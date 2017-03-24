После того, как главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал ВС США Кертис Скапаротти выступил на слушаниях в сенатском Комитете по делам Вооруженных сил и сделал заявление по Афганистану, большинство западных СМИ выставили заголовки в форме категорического императива. Типа: «Главком НАТО в Европе обвинил Россию в поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «В НАТО заявили, что Россия помогает талибам», «Натовский генерал обвинил Россию в пособничестве террористам» и т.д. Все это вписывается в стилистику так называемого информационного постмодерна, когда-то или другое заявление политика или высокопоставленного военного рисует одну реальность, а интерпретаторы создают новое, искаженное информационное пространство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

При этом, как выясняется, авторы заявлений и их интерпретаторы иногда действуют единой командой. Чтобы убедиться в этом, процитируем заявление генерала Скапаротти в варианте радиостанции «Голос Америки»: «В последнее время я наблюдаю влияние России — возросшее влияние — взаимодействие (association) России с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, возможно, даже российскую поддержку группировки». Скапаротти не уточнил, какое именно материальное «обеспечение» могло поставляться Россией «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и каковы масштабы «прямого» участия Москвы. В своем заявлении он исходил из озвученных в прошлом месяце подозрений генерала Джона Николсона, командующего силами США и НАТО в Афганистане, сообщавшего, что Россия поощряет «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и осуществляет дипломатическое прикрытие группировки. Однако Николсон не говорил о том, что Москва снабжает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В интервью афганской службе «Голоса Америки» в феврале он рассказывал, что «Россия легитимизирует и поддерживает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В другом изложении, приведенном одним из западных агентств, генерал Скапаротти, сообщая о «возможном материальном обеспечении Россией «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ссылался якобы на сообщения западных СМИ, что выглядит странно для военного человека, имеющего доступ к сведениям своей разведки. В описании уже российского ТАСС ситуация выглядит следующим образом: «Обсуждение вопросов, связанных с талибами и ситуацией в Афганистане, началось с подачи сенатора Теда Круза (республиканец, штат Техас). Политик приписал Москве «растущую поддержку» не только движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Круз, не приводя подробностей, ссылался на некие сообщения СМИ. Скапарротти в ответ заявил, что НАТО и США надо «победить в Афганистане».

Так мы втягиваемся в ситуацию, когда необходимо деконструировать сказанное Скапаротти через новую конструкцию. Его главная мысль: возрастающее влияние России в Афганистане при взаимодействии с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приводит — с выходом на тезис генерала Николсона — к тому, что «Россия легитимизирует «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но в данном случае уместнее было бы говорить не о возрастающем влиянии Москвы в этой стране, а об активизации российской дипломатии на афганском направлении. Они объясняются опасениями, что в Афганистане ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может после Ирака и Сирии создать свои базы и распространить область действий на соседние государства в Средней Азии. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, выступая на заседании Совбеза ООН, привел следующие данные: «В Афганистане действует около 3,5 тысяч боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Реальные цифры, с учетом всех действующих ячеек, могут быть гораздо выше. Они действуют в основном в регионах Гильменд, Кандагар, Фарьяб, Баграм, Кундуз. Таким образом, мы призываем всех обратить особое внимание на эту проблему, а не пытаться неким образом приукрасить ситуацию и игнорировать этот вопрос».

Москва при этом дает понять, что не намерена исключать США из начатого регионального диалога с перспективой выхода на договоренности по разрешению конфликта в Афганистане. «В настоящее время мы считаем важным со временем вовлечь в диалог наших партнеров в Центральной Азии, а также США», — подчеркнул Сафронков. Комбинации и форматы переговоров могут быть самые разные, включая и диалог между афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но США, которые сами ранее практиковали секретные переговоры с этим движением, критически и даже болезненно относятся к открытым контактам России с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подвергая сомнению сведения об укреплении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и полагая, что «Россия пытается подорвать усилия возглавляемой США международной коалиции по борьбе с терроризмом в регионе». Так рождается сценарий: если Москва пытается противопоставить в Афганистане «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то, обвиняя Москву в поддержке талибов, можно направить на нее острие предполагаемых атак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Одновременно таким образом Вашингтон пытается подорвать и контакты, участившиеся в последнее время между Москвой и официальным Кабулом. Недавно в российской столице прошли переговоры советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Ханифа Атмара с высокопоставленными представителями Москвы, на которых обсуждалось сотрудничество в сфере противодействия терроризму и совместные усилия по установлению мира в Афганистане. После этого Кабул приветствовал «пояснения России и ее позицию», вновь подчеркнув, что Москва «является важным политическим союзником» для афганского правительства. Что же касается США, то, как утверждает Deutsche Welle, «американские военные в Афганистане сейчас в основном сосредоточены на удержании собственных позиций вокруг военной базы в Баграме и в нескольких других точках дислокации» и фактически «не имеют стратегии дальнейших действий». И это тогда, когда, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «альянс имеет в Афганистане крупнейшую в истории НАТО миссию», но «ситуация с безопасностью в Афганистане остается сложной», и предупреждает, что «мы должны быть готовыми к обострению насилия и новым нападениям».

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

В таком контексте заявления главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал ВС США Скапаротти и его некоторых соратников об оказании Россией чуть ли не вооруженной поддержки «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) звучат откровенно провокационно. Вашингтон и их союзники в течение 15 лет присутствуют в Афганистане, потратили триллион долларов, однако так и не смогли провести в этой стране свою «новую политику», искоренить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ради «стабилизации» там ситуации. До сих пор невозможно точно сказать, что США намерены дальше делать в этом регионе, готовы ли они в составе большой коалиции, например, вместе с Россией и другими странами принимать участие в урегулировании афганского конфликта. Пока Вашингтон отказывается даже обсуждать этот вопрос. Но чем закончится для него долгосрочный геополитический ход в центре соприкосновения Средней Азии с Китаем, Индией и Ираном, тоже пока никто не знает. Но что-то серьезное к Афганистану все же приближается, а усилия Москвы вернуться в число активных участников афганского урегулирования не кажутся нам запоздалыми.