



Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок прозвенел

Концовка прошлой недели ознаменовалась сразу несколькими знаковыми событиями, которые Москва может занести себе в актив. Во-первых, речь идет о явно скомканной встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. И дело не только в так и не состоявшемся рукопожатии, хотя это тоже очень серьезный знак для всех, а в том, что эта встреча показала различие подходов лидеров двух наиболее сильных стран Запада к решению основных проблем современности.

Как известно, Трамп не спешил встречаться с критиковавшей его в ходе избирательной кампании в США Меркель и показал отношение к ней, отложив встречу на лето. Однако госпожа канцлерин настояла на ней и сама явилась к Трампу в гости. Поэтому холодный прием был вполне ожидаем: Трампу не о чем с ней говорить, так как их взгляды на большинство главных проблем актуальной международной повестки дня — начиная от России и заканчивая проблемой миграции — существенно расходятся.

Bundesregierung.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

Но главное — у Трампа и Меркель совсем разные взгляды на будущее Европы. Если Меркель видит будущее Европы под политическим главенством Германии в таком своеобразном экономическом Четвертом рейхе, выстраивая вертикаль — США — ФРГ — все остальные, то Трампу Европа видится как сообщество стран без доминирующего влияния какой-либо одной страны. Поэтому он так и приветствовал Брексит, который помог Лондону выйти из-под влияния брюссельской или берлинской политический олигархии.

Поэтому вполне логично эксперты отмечают: «Визит Ангелы Меркель в Вашингтон выявил разлом в западном мире, и ее переговоры с Трампом больше напоминали семейную ссору, а не протокольное мероприятие. Не было практически ни одной темы, по которой Трамп и Меркель нашли бы общий язык. Они поссорились по поводу НАТО, они обменивались колкостями, они явно по-разному понимают, какой должна быть свободная торговля между США и ЕС. Все темы американо-германских отношений стали очень конфликтными».

Кроме того, между странами есть и экономические расхождения. Германия в понимании Трампа — «одна из тех стран, с которыми нужна «честная сделка», ведь торговый дефицит США с Германией составил в 2016 году около 65 миллиардов долларов. В свою очередь, для Меркель (особенно на фоне отказа Трампа от Трансатлантической зоны свободной торговли и намерения заключать двусторонние соглашения с европейскими партнерами) нужна хорошая сделка, ведь на долю США приходится порядка 10% германского экспорта. Поэтому на встречу с Трампом Меркель привезла подношение в виде директоров крупнейших компаний (Siemens, BMW и т.п.), которые рассказали Трампу о планах дополнительных инвестиций в США».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

Но главный политический итог встречи Трампа и Меркель состоит в том, что Трамп отказался вытаскивать Германию и Францию из украинской ловушки, назвав европейские страны лидерами и ответственными за решение украинского кризиса. Такая постановка вопроса является чистым троллингом лично Меркель и Олланда, жестко критиковавших Трампа в ходе его избирательной кампании, так как самостоятельно они не в силах ничего решить на Украине из-за недостаточного политического веса.

Ни словом не обмолвился на переговорах с Меркель Трамп и по поводу последних инициатив России и ЛДНР относительно признания паспортов этих республик на территории РФ, развития экономических связей и начала процесса интеграции Новороссии и России в результате блокады со стороны украинской хунты. Таким образом, оставив официальный Киев, мягко говоря, в глубоком недоумении:

«Ни Трамп, ни тем более Меркель ни слова не сказали против новой российской стратегии по приднестровизации ЛНР и ДНР (частью которой является признание Москвой паспортов непризнанных республик, введение местными властями внешнего управления на донбасских предприятиях, а также переориентация их экономик на Россию). Фактически Путину дали зеленый свет на альтернативу Минску (коль Порошенко не хочет минские условия выполнять), а ведущие западные СМИ даже не прокомментировали данный подход лидеров свободного мира».

Однако еще большим троллингом и Меркель, и официального Киева стало решение МВФ от 19 марта о переносе рассмотрения вопроса о выделении очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов. Почему Меркель? — Потому что на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи стране. Сделано это было после того, как украинское правительство внесло в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса. Трамп еще раз дистанцировался от германской политики поддержки нынешней украинской власти. Это является как тревожным звонком для Порошенко, так и второй важной тактической победой Москвы на прошлой неделе. Данным шагом Трамп говорит, что, так как Украина не в состоянии будет вернуть эти кредиты, то МВФ их больше выдавать не будет, а вот Европа пусть за свою провальную политику платит, однако потом занесет эти кредиты себе в невозвращаемый пассив.

На фоне требования со стороны Трампа и Меркель к официальному Киеву выполнения Минска-2, требований Германии и Франции прекратить одобренную Порошенко блокаду Донбасса отказ МВФ, ссылающегося на ту же блокаду, в кредите — достаточно серьезный сигнал для официального Киева. Его загоняют между молотом позиции США и наковальней местных боевиков во главе с Аваковым: «Если сопоставить эти действия МВФ с заявлениями ЕС, Госдепа, Германии и Франции, которые осудили блокаду Донбасса, то становится очевидным, что коллективный Запад, несмотря на все свои внутренние разногласия, говорит украинской политической элите: «Перестаньте заниматься экономическим мазохизмом и начните выполнять Минские соглашения! А не то мы вас по миру пустим!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

Ужесточение позиции Запада в отношении киевской хунты и одновременное молчание относительно последних инициатив Москвы и ЛДНР говорит о том, что при продолжении нынешних тенденций Запад вынужден будет либо отказаться от хунты и оставить ее на произвол судьбы, прекрасно понимая последующий приход к власти откровенных нацистов, либо начать переговоры с Россией относительно тех принципов, на которых будет сформирована новая Украина. И у России в этом вопросе имеется огромный козырь. Если новая страна будет собираться на базе Новороссии, то она не будет себя считать преемницей Украины. Соответственно, те 85−95 млрд долларов, которые нынешний официальный Киев должен Западу, не с кого будет истребовать. И западные политики это прекрасно понимают.

Соответственно, Россия, имея на своей стороне такие козыри, может вести себя гораздо более жестко как в отношении Запада, так и окраины. Так как возвращение проекта «Украина» в любом своем виде гораздо хуже варианта появления не обремененной долгами и идеологией Украины Новороссии как исторически закономерной части Русского мира (где она и была до прихода большевиков) с перспективой включения ее либо в уже существующий Южный федеральный округ, либо создания нового — Юго-Западного федерального округа.

В любом случае формат Минска-2 все меньше тяготит Россию, которая не связана в его рамках никакими обязательствами, так как не является стороной конфликта. Поэтому Москва может спокойно сидеть на берегу и ждать, пока Франция и Германия будут додавливать и принуждать Порошенко к его выполнению. А так как этого, скорее всего, уже не будет, то Россия и ЛДНР, во-первых, получат право, с молчаливого согласия Трампа, возложить ответственность за срыв Минска-2 на Киев, Берлин и Париж. Во-вторых, предпринимать действия в направлении государственного оформления Новороссии, о чем мы и поговорим в следующем материале на эту тему.

Bundesregierung.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

И здесь мы выходим на причину истинного визита Меркель к Трампу и понимание того, почему он завершился для фрау Меркель полным провалом: она хотела заручиться политической и финансовой поддержкой Трампа по украинскому вопросу, тем самым подтвердить роль Германии в Европе как главного смотрящего со стороны США, а себе получить индульгенцию на следующий срок в рамках канцлер-акта.

Трамп ей в этом отказал и публично послал сигнал Москве (не пожал руку), что, мол, ребята, делайте на Украине (и только ли на Украине?), что хотите. Если данная интерпретация событий верна, то это еще раз подтверждает ранее проводимую в одном из наших обзоров блогосферы мысль о том, что Россия, Британия и США образуют в отношении Германии новую Антанту и сознательно сливают Германию и уничтожают перспективу образования Четвертого рейха в виде нового проекта Евросоюза. В этом контексте фронда Польши и Венгрии приобретает совершенно очевидный характер. Похоже, Европа находится на пороге большого и системного переформатирования.