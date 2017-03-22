Захваты и грабёж храмов

Украина: обзор религиозной жизни

В Тернопольской области Украины в последнее время активизировались захватчики храмов. Главные персонажи всё те же: т.н. Киевский патриархат как заказчик и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как исполнитель. Однако в селе Кинаховцы, где планировался очередной захват, раскольников подвела их же собственная схема. Сход местной общины (не церковной, жителей села) не поддержал «инициативу»: «…За несколько дней до собрания священники Киевского патриархата поздно вечером проводили встречу с активом села, а на собрание пришло их аж семь. А в сам день собрания по селу ездили машины с водителями в камуфлированной форме и свозили людей к клубу. Учитывая то, что не было кворума (в деревне 50 дворов, около 200 жителей), клубные сборы решили собирать подписи в деревне за переход религиозной общины в раскол», — описывает эти тщетные попытки председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в заявлении пресс-службы УПЦ.

Зато в селе Котюжины попытка была удачной. «Обошлось без столкновений», — похваляются комментирующие событие представители «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Учитывая, что речь по большей части о людях в возрасте, не слишком понятно, о каких столкновениях речь. Не говоря уж о том, что врываться нахрапом в чужие храмы — это как раз мода самих националистов. Церковная община УПЦ села Котюжины вместе со священником, которого выгнали из храма раскольники, в полном соответствии с законом, написала заявление о правонарушении. До завершения расследования богослужения проводят в частном доме.

Подчинить себе Тернопольские храмы для раскольников своего рода дело чести (если в данном случае о чести уместно говорить): на территории области находится одна из лавр — Почаевская, и, несмотря на то, что это западноукраинская территория, позиции канонической УПЦ тут довольно сильны. Именно из Почаевской лавры стартовала западная колонна крестного хода за мир (июнь 2016 года).

О Киевской лавре тоже не забывают. 200 человек (на националистических порталах их обозначили как волонтёров) явились на экскурсию в один из храмов лавры — Успенский собор. Во время экскурсии (очевидно, всё было спланировано заранее) они попросили «священника» т.н. Киевского патриархата, который был с ними, отслужить «молебен» в соборе. Что тот и сделал. «Все, включая служителя, сильно волновались, поскольку этот момент можно назвать историческим», — описывает случившееся «Патриот Украины», хотя исторического тут на самом деле мало. Разве что святыни такого уровня действительно уже давно не испытывали подобного поругания (угроза захвата Киево-Печерской лавры серьёзно стояла в 1993 году, более поздние попытки были скорее имитацией). Теперь собор придётся заново освятить — по канонам проводить службы там теперь нельзя.

Продолжается и грабёж храмов в Одесской области (похоже, злоумышленники гастролируют по ней). Очередная попытка — в селе Васильевка — была неудачной, однако воры сумели ускользнуть: один из них бросился на заставшего их священника с монтировкой. В селе Новоградовка той же области похожим образом ограбили церковную лавку — добычей взломщиков стали деньги из ящика для пожертвований, крестики и иконы, изготовленные с использованием драгметаллов. Странно, однако в других областях подобных случаев практически не происходит.

Kievis.com Киево-Печерская Лавра

Каноническая Украинская православная церковь

В УПЦ не наблюдают пассивно за случаями захвата храмов, ведётся системная работа по предотвращению этой практики. В конце февраля УПЦ подала иск против Украины (в лице министерства культуры и департамента по делам религий, входящего в состав министерства). Суть иска всё та же: в УПЦ настаивают на регистрации новых уставов, согласно которым для смены подчинённости прихода необходимо будет согласие архиерея. «Речь идет о том, что без согласия архиерея ни приход, ни община не сможет решить никакой своей задачи принципиальной, которая имеет отношение к стратегическому развитию, к своим имущественным правам или изменению юрисдикции. Речь идет об установлении диктата епархиальных архиереев над всей жизнью каждого прихода», — комментирует руководитель департамента по делам религий министерства культуры Андрей Юраш телеканалу ТСН. Видимо, в департаменте не вполне осознают, с какой организацией им по роду деятельности приходится контактировать. И что церковь — не майдан, в лояльности к которому приходится присягать украинским чиновникам, а институт с долгой-долгой историей, у которого свои представления об иерархии.

В УПЦ в ответ заявили, что департамент, которым руководить Андрей Юраш, давно саботирует выполнение своих обязанностей. Уставы общин не утверждаются годами (уставы, которые вызвали возражения министерства, были поданы туда ещё в конце 2014 года), хотя закон отводит на это максимум три месяца. Более того, на первое заседание суда, состоявшееся 22 февраля, представители министерства не явились, вместо этого предпочли организовать выход манипулятивного сюжета на телевидении. «Для меня остается странным, что Минкультуры выбрало такой способ защиты: они не пришли в суд, но побежали на телеканалы доказывать свою правоту. И пытаются перевести это дело из правовой плоскости в общественно-политическую. Или им нечего сказать в суде? УПЦ обратилась в суд за защитой своих прав с целью обжаловать бездействие Минкультуры, потому что с 2014 года они не регистрируют уставы епархий и монастырей, пытаясь навязать свое видение церковной жизни в УПЦ», — такую позицию Александра Бахова приводит Центр информации УПЦ.

Религиозный эксперт Юрий Решетников, занимавший должность Юраша в 2009—2010 годах, в интервью изданию «Фраза» высказал своё видение ситуации: «Можно предположить, что нерегистрацию документов организаций УПЦ, в частности монастырей, используют как инструмент налогового давления на Церковь. Ведь в Минкультуры прекрасно знают, что если религиозные организации на протяжении года не внесут соответствующие изменения в свои уставы, то с 1 января 2018-го они потеряют статус неприбыльности со всеми вытекающими финансовыми проблемами. Если госорган держит у себя документы полтора года вместо трех месяцев, ведя какие-то вялые переговоры, здесь уже, на мой взгляд, возникают вопросы, относящиеся к компетенции Национального антикоррупционного бюро… Таким образом, складывается впечатление, что министерство ведет планомерную и систематическую борьбу против УПЦ, хоть это и не входит в его полномочия».

Народный депутат Вадим Новинский, один из крупнейших меценатов канонической УПЦ, со своей стороны внёс в Верховную раду законопроект, которым предлагает ограничить возможности органов власти распоряжаться государственным и коммунальным имуществом, переданным религиозным организациям во временное пользование. Это уже второй подобный законопроект депутата, первый вносился им три года назад. Смысл законопроекта как раз в том, чтобы воспрепятствовать нынешней практике отъёма культовых сооружений из-за конфессиональных конфликтов.

Для чего это нужно — показывает казус, случившийся в Глухове. По данным «Союза православных журналистов», в храм УПЦ в честь Святителя Николая зашли несколько десятков человек, вместе с ними был капеллан. Гости сказали, что приехали по программе «Поезд дружбы». Напомним, подобные «дружелюбные поезда» в 2014 году ехали в Крым, но, к счастью, их пассажиры в последний момент решили сойти пораньше. Пустить приехавших в храм требовал сам городской голова города Мишель Терещенко (известен намерением открыть в городе центр терапии марихуаной), причём главным его аргументом была фраза «храм находится на балансе города»: мол, если городской бюджет платит, то мы и решаем, кого сюда пускать. В дальнейшем же всё прошло примерно как и в Киево-Печерской лавре: отслужили пародию на церковную службу и убрались восвояси.

В селе Птичья Ровенской области (ранее там захватчиков отогнали силой) храм даже хотят перевести на баланс сельсовета — чтобы затем его было удобнее отнимать у церковной общины. Так что вопрос ограничения вмешательства государства в церковные дела давно назрел.

Чемпион мира по гиревому спорту, будущий священник УПЦ Николай Ткачук по приглашению экс-губернатора Калифорнии, актёра Арнольда Шварценеггера выступил на международном спортивном фестивале «Арнольд Классик». Выступление было удачным — Ткачук стал абсолютным чемпионом мира. Однако победы могло и не быть — у спортсмена не было средств для этой поездки, их предоставил фонд блаженнейшего митрополита УПЦ Онуфрия. Сам Николай отметил, что победил в день Торжества Православия, и что по-доброму шокировал как самого Шварценеггера, так и других участников турнира. «На моей странице в Фейсбуке другие участники также удивленно рассматривали мои фотографии в подряснике», — рассказал он в комментарии изданию «Союз православных журналистов».

Олег Чупа Святослав Шевчук

Греко-католики

Глава УГКЦ Святослав Шевчук выступил с довольно любопытным заявлением (учитывая не только сегодняшнее, но и традиционное отношение жителей Западной Украины к эмиграции). «Я бы хотел, чтобы мы увидели свое лучшее будущее не где-то за границей, а на своей родной земле, чтобы мы построили такое государство, которое бы могло обеспечить право на труд, право на учебу, обеспечило необходимые условия для реализации всего нашего потенциала», — заявил он в эфире телеканала «Живое ТВ». Следует напомнить, что заробитчанство как явление начало развиваться на Украине в первую очередь на Правобережной Украине, для чего имеются исторические основания: первые волны эмиграции (США, Канада, Латинская Америка) отсюда уезжали ещё в конце XIX века.

Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох к годовщине встречи глав Русской и Римской православных церквей написал публичное обращение к руководству Ватикана, в котором предложил католической церкви выступить посредником в переговорах между УГКЦ и РПЦ. «В том, что касается болезненной ситуации на Украине, в особенности отношений между Русской православной церковью и Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), мне кажется, что одним из плодов встречи в Гаване могло бы и должно было бы стать возобновление диалога, диалога на многих уровнях. На историческом уровне мне представляется необходимой совместная работа в рамках комиссии ad hoc, которая, без сомнения, будет трудной и долгой, по поводу ран, полученных в прошлом теми и другими, чтобы позволить «очищение памяти». Без излечения памяти трудно представить себе общее будущее». Повод понятен, однако само по себе заявление довольно неожиданно. Так, глава УГКЦ в интервью белорусскому порталу «Наша Нива» выразился довольно однозначно: «Я хочу сказать, что сегодня межконфессионального противостояния на Украине нет. Нет конфликта ни на пастырском, ни на институциональном уровне между Украинской греко-католической церковью и другими православными Церквами».

Конфликты, конечно, есть — между УПЦ и организацией, присвоившей себе статус церкви. Однако этот конфликт Ватикан разрешить никак не сможет.

В другом интервью — на этот раз для пражской редакции «Радио Свобода» Святослав упомянул о том, что УГКЦ пытается в силу возможностей способствовать возникновению на Украине Единой поместной церкви: «Мы не вмешиваемся во внутриправославные процессы, хотя молимся за объединение украинского православия, работаем над тем, чтобы было возобновлено единство всех Церквей Владимирового крещения, чтобы можно было говорить о существовании единой поместной Церкви в Украине».

Pravoslavie.ru Вселенский патриарх Варфоломей и Владимир Гройсман

Руководство Украины действительно не упускает из внимания этот вопрос, и даже проблемы в экономике этому не помеха. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершил очередной визит в Стамбул к Вселенскому патриарху Варфоломею. «Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной церкви», — практически дословно повторил тот слова Святослава (по крайней мере именно так процитировала пресс-служба украинского Кабмина). Разумеется, Варфоломей в очередной раз пообещал содействовать поместным устремлениям руководства Украины, которое даже в духовных вопросах руководствуется логикой транзита — в том смысле, что приобщиться к православному миру зачем-то хочет тем же путём, которым получает природный газ, максимально неудобно и транзитом, лишь бы можно было сказать, что Россия к этому не имеет отношения.

Разное

«В соответствии с приказом Кабинета министров от 2 июля 2014 года в Национальной гвардии Украины начался процесс введения службы военного духовенства», — сообщил во время брифинга журналистам начальник службы по вопросам военного духовенства Национальной гвардии Украины полковник Александр Издепский. По его словам, такие капелланы сами становятся нацгвардейцами: поступают на службу, получают зарплату. Стать капелланом может любой священнослужитель религиозной организации, который рукоположен и отслужил не менее трёх лет. При этом речь идёт не только о традиционных для Украины конфессиях. Так, сообщается, что на учебных курсах для капелланов учатся греко‑ и римо-католики, евангельские христиане (баптисты, пятидесятники, евангелисты), капелланы-имамы. Словом, сообщается о всех, кроме православных священников. «Представители разных конфессий поддержали нас и выразили свою озабоченность тем фактом, что в период введения капелланства на Украине в воинских частях начали закрывать храмы», — возмущается замглавы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами архимандрит Лука в письме министру оборону Украины.

Конфликт в совете при Минобороны длится как минимум с 2015 года, когда представители т.н. Киевского патриархата высказали недоверие представителям УПЦ. Сегодня же именно они выступают против капелланов от УПЦ.

2 апреля на Украине запланирован совместный молебен «за победу над агрессором»: «Мы… обращаемся к священнослужителям, религиозным проповедникам, наставникам и всем верным наших Церков… провести в воскресенье, 2 апреля, в 15 часов в Киеве на Софийской площади, а также в областных центрах, по всей Украине и в странах украинского поселения совместные молитвы за победу над агрессором и за установление справедливого мира», — говорится в обращении, подписанном главой т.н. Киевского патриархата Филаретом, Секретарём конференции римско-католических епископов Виталием Скомаровским, главой УГКЦ Святославом. Вероятно, это своего рода запоздалый ответ иных христианских конфессий на крестный ход за мир на Украине, который был организован священниками и руководством УПЦ летом прошлого года. Как сообщалось, организаторы крестного хода теперь пользуются нездоровой популярностью у СБУ: на обыски к ним сотрудники спецслужбы приходят сразу с группой захвата.

Полку раскольничьих «священников» прибыло — одним из представителей т.н. Киевского патриархата стал финансовый аналитик НАТО и Госдепартамента США Элайджа Морган. Сам он — гражданин Швейцарии и там же планирует проводить «службы» — если найдёт прихожан, конечно же. Он был рукоположен в диаконы, а позже в священники в Свято-Покровском соборе города Ровно.

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