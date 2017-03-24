24 марта 1972 года состоялась премьера гангстерской драмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Картина, получившая три премии «Оскар» и собравшая в прокате 268,5 миллиона долларов при бюджете всего в 6 миллионов, вот уже 45 лет остается признанным шедевром мирового кинематографа.

Постер фильма «Крестный отец» (фрагмент). 1972

Из бестселлера — в шедевры

В основу криминальной саги «Крестный отец» лег опубликованный в 1969 году роман американского писателя и сценариста итальянского происхождения Марио Пьюзо. Фильм повествует о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Дона Вито Корлеоне. Прототипом главного героя романа стал мафиози Карло Гамбино, семья которого в 60-е годы прошлого столетия была одной из самых влиятельных на Восточном побережье США.

Любопытно, но Марио Пьюзо был полностью разорен, когда подписывал контракт с Random House на издание «Крестного отца». И, конечно же, никак не ожидал, что роман станет бестселлером, разойдясь тиражом 10 миллионов экземпляров. При этом студия Paramount приобрела права на экранизацию «Крестного отца», имея на руках лишь 20-страничный план романа.

Джек Стайджер Рабочий момент съемок фильма «Крестный отец». 1971

Пьюзо и Копполо — далеко не первые, кто взялся за криминальную тему, но именно им удалось настолько глубоко раскрыть мир мафиозной династии.

Как ни странно, но против постановки фильма о нью-йоркской мафии выступила… нью-йоркская мафия. В ход шли телефонные звонки и письма с угрозами, была даже обстреляна автомашина одного из продюсеров ленты. По слухам, руководству кинокомпании пришлось согласиться с требованиями прообразов героев фильма — заменить упоминания о мафии нейтральными «семья» и «синдикат». От греха подальше не употребляли в киноленте и фразу «Коза Ностра».

Брандо и Пачино

Считается, что половину успеха картине гарантирует точный выбор актеров. Здесь Коппола поработал на славу. Ему удалось собрать, хоть и с большим трудом, действительно звездный состав.

Аль Пачино пришлось пройти пять проб, прежде чем получить роль наследника семейной империи — Майкла Корлеоне. Боссы Paramaunt поначалу настаивали на кандидатуре Джека Николсона. Аль Пачино казался им «некрасивым и непрезентабельным»! Назывались также имена Уоррена Битти, Дастина Хоффмана, Роберта Редфорда, Алена Делона, Мартина Шина, Берта Рейнолдса. Но Коппола верил в Пачино, отстоял его перед руководством кинокомпании и воплотил в нем свою гениальную идею. Вместе с тем сам актер неоднократно в интервью признавался, что роль Майкла Корлеоне стала одной из самых сложных в его карьере.

Джек Стайджер Рабочий момент съемок фильма «Крестный отец». 1971

Как ни поразительно, но руководство кинокомпании выступало и против кандидатуры Марлона Брандо, исполнившего роль главаря преступного синдиката Дона Вито Корлеоне. Дело в том, что популярный актер славился невыносимым характером и постоянными конфликтами с режиссерами и операторами, из-за чего зачастую тормозился съемочный процесс. Глава студии Стэнли Джаффе знал об этом не понаслышке, потому и был против.

Чтобы отстоять Брандо, Коппола пошел на три условия Джаффы: зарплата Брандо будет меньше его обычной зарплаты, все финансовые издержки в случае задержек съемок режиссер возьмет на себя, а также проведет для Брандо пробы — однозначно унизительную процедуру для актера такого уровня.

Что касается кастинга — Коппола нашел выход из ситуации, наведавшись с камерой прямиком в поместье Брандо, где и предложил отснять нужные кадры.

На роль Вито Корлеоне пробовались многие известные актеры, включая Ричарда Конте, Энтони Куинна, Рафа Валлоне и даже Берта Ланкастера, но лишь игра Брандо оказалась лучшей и максимально точной. Это в конечном счете пришлось признать и продюсерам Paramount.

«Брандо, исполняющий роль дона Корлеоне, выделяется из всего ансамбля невиданной изобретательностью грима, но вряд ли можно назвать ещё хотя бы одного актёра, у которого само присутствие на экране излучало бы такую внутреннюю силу и который благодаря этой силе смог бы сыграть дона Корлеоне в необычно спокойной манере, заставляя одновременно верить в то, что именно он — творец и вседержитель собственной мощи», — писал в свое время обозреватель Уильям С. Пехтер.

Джек Стайджер Рабочий момент съемок фильма «Крестный отец». 1971

Многие на площадке были против самого режиссера. Не сразу согласилась на Копполу и дирекция Paramount. Изначально на его место хотели взять известного Серджио Леоне. Тот, впрочем, сам отказался, о чем, разумеется, потом горько пожалел. А уже в начале съемочного процесса проект решили передать Элии Казану. Но тогда уже за Копполу вступился Брандо, отказавшийся играть в случае ухода Копполы. Киномагнаты отступили в страхе потерять обоих.

Как в одном из интервью рассказал сам Коппола, его наняли только потому, что он был молод. Компания посчитала, что молодым режиссером можно будет командовать и мало платить (125 тысяч долларов на руки и 6% с проката).

Настоящий профессионал

Однажды на Копполу свалился настоящий подарок судьбы — на кастинг пришел борец Ленни Монтана, прежде работавший телохранителем у мафиози. Игра этого актера, исполнившего роль Луки Брази, оказалась, пожалуй, одной из самых искренних и неподдельных. Так, Брази в действительности нервничал, когда поздравлял Дона со свадьбой дочери. Точнее, это Ленни тушевался перед великим Брандо. Зато со сценой смерти Монтана справился с первого дубля, поскольку, по его собственному признанию, неоднократно видел, как люди умирали от удушения.

Вопреки воле студии и в угоду своей интуиции Коппола набрал актеров и создал шедевр, покоривший весь мир. «Крёстный отец» снимался с 29 марта по 6 августа 1971 года главным образом в Нью-Йорке, с выездами в Лас-Вегас, на Сицилию и в Голливуд.

Джек Стайджер Рабочий момент съемок фильма «Крестный отец». 1971

События фильма происходят с конца 1945 года по 1955 год. Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою дочь. Понемногу теряет влияние в преступном мире, что крайне радует конкурентов. В это время со Второй мировой войны возвращается его сын Майкл. Он не выражает желания заниматься жестоким семейным бизнесом, однако со временем из молодого идеалиста все же превращается в настоящего наследника клана и дает кровным врагам достойный отпор.

Как много позднее в одном из интервью признался сам Коппола, «Крестный отец» — жестокий фильм, который романтизирует мафиози. В действительности, говорил режиссер, они настоящие животные.

Проклятие апельсина

Апельсин в этом фильме — символ беды, смерти, трагедии. Видишь оранжевое в кадре — смерть будет прямо сейчас или наступит в ближайшее время. Например, сразу после того, как Корлеоне покупает апельсин, на него совершается покушение. Фанучи смерть настигает также после покупки апельсина. После того, как Тессион берет в руки апельсин, смерть также наступает неминуемо быстро. Джонни Ола приносит апельсин в офис Майкла перед тем, как на того совершают покушение.

Словом, что ни эпизод, то апельсин. Да и смертей в этой киноленте было немало. Причем степень их кровавости заставляла столбенеть даже видавших виды поклонников гангстерских картин.

Так, сцена убийства Санни Корлеоне, которого сыграл Джеймс Каан, представляет собой 25 секунд расстрела и взрыва 400 петард на теле Санни, имитирующих попадание сотен пуль.

Джек Стайджер Рабочий момент съемок фильма «Крестный отец». 1971

А сцена мести — расстрела пяти семей — длится около пяти минут, и в ней звучат 67 выстрелов! Пожалуй, это и самая жестокая, и в то же время наиболее интересная сцена — Коппола совместил кадры расправы с кадрами крещения, проведя таким образом параллель между добром и злом.

Одной из самых сложных стала сцена, в которой Санни зверски избивает мужа Конни. В ней было занято более 700 статистов. Съёмки продолжались четыре дня.

Всего в фильме показано 18 трупов, не считая лошади. Да, лошадиная голова была настоящей. Правда, в романе она висела на столбе кровати, а не валялась у ног Джека Уолтса.

Вообще все происходящее в этой картине было настолько реалистичным, что иногда было реальностью. Коппола, например, приглашал всех актеров на импровизированные ужины к себе домой, чтобы те пытались продержаться в образе мафиози на протяжении целого вечера.

Аль Пачино тоже любил делать все по-настоящему. Так, когда продажный капитан полиции ударил Майкла Корлеоне по лицу, у того остался синяк — настоящий, и поставил его себе сам актер.

Глубокий смысл

Пожалуй, это один из тех редких американских фильмов, в котором есть философия. И не мудрено, что его буквально растащили на цитаты. Сложно найти человека, который бы не знал, например, эти выражения: «Я сделаю ему предложение, от которого ему будет трудно отказаться», «Месть — это блюдо, которое подают холодным», «Друзей надо держать близко, а врагов еще ближе» и другие.

Страница сценария «Крестного отца» с пометками режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. 1971

Многие сцены и монологи главных героев наполнены глубоким смыслом. «Любовь увядает, дружба заканчивается. И лишь кровные узы — это навсегда», — именно этот принцип тонкой нитью пронизывает всю картину. «Ничего личного, только бизнес», — жестокие действия здесь, действительно, происходят не из жажды насилия, а с целью отвоевать свое место под солнцем.

«Мужчина, который не проводит время со своей семьей, никогда не станет настоящим мужчиной», «Если мужчина не стал своим детям настоящим отцом, он не мужчина», «Мужчина никогда не должен чувствовать себя беспечным. Беспечными могут быть дети и жена, но не мужчина», — так фильм учит, ради чего стоит жить.

В общественном сознании картина «Крестный отец» стала не только воплощением понятия семьи, как клана, но и мужественности в самом ее широком понимании.

Экранизация романа Марио Пьюзо «Крестный отец», по версии авторитетного веб-сайта IMDB, по состоянию на 1 января 2017 года занимает второе место в списке из 250 лучших фильмов. При этом бронза того же самого рейтинга досталась второй серии гангстерской саги — фильму «Крестный отец 2».

«Крестный отец» получил самую престижную кинопремию «Оскар» в номинациях за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий. Третья статуэтка досталась Марлону Брандо за лучшую мужскую роль. Правда, актер отказался от награды в знак протеста против политики дискриминации, осуществляемой в США по отношению к индейцам. «Марлон искренен и честен во всём, во что он верит», — прокомментировал тогда Коппола поступок актёра.

Также картина завоевала 19 других наград. Причем второй фильм саги также стал не менее оскароносным — на его счету шесть «Оскаров» и столько же «Золотых глобусов». Это был тот редкий случай, когда продолжение мало в чём уступало первой серии. Роберт Де Ниро получил приз за лучшую мужскую роль второго плана — именно тогда впервые два актёра (Брандо и Де Ниро) заслужили премию «Оскар», воплотив на экране образ одного и того же персонажа Вито Корлеоне.