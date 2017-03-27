Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 20 — 26 марта стали: папа Франциск преподал наставления лидерам Евросоюза; теракты в Лондоне не сломят англичан; исламистов приглашают в Берлине почтить память жертв нападений; есть ли будущее у французского языка на Ближнем Востоке; Польша борется с суицидом в социальных сетях; «маленькая Италия» в Москве и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Единство и солидарность, уважительное отношение к человеческой жизни и к семье, христианские корни, защита труда, защита молодежи, гостеприимство: эти ценности остаются актуальными для Европы, о чем папа Римский Франциск напомнил руководству стран Евросоюза и европейских учреждений, отмечающих 60-летие подписания Римского договора, передает Radio Vaticana (Ватикан). Европе, которая находится в поисках новой самоидентификации, понтифик дает импульс — вернуться к тому, что вдохновляло отцов-основателей объединенного Старого континента. После мрачных лет Второй мировой войны европейский гуманизм вдохновил проект единства, основанный именно на человеческой личности: «У истоков европейской идеи находится человек с его ответственностью, с закваской евангельского братства, с его стремлением к истине и справедливости, обостренным за тысячелетнюю историю». Папа акцентировал внимание на сегодняшней проблеме иммиграции в свете желанного единства, которое должно было искоренить вражду, границы и болезненные противостояния прошлого: «Там, где целые поколения желали низвержения законов вражды, сегодня идут споры по поводу того, как избежать опасностей нашего времени: начиная с сонма женщин, мужчин и детей, бегущих от войны и бедности, которые просят только о возможности увидеть будущее для себя и для своих близких». Но следует помнить, что «в начале европейской цивилизации находится христианство, без которого такие западные ценности как достоинство, свобода и справедливость, оставались бы непонятыми». Понтифик подчеркнул, что для достижения целей, поставленных основателями Евросоюза, очень важно выслушивать его отдельные компоненты. Но сегодня создается впечатление разрыва между гражданами и учреждениями ЕС.

Сильное послание для Европы и посещение одного из самых символичных центров, имеющих жизненно важное значение. Так L'Osservatore Romano (Ватикан) охарактеризовала встречу папы Франциска с лидерами Евросоюза. Кризис продолжает негативно влиять на человечество, чувствующее страх и недоумение перед лицом новых испытаний, но будущее на самом деле не такое уж непредсказуемое. Слова понтифика отличались реализмом, и в то же время он проповедовал о будущем с уверенностью. Франциск говорил о памяти и надежде, подчеркивая их неразрывную связь. И кажется, нужен был именно такой папа, приехавший из Латинской Америки, но имеющий итальянское происхождение и корни, чтобы сказать эти слова.

Catholic Church England and Wales Папа Римский Франциск

Накануне празднования 60-летия подписания Римского договора кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Святого престола, дал интервью Vatican insider (Турин, Италия). Он отметил, что сегодняшние торжества говорят о том, что европейский проект жив, хотя и есть трудности. Представление о ЕС как структуре бюрократической широко распространено, на это должны обратить внимание лидеры Евросоюза и сделать выводы. Но и популизм, признак глубокого недуга Европы, усугубляемый последствиями экономического кризиса и миграции, является частичным ответом на сложные вопросы. Недавняя история Европы показывает, какие разрушительные последствия может иметь популизм. С другой стороны, после Второй мировой войны и далее Европа пытается «вырваться» из созданного некогда культурного наследия и ценностей, и это порождает вакуум. Молодые люди чувствуют этот вакуум и страдают, поскольку, не найдя ответов на свои вопросы о правильном образе жизни, пользуются паллиативами и суррогатами.

Недавние теракты в Лондоне стали для лорда Дэвида Элтона из Палаты лордов поводом для рефлексии на страницах Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Он указал на то, что человеконенавистническая идеология, с проявлением которой столкнулись жители британской столицы, слишком хорошо знакома ныне христианам в Ираке и Сирии. Премьер-министр Тереза Мей, продолжает парламентарий, в своем заявлении после нападения демонстративно утверждала, что Вестминстер будет продолжать работать как обычно. Но мы должны себе напомнить, что это не первая и не последняя атака на парламент как на здание и как на ценности, которые являются его фундаментом. «Во время нападения я встречался с египетским коптским епископом Ангелосом, — продолжает лорд Элтон. — Мы говорили о недавних нападениях на коптских христиан в Египте, многие из которых были изгнаны убийцами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Синайского полуострова. Мы говорили о коптах, которые были убиты джихадистами в Ливии, пошли на смерть, но отказались отречься от своей веры. Мы вспомнили, что в последний раз вместе мы стояли в Вестминстерском аббатстве на панихиде в память 25 египтян, погибших в каирском соборе святого Марка». Прошел почти год после того, как Палата общин проголосовала за то, чтобы назвать события в Ираке и Сирии геноцидом против христиан, езидов и других меньшинств. И в Лондоне сегодня проявилась жестокость и неумолимая ненависть, питающая эту глобальную идеологию. Но, как напомнил нам архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, ненависть не должна побеждать. Вестминстер выдерживал и более худшие атаки. Демонстрируя традиционный британский стоицизм и стойкость, парламент должен вдохновлять и поощрять также тех, кого осаждают сейчас во всем мире, проявлять лидерство и решительность в противостоянии нападающим.

Kath.net (Линц, Австрия) рассуждает о некоторых сомнительных альянсах против террора. Странная история. Рождественский рынок в Берлине, переживший в декабре прошлого года атаку террориста, принял митинг «в защиту мира», на который пригласили представителей не только Протестантских и Католической церквей, но и радикальных исламских организаций. Выглядело так красиво — демонстрация под лозунгом «Религии во имя открытого Берлина». Правящий бургомистр Михаэль Мюллер (СДПГ) написал приветственное слово, в пользу его также выступили протестантская Мемориальная церковь кайзера Вильгельма, Евангелическая церковь Берлина — Бранденбурга — Силезской Верхней Лужицы и католическая архиепископия Берлинского диоцеза. Но приглашения получил и мусульманский благотворительный фонд «Место встречи — Нойкельн» (NBS), который вместе с тремя другими аналогичными фондами подозревается разведкой в связях с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ХАМАС, а также они пропагандируют мнения, несовместимые «с принципами свободного демократического мира». На этом фоне Центральный совет евреев в Германии призвал мэра Берлина дистанцироваться от мероприятия, но Мюллер проигнорировал просьбу, равно как отказались отозвать свою поддержку Протестантские и Католическая церкви.

Религия возвращается в жизнь Франции, констатирует Crux (Денвер, США). И это необычно для страны, где существует глубокое официальное разделение Церкви и государства. Но сейчас французские политики, особенно на правом фланге, обращаются к секуляризированной версии традиционной католической идентичности Франции в качестве одного из нескольких способов мобилизации избирателей. В Бейруте кандидат в президенты Марин Ле Пен отменила запланированную встречу с Верховным муфтием Ливана из-за требования покрыть платком голову. Зато позднее обменялась любезностями с маронитским патриархом и католическим кардиналом Бешарой Раи. Так необычно для Франции! Но и президентские выборы проходят в необычное время. Не только Ле Пен, кандидат от республиканцев Франсуа Фийон показал, что готов открыто апеллировать к католикам, возмущенным легализацией социалистическим правительством однополых браков в 2013 году. Однако сейчас Фийон увяз в череде финансовых скандалов. Ле Пен в конце февраля появилась в аббатстве Мон-Сен-Мишель, знаменитом средневековом монастыре неподалеку от побережья Нормандии, откуда решила донести свое волнующее обращение французским избирателям. В интервью католическим изданиям она объяснила, что является католиком, но не практикующим, как и большинство французов. «Я верующая, но хожу в Церковь только для венчаний, похорон и крещений», — сказала Ле Пен. Она в то же время за «светскость», вот только эта версия «светскости» направлена против мусульман, потому что исключает платки, халяльное мясо, исламские праздники. Впрочем, ее оппонент Фийон надеется на лояльность твердых сторонников, в том числе традиционной католической сети, и все еще предполагает выйти с Ле Пен во втором туре, обогнав центриста Эммануэля Макрона, который хотя и не часто публично говорит о вере, но любит повторять, что «политика — это мистика».

В свою очередь La Croix (Париж, Франция) анализирует, есть ли будущее у французского языка на Ближнем Востоке. Благотворительная католическая ассоциация l'Œuvre d’Orient предупреждает, что французский язык может исчезнуть из ближневосточного региона. Сегодня в Египте, Турции, Ливане и на Святой земле около 400 тысяч студентов обучаются во французских католических школах. При этом в Ливане 40% из них являются мусульманами, 60% — в Египте и 97% — в Турции. Но это образование находится под угрозой, предупреждает l'Œuvre d’Orient. Есть риски отказа от французского в пользу арабского и английского языков. В основном, по финансовым соображениям. Все услуги Агентства по французскому образованию за рубежом (AEFE) являются платными, и есть вероятность дальнейшего роста цен. Обучение местных преподавателей французского языка становится все более дорогостоящим и сложным, некоторые педагоги, преподающие язык в течение тридцати лет, не могут приехать во Францию из-за отсутствия визы или средств. Пока французский МИД зажимает деньги, англосаксонские аналоги AEFE только наращивают бюджеты. Как говорит директор l'Œuvre d’Orient монсеньор Паскаль Гольниш, «если Франция все еще имеет влияние на Ближнем Востоке, то это благодаря франкоязычной культуре и франкофилам, многие руководители прошли через эти школы, здесь они узнали Францию и полюбили ее». При этом французское католическое образование дает основы «ценностей французской культуры — свободы, равенства, братства — как принципов сосуществования христиан и мусульман, а также международной открытости». С просьбой о помощи l'Œuvre d’Orient обратилась к властям и надеется в ближайшее время встретиться с госсекретарем по развитию и франкофонии.

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Конгресса кандидатуру американского юриста Нила Горсача в качестве члена Верховного суда, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Горсач — сторонник естественного права. А что это значит для верных католиков? Естественное право утверждает, что мы делаем то, что должны делать в соответствии со своей природой. Но легче привести примеры этого, чем дать определение. Например, сексуальность человека хорошо демонстрирует естественное право, будучи настолько самоочевидной. Мужчина и женщина имеют разные, но дополняющие друг друга органы репродукции, позволяющие создать новую жизнь. Тем не менее, многие в современной культуре агрессивно стремятся кардинально изменить человеческую природу, особенно по таким вопросам, как брак, семья, сексуальность и пол. Что касается Горсача, то применение им естественного права было продемонстрировано в 2006 году в книге об эвтаназии и самоубийстве. Он писал, что «все люди ценны по своей природе, а намеренное лишение жизни частными лицами всегда ошибочно». Горсач выступал против попыток администрации Обамы заставить религиозные ордена платить за аборты. Все это означает, что размышления кандидата в судьи Верховного суда о таких вопросах, как жизнь человека и религиозная свобода, согласуются с убеждениями верных католиков. Вполне возможно, что он будет также противостоять попыткам правительства нарушить права верующих.

Нил Горсач

Группы в социальных сетях, пропагандирующие самоубийства среди подростков, стали предметом обсуждения круглого стола, организованного польской полицией и министерством здравоохранения, передает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «Синий кит» — это не игра, это преступление», — заявил представитель Минздрава Кшиштоф Осташевский. Доктор Томаш Шафраньский отметил, что, по сравнению с другими странами, в Польше уровень самоубийств остается на довольно высоком уровне. По данным полиции, в прошлом году покончили с собой более 5 тысяч человек, около 10 тысяч предприняли такие попытки. Эксперты обсудили, как следует писать об этой проблеме в СМИ, чтобы не провоцировать суицид. В частности рекомендуется не торопиться с обнародованием такой информации и привлекать к ее написанию психологов. Огромной угрозой являются социальные сети, о чем свидетельствует так называемая группа «Синий кит», уже убившая 130 подростков в Европе, а в последнее время достигшая Польши. Представители Минздрава призвали родителей контролировать использование их детьми компьютеров и блокировать опасные сайты. «Синий кит» является криминальной группой, это киберпреступность, те, кто контактировал с ней, должен немедленно сообщить об этом в полицию, к чему рекомендовано призывать СМИ. Вместе с тем, есть проблема, требующая решения, она связана с тем, что поляки в очень малой степени доверяют друг другу и потому не верят, что кто-то со стороны может им помочь в трудной ситуации.

В последние недели на Украине общественно-политическая ситуация все больше «накручивается», сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина), с одной стороны, наблюдаем общественный конфликт (общество против власти, которая почти полностью потеряла доверие общества), а с другой — странные действия и реакция той же власти, которые этот конфликт только усиливают. Понятно, что это не обходится без разного рода провокаций, которые призваны расшатать позиции одной или другой стороны, однако не обязательно источником таких провокаций являются спецслужбы соседней страны. В этой неопределенной ситуации, когда политики вцепились в глотки друг другу, когда общество становится все более озлобленным, достается и христианам, напрямую не задействованным в конфликте. Так, неизвестные вандалы осквернили памятник святому Владимиру, залив его красной краской. Но этот акт вандализма является только одним из подобных — очередное осквернение памятника замученным в Гуте Пеняцкой, еще одно осквернение Мемориала жертвам Холокоста, осквернение памятника Елене Телиге. Цель очевидна: спровоцировать людей на необдуманные действия.

О «маленькой Италии» в Москве рассказывает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Небольшую итальянскую общину в русской столице недавно посетил монсеньор Паоло Пецци, возглавляющий католическую архиепархию Божией Матери. В Москве насчитывается более 2 000 итальянцев. Община состоит в основном из рабочих, предпринимателей, есть повара и архитекторы, преподаватели. Раньше их было больше, но после введения взаимного эмбарго ЕС и Россией, присутствие итальянцев стало резко сокращаться. По сравнению с другими этническими общинами итальянская католическая выделяется способностью «быть домом, семьей, но не гетто», говорит архиепископ Пецци, местом общности и в то же самое время «мостом». Построение «мостов», безусловно, способствует любви русского народа к Италии. По словам монсеньора, после недавнего землетрясения в Италии многие россияне говорили, что были особенно тронуты фотографиями церквей, разрушенных стихией, а непосредственной реакцией прихожан стал сбор денег, которые отправили итальянским католикам в «знак солидарности и близости».

22 марта состоялось торжественное открытие Года 500-летия Реформации в России, информирует Radio Vaticana (Ватикан). В Москве в «Президент-Отеле» собрались представители различных Протестантских церквей и общин, Католической и Православных церквей, Международного союза немецкой культуры, а также Администрации президента России и правительства города Москвы. Одним из участников торжеств был апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, который отметил важность этого события для всей Церкви: «Я думаю, что этот юбилей стоит отмечать, потому что Реформация повлияла на всех. Она сфокусировала внимание не только на протестантской Церкви, но и на Церкви Вселенской, на Священном Писании как Слове Божием, на присутствии Бога в Таинствах, на всеобщем характере священства, священства каждого крещеного человека, каждого из нас. Полагаю, что это очень важно в наши времена, отмеченные секуляризмом. Я думаю, что наступило время оставить в прошлом разделения и исторические проблемы и трудиться вместе в единстве и разнообразии. Конечно, мы будем разными, но важно стремиться к единству. Это злободневный вызов сегодняшнего дня». Празднование Года Реформации в России будет включать в себя юбилейные мероприятия, которые пройдут в различных регионах страны. Примечательно, что в организационный комитет торжеств, помимо протестантских общин, входят и представители Католической церкви. Все запланированные мероприятия призваны способствовать достижению межнационального и межконфессионального согласия и взаимопонимания в стране.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.