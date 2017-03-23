Еще до 25 марта сего года, когда, по замыслу зарубежных кукловодов по линии США — Германия — Польша — Литва — Украина, должен был состояться главный белорусский политический триллер этого года под названием «Марш воли», можно сказать, что угроза белорусского Майдана под весьма пикантным соусом единения белорусской власти и прозападной оппозиции на антилукашенковской и антироссийской основе грамотными действиями белорусских силовиков ликвидирована.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Майданное подполье в Белоруссии выследило само себя

На момент написания статьи в различных городах республики белорусскими силовиками было задержано более 200 человек. Задержаны активисты «Белого легиона» — аналог украинских радикальных организаций правого толка (данная организация по тактическим причинам была распущена несколько лет назад, но продолжала активную тренировочную деятельность), а также «Молодого фронта» — всего 29 человек. Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов.

Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона «Азов», «Тактической группы Беларусь», УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пособия по ведению боевых действий в городе. Оперативно-следственные действия по уголовному делу продолжаются, в том числе с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности. «При этом в случае с «Белым легионом» мы имеем дело с профессионально подготовленными боевиками в возрасте от 25 до 43 лет», — отметили в КГБ.

Belaruspartisan.org Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич

Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов «Белого легиона» оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем. Планировалось также прибытие боевиков с Украины. Речь идет о последователях УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которыми «Белый легион» тесно сотрудничает еще с 1990-х, а также об иных лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований. О поддержании членами «Белого легиона» контактов с указанной категорией и приверженности аналогичным взглядам свидетельствует изъятая во время обысков соответствующая атрибутика» — такую информацию СМИ предоставил КГБ республики.

Таким образом, факт готовности задержанных боевиков прозападной оппозиции к активным действиям на мероприятиях 25−26 марта в республике доказан. Иначе зачем им оружие, зачем им схроны с гранатами и тротилом? Более того, они сами не отрицают того, что готовились именно к силовым действиям. Так, в эфире белорусского телевидения один из активистов «Белого легиона» Евгений Полторжицкий открыто сказал, что «движение группами отрабатывали в условиях боевых действий и упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях».

Tyt.by Активист «Белого легиона» Евгений Полторжицкий

Но так как подобного рода действия нуждаются в соответствующем пропагандистском обеспечении, то и легенда прикрытия правыми боевиками своих противоправных действий была выбрана соответствующая: мол, «во время акции 25 марта на колонну возможно нападение пророссийских сил, потому готовили, чтобы дать отпор». Естественно, главный вопрос — а зачем пророссийским силам, которые поддерживают Лукашенко и братский белорусский народ, нападать на мирных граждан республики — ответа не получает.

Хочу отметить следующее. Вся оппозиционная пресса «встала на уши», «отбеливая» правых белорусских боевиков, которые готовились устроить в Минске Майдан на 25 марта. То, что найдено оружие, то, что они сами подтверждают, что готовились к активным боевым действия 25 марта якобы против «пророссийских сил» (!), — ее не интересует. Главное — своих в обиду не дать и создать как можно больший информационный шум с целью привлечения внимания организовавшего эту провокацию Запада. Чтобы понять лицемерие данного подхода, предлагаю сделать одну несложную ментальную операцию.

Belarmy.by ВС Белоруссии

Предположим, что в эти дни белорусские силовики задержали бы не прозападных боевиков, а неких пророссийских, готовящихся предпринять силовые акции 25 марта, и по белорусскому ТВ показали припасенный ими арсенал оружия для переворота. Что бы делали эти же самые оппозиционные СМИ? Они бы просто зашлись в вое про то, что, мол, это Москва все сорганизовала и собиралась свергнуть в ходе массовых манифестаций Лукашенко. Однако этого и близко нет, а есть то, что это прозападные правые белорусские боевики, тесно связанные с «Азовом», «Правым сектором» (организация запрещена в России), «Торнадо», УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Свободой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими праворадикальными украинскими организациями, осуществившими кровавый Майдан в своей стране, собирались его устроить и в Беларуси.

Кстати, именно об этом — об опасности белорусского Майдана, о провале белорусской внешней политики на украинском направлении, когда под прикрытием необходимости экономического сотрудничества с хунтой боевики праворадикальных организаций инфильтруются на территорию Беларуси — писали еще с лета 2016 года задержанные в Беларуси авторы российских изданий Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. А сегодня их тезисы фактически озвучивают белорусские телеканалы, показывая весьма однозначную фактуру. Значит, людей надо выпустить, так как благодаря своему интеллекту и знаниям они предупреждали об этих опасных тенденциях еще полгода назад, однако стали заложниками игры той прозападной группировки, которая окопалась в окружении белорусского президента.

Cancillería del Ecuador Владимир Макей

Аппаратный проигрыш министра иностранных дел Владимира Макея помощнику президента по национальной безопасности Виктору Лукашенко, который координирует и, естественно, в определенной степени направляет деятельность всех белорусских силовиков в рамках установок Александра Лукашенко, сразу вызвал мощную медийную атаку на силовой блок белорусского руководства со стороны тех прозападных и жестко антилукашенковских СМИ, которые практически открыто поддерживают Макея.

Так, анализ наиболее радикальных антилукашенковских интернет-СМИ («Белорусский партизан», «Хартия-97», «Наша нива», «Еврорадио», «Радио Свобода», udf. by) показывает, что за период с 10 по 23 марта, то есть за две последние недели, в отношении силового блока было сделано более 100 (!) негативных публикаций при одновременном подчеркивании позитивной роли лично Макея и белорусского МИД в организации диалога с Западом, венцом которого и должны были стать кровавые события 25 марта в Минске, вину за которые, как показывает анализ деятельности того же Центра стратегических и внешнеполитических исследований, планировалось возложить на Москву. Но операция «Трест» сорвалась.

Эксперты макеевской команды пишут, что, мол, происходящие аресты среди боевиков оппозиции, планировавших силовые действия по аналогии с киевским Майданом, инспирированы Россией: «Чтобы убедить в правдоподобности смоделированной военно-политической и стратегической обстановки внутри и вокруг Беларуси, на протяжении 2015−2016 гг. в российских СМИ и различными аналитическими структурами активно муссируется тема возможности вооруженного переворота и «майдана» в Беларуси по украинскому сценарию.

Радикалы киевского Майдана

Про белорусских радикалов, подготовленных западными спецслужбами, не писали и не говорили только ленивые. Подобные публикации возникали на страницах таких ресурсов, как Lenta.ru, Gazeta.ru, Regnum.ru, Vz.ru, Versia.ru и др. Начиная с 2017 г. к ним добавилась и более тяжелая артиллерия — российские телеканалы. В обсуждении возможности Майдана, роста русофобских и националистических настроений и, наконец, инфильтрации боевиков с Украины в Беларусь были замечены такие каналы, как «Первый канал (Россия)», «ТВЦентр», телеканал «Звезда» и другие».

Читая подобного рода «аналитические оценки», только диву даешься — что такого вкуривают эксперты, чтобы писать подобную низкоквалифицированную отсебятину. Анекдотичность ситуации заключается в том, что о том, что на Украине создана тактическая группа «Беларусь», что в составе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Песков воевало белорусское подразделение, что в рамках тербата «Азов» действуют белорусские правые радикалы, еще с весны 2015 года в возвышенных тонах писала вся та антилукашенковская пресса, которая и сегодня регулярно приглашает экспертов Центра стратегических и внешнеполитических исследований в качестве своих комментаторов. При чем тут российские СМИ? Задача СМИ и заключается в том, что информировать и анализировать. Чему тут удивляться?

Такого рода публикаций о деятельности белорусских правых радикалов на Украине, о приобретении ими боевого опыта, особенно в городских условиях, об их готовности перенести опыт киевского Майдана на минские улицы и площади в оппозиционной прессе с 2014 года — десятки, если не сотни восторженных публикаций. Поэтому если кто и моделировал ситуацию Майдана, то это белорусские прозападные СМИ, которые надеялись, что Макею удастся достаточно убаюкать главу белорусского государства, и тот вовремя не увидит опасность Майдана и не успеет предпринять необходимые действия по ликвидации его в зародыше или же по примеру Януковича попросту сдаст белорусских силовиков в угоду Западу и останется без прикрытия.

Макеевским пропагандистам вторят и антилукашенковские СМИ: «И почему мы ничего не знаем о работе милиции по пресечению провокаций пророссийских сил? Планы которых, между прочим, открыто обсуждались в соцсетях». А не знает прозападная оппозиция о работе белорусской милиции по «пресечению провокаций пророссийских сил» по одной простой причине — пророссийские силы в республике никогда не планировали и не будут планировать и осуществлять подобного рода провокации, потому что белорусский народ — это братский народ. Это во-первых. Во-вторых, как-то «криво» сказано — «планы открыто обсуждались в соцсетях». Самими прозападными активистами и боевиками и обсуждались, а теперь делается вывод о том, что этот информационный шум якобы создавали не они.

Таким образом, вопрос о том, кто начиная еще с весны 2014 года регулярно дезинформирует Александра Лукашенко, осуществляя, таким образом, политическое прикрытие сценария минского Майдана, предельно понятен. Более детально работу промакеевских и одновременно антилукашенковских пропагандистов и СМИ мы проанализируем во второй части данного материала. Потому что, несмотря на ликвидацию угрозы Майдана в Минске 25 марта и зачистку силовиками части пехоты, внешнеполитическое прикрытие этой операции еще продолжает свою ядовитую деятельность по расколу русского и белорусского народов.

President.gov.by Александр Лукашенко

P.S. Когда материал был готов к опубликованию, в СМИ появилось сообщение о том, что США решили пригласить Александра Лукашенко на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну. «Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президент Лукашенко приглашен на церемонию в ознаменование 100-й годовщины вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну», — говорится в сообщении дипмиссии США в республике для СМИ. Церемония состоится 6 апреля в Канзас-Сити.

Что надо отметить. Во-первых, Беларусь как государство не была вовлечена в Первую мировую войну, как и подавляющее большинство современных восточно-европейских и иных стран, которые были провинциями Российской, Османской, Германской и Австро-Венгерской империй. То есть предлог липовый, неожиданный, так как подобного рода приглашения за две недели не делаются. И это настораживает.

Во-вторых, обращает на себя внимание судьба тех латиноамериканских лидеров, которые слишком часто сначала общались с американцами, а потом получали различного рода неизлечимые хронические и злокачественные недуги, достаточно вспомнить судьбу легендарного и харизматичного лидера Венесуэлы Уго Чавеса. В этом плане, естественно, не хочется никого запугивать, однако вопрос остается весьма актуальным — готова ли Служба безопасности белорусского президента обеспечить ему биологическую и фармацевтическую безопасность на форуме в США?