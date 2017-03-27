



Андрей Колеров. Сотворение. 2000-е

Тактический уровень состоявшихся в воскресенье 26 марта антикоррупционных митингов под руководством Навального достаточно плотно оказался разобран отечественной блогосферой. Основной месседж «разогнали и правильно сделали» — сомнению не подлежит. Однако главный вопрос, который обозначила данная акция, состоит в другом: почему система так пассивно отреагировала на происходящее?

Я вполне допускаю версию, что решили пропиарить Навального, чтобы подогреть интерес избирателей к выборам, показав хоть какую-то минимальную интригу, и повысить явку. Вопросов нет. Но — почему всю работу опять выполняют силовики, где тот общественный и политический ресурс, который и должен, собственно говоря, нейтрализовывать своей гражданской и политической активностью подобных проходимцев и провокаторов?

Поэтому не случайно эксперты отмечают:

«Широко анонсированная и активно продвигаемая акция протеста сторонников Алексея Навального, призванная обратить внимание общественности на якобы факты «коррупции» во власти, выявила несколько довольно симптоматичных проблем в сфере политической повестки и социального управления, которые неизбежно будут задавать тон в предстоящем политическом сезоне. Акции протеста, кульминацией которых, безусловно, стали шествия в Москве по Тверской и в Санкт-Петербурге сначала на Марсовом поле, а затем по Невскому, продемонстрировали, что в общественном сознании в целом и у наиболее активной части населения в частности произошёл коренной перелом в потреблении информации и реакции на политические «месседжи».

И речь здесь идет об одной простой вещи: люди немного устали от перебора внешнеполитической проблематики и успехов на внешних фронтах и отсутствия продвижения во внутренней политике, начиная от фигуры самого премьер-министра и либерального крыла правительства и заканчивая ни в какие ворота не лезущим гламурным шиком сверхбогачей и неспособностью судебной системы обуздать их инстинкты.

«Не тешься, товарищ, мирными днями, сдавай добродушие в брак. Товарищи, помните между нами орудует классовый враг» (В. Маяковский)

Почему одни плюют на закон, плюют на патриотизм и напоказ выставляют свое презрение к Родине, и им дают возможность великолепно зарабатывать, а они образуют антипутинское меньшинство, а вторые горбатятся за копейки, готовы, если придется, пойти на фронт и пролить свою кровь за Родину, а их держат в черном теле? Вот где основное противоречие системы. И если люди, руководствуясь интересами государства, до поры до времени готовы были не обращать на это серьезное противоречие внимания, то, видимо, приходит время, когда власти на него надо дать развернутый и понятный ответ.

Федеральные каналы вообще практически не отреагировали на акцию Навального. Развернутые комментарии пошли только в понедельник 27 марта, и то — совсем не от тех «говорящих официальных голов», которые выступают по любому поводу и без, а от тех, кто за систему, но ею постоянно отбрасывается на обочину и маргинализируется. Оказалось — квалифицированно защитить ее могут только они:

«Как случилось, что во многих городах России, включая обе столицы, состоялись неразрешенные митинги и шествия под лозунгами мелкого бандита Навального и руководимые его же платными прихлебателями? Вы власть или не власть? Если вы митинг запретили, то его или не должно быть, или одно из двух. Но неразрешенные митинги состоялись, поэтому вопрос о власти (о ее наличии) встал достаточно остро. Потому что сегодня, 26 марта, был только первый, пробный, экспериментальный выход — тихий, почти без провокаций, без оружия, без, в конце концов, снайперов на крышах (как это было в 1991 году в Вильнюсе и 2014 году — в Киеве).

Как случилось, что махинатор Навальный с его присными невозбранно привлекал и привлек на свои противозаконные акции подростков и иногда просто детей. Что, во всей России нет людей, которые могли бы и должны были этому противодействовать? Или, может быть, кто-то не помнит / не понимает, к чему приводит задействование детей и подростков в уличной политической борьбе?

Как случилось, что крупнейшие СМИ России годами практически раскручивают жулика и иностранного агента Навального в качестве «оппозиционера», «политика» и с чем-то там «борца»? Может быть, нашим СМИ некому указать, кого надо раскручивать, а кого нет? И каким образом получилось, что все крупные государственные и полугосударственные СМИ в России (за редкими и не делающими погоды исключениями) занимают, по сути, антироссийскую и антигосударственную позицию и никому до этого нет дела?

Нет, никто не посягает на свободу слова. Конечно, конечно, полная свобода! Но где же голос тех, кто стоит на пророссийских и государственнических позициях (а их у нас, судя хотя бы по рейтингу президента, — подавляющее большинство — ИА REGNUM), почему его почти никто не транслирует? И главное — почему этот голос не слышит и не хочет слышать власть?

Не нужно долго думать и рыться в исторических архивах, чтобы понять, что у нас впереди. Все мы помним, чем кончились аналогичные процессы на Украине. Многие помнят, как зимой 2011−2012 годов Россия оказалась на грани государственного переворота, который начинался с таких заходов того же Навального и иже с ним. И там, и там все видели бессилие и провокационную слабость власти, вопиющий непрофессионализм людей, которые по должности обязаны защищать государство от внутреннего врага, и бесконечную трусость и предательство элиты всех сортов.

Однако из кризиса 2011−2012 гг. в России выводов никто делать не захотел. Или нет, не так. Выводы были сделаны — всех «белоленточных борцов» было решено приголубить: их погладили по головке, дали денег на их проекты, дали должности во власти, неограниченный доступ к СМИ, в том числе и государственным. Что же касается тех, кто был с другой стороны баррикады, то было решено, что они и так перетопчутся: их отодвинули от всего, от чего было можно, и в первую очередь от власти и СМИ. Ну, а как? Они же патриоты — «сами прибегут, когда надо будет». Результаты этой «мудрой» политики видны уже сегодня», — отмечает Руслан Шамилев.

По сути, либералы как были у власти до Путина, так и остались, в том числе и в центральных СМИ. Только мимикрировали под путинистов, но исключительно за деньги. Поэтому система во многом работает с очень низком коэффициентом полезного действия — происходит внутренний саботаж подлинно патриотической работы на благо государства с периодической кампанейщиной на время избирательных кампаний. Но если это прокатывало раньше, когда угроза внутренней нестабильности России действительно была высока, то почему сегодня власть боится настоящих, а не гламурных патриотов России?

Отметили блогеры и тот факт, что телевизор как основной канал воздействия на тех, кому больше 40−45 лет, снова проиграл интернету и сетям, в которых сидят те, кому в основном от 15 до 45:

«Навальный и Ко обкатали в деле систему горизонтальной мобилизации с использованием каналов социальных медиа и вирусных механизмов, прежде всего в сфере видеоконтента. Опыт показал себя с позитивной стороны: отрицать, что эти механизмы довольно эффективно работают прежде всего на молодую аудиторию, довольно проблематично. И что власти с этим будут делать — пока совершенно непонятно.

Прозвучал крайне тревожный и серьёзный звоночек: в стране назревает поколенческий переход, чреватый политическим кризисом, так как у определённой части ответственного за политические процессы блока нет пока чёткого понимания, как работать в новой информационной реальности. Телевизор сбоит, и его неэффективность как массового «агитатора и организатора» будет только нарастать. И это, кажется, станет ключевым технологическим и системно-политическим вызовом начавшегося электорального сезона, от ответа на который будет зависеть и то, как будет выстраиваться президентская кампания 2018 года».

Соответственно, конечно, в предстоящей избирательной кампании телевизор сработает в борьбе за возрастной электорат и сможет привести его на участки. Но вот что делать с молодежным электоратом? У власти есть еще почти год, чтобы грамотно решить этот вопрос и выдернуть детей и молодежь из-под провокаторов:

«Сегодня лесомахинатор Навальный тоже вывел на несанкционированные акции детей, а в одном городе к микрофону вышел даже пятиклассник: его фото «зажгло» социальные сети. В другом городе младенец постарше прибыл на «протест» с лозунгом «хочу новые кроссовки!». В третьем городе кучку несовершеннолетних и малосовершеннолетних организаторы заставили коллективно прыгать на месте под лозунг «Кто не скачет — тот медведь!». У этих организаторов, похоже, нет не только мозгов, но и совести: именно с коллективных акций русофобской ненависти под лозунгом «Кто не скачет — тот москаль!» на Украине началась кровавая гражданская война, приведшая к массовым невинным жертвам — в том числе среди детей.

Так на пузырях пэдократии, тиражируемой педофилами и манипуляторами, всплывает вся «таблица Менделеева» разного рода изменённых сознаний и маргиналов, готовых скакать по любой команде. Что им противопоставляет наше общество — мы знаем. Это священный «Бессмертный полк» нашего народа. Что им противопоставляют ответственные и специально обученные защитники государства, кроме обслуживания педофильских миазмов? Очень большой вопрос»— отмечает Марлен Маслов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

В любом случае считаю, что проект Навального если и не является непосредственно проектом самой власти, то его наличие и та встряска, которую он дает системе за год до выборов, имеет положительное значение. Так как позволяет системе протестировать без всяких соцопросов те глубинные проблемы, которые в настоящее время по-настоящему волнуют российское общество, и, соответственно, подготовить основные тезисы той программы, с которой Владимир Путин пойдет на выборы. На мой взгляд, главная проблема современного российского общества обнаружена блогосферой достаточно верно:

«Фильм Навального про «недимона» — лишь на первый взгляд антикоррупционное расследование. Иероглиф «коррупция» там лишь в роли маркера, позволяющего включить более эффективные для мобилизации политической улицы рычаги. Например, тему сверхпотребления элит, шикарной жизни целой социальной группы на незаработанные деньги (иероглиф «яхта Сечина»).

На таком фоне патриотичный бюджетник с георгиевской ленточкой на лацкане выглядит — и сам ощущает себя — круглым дураком, вписывающимся бесплатно за право вельможных мажоров на райскую жизнь без ограничений (иероглиф «Мара Багдасарян»). Жизни, которой не видать никогда ни ему самому, ни, что сейчас даже более важно, его детям — потому что для элиты как раз пришло время выводить в свет своих собственных детей (иероглиф «подросшие сыновья»). И вкупе с идущим вовсю обсуждением грядущего ещё одного путинского шестилетия всё это создаёт идеальный контекст для «политических взломщиков».

Нет, ребята, это не Медведева тут валят. Это Путину вопросы задают. И не про «коррупцию», а про своё собственное будущее в той России, которая будет после 2018 года. Риски огромны: именно на этом приёме уложили в своё время на лопатки Советский Союз, поставив в общенациональную повестку вопрос о номенклатурных привилегиях. И это при том, что тогдашняя номенклатура была куда как скромнее на роскошь, но воображение пролетария охотно дорисовывало «коммунизм для избранных» по скудным намёкам тогдашних гдлянов-ивановых.

Сейчас же и дорисовывать ничего не надо: в эпоху инстаграм-культуры всеобщий (перешагнувший изначальные рамки гендера) тёлочий инстинкт «блистать» сам на себя стучит борцам за справедливость. И ничего не может с собой поделать — так уж он устроен. Трансграничный гламур и наследственная безнаказанность для верхних, санкционная аскеза и казённая духовность для остальных — идеальная гремучая смесь для страны, переживающей столетний юбилей самой кровавой за всю мировую историю социальной революции», — отмечает Алексей Чадаев.

Ему вторят и другие блогеры, отвечая на вопрос о том, в чем состоит основной идеологический вызов мероприятий 26 марта:

«Он состоит в несоответствии патриотической картинки, рисуемой в телевизоре, и реальной жизни за окном. Чтобы сблизить их, нужно отказаться от отживших идей т.н. либерализма, царящих в верхних эшелонах власти. До какого-то времени можно скрещивать ужа и ежа, но нужно помнить, что с затягиванием этого процесса уходит главный в наш ускорившийся век ресурс — время. Отсюда вопрос: если вы это делаете, то какой вы к черту патриот?»

И об этом — об отсутствии социальной справедливости, имущественном расслоении российского общества и попытках определенных политических сил («либералов» и «православных монархистов») построить и затвердить сословное общество — как о главной угрозе России мы писали совсем недавно в статье «Главная угроза России: сословное общество»:

"Новая российская имущая элита как никто заинтересована в том, чтобы сохранить свое имущественное превосходство над подавляющим большинством весьма бедно живущего народа. Поэтому рано или поздно, а судя по всему — уже, она задумается над институциализацией своего имущественного статуса как привилегированного общественного сословия.

В этом плане ей по большому счету все равно, по какому сценарию будет осуществляться ликвидация доставшегося России в наследство от СССР социализма — по сценарию вхождения в западное сообщество на правах второсортного сырьевого придатка или же на правах православной монархии, но точно так же обслуживающей своих западных покровителей (Британский королевский дом)».

Акция Навального показала, что вполне возможно, что президентские выборы 2018 года будут проходить при преобладании для избирателя внутриполитической и социальной проблематики, и это требует от властей совершенно четкой линии на пресечение гламура «элиты» на фоне чрезвычайно сложных условий выживания георгиевского электората. И, конечно, необходимо формировать реальную и прогосударственную политическую оппозицию, а не искусственные политпроекты, так как время жириновских и зюгановых заканчивается.