



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кукла

Буквально месяц назад в статье «Внешняя политика России обретает силовой характер» от 25 февраля мы обратили внимание на те некоторые новые детали внешней политики России, которые, по нашему предположению, стали частью ее нового курса. В феврале мы увидели начало нового, более силового курса в отношении урегулирования кризиса на Украине и более знаковой поддержки ЛДНР, ужесточение позиции в отношении не выполняющей свои обязательства Беларуси, а также, что наиболее важно, на мой взгляд, в начале работы не только с лидерами и действующей властью стран-партнеров, но и с оппозицией.

Тогда проявлением нового тренда в российской внешней политике стала встреча в Москве председателя Госдумы Вячеслава Володина с одним из лидеров оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Фрауке Петри. Делегация находилась в России по приглашению правительства Москвы в рамках реализации программ сотрудничества с регионами Германии. В ходе встречи, в которой также приняли участие заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с парламентом ФРГ Павел Завальный, обсуждались вопросы сотрудничества региональных парламентов, межпартийного сотрудничества, а также развитие контактов молодежных организаций.

Что важно — пока «Альтернатива для Германии» даже не представлена в парламенте ФРГ: на федеральных выборах 22 сентября 2013 года АдГ набрала 4,7% и осталась без мест в бундестаге, не преодолев 5-процентный барьер. Однако уже на выборах в Европейский парламент в 2014 г. партия набрала 7% голосов и получила 7 мест из 96 возможных. Напомню, что сегодня представленность партий в парламенте выглядит следующим образом: правящая коалиция — ХДС (254 депутата), СДПГ (193), ХСС (56); оппозиция — Левые (64), Зелёные (63). Конечно, за полгода до выборов существует достаточное количество сценариев того, как в зависимости от полученных голосов будет сформирована правящая коалиция, но в любом случае такое резкое вхождение в парламент Германии партии, которой 6 февраля 2017 года исполнилось всего четыре года, — явление весьма показательное и знаковое.

Таким образом, Москва показала, что а) ее не устраивает нынешнее состояние российско-немецких отношений; б) что она действует на перспективу, поддерживая те оппозиционные силы в Германии, которые готовы работать с Россией на взаимовыгодной основе в деле построения единой Европы без границ; в) подала и элитам, и избирателям Германии предельно конкретный политический знак поддержки этой партии на предстоящих осенью этого года парламентских выборах. А ее перспективы весьма интересны. Так, по соцопросам избирателей, на предстоящих выборах она может набрать от 10 до 20% голосов и стать третьей по численности фракцией в парламенте. С учетом популярности Владимира Путина среди консервативно настроенных немецких избирателей данная поддержка будет не лишней.

И вот месяц спустя мы видим, что этот новый тренд в российской внешней политике получил еще одно весьма знаковое подтверждение. На этой неделе по приглашению комитета Государственной думы РФ по международным делам в Россию приехала лидер партии «Национальный фронт» (Франция) Марин Ле Пен. В Москве у нее была довольно обширная и серьезная программа встреч и мероприятий. Состоялась встреча, а затем пресс-конференция со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Она выступила на заседании комитета Госдумы по международным делам.

Как отмечают эксперты, «Марин Ле Пен нет смысла пытаться выглядеть более «своей» для французского истеблишмента. Ей нет смысла пытаться понравиться более левым кругам электората, смягчив свою риторику. Наоборот, максимальное прояснение и уточнение позиции по ключевым вопросам в этом положении является грамотным — и с тактической, и со стратегической точки зрения. Начав «вилять», Ле Пен рисковала бы утратить поддержку своего «ядерного» электората, так и не получив дополнительных голосов за счет других групп.

Поездка Ле Пен в Россию тем более носит продуманный характер, учитывая недавние дебаты кандидатов в президенты. Эммануэль Макрон сказал на них, что Франции нанесет ущерб «сближение с Путиным». В результате практически обреченная на поражение опытный политик Ле Пен идет на обострение и четкое обозначение их с конкурентом противостоящих позиций, предоставляя электорату максимально очерченный и прозрачный выбор. А учитывая многочисленные электоральные сюрпризы последних лет, нельзя исключать неожиданного поворота событий и на этот раз».

То есть, со своей стороны, Ле Пен сделала очень сильный ход, который продемонстрировал ясность и четкость ее позиции накануне выборов. Ее, конечно, волнует исход выборов. Но ее визит в Москву также показывает, что она играет вдолгую. И, возможно, с учетом понимания перспектив итогов голосования, она закладывает фундамент уже для будущей кампании по выборам в парламент, которые пройдут совсем скоро — уже в июне 2017 года.

Однако главным событием в программе ее визита стала встреча 24 марта с президентом России Владимиром Путиным, на которой глава России сделал знаковое заявление: «Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры в Европе, Соединенных Штатах».

Этот тезис в выступлении главы Российского государства сразу отметили эксперты: «Встреча Владимира Путина с Марин Ле Пен важна не только в контексте французских выборов. Гораздо большее значение имеет то, что 24 марта было окончательно подтверждено начало новой главы в отношениях России и Запада. Мы увидели новый стиль Владимира Путина: президент России больше не демонстрирует, что круг его общения ограничен действующими властями и отставными руководителями стран Запада. Кремль выходит из тени.

У нас есть национальные интересы, есть тысячелетняя цивилизация и обязанность защищать Русский мир. И есть намерение создать такую архитектуру международных отношений, которая будет в максимальной степени обеспечивать безопасность и процветание России. В этом у нас есть множество союзников — тех политиков, которые разделяют наше представление о многообразии мира, о праве каждого народа жить своим умом на своей земле. И таких политиков Путин теперь будет поддерживать открыто и прямо».

На мой взгляд, это очень важный тренд во внешней политике России, который говорит о том, что Москва возвращается к прежней самодостаточной и имперской политике СССР и Российской империи — не ограничиваться контактами только с действующей властью, но взаимодействовать со всем спектром политических сил стран-партнеров для реализации и достижения целей национальной внешней политики.

Особенно важен этот новый тренд для выстраивания отношений с большинством стран на постсоветском пространстве, элиты которых после распада СССР подумали, что это некие личные вотчины для реализации исключительно своих частных или зарубежных интересов. Какое-то время Москва мирилась с таким положением дел, так как были более неотложные дела и вопросы по восстановлению экономического и политического потенциала страны. Но, похоже, это время подходит к концу.

Всем постсоветским странам была в свое время предложена позитивная повестка дня. И со временем Москва начнет задавать вполне закономерные вопросы относительно ее выполнения. Если ответной реакции не последует, а от многих стран, например Прибалтики, ее давно уже нет, то Москва не откажется от контактов с теми политическими силами, которые будут готовы к тесному и продуктивному сотрудничеству с Москвой как в области экономики, так и политики.