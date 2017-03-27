



Белоруссия

Как мы отмечали 24 марта в материале «Кто осуществлял политическое прикрытие белорусского Майдана?», за сутки до минского Марша воли, когда по замыслу зарубежных кукловодов по линии США-Германия-Польша-Литва-Украина, должен был состояться главный белорусский политический триллер этого года, «угроза белорусского Майдана под весьма пикантным соусом единения белорусской власти и прозападной оппозиции на антилукашенковской и антироссийской основе грамотными действиями белорусских силовиков ликвидирована».

Поэтому то, что все увидели непосредственно 25 марта в Минске — это были образцово-показательные выступления подразделений МВД и КГБ, которые показали, как и что надо делать в такого рода случаях. Действия белорусских силовиков показали, что они извлекли уроки из декабря 2010 года и не ждали, пока само собой все рассосется, как к этому в декабре подталкивала прозападная группировка во власти, а действовали на упреждение. При том не только непосредственно в день самой акции, но и накануне, когда, собственно говоря, и была проведена вся основная работа по уничтожению инфраструктуры и задержанию основных действующих лиц белорусского Майдана.

Ликвидирована она была усилиями белорусских силовиков, которые накануне мероприятия (в последние две недели) смогли достаточно эффективно и грамотно сработать на опережение и не допустить развития событий в Минске по украинскому варианту. Превентивно были задержаны около 200 человек оппозиционного актива, многие из которых вышли на свободу только 25−26 марта вечером, то есть тогда, когда в Минске уже все закончилось. Но главное — были задержаны боевики «Белого легиона» — белорусской организации аналога украинских радикальных организаций правого толка (по тактическим причинам она была распущена несколько лет назад, но продолжала активную тренировочную деятельность), а также «Молодого фронта» — всего 29 человек.

Проведено было 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона «Азов», «Тактической группы Беларусь», УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пособия по ведению боевых действий в городе.

Как отмечают эксперты, «Белый легион» возглавляется неким Мирославом Лозовским. Это группа радикалов-«силовиков», задачей которой является непосредственное участие в уличных драках с силами правопорядка. Как отметили в КГБ РБ, «в случае с «Белым легионом» мы имеем дело с профессионально подготовленными боевиками в возрасте от 25 до 43 лет». «Молодой фронт» возглавляется одиозным белорусским националистом Дмитрием Дашкевичем и, в свою очередь, состоит частично из радикалов, частично из националистически настроенных интеллигентов. Для иллюстрации: ближайший соратник Д. Дашкевича — сопредседатель «Молодого фронта» Эдуард Лобов. Он успел повоевать в украинской армии против жителей Донбасса и прорекламировать в прессе создание тактической группы «Беларусь» в составе ВСУ».

Таким образом, была устранена главная угроза — когда в городе при большом скоплении людей на улицах могли начать действия слаженные и подготовленные к ведению боевых действий в городе группы. Это они сейчас на камеру говорят, что готовились к противодействию пророссийским силам. Реально, как показал опыт европейских столиц, 3−5 подготовленных групп боевиков по 4−5 человек террористическими действиями спокойно могут поставить на уши миллионный город.

Поэтому 25 марта силовикам оставалось довести работу до конца и решить чисто технические проблемы непосредственно на месте: а) Марш оппозиции был лишен лидеров и актива; б) оппозиции так и не удалось собрать толпу, то есть массовка изначально была разбита на группы, которые не имели ни собственного плана действий, ни руководителей, вообще ничего, поэтому просто шлялись по проспекту и близлежащим улицам, где и задерживались.

Собственно говоря, 25 марта в Минске Лукашенко продемонстрировал Януковичу, что и как он должен был делать осенью 2013 года в Киеве, чтобы не только сохранить власть (это глубоко вторично, на фоне того, что творится последние два года на Украине), но главное — для того, чтобы предотвратить гражданскую войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Да, сегодня Минск взвинчен. Никому не нравится наблюдать за жестким противостоянием власти и наиболее отвязанной части общества. Однако, в силу многих обстоятельств, то, что произошло, с учетом сказанного выше, — самый мягкий вариант из тех, что могли быть. Два-три взрыва гранат не оставили бы и камня на камне от того образа памяркоунай, спокойной и чистой Беларуси, который есть сегодня. И чтобы в этом случае испытывали горожане? Поэтому, да, конечно, ужас, но не ужас-ужас-ужас.

Вместе с тем, как мне представляется, все это разговор о вполне очевидных вещах. В этом плане реакция большинства российских комментаторов, которые видят в произошедшем только один позитив — «Ура, Майдан в Минске разогнан», слишком прямолинейна, и говорит о том, что они не до конца понимают специфику белорусской ситуации. Гораздо более важно поговорить о том, что стояло за всем этим, и что еще предстоит сделать белорусским властям для того, чтобы исключить подобного рода инциденты в будущем.

Необходимо понимать, что Майдан на улице — это лишь следствие очень многих процессов, происходящих не столько даже в стране, сколько в управляющей страной властной группе. Если говорить о главных из них, то это: а) наличие во власти группировок с противоположными целями, ценностями и интересами деятельности; б) слабость государственного управления, неспособность принимать жесткие решения. В этом плане, то, что белорусским силовикам под руководством Лукашенко только в последние две недели удалось перехватить управление теми процессами, которые и вели к белорусскому Майдану, говорит о многом.

Первое. Что в той группе лиц, которая сегодня осуществляет управление страной, есть принципиально разное видение целей, ценностей и интересов развития страны. То, что это так, в белорусском экспертном сообществе уже существует консенсус. Это признают даже наши оппоненты из промакеевского пропагандистского Центра стратегических и внешнеполитических исследований (ЦСВИ), естественно, при этом «отбеливая» своего покровителя: «Возьмем действия Макея и МИД Беларуси. Нет никаких сомнений в том, что эти действия отражают политику белорусского государства и позицию Александра Лукашенко, о чем сам президент неоднократно заявлял публично. Такие сомнения появляются разве что в конспирологических опусах пророссийских публицистов. А вот по действиям министра Игоря Шуневича такие сомнения возникают регулярно».

И далее один из руководителей ЦСВИ, с точки зрения макеевского центра влияния, начинает очень мелко «крошить бублик» на главу белорусского МВД Игоря Шуневича, который является не больше не меньше, как приводным ремнем Виктора Лукашенко — помощника президента Беларуси по национальной безопасности. Какие выводы я как аналитик делаю из этого факта? Во-первых, что команду критиковать Виктора Лукашенко Центр еще не получил, еще пытаются замаскироваться и обозначить верноподданичество.

Однако, во-вторых, команда на критику главы МВД РБ Шуневича уже поступила. Соответственно, возникает вопрос — от кого она могла поступить, если Центр, по словам одного из его руководителей Юрия Царика, занимается выработкой рекомендаций «в том числе для государственных структур в интересах укрепления суверенитета и независимости Республики Беларусь, расширения потенциала ее международного сотрудничества. В частности наш Центр является фактически единственной фабрикой мысли, специально занимающейся российскими исследованиями». Как мы видим, основным заказчиком Центра по обозначенной проблематике (международное сотрудничество и российские исследования) может выступать исключительно МИД РБ.

И в-третьих, критика одного из министров со стороны одного из властных центров говорит о том, что, возможно, его хотят заменить на более управляемую для этого центра фигуру. И тогда получается, что критика Шуневича, как ни крути, является подкопом под Виктора Лукашенко с целью лишить его надежного и преданного исполнителя. В этом плане весьма показателен следующий момент: макеевский Центр критикует именно того силовика из белорусской вертикали, которого больше всего критикует радикальная белорусская оппозиционная пресса. Так, контент-анализ белорусских оппозиционных СМИ за последние три месяца показывает, что критика в адрес главы МВД Шуневича и главы, например, КГБ Вакульчика идет 10 к 1. Возникает логичный вопрос: почему в критике Шуневича совпадают наиболее ярые антилукашенковские силы в оппозиции и якобы пролукашенковские во власти? Зачем ЦСВИ так конкретно палит Макея — не совсем понятно.

МИД России Владимир Макей

Вот на самом деле, где Майдан, а вовсе не на улице. Улица — это уже выхлоп борьбы властных группировок возле президента, когда одна из них пытается дискредитировать силовиков и выводит толпы людей на проспекты, чтобы или замарать силовиков кровью, и тогда их полностью дискредитировать в глазах главы государства, или же сломать угрозой крови самого президента. Как это и произошло на Украине, где глава администрации президента Левочкин играл типа за Януковича, а на самом деле за оппозицию (читай — США). И где именно его сценарий угрозы «большой крови» сломал Виктора «Золотой батон».

Второе. Угроза Майдана была идентифицирована в самый последний момент, когда сотни боевиков с Украины стараниями украинского МИД уже были завезены в Польшу и стояли фактически на границе, готовые просочиться в республику для ведения боевых действий: «Сотни украинских радикалов будут переброшены через Польшу и Литву в Белоруссию для участия в беспорядках на так называемый «День Воли», который отмечается ежегодно 25 марта и является площадкой для протестных акций оппозиции, в том числе — «Марша рассерженных белорусов».

Об этом свидетельствует выложенная в интернет переписка замглавы МИД Украины Сергея Кислицы с народным депутатом от БПП Алексеем Гончаренко. В частности речь идет о переброске в Белоруссию боевиков из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других неонацистских украинских организаций. Примечательно, что помощь в переброске боевиков для дестабилизации ситуации в Белоруссии оказывает представитель МИД Украины».

То есть в рамках пресловутой «многовекторности», на которую попался Янукович, официальный Минск чуть было не проспал собственный Майдан: «Как все эти взрослые люди от Януковича до Лукашенко регулярно продолжают совершенно по-детски вестись на «европейскую разводку». Которая сначала обещает им некие бонусы и даже «противовес российскому влиянию», затем начинает ставить всё более жёсткие условия, главное из которых — не препятствовать развитию смуты в их собственных республиках. А затем — просто ставит перед фактом, что теперь именно выращенная смута является «легитимным носителем государственности. Пример ставившего свой шатер повсюду — от Елисейских полей в Париже до лужайки перед Белым Домом в Вашингтоне ‑ и спонсировавшего кампанию Саркози Муаммара Каддафи более чем красноречив».

И все это под соусом необходимости налаживания отношений с Западом, необходимости диалога с оппозицией и так далее. Никто не против диалога с оппозицией. Но для этого должен быть консенсус, например, как в России, где оппозиция и в парламенте представлена, относительно целей развития страны. А когда в Беларуси власть говорит об одном, а оппозиция — совсем о другом, тогда в этих условиях диалог с оппозицией для власти превращается в постепенную потерю самой власти.

В заключение же хотелось отметить следующее. Что если верны предположения некоторых белорусских экспертов о том, что всей операцией по ликвидации белорусского Майдана руководил помощник президента по национальной безопасности, то мы имеем дело с весьма интересным и новым фактором белоруской политики. Возможно, Виктор Лукашенко начинает становиться второй политической фигурой в государстве, выходя, таким образом, из тени Владимира Макея и оттесняя его вниз.

Несомненно, это весьма интересная, и как мне представляется, положительная тенденция в развитии белорусской внутренней политики, которую, кстати, мы предсказывали полгода назад. Однако пока еще рано говорить об этом окончательно. Посмотрим, будет ли Виктор Лукашенко проявлять себя дальше. Тем более что до следующего выступления правых радикалов от оппозиции и соответствующей активизации критиков силового блока внутри самой власти осталось совсем недолго — традиционный оппозиционный Чернобыльский шлях состоится ровно через месяц — 26 апреля.