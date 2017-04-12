



AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

Спустя шестьдесят лет после подписания Римского договора Франция готовится провести выборы, которые могут поставить крест на Европейском союзе. Победа независимого кандидата-центриста Эммануэля Макрона, выступающего за ЕС, может стать позитивным развитием событий, поскольку так Франция отвергнет популизм и углубит свои связи с Германией. Однако если избиратели Франции отдадут предпочтение лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, — что характерно, тепло встреченной президентом России Владимиром Путиным в Москве, — многолетнему европейскому проекту придет конец, пишет Доминик Муази в статье для The Strategist.

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Очевидно, что граждан Франции ждут необычные выборы. С учетом того, что на кону выживание ЕС, ставки выше, чем на любых других выборах в истории Пятой республики. Итак, основной вопрос состоит в том, есть ли у «националистически и ксенофобски настроенных» правых Франции реальный шанс прийти к власти.

Безусловно, «Национальный фронт» занимает не последнее место во французской политической жизни. Отец Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, основал партию в 1972 году и руководил ею до 2011 года, когда бразды правления взяла на себя его дочь. Но до сих пор успехи партии носили ограниченный характер. Хотя Жан-Мари добрался до второго раунда выборов 2002 года, он понес сокрушительное поражение, когда центристы и левые объединились с Жаком Шираком.

Как и ее отец, Марин Ле Пен, скорее всего, сможет пройти во второй тур, более того, по данным опросов, она сможет получить большинство голосов в первом туре. Многие по-прежнему уверены, что ей грозит поражение во втором туре: бывший министр экономики Эммануэль Макрон, по прогнозам, получит 63% голосов в прямом противостоянии с Ле Пен. Тем не менее победы популистов в 2016 году — в частности, голосование по Brexit в Соединенном Королевстве и избрание Дональда Трампа президентом США — продемонстрировали, что может произойти немыслимое.

На самом деле, согласно старой французской пословице, которую можно перефразировать как «там, где два, там и три», может показаться, что после этих двух голосований — в Великобритании и США — победа Ле Пен почти что неизбежна. Опять же, может быть, Франция окажется третьим электоральным проигрышем для крайне правых кандидатов после Австрии и Нидерландов, что станет окончательным доказательством того, что популистской волне можно противостоять.

Исключительные обстоятельства иногда способствуют возникновению исключительных личностей, как в 1930-е годы — трагическое десятилетие, к которому часто приравнивается сегодняшняя политическая истерия. Но, как и пресловутое правило «трех», результаты могут быть как отрицательными, так и положительными. Так же, как президент США Франклин Рузвельт появился как луч надежды во время худшего экономического кризиса в истории США, Макрон распространяет оптимизм среди французской общественности, разочарованной сочетанием насилия, посредственности, коррупционных скандалов и идеологической путаницы.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Супруга Макрона шутит, что он считает себя «Жанной д'Арк» — выходцем из крестьянства, спасшей страну от англичан в Средние века. Внешне Макрон напоминает больше молодого генерала Наполеона Бонапарта во время его первой кампании в Италии. Некоторые видят в Макроне романтическую фигуру, пришедшую прямиком из романа Стендаля, современного Фабрицио дель Донго, который решает не быть просто наблюдателем мира, но считает необходимым действовать в нем. Он продвигает свой план с помощью сочетания энергии молодости, уверенности в себе, политической хитрости, технократической компетентности и чувства сдержанности.

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Макрон олицетворяет собой кардинальные перемены во французской электоральной политике: разрушение традиционного барьера между правыми и левыми. Он представляет центристское движение «Вперед!». До этого еще ни один независимый кандидат не одерживал верх в президентской гонке во Франции, но опять же, это необычные выборы.

Действительно, ни одна из двух основных партий — социалисты и консерваторы, или «Республиканцы», как он себя называют, — не сможет даже выйти во второй тур выборов. Неприятие традиционных партий также вызывает и неприятие президента-социалиста Франсуа Олланда, популярность которого настолько снизилась (до 4% в определенный момент), что он предпочел не пытаться избираться на второй срок — впервые в истории Пятой республики. Негативное отношение к традиционным политическим силам также отражается в риске того, что существенная часть избирателей воздержится от голосования, что необычно для страны, которая очень серьезно относится к президентским выборам.

Многие граждане Франции воспринимают нынешние выборы как своего рода вечное реалити-шоу. Наблюдать за ним — увлекательное занятие, но нет уверенности в том, что-то множество вопросов, которые формируют президентскую гонку, — от безработицы до терроризма, от вопросов безопасности и пенсионных льгот и морализации политической жизни — будет решено. В этом состоит еще одно отличие от предыдущих выборов, которые в значительной степени были обусловлены одним или двумя важными вопросами.

Подобно герою «Пармской обители», гражданам Франции представится возможность перейти от простых наблюдателей к самостоятельным игрокам. Они могут избрать кандидата, с которым связывают свои надежды, как это сделали граждане США в 2008 году, когда они выбрали Барака Обаму. Или же они могут отдать предпочтение кандидату, с которым связывают свои страхи, подобно избирателям США, выбравшим Дональда Трампа в 2016 году. В любом случае последствия их выбора — как и выбор граждан США — скажутся на многих других.

Без сомнения, заключает автор, Франция не Америка; она, прежде всего, менее стратегически важна для мира. Но Франция стратегически важна для ЕС. И в некотором смысле сдержанная и политически подкованная Марин Ле Пен может оказаться даже более опасной, чем беспорядочный политический новичок, занимающий в настоящее время Белый дом. Вот почему большая часть мира — по крайней мере, демократическая часть — с замиранием сердца наблюдает за этими самыми необычными из французских выборов.

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