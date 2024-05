geralt Информация

Рева Гужон, вице-президент по глобальному анализу американской аналитической компании Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ», специализирующейся на «вбросах» так называемой стратегической информации, выступила с заявлением. «Интересные тенденции есть на Кавказе, в Нагорном Карабахе, где Россия играет и с Арменией, и с Азербайджаном, — считает госпожа Гужон. — Там все еще существует потенциал для военной эскалации. Думаю, цель России — действительно укрепить свое положение в этом конфликте и переговорах. Особенно потому, что Турцию уводят в сторону ее приоритеты в Сирии. Иран тоже занят другим. А Россия имеет пространство для расширения своего присутствия на Кавказе».

Для сравнения: в начале 2016 года тот же Stratfor в своем пятом прогнозе на 2015−2025 годы утверждал, что «на юге Россия утратит способность контролировать Кавказ». Теперь же Гужон считает, что «если Россия хочет сдвинуться с мертвой точки в вопросе санкций, Украины, всех этих больших вопросов, она нуждается в новых театрах военных действий, чтобы привлечь внимание Запада». И «новыми театрами военных действий могут стать Балканы и Карабах». Такое упоминание носит неслучайный характер. Американские эксперты часто задаются вопросом, почему у них на Балканах получилось, а в Карабахе — нет, сравнивая результаты Дейтонского соглашения 21 ноября 1995 года по Югославии, фактически санкционировавшего распад этой страны, и переговоров 2001 года по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Ки-Уэсте.

Что тогда у Вашингтона получилось на Балканах? НАТО увеличило свои полномочия и расширило зону влияния. США могли вмешиваться в любой конфликт, показали европейским странам, что без их помощи они не справляются со своими проблемами. Вашингтон отлично понимал, что Дейтонские соглашения полностью не удовлетворяли ни одну из сторон, осталось большинство старых противоречий и прибавились новые. Тогда только сильные позиции американцев микшировали возможности возникновения нового вооруженного конфликт на Балканах. Европейский союз стал выступать в роли главного казначея этого региона. В то же время, заявляли некоторые американские дипломаты, «США тут ни в чем не заинтересованы».

Они предлагали мандат, который бы закрепил доминирующие позиции Вашингтона, ослабляли связку Брюссель — Балканы. Тем не менее повторить дейтонский сценарий в отношении Нагорного Карабаха в Ки-Уэсте не получилось, хотя, как пишут американские дипломаты, «карабахский конфликт имел гораздо большую стратегическую важность для Соединенных Штатов, чем Босния». Как писал американский журнал The National Interest, «зона конфликта имеет на севере Грузию и Россию, на западе — Турцию и на юге — Иран, включая длинный участок границы, за которой никто не следит, между Ираном и пустыми, удерживаемыми армянской стороной азербайджанскими территориями. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан проходит всего в 12 милях к северу от линии соприкосновения. Азербайджан — ключевой пункт транзита войск для операции в Афганистане. Уже немало. Важно было повернуть орудийные башни армянского и азербайджанского лобби в сторону Вашингтона и заключить мир», который бы «отразил новую расстановку сил как на Балканах, так и на Кавказе».

В Ки-Уэсте два президента, Роберт Кочарян из Армении и Гейдар Алиев из Азербайджана, «имели хорошие рабочие отношения, обсуждали наброски плана урегулирования», но, как пишет британский эксперт Томас де Ваал, «все вскоре рассосалось». Судя по всему, тогда Баку не доверял позиции США, полагая, что они решат в пользу армян нагорно-карабахскую проблему — господствовало мнение, что «армяне будут таким образом вознаграждены США за участие в развале СССР через конфликт в Нагорном Карабахе». Алиев-старший рассчитывал, что ему удастся в диалоге с Москвой разыграть в своих интересах прозападную ориентацию правящей тогда в Армении элиты. На наш взгляд, такой ход событий исключать было нельзя, но президента подвело здоровье. Это ответ на вопрос американских экспертов, считающих Ки-Уэст упущенным «Дейтонским моментом истины» для Нагорного Карабаха, хотя они и грамотно просчитывали возможность того, что многое в регионе будет определять фактор выбора Баку или Ереваном в качестве главного стратегического партнера Москвы. Но в отличие от 2001 года сегодня Баку и Ереван поменялись местами.

На днях американское издание The American Interest, отмечая шаткость балканского статус-кво, объясняет это, прежде всего, «внутренней межнациональной борьбой или неудачами руководства ЕС в этом регионе». И потенциально определяет, что «перспективы самоустраненности США от дел региона ведут к активизации внешних сил, которые могут использовать эту динамику, чтобы противостоять Западу». Недавно в интервью британской газете The Financial Times глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с предупреждением в адрес вице-президента США Майка Пенса, напомнив о его посещении Брюсселя. «Я сказал вице-президенту: «Не призывайте других выйти из ЕС, поскольку если Европейский союз развалится, у вас будет новая война на Западных Балканах, — сказал Юнкер. — Если мы оставим их — Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, Македонию, Албанию — все эти страны одними, у нас снова будет война».

«Люди думают, что Brexit — это конец. Нет, это только начало», — продолжил глава Еврокомиссии. То есть получается, что, по словам хорошо осведомленного европейского политика, именно США, а не Россия «призывает других выйти из ЕС» и развалить его. Есть и заявление председателя Европейского совета Дональда Туска, который квалифицировал новую американскую администрацию «как одну из основных угроз Европе», но приплюсовал к ней еще и «угрозы со стороны России, Китая и исламского террора». Брюссель фиксирует ситуацию ослабления позиций США в Европе и опасается того, как пишет The American Interest, что «Россия станет бороться за влияние, обращаясь к православному и славянскому населению региона, а Турция будет позиционировать себя в качестве защитницы балканских мусульман».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Далее: «Если Россия и Турция начнут дестабилизацию Балкан, ЕС может столкнуться с гораздо более взрывоопасной ситуацией на своих границах и не удержать ситуацию под контролем». Но уже Stratfor выводит из схемы США и Турцию, у которой «приоритеты в Сирии». Дополняет заявление командующего Объединенными вооруженными силами США в Европе генерала Кертис Скапаротти на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, который считает, что «Россия дестабилизирует обстановку в мире и в частности в Карабахе, продолжает держать базу на территории Армении, а на юго-востоке наши ключевые союзники, особенно Турция, вынуждены одновременно справляться с вызовами, которые представляют Россия, террористы и потоки беженцев», а на Балканах «Россия для замедления европейской и атлантической интеграции использует напряженность». В итоге в схеме остаются «Россия, Китай и исламский террор». Но в последнее время из нее Пекин стали выводить.

На днях МИД России был вынужден опровергать статью Al Jazzera, в которой говорится о том, что Россия якобы сотрудничает с террористическими группировками в Афганистане. Таким образом, в «сухом остатке» остается, по выражению германской газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, «Кавказ, возведенный в степень Балкан» или наоборот, определяемые в качестве предполагаемого театра военных действий с вариантами экспорта дестабилизации. На этих направлениях Запад начинает выкладывать «геополитический пасьянс» с вводом надуманных элементов серьезной политической турбулентности. Упомянутый выше британский эксперт де Ваал в интервью армянскому агентству «168 ЖАМ» заявил, что «многие ожидают рост напряжения в зоне карабахского конфликта весной этого года, поскольку после апрельских столкновений 2016 года в процессе урегулирования не было зафиксировано политического прогресса, и нет никаких фактов, свидетельствующих, что дипломатия достигла каких-либо целей, а в Азербайджане разочарование гораздо глубже, поскольку вокруг карабахского конфликта за последний год не было достигнуто никакого политического прогресса».

Неслучайно и появление в западных и бакинских СМИ «утечек» о том, будто бы Россия стала переправлять в Абхазию зенитные ракетные системы С-300 или о проходе российской военной колонны через Грузию в Армению, что было категорически опровергнуто МИД России. Но фактом остается, что как на Балканах после развала Югославии, так и в Закавказье после развала СССР сохранились геополитические разломы, которые остаются причиной региональной и глобальной нестабильности. Выбор прост: либо удастся решить эти проблемы, либо проблемы сами все решат. Сейчас западное экспертное сообщество и политики создают информационно-политическую ситуацию, при которой в случае, если на Балканах и Кавказе появится опасная политическая турбулентность, все стрелки будут переводиться на Москву. Stratfor продолжает вести свою «игру». Но не он один умеет играть в шахматы.