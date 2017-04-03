



Александр Горбаруков ИА REGNUM Силы

США, составляющие часть коалиции по борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, могут оказаться в ловушке собственного успеха, застряв в трясине антиповстанческой операции, пишет Николас А. Херас в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что, в отличие от Ирака, где Багдад является государственным игроком, с которым работает Вашингтон, в Сирии Белый дом отказывается взаимодействовать на официальном уровне с Дамаском. Как во времена Обамы, так и при Трампе США действуют в рамках установки, что Сирия — географическое пространство, а не функционирующее государство, обладающее суверенитетом над своей территорией.

Когда же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет выдавлено из его иракской «столицы» — города Мосул, — ответственность за освобожденные территории ляжет на иракское правительство, взаимодействующее с местными силами. На востоке же Сирии, напротив, правительство Асада присутствует лишь в немногочисленных осаждённых военных объектах, самым значительным из которых является база ВВС поблизости от города Дейр-эз-Зор.

Сирийское правительство, отвлеченное боестолкновениями на западе Сирии, а также из-за хронической нехватки военнослужащих в армии было вынуждено уступить вооруженным силам США в проведении операций против боевиков на востоке страны. Благодаря недостаткам Дамаска у Вашингтона появилась почти полная свобода действий на востоке Сирии, однако теперь ответственность за стабилизацию освобожденных от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регионов ляжет на вооруженные силы США.

В свою очередь, США поддержали становление местного партнера в лице коалиции Демократических сил Сирии (ДСС) и примыкающей к ним Сирийской арабской коалиции (САК). ДСС вызывает определенные споры, поскольку значительное число её членов составляют курды, находящиеся, по мнению автора, под влиянием Рабочей партии Курдистана (РПК), что, в свою очередь, делает их неприемлемыми для Турции.

Несмотря на обеспокоенность Анкары, вооруженные силы США, по всей видимости, готовы взаимодействовать с ДСС и САК для окружения Ракки, которую они намерены захватить к лету. Для достижения этой цели в Сирии будут развернуты дополнительные силы — тысяча или большее военнослужащих США, которые будут вести операции совместно с ДСС. Таким образом, администрация Трампа может в скором времени получить в свои руки контроль над обширными территориями на востоке Сирии, тогда как Турция, как ожидается, будет исключена из этого уравнения.

Тем не менее такой подход чреват рядом рисков, поэтому в скором времени президенту Трампу придется решать, в которой степени он стремится повысить участие США «на земле» на востоке Сирии и с какими партнерами. И заявления главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона и главы Центрального командования вооружённых сил США Джозефа Вотела свидетельствуют том, что для операций по стабилизации в Сирии могут потребоваться войска США, что говорит о масштабе вызовов, ожидающих США на востоке Сирии.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), со своей стороны, уже готовятся к такому сценарию. Они готовы начать в сельских районах диверсионную кампанию, совмещаемую с вылазками в города и террористическими актами для подрыва любой структуры безопасности и управления, уставленной США или их местными партнерами. Существует реальный риск того, что миссия стабилизации на востоке Сирии может превратиться в трясину, если исламисты или правительство Асада или их союзники на западе страны решат развернуть диверсионную кампанию против США и их местных партнеров. В таких условиях оптимальным будет заручиться поддержкой таких ключевых региональных партнеров, как Турция, страны Персидского залива, Ирак и Иордания. Однако существует ряд препятствий взаимодействию с этими партнерами в бессрочной военной операции, возглавляемой США, после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, Турция географически изолирована от центральных территорий, подконтрольных боевикам, по реке Евфрат на востоке Сирии и не будет работать с выбранными Вашингтоном партнерами, такими как ДСС и САК. Страны Персидского залива, особенно Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, сконцентрированы на войне в Йемене, которая быстро превращается в арену опосредованного конфликта между Эр-Риядом и Тегераном.

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Иордания, обладающая экспедиционным потенциалом, взаимодействовала с вооруженными силами США при подготовке местных суннитских подразделений для борьбы с боевиками в Ираке и Сирии. Страна тем не менее не сможет потянуть бессрочное военное присутствие на востоке Сирии. Ирак, на первый взгляд, может стать идеальным партнером на востоке Сирии, однако иракским вооруженным силам, формирование которых происходит в данный момент, предстоит наряженная работа — ввиду их небольшой численности — по поддержанию стабильности западной части страны после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Все эти ограничения означают, что у администрации Трампа не будет готовой ближневосточной силы для периода после уничтожения боевиков, поэтому Вашингтону придется действовать самостоятельно совместно с теми партнерами в Сирии, которые имеются у Белого дома. Несомненно, Трамп всегда может передать захваченные у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории правительству Асада, скорее всего, в рамках соглашения с Россией, однако подобное решение будет непопулярным среди ключевых региональных партнеров США. Также невелика вероятность, что эти территории, бывшие неподконтрольными Дамаску с 2012 года, будет легко стабилизировать оккупационной силой, составленной из Корпуса стражей исламской революции или шиитских группировок. Такая стабилизация может привести к появлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ноша этого появления ляжет на Иран или Россию, а не на США.

Таким образом, если команда Трампа готова принимать скорейшие меры для поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также стремится взять на себя основную ношу стабилизации прежде подконтрольных боевикам районов востока Сирии, необходимо четко сообщить американскому народу, что подобная операция будет носить бессрочный характер. При таком развитии событий потребуется поддержание гарнизона американских военнослужащих численностью до тысячи человек в стратегически важных регионах востока Сирии, которые будут поддерживать местные подразделения ДСС и САК. Они, в свою очередь, будут поддерживать «третью силу» в лице местных военных советов, состоящих из племенных вооруженных формирований, прежде подчинявшихся исламистам. Прежде всего администрация Трампа должна использовать военный мандат США на востоке Сирии для создания более широкой политической рамки, которая позволит положить конец гражданской войне в Сирии.