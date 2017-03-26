Заместитель мэра Тбилиси Нина Хатискаци в эфире телекомпании Rustavi — 2 заявила, что она против того, чтобы могила Екатерины (Кеке) Геладзе, матери Иосифа Сталина, которая скончалась в 1937 году, оставалась в Мтацминдском пантеоне. Как она подчеркнула, «в Мтанцминдском пантеоне ее могиле не место». Похоже, речь идет о перезахоронении. Но куда? Хатискаци сообщила, что два пантеона общественных деятелей Грузии — Мтацминда и Дидубе — закрыты. «В Дидубийском пантеоне похоронены 890 человек, из которых общественных деятелей — 520, и деньги тратятся не только на уход за могилами общественных деятелей, но и за могилами их родственников», — отметила вице-мэр Хатискаци. По ее словам, строительство нового мемориала планируется на горе Махата. Но там, в отличие от других пантеонов, захоронение родственников общественных или политических деятелей проводиться не будет. При этом пока не ясно, собираются ли городские власти перекопать все могилы или речь идет только о матери Сталина. Кстати, как свидетельствуют очевидцы, место захоронение Кеке всегда ухожено.

Екатерина Джугашвили. Тифлис. 1931 год

Тема гробокопательства появляется в грузинском информационном пространстве уже не первый раз. Еще весной 2007 года тбилисские СМИ передавали, что один из депутатов парламента правящей тогда партии «Единое национальное движение» предлагал разработать законопроект, определяющий критерии, по которым та или иная личность может быть похоронена в пантеоне. Тогда в «черный список» попала и могила матери Сталина (как «не имеющая каких-либо заслуг перед республикой»), и могила погибшего в Тегеране в 1829 году русского дипломата Александра Грибоедова. «Он был гениальным русским поэтом, видным дипломатом Российской империи, но он не был грузинским общественным деятелем», — говорили и писали тогда в Грузии. Однако возобладало мнение, что «могилы надо оставить в покое». Возможно, потому, что опасались ответной реакции. До сих пор в Грузии на улицах городов и особенно в селах встречается сувенирная продукция с профилем Сталина, время от времени инициируются петиции о возвращении его памятника в Гори, который был разрушен в 2010 году.

Президент Грузии (на тот момент) Саакашвили заявлял, что «нельзя, чтобы в стране существовал одновременно музей оккупации и памятник личности, по инициативе которого происходила эта оккупация», хотя его предшественник Шеварднадзе предупреждал, что «таким образом историю не изменишь», а грузинские коммунисты оценивали эту акцию как возможность того, что «падение нации и авторитета грузинского народа» может оказаться «в масштабах всего мира». Парадокс в том, что споры о мертвецах только увеличивали авторитет Сталина в Грузии, оттеняя на этом фоне малую значимость современных грузинских правителей. К примеру, стала расти посещаемость музея Сталина в Гори, который был основан в год смерти его матери в 1937 году. Там до сих пор в фондах находятся 60 тысяч экспонатов, среди которых дом, двухэтажное экспозиционное здание с башней, личный вагон, его посмертная маска, одежда, трубки, и полностью перенесенный личный кабинет в Кремле.

Bogdanov-62 Могила Екатерины Джугашвили

Екатерина Геладзе, мать Сталина, еще при жизни стала легендой, точнее, ее делали таковой. Конечно, это было связано с огромным интересом, прежде всего, к личности главы советского правительства, мельчайшим деталям его биографии, личной жизни. Возникало немало слухов и легенд, некоторые из которых живут до сих пор и вызывают споры среди историков. Даже происхождение Сталина вызывает много версий, что прямым образом связано с его матерью. Но вот что говорил в одном из своих интервью патриарх Грузии Илия II: «Сталин был грузином и в то же время русским». В свою очередь известный британский историк и литературовед, профессор русской и грузинской литературы колледжа Королевы Марии Лондонского университета Дональд Рейфилд говорил после посещения Грузии, где ему показывали дом Кеке и ее могилу, что «Грузия стала известна всему миру в связи со Сталиным». А попытки времен правления Саакашвили изменить отношение в стране к Сталину обернулись неудачей.

До недавнего времени и нынешние правители Грузии проявляли к этому вопросу полную индифферентность. Почему именно сейчас они решили зайти на очередной круг в политике десталинизации, сказать пока сложно, хотя нельзя исключать, что это связано с некоторыми аспектами существующих грузино-российских отношений. В свое время Уинстон Черчилль так говорил о борьбе Никиты Хрущева со Сталиным: «Он начал борьбу с мёртвым и вышел из неё побеждённым». Саакашвили тоже начал битву со Сталиным в Грузии и оказался в изгнании на Украине.

На наш взгляд, историю, какой бы она не была, надо уважать, а битва с мертвыми — это всегда плохой признак. К тому же как говорят духовные люди, могила матери Сталина может оказаться «активной», лучше ее не трогать.