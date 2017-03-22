Монголы встречают новый год раньше остальных традиционно кочевых народов Центральной Азии. Тюрки празднуют Наурыз — день весеннего равноденствия. Монголы — Белый месяц, буддийский новый год по лунному календарю. В 2017 году он пришелся на 26 февраля. Но значение праздник имеет то же самое: наступление весны. Для животноводов Монголии это означает начало большой работы.

Ludovic Hirlimann Статуя Чингисхана, установленная в 54 км к востоку от Улан-Батора

Домашний скот

Монгольские животноводы — представители одной из крупнейших сохранившихся в мире кочевых культур. На протяжении тысячелетий монголы жили в степях и пасли свой скот на сочных лугах.

Правда, в XX веке традиционный образ жизни оказался под угрозой. Помимо стремительного экономического роста, снизившего прибыльность кочевого скотоводства, свою роль сыграло изменение климата и опустынивание, что привело к сокращению пастбищ. Тысячи животноводов были вынуждены отказаться от привычного образа жизни и стали искать работу в шахтерских посёлках и городах Монголии. Многие бывшие кочевники разместились в юрточных лагерях, до сих пор окружающих столицу страны Улан-Батор.

Эрдэнэбилэг Цацралт Более половины приезжих в Улан-Баторе живут в так называемых юрточных районах

Но не все вчерашние кочевники смогли найти свое место в быстро меняющемся мире. Вскоре лишними оказались и появившиеся в стране промышленные предприятия. Свою роль сыграла Демократическая революция. Первые общественные выступления начались 10 декабря 1989 года в Улан-Баторе, напротив Дворца молодёжи. В течение нескольких месяцев вплоть до марта 1990 года активисты продолжали организовывать демонстрации, голодовки, забастовки учителей, студентов и рабочих. Демонстрации прошли также в таких промышленных центрах страны, как Эрдэнэт, Дархан и Мурэн, их поддерживали и сельские жители.

7 марта на площади Сухэ-Батора была организована многотысячная голодовка. Политбюро Монгольской народно-революционной партии, правившей в стране почти 70 лет, пошло на переговоры с лидерами движения. 9 марта премьер-министр Батмунх распустил Политбюро и ушёл в отставку, после чего в Монголии были объявлены первые многопартийные выборы.

Мирный митинг на площади им. Сухэ-Батора

После смены власти в Монголии массово закрылись фабрики и заводы. Судьба бывших рабочих сложилась по-разному. Энхээ решил вернуться к традиционному образу жизни. Он с детства любил лошадей и даже когда-то участвовал в скачках. Поэтому оставшийся без работы Энхээ стал коневодом.

Эрдэнэбилэг Цацралт Коневод Энхээ у себя дома. На стене, на самом почетном месте, согласно президентскому указу, висит монгольский народный музыкальный инструмент «морин хур»

Семья Энхээ живёт в сомоне (поселке — ИА REGNUM ) Сэргэлэн аймака (района — ИА REGNUM ) Тув, недалеко от столицы. Здесь много семей, которые занимаются животноводством. Энхээ с женой содержит более десятка коров и табун лошадей. Как и остальные животноводы, они получают доход от продажи молока и кумыса, а также управляют продовольственным магазином.

Эрдэнэбилэг Цацралт Лошади на водопое

У Энхээ четверо детей. Все они уехали в столицу. Сам животновод с женой живет не в традиционной юрте, а в двухэтажном благоустроенном доме со всеми необходимыми бытовыми приборами. Все это работает от солнечных батарей, как и во многих других домах и юртах в сельской местности в Монголии. Обязательным предметом обихода животноводов давно стал и сотовый телефон.

Эрдэнэбилэг Цацралт Юрта на солнечных батареях

Энхээ более 20 лет занимается разведением и тренировкой скаковых лошадей. Раньше скачки проходили только летом, сейчас состязания проводятся круглый год. С развитием животноводства в стране стало больше лошадей, и теперь ни один праздник не проходит без скачек. У коневодов работы хватает.

Жена Энхээ ведет домашнее хозяйство. На ней держится все: от уборки в доме, до дойки кобыл. Ее рабочий день ежедневно начинается в 6 утра. После дойки коров и кобыл надо почистить загоны. При этом коров доят утром и вечером, перед выходом на пастбище и после возвращения. А вот кобыл приходится доить с интервалом в час. Каждая дойка — это около 1 литра молока, за весь день набирается около 5 литров с лошади. Потом надо готовить кумыс.

По традиции монголы используют для этих целей кожаный мешок «хохуур». Вливают молоко в хохуур после каждой дойки, затем его надо периодически трясти, чтобы взбалтывать молоко. Процесс занимает несколько часов.

Монголы называют кумыс из кожаного мешка настоящим и самым вкусным. Но из-за трудоемкости процесса в последнее время коневоды всё чаще используют различные автоматические приспособления. Энхээ является счастливым владельцем электрического прибора для приготовления кумыса — изобретения участников конкурса «Юный конструктор» Монгольского Национального Общественного Телевидения.

Так постепенно меняется жизнь животноводов Монголии. Потомки кочевников, переезжавших по четыре раза в год, живут в теплых домах, управляют внедорожниками, а для связи используют мобильники и спутниковые телефоны.

Эрдэнэбилэг Цацралт Скотовод

Постепенно завершается начатый еще маньчжурами процесс прикрепления номадов к земле. После народной революции 1921 года в Монголии под влиянием Советского Союза попытались перенять практику коллективизации, в результате чего в стране резко сократилось поголовье скота. Но до 1940-х годов скот все еще оставался в частной собственности. Потом его объявили общественным средством производства, а скотоводы стали членами сельскохозяйственных объединений. Уже к 1960 году кооперативами было охвачено 99,6% народного хозяйства.

После Демократической революции скот снова приватизировали, власть стала активно поддерживать животноводов, их начали освобождать от уплаты налогов, в стране появились скотоводы-тысячники (имеющие стада по 1000 голов скота). И отрасль стала создавать новые рабочие места: одной семье без помощников нелегко справляться с таким количеством животных.

Эрдэнэбилэг Цацралт Закат

Помимо мобильных телефонов животноводы уже не могут прожить без холодильников и интернета, через который своевременно знакомятся с экономическими и политическими новостями. Возле каждой юрты есть мотоцикл, в доме каждого скотовода есть телевизор.

Монголы — номады нового времени.