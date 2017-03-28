



Defence.ru Новая гонка вооружений

После полных озлобленности выборов президента США 2016 года Россия стала часто выступать в качестве самой большой национальной угрозы, стоящей перед Вашингтоном. События предвыборной кампании и последовавшие за победой Трампа заявления заставили забыть официальные лица страны о том, что сотрудничество с Россией в области ядерной безопасности по-прежнему в интересах США. В результате этого, согласно экспертам «Бюллетеня учёных-атомщиков», впервые с 1953 года риск ядерной войны между двумя державами столь высок, пишут Николай Н. Петро и Джош Коэн в статье для The National Interest.

К сожалению, отмечают авторы, президент США Дональд Трамп, назвавший договор СНВ-3 «неудачной сделкой» с Россией и заявивший, что «пусть начнется гонка вооружений» на телеканале MSNBC, продемонстрировал удивительное безразличие по поводу ядерной угрозы. Тем не менее вместо того, чтобы бряцать оружием, администрации Трампа необходимо расширить и углубить ядерное сотрудничество с Москвой. Для этого, подчеркивают авторы, потребуется ряд шагов.

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Во-первых, Вашингтон должен внимательно отнестись к призыву заместителя министра иностранных дел о возобновлении работы каналов связи между правительствами двух стран — особенно в области военного взаимодействия, которого не было с 2014 года, когда был присоединен полуостров Крым. Несмотря на критику российского руководства, зачастую, по мнению экспертов, заслуженную, Запад в такой же мере виноват в срыве отношений между Москвой и Вашингтоном.

Так, после исключения России из большой «Восьмерки» в марте 2014 года Москва также была выведена из программ этой организации, таких как Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения, наличие России в которой является интересом и США, и России.

Недавно высокопоставленный чиновник НАТО хвастался, что альянс поддерживает Украину, прекратив всякое «практическое сотрудничество с Россией», тогда как министр обороны США Джеймс Мэттис отверг предложение Кремля о возобновлении отношений между военными двух стран. В то же самое время Москва отказалась от участия в саммите по ядерной безопасности в 2016 году и прекратила свое давнее сотрудничество с США в области ядерной безопасности.

Проблема с таким нарушением связи состоит в том, что подобное развитие событий в огромной мере увеличивает риск того, что незначительный военный инцидент в Европе или где-либо еще может быстро перерасти в полномасштабную войну, вплоть до обмена ядерными ударами. Парадоксально, но именно слабость России в неядерной сфере по сравнению с США — и вытекающей из этого ядерной доктрине «эскалации для деэскалации» — увеличивает вероятность такой катастрофы. В нынешних условиях, когда любая угроза воспринимается гипертрофированно, отказываться от любой возможности поддерживать канал связи — всё равно что отрезать себе нос, чтобы насолить собственному лицу.

Во-вторых, помимо возобновления регулярной связи между американскими и российскими военными, Трамп должен принять предложение Путина о продлении договор СНВ-3, в рамках которого обе стороны могут иметь в общей сложности 700 межконтинентальных ракет (МБР), а также 1 тыс. 550 боеголовок на боевом дежурстве. Этого количества более чем достаточно для уничтожения планеты несколько раз.

Договор СНВ-3 также предоставляет большое число ценных мер проверки. Каждая сторона имеет право до восемнадцати раз в год в кратчайшие сроки после уведомления проводить инспекции объектов, а также может обмениваться телеметрическими данными и другой информацией. В рамках договора также учреждалась Двусторонняя консультативная комиссия, которая собирается не реже двух раз в год в Женеве. Данные меры крайне важны для постройки взаимного доверия, с помощью которого сокращается риск инцидентов и недоразумений.

Иными словами, продление договора СНВ-3 соответствует интересам США, поскольку соглашение сокращает риск ядерной войны. Предложение Путина продлить его без каких-либо предварительных условий является приятной неожиданностью, поэтому Трамп и Конгресс должны пойти на продление этого договора.

В-третьих, необходимо мыслить за пределами СНВ-3 и начать обсуждения следующего договора, который приведет к дальнейшему сокращению ядерного оружия, а также обязательствам каждой стороны по сокращению числа ракет, находящихся в состоянии повышенной готовности. В рамках таких мер запуск ракет может обеспечиваться в течение 15 минут или менее, они предназначены для того, чтобы отбить желание у другой стороны инициировать первый удар, но и также опасно увеличивают вероятность случайного обмена ядерными ударами.

Такие опасения небезосновательны. Например, в 1995 году российские операторы систем раннего предупреждения ошибочно приняли запуск норвежской научной ракеты за пуск американской баллистической ракеты с подводной лодки. В ответ тогдашний президент Борис Ельцин начал подготовку к ответным ударам, прежде чем Кремль выяснил, что тревога была ложной. Аналогичным образом в 2010 году американский центр управления ядерными пусками, расположенный в штате Вайоминг, потерял связь с пятьюдесятью из своих МБР «Минитмен-3» на более чем один час.

И если опасности случайного взаимного уничтожения недостаточно, обеим сторонам следует принять в расчет, что военные Китая также хотят перевести 150 своих ракет в повышенную готовность. На фоне эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии самое последнее, что нужно миру, это еще одна сверхдержава, играющая в опасные ядерные игры. Лучшим способом переубедить Пекин от следования этим курсом было бы снятие Москвой и Вашингтоном части своих ракет с повышенной боевой готовности.

Наконец, администрации Трампа следует попытаться перезапустить программы, направленные на улучшение ядерной безопасности, включая предотвращение ядерного терроризма, замороженные с начала кризиса на Украине.

Так, согласно докладу, подготовленному Проектом по проблемам атомной энергетики (Project on Managing the Atom explains), ЦРУ считает, что создание самодельного ядерного устройства в силах боевиков из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если группировка сможет достать необходимый для этого объем обогащенного урана. Одним из потенциальных источников этого материала является Россия, считают авторы, однако благодаря разрыву связи между учеными-ядерщиками России и США Вашингтон теперь менее информирован о «состоянии российской ядерной безопасности», чем прежде.

Хотя перезапуск всестороннего сотрудничества, заключают авторы, в области ядерной безопасности с Россией явно послужит интересам Америки, его вряд ли стоит ожидать в нынешней атмосфере взаимного раздражения. Для ее преодоления потребуется, чтобы обе стороны изолировали сотрудничество в ядерной области от перипетий политических отношений США и России. Если этого не будет сделано, странам, возможно, придется заплатить высокую цену.