на основе народных связей фактически существующее, но юридически не оформленное» государство Басконгадо (Vascongado). В 1801 году регион в своем путешествии пересек германский философ, филолог, дипломат и государственный деятель Вильгельм фон Гумбольдт, который в своих работах тоже назвал басков нацией.

Tumblr.com Национальная символика басков

Национализм басков, как движение

Баскский национализм как общественно-политическое движение ведет свою историю с конца XIX века, и связывают его возникновение с именем Сабино Арана Гоири (Sabino Arana Goiri) и его брата Луиса, являющихся создателями некоторых признаков баскской идентичности, существующих и в настоящее время. В частности флаг Страны Басков, разработанный ими, ныне есть официальный символ этой испанской автономии. Слова гимна ее также принадлежат перу Сабино и Луиса. И неологизм Эускади (Euzkadi), которым баски обозначают свою страну — творение братьев Арана, образовавших его из термина Euskal Herria (земля басков).

Братья происходили из зажиточной глубоко католической семьи, в которой все были убежденными карлистами. Именно из-за этих политических взглядов, категорически не совпадавших с официальной идеологией, проповедуемой мадридским королевским двором конца века, Сабино пришлось покинуть родной Абандо и перебраться в Бильбао, который превратился в то время в оплот испанского либерализма, как утверждают испанские историки.

Карлисты и кристиносы — две враждовавшие между собой политические группировки из-за отношения к изданной 10.07.1830 королем Фердинандом VII так называемой прагматической санкции, благодаря которой вопреки салическому закону 1713 г. наследницей престола после смерти монарха (1833 г.) становилась его дочь Исабель II (она же — Изабелла II в трудах российских историков). Карлисты выступали за передачу трона брату Фердинанда Карлосу. Кристиносы, получившие свое название за поддержку королевы-регентши Марии Кристины де Бурбон, матери Исабель, считали прагматическую санкцию законом, стоящим выше салического. Партиям не удалось договориться между собой по-мирному: их противостояние отмечено тремя войнами, получившими название карлистских. Последняя из которых завершилась в 1876 году поражением сторонников дона Карлоса. Но не разгромом их идеологии, одним из базовых пунктов которой было стремление противостоять центральной власти вплоть до отделения территории, занимаемой басками, от остальной Испании.

Сабино Арана, наиболее активный и заметный из братьев (до такой степени, что Луис в истории остался просто «братом Сабино» и не более), прожил всего 38 лет, бо́льшую часть из которых подвергался преследованиям за свои политические взгляды. Не однажды представал перед судом, помещался за решетку, но в итоге каждый раз его выпускали на волю.

Баскский национализм во времена Араны содержал изрядную долю расизма. Идентичность басков, являвшаяся продуктом суммы истории, религии, языка и традиций народа позволяла отцу-основателю баскского национализма говорить о «баскской расе», свободной от примесей других кровей (испанской в особенности), «обладающих антикатоличностью и агрессивностью, а значит, не являющихся чистыми». Справедливости ради следует сказать, что термин «раса» в те времена в Испании не нес столь негативного смысла, как сейчас, и регулярно звучал в речи наиболее известных представителей интеллигенции той эпохи. Достаточно вспомнить мадридского писателя Анхеля Ганивета, каталонского историка и политика Хоакина Косту, филолога, фольклориста и историка-медиевиста галисийца Рамона Менендеса Пидаля, баскского писателя и философа Мигеля де Унамуно — у них и намека на уничижительный смысл слова «раса» не звучало.

Сабино Арана выступал за единство территорий, на которых проживают баски и образования на них суверенного самостоятельного государства. В настоящее время территория проживания баскской нации разделена на испанскую и французскую, поэтому расширительно определяется либо как упоминавшееся выше Euskal Herria, либо как Баскония (Vasconia) Эта территория включает в себя земли автономных сообществ Страна Басков и Наварра, графства Тревиньо (провинция Бургос, автономия Кастилия-и-Леон), региона Валье-де-Вильяверде (автономия Кантабрия), а также французские владения в департаменте Атлантические Пиренеи (три провинции, которые составляют французскую часть Страны Басков: Нижняя Наварра, Лабурдан и Зубера (названия приведены на эускера, языке басков — прим. ИА REGNUM ).

Nabasque.org Плакат, 1932 г

Баскская националистическая партия, как лидер нации

Основным политическим течением Эускади с начала ХХ века становится баскский национализм, проводником которого выступает Баскская националистическая партия (исп. — Partido Nacionalista Vasco, PNV; баск. — Euzko Alderdi Jeltzalea).

В годы Гражданской войны 1936—1939 гг. PNV формально не примкнула ни к одной из враждующих сторон (республиканское правительство Мануэля Асаньи и высшее руководство армии, руководимое Франсиско Франко и называвшее себя защитниками испанской нации). Однако фактически, по принципу «из двух зол выбираем меньшее», позиционировала себя ближе к республиканцам, заявив в своем манифесте:

«Принимая во внимания события, происходящие в испанском государстве и оказывающие болезненное воздействие на судьбу Эускади, Националистическая партия заявляет, что, исходя из необходимости сохранения своей идеологии и выбирая между гражданской позицией и фашизмом, между Республикой и монархией, склоняется к поддержке гражданского общества и Республики в соответствии с принципами, которые испокон веков были присущи нашему народу в его стремлении к свободе». В рамках этой стратегии националисты поспешили повести разговоры об автономии территории Страны Басков, однако подтвердить серьезность этих намерений военными усилиями не смогли.

С падением Бискайи в 1937 году короткий период самостоятельности Эускади закончился: Франко объявил Бискайю и Гипускоа «предательскими провинциями» и лишил их последних признаков какого-либо самоопределения. Лидеры PNV, вынужденные эмигрировать, начали новый этап борьбы за независимость своей страны, запросив «эффективную международную поддержку», но в итоге ее не получили.

Баски под пятой Франко

В годы диктатуры Франко всякая политическая деятельность была в Испании запрещена, а двумя правительственными указами ( от 21.05.1938 и 16.05.1940) предписывалось «в соответствии с требованиями ситуации и ради укрепления единства испанской нации хранить испанский язык, как средство, объединяющее народ, и искоренять пороки, которые могут быть истолкованы как установление колониальной системы или вассалитета». Язык басков относился как раз к таким порокам, которые, как отмечалось в тех же указах, «являются экзотическими элементами, размывающими национальное сознание и потому подлежащими устранению».

Кроме того, в 1938 году был принят новый закон о печати, устанавливавший цензуру (предварительный просмотр всех текстов, готовившихся к публикации) и предусматривавший наказание за «все то, что прямо или косвенно подрывает престиж нации или режима работы правительства, а также способствует распространению в обществе интеллектуально слабых идей».

За четыре десятилетия правления Франко удалось значительно «кастельянизировать» население регионов, претендовавших на какую-то собственную национальную идентификацию — Галисии, Валенсии, Каталонии, Балеарских островов. Особенно пострадали в этом плане культуры Страны Басков и Наварры.

(Castellano, он же Español — государственный язык Испании. Любые документы государственного и регионального администрирования должны быть написаны на этом языке на всей территории страны. Сегодня допускается также параллельно выпуск этих же документов на языках автономий, где законодательно установлено двуязычие — например в Стране Басков, Каталонии, Валенсии, Галисии).

В 1958 году в регионе, лишенном возможности проявлять свою национальную особенность и бороться за это право политическими методами, возникает Euskadi ta Askatasuna — террористическая организация, известная всему миру под аббревиатурой ЕТА. Название организации переводится с эускера как «Страна Басков и Свобода».

ЕТА называет себя структурой «эффективного и организованного вооруженного сопротивления марксистско-социалистического характера». Для большинства людей, не углублявшихся особо в тему баскского национализма между этим понятием и ЕТА нет никакой разницы.

Национализм басков в демократический период

После смерти диктатора в 1975 году в Испании начинается период демократических реформ, которые включают признания права за автономиями иметь региональные и национальные отличия. Часть членов ЕТА оставляют организацию и уходят в сферу политики, но в целом организация продолжает свою деятельность, что с одной стороны подогревает население Эускади к думам о своей национальной особенности, а с другой усложняет путь автономии к национальному самоопределению.

В соответствии с Конституцией Испании, ратифицированной 6 декабря 1978 и вступившей в силу 29 числа того же месяца, Страна Басков получила статус региона с максимальным уровнем автономизации. Из государств современного Евросоюза только Бельгия, выделенная в 1830 г. от Нидерландов (официально признано последними в 1839 г.), получала подобного уровня статус. Но Бельгия, стоит напомнить, самостоятельное государство.

Тем не менее баскских националистов имеющийся у региона статус не устраивает, поскольку Страна Басков не отделена от Испании. В течение 20 последних лет центральные испанские власти делегируют все больше прав и полономочий правительству региональному, однако для достижения «полного комплекта, позволяющего самоопределиться, как национальная госструктура» требуется делегировать еще более 40 различных видов компетенции.

Националистическая баскская партия PNV является ведущей политической силой региона, практически, начиная с момента своего создания, и по сей день. В демократический период гегемония PNV нарушалась лишь один раз — с 2009 по 2012 в автономии правили социалисты.

В последние годы, особенно это стало заметно с ноября 2011 г., когда ЕТА объявила о «прекращении использования насильственных методов для достижения своих целей», центробежные силы в регионе проявляют себя все меньше. Глобальный экономический кризис просто и доходчиво объяснил баскам, что из ямы выбираться проще и удобнее всем вместе, чем в одиночку. В настоящее время сепаратизм, ярко выраженный в виде демонстраций и призывов к проведению референдума о независимости, в регионе отсутствует.

Pregnancy-bliss.co.uk Демонстрации басков

Последней значимой попыткой отделения следует считать «план Ибарретче», предусматривавший заключение между Испанией и Страной Басков политического договора и установление отношения на уровне «свободной ассоциации» с разделением суверенитетов и самоопределением Эускади. План был выдвинут в 2002 году главой правительства автономии Хуаном Хосе Ибарретче, и состоял в том, что «все функции, кроме содержания единой армии, должны перейти от Мадрида к Стране Басков.

В Мадриде посчитали, что это на практике приведет к ползучему установлению практически полной независимости басков и созданию ими отдельного государства, и план «забанили». Ибарретче решил призвать свой народ к проведению референдума на тему независимости в одностороннем порядке (испанская Конституция допускает проведение любого плебисцита по таким важным вопросам, как национальное самоопределение только с разрешения центральной власти). Центр ответил внесением 28.11.2004 г. в Уголовный Кодекс королевства статьи, согласно которой созыв референдума без разрешения на то Генеральных Кортесов объявлялся преступлением против государства и наказывался лишением свободы на срок от трех до пяти лет с последующим запретом занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.

С тех пор каких-либо движений, говорящих о том, что в Стране Басков идет подготовка нового устава автономии, обещающего региону еще больше свободы и самостоятельности, незаметно.