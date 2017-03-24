



Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая минская игра «Угадай имя пешки»

Продолжение. Начало здесь: «Кто осуществлял политическое прикрытие белорусского Майдана?«

Украинский след белорусского Майдана

Версию Центра стратегических и внешнеполитических исследований о том, кто стоит за волнениями в республике, развеивает информация с необандеровской территории Украины, где представители правящей парламентской коалиции решили поддержать белорусский Майдан. Так, член фракции «Народного фронта» (партия Арсения Яценюка — ИА REGNUM ) Игорь Гузь призвал поднять 25 марта над зданиями областных, районных и городских администраций Украины бело-красно-белый флаг, которым пользуются белорусские националисты. В этот же день в Минске радикальная оппозиция, которая уже давно сотрудничает с Гузем, запланировала массовое шествие «для достижения перемен» в стране, уже предлагающее превратить в бессрочный протест по образцу украинского майдана.

«25 марта, в день провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году, над зданиями областных, районных и городских советов по всей территории Украины будут вывешены белорусские бело-красно-белые национальные флаги. Это идеологически правильная инициатива гражданского сектора отряда «Погоня» и белорусских добровольцев, которые сейчас воюют за Украину и которую я поддерживаю», — написал Гузь в «Фейсбуке».

Вот, пожалуйста, смычка политического крыла украинской власти, белорусских военизированных формирований в составе тербатов хунты и белорусских националистов, планировавших беспорядки в Минске 25 марта — налицо.

Politikus.ru Боевик киевского майдана

Доказательств украинского следа в белорусском Майдане — сотни. Достаточно ввести в Гугле поисковый запрос «белорусы в АТО». «Помимо кучки белорусов, готовых быть закопанными в украинские чернозёмы, есть и политическое крыло карателей. В Киеве их представляют эмигранты-недоросли вроде Игоря Щекаревича, выпускника Белостокского университета, назначенного президентом Центра демократии «Новая Европа». Представлены белорусы и в Громадской раде при парламентском комитете Верховной рады. Курирует их нардеп Игорь Гузь (знакомая фамилия, не правда ли? — ИА REGNUM ). Имеют они поддержку и в Минске, прежде всего в лице организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича» — читаем в статье «Необыкновенный фашизм. Белорусы в АТО».

А вот материал сайта «Хартия-97» «Белорусский фронтовик в АТО: настоящие белорусы воюют на стороне Украины», в котором пропагандируется опыт хунты, война против русских и готовность применить украинский сценарий на белорусской земле. А вот тут скрины страниц украинских изданий, на которых белорусские наемники на стороне хунты делятся своими мыслями о том, как им организовать Майдан в Минске, и как устроить в Беларуси жесткий антирусский агрессивный националистический режим.

Цитата из одного такого материала: «Белорусы, защищая сегодня Украину, защищают также Белоруссию. У нас общий враг — имперская Москва. Победа Украины — это надежда Белоруссии на то, что завтра путинский режим не придет с войной в наш дом. Призываем власти Белоруссии прекратить лживую пропаганду из Москвы. Все воюющие на стороне сепаратистов должны быть привлечены к ответственности».

Соответственно, на вопрос, почему боевики решили устроить репетицию Майдана в Минске 25 марта, есть очень простой ответ: если подобного рода действия осуществились в Киеве, то они могут пройти и в Минске, тем более что белорусская власть после 2014 года перестала быть монолитной, а именно наличие различных центров внутри самой власти и является одним из главных требований для успешности осуществления Майдана.

See2me.ru Владимир Макей

Роль Макея

Тесная связка антилукашенковских и промакеевских, прозападных сил в республике слишком очевидна. Так, руководители Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик и Арсений Сивицкий и, например, фактический нынешний руководитель «Белорусского партизана» Дмитрий Галко, тесно связанный с необандеровской хунтой на Украине, озвучивают одни и те же тезисы, обвиняя в нынешнем политическом кризисе в республике не прозападную оппозицию, и не реальных боевиков, готовившихся 25 марта отрепетировать сценарий Майдана в Минске, а исключительно силовиков, выступивших на защиту интересов рядовых белорусских граждан.

Царик: «Предоставленная А. Лукашенко информация со стороны спецслужб, на основе которой в критической ситуации принимаются ключевые решения, касающиеся национальной безопасности, носит характер прямой дезинформации и закономерно подталкивает первое лицо к совершению дальнейших грубых политических ошибок. Трансляция данной информации в эфире республиканских СМИ способствует не только дезинформации и дезориентации населения, но и целенаправленно ретранслирует внутри страны те пропагандистские штампы, которые последние два года пытаются навязать в отношении Беларуси российские СМИ. Данное действие подрывает не только внутреннюю стабильность, но и международный имидж Республики Беларусь».

Сивицкий: «Дело в том, что некоторая часть спецслужб подсовывает Лукашенко дезинформацию, что якобы какие-то силы пытаются здесь подорвать стабильность, и что они кормятся на Западе. Я считаю всю эту истерию попыткой России через своих агентов влияния поссорить наши страны — Беларусь и Украину, Беларусь и Польшу, Беларусь и Литву, подорвать между нами доверие и прекратить процесс нормализации отношений».

Галко: «Партия силовиков, очевидно, существует. Она играет заметную роль в стране. И их позиция иногда, похоже, расходится с позицией президента, который, до недавнего времени, по крайней мере, так казалось, занимал проукраинскую позицию. А тут вдруг, как бес попутал, за ночь подменили, началось: «майданутые» и т.п.».

Заслуги Макея на поприще налаживания отношений с Западом за счет России общепризнаны прозападной частью экспертного сообщества республики. «Несколько лет внешнеполитическое ведомство под руководством Владимира Макея с упорством крота торило путь в Европу. Добились снятия санкций ЕС, начался диалог, светят кое-какие деньги. Судьба внушительного кредита МВФ тоже зависит от сохранения тренда нормализации с Западом», — отмечает известный белорусский политолог Александр Класковский.

Но главное: поддержку Владимира Макея в рамках стратегии «диалога с Западом», то есть, как показывает печальный опыт Украины, сдачи белорусских национальных интересов, осуществляют иностранные СМИ, в частности польский телеканал «Белсат», изначально создававшийся как рупор западных спецслужб в целях вещания на Беларусь. Цитирую по русскоязычной версии статьи, размещенной на сайте «Белорусский партизан»:

«Холодная весна 2017-го в Беларуси еще не закончилась, но уже можно подвести определенные итоги. Один из главных результатов свидетельствует, что полторы недели репрессий фактически уничтожили полтора года плодотворной работы белорусского МИД. Ведь все, что было наработано от лета 2015-го, сейчас уверенно и деловито уничтожается. Шаткий мостик в Европу не просто зашатался, а, кажется, вот-вот рухнет.

И Макей это прекрасно видит, понимая, что следующего шанса ни у него лично, ни у «прозападного дрейфа» для Беларуси уже не будет. Его заявление о репрессиях как факторе подрыва отношений с Западом довольно смелое, так как является толчком в сторону силовиков, но одновременно безнадежное: то есть его влияние в высших кабинетах не такое сильное, как у людей в погонах. Иначе и заявлений делать не пришлось бы».

В связи с изложенным выше, вполне логично возникает мысль о том, что деятельность правых боевиков в Беларуси осуществляется не сама по себе, а с разрешения некоторых высокопоставленных чиновников. И она разделяется белорусскими экспертами: «Задержанные причастны к деятельности радикальных ультраправых группировок в Белоруссии. Обострение социально-экономической обстановки в стране активизирует деятельность этих банд. В то же время, государственные и международные СМИ оставляют без внимания тот факт, что действия ультраправых внутри страны проводятся с разрешения чиновников.

Прежде чем бороться с «ветряными мельницами» праворадикалов в обществе, нашим белорусским властям не мешало бы разобраться с чиновниками, которые утверждают и легализуют мероприятия националистов. В свете последних событий логичными действиями белорусских властей выглядели бы задержания экстремистов и представителей «вертикали», которые легализовали деятельность праворадикальных банд в Белоруссии. Наличие в белорусском госаппарате людей, непосредственно причастных к действиям банд ультраправых — это серьезная проблема, которая приводит к разрушению единого пространства ЕАЭС».

Сам Владимир Макей на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом 15 марта отметил, что «опасения всегда присутствуют относительно того, что этот хрупкий процесс нормализации наших отношений с Европейским союзом может застопориться или остановиться. Мы прекрасно понимаем, что в Европейском союзе существуют определенные ценности, которых придерживаются страны-участницы этой организации, и мы прекрасно понимаем, что для Европейского союза эти ценности имеют большое значение».

При этом Макей в присутствии министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса выразил сомнения в действиях белорусских силовиков, и этот кусок его речи, что вполне естественно, ни властные, ни оппозиционные СМИ не процитировали. Однако на сайте МИД РБ в стенограмме подхода к прессе эта фраза присутствует: «Что касается конкретных задержаний. Знаете, там нужно посмотреть на участников этих манифестаций и определить, кто там участвовал… Я не хочу сказать, что задержания абсолютно правильные (это прерогатива других структур), я хочу просто предостеречь от того, чтобы эти немногочисленные демонстрации были использованы в каких-то политических целях».

Mil.by ВС Белоруссии

То есть министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в присутствии представителя другого государства публично выразил сомнения в правильности действий белорусских силовиков, которые занимаются исключительно выполнением своего служебного долга по защите страны и ее граждан. Тем самым, дистанцировался от них и обозначил, что он не согласен с этими действиями силовых органов белорусской власти. Интересно, насколько это вяжется не только с целостностью и монолитностью белорусской власти, но и со служебной этикой взаимоотношений белорусских органов государственного управления?

Соответственно, проведенный анализ еще больше обосновывает выводы нашего предыдущего материала о том, что Владимир Макей и Виктор Лукашенко, как куратор силовиков, представляют собой два наиболее влиятельных центра в окружении Александра Лукашенко. Генезис формирования и дальнейшего развития этих центров, независимо от того, понимают ли они это сами, говорит о том, что они имеют явно противоположные интересы и ценности, а также векторы и сценарии развития республики. Несомненно, те структуры, которые отвечают за информационно-аналитическое обеспечение деятельности высшего политического руководства республики, должны учитывать слишком уж прямые и очевидные связи, через которые Запад работает в республике.