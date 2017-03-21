Проект бюджета, предложенный президентом США Дональдом Трампом, дает возможность приоткрыть завесу над мышлением нового главы Белого дома, прежде всего, в том, как он планирует вести внешнюю политику. И выявленные в бюджете приоритеты говорят о том, что президент Трамп планирует использовать вооруженные силы США чаще, чем его предшественники, а также игнорируя дипломатию, пишет Кристофер А. Пребл в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, хотя администрация США решила сократить на $54 млрд дискреционные расходы, не связанные с обороной, на ту же сумму планируется и увеличить оборонный бюджет страны. С помощью этого шага сохраняется видимость фискальной ответственности. Тем не менее новый документ не затрагивает обязательные расходы.

Новый документ, как предполагается, «является началом амбициозной реформы по созданию как можно более эффективных и боеспособных вооруженных сил, а также подчеркивает приверженность президента к сокращению расходов на военные программы там, где это возможно». Однако новая администрация не сделала ни одного шага в подтверждение своих заявлений. Так, этот документ не предполагает выделения дополнительных средств для закрытия баз Минобороны, а Трампу еще предстоит высказать свое мнение относительно целого ряда инициатив по реформированию обороны, за которые выступают представители обеих партий.

Намного более серьезной проблемой является то, что военные расходы, предполагаемые в новом бюджете, не привязаны к какой-либо осязаемой стратегии. Возникает ощущение, что Белый дом хочет просто, чтобы было больше. Однако такой шаг многие эксперты называют неэффективным в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, призывы сократить бюджеты Государственного департамента и организации USAID на 28% носят такой же недальновидный характер. Республиканцы часто вспоминают мантру Рональда Рейгана о «мире посредством силы», и Трамп не стал исключением. Однако Рейган никогда не говорил о том, подходом ко внешней политике должна быть «только сила и никакой дипломатии».

В целом риторика президента США Трампа оторвана от его приоритетов в области расходов. Так, Трамп в очередной раз использовал свой лозунг «Америка прежде всего!», когда заявил, что «пришло время поставить на первое место безопасность и благополучие граждан США, а также обратиться к остальному миру с тем, чтобы он принял на себя ответственность и стал платить справедливую долю».

Однако увеличение расходов на оборону едва ли поспособствует тому, что союзники США возьмут на себя большую ношу. Все-таки вооруженные силы США были крайне заняты в последние годы в таких странах и регионах, как Ирак, Афганистан, Северная Корея и Южно-Китайское море. Если прибавить к этому четыре-пять стран, регулярно становящихся целями для ударов беспилотников США, можно получить полную картину масштаба американской военной деятельности. Однако заявления Трампа о том, что США нужны «более многочисленные, более боеспособные и более смертоносные совместные силы», говорят о том, что, по его мнению, военнослужащие США делают недостаточно.

Эта убежденность, подчеркивает автор, скорее всего, исходит из непереносимого неприятия Трампом его предшественника. Если Обама говорил вверх, Трамп думает «вниз». Считая, что Обама выступал за мир любой ценой, Трамп намерен делать все наоборот. Однако утверждение о том, что президент Обама был против участия вооруженных сил США за рубежом, — это миф.

Читайте также: Наследие Обамы можно выразить в трех цитатах — The Strategist

Таким образом, призыв Трампа к более активному участию вооруженных сил США в большем числе мест не является сигналом значительного отхода от курса прошлой администрации, скорее наоборот — новая администрация хочет больше того же самого. Данный бюджет по большей части подтверждает то, что некоторые подозревали все это время: несмотря на утверждения о «осушении болота» и значительной переориентации политики США, Трамп — убежденный сторонник военных вмешательств.