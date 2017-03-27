В кинопрокат вышла очередная версия похождений гигантской гориллы, которую в этот раз зовут Конг. Фильм режиссера Вота-Робертса уже восьмой начиная с 1933 года, который официально использует образ устрашающей обезьяны, не считая малобюджетных подделок и анимационных лент. Судя по кассовым сборам, популярность центрального персонажа франшизы не ослабевает, и анонсированные продолжения в данном случае лишь радуют, потому что, кратко говоря, фильм «Конг: Остров черепа» получился отличным.

Цитата из к/ф «Конг: Остров черепа». реж Джордан Вот-Робертс. 2017. США Вторжение

Громадная обезьяна, живущая в труднодоступном для цивилизации месте, которая агрессивно сопротивляется воле человека, — сюжет, веющий духом времен колонизации. Животный оскал Кинг-Конга, его коронные номера на небоскребе и с женщиной в руке — раззадоривали западного зрителя и тешили его самолюбие, так как непокорного примата обычно убивали. Новые времена — новые нравы, и сейчас произошло очередное переосмысление центрального персонажа, с учетом изменившейся конъюнктуры.

Цитата из к/ф «Конг: Остров черепа». реж Джордан Вот-Робертс. 2017. США Игрушки

Студия Legendary Pictures, которая участвовала в производстве фильма «Конг: Остров черепа», год назад стала подконтрольной крупному китайскому конгломерату. Независимо от этого последние пять лет подразделение кинокомпании под названием Legendary East производило кинокартины совместно с компаниями из Поднебесной, чтобы обойти жесткие местные квоты по допуску западных лент на внутренний рынок. В 2014 году на этой студии был выпущен фильм «Годзилла» режиссера Гарета Эдвардса. Картина предлагала неожиданное прочтение истории про радиоактивного динозавра. Годзилла теперь не представлял опасности для человечества, напротив, защищал его от других куда более агрессивных тварей.

Это очень удачный сценарный ход: зритель начинает сопереживать монстру-мутанту, и это открывает возможности для линейки сувенирной продукции, потому что фигурки отрицательных персонажей не так востребованы по сравнению с положительными. Можно и не уничтожать Годзиллу, а разнообразить его врагов. В «Конге: Остров черепа» позитивное отношение к главному монстру сохранилось. Более того, киностудия решила объединить две кинофраншизы в одну. На май 2020 года запланирован выход ленты «Годзилла против Кинг-Конга».

Цитата из к/ф «Конг: Остров черепа». реж Джордан Вот-Робертс. 2017. США Сравнение

Когда появились киноафиши будущего фильма про громадную обезьяну, то было замечено, что они цитируют плакаты кинокартины Копполы «Апокалипсис сегодня». Вместо головы полковника Уолтера Курца, которого сыграл Марлон Брандо в 1979 году, на постере красовался Кинг-Конг. Здесь присутствует параллель метафор, так как гигантская обезьяна становится подобием бога для туземцев, как это было у Копполы, и режиссер Вот-Робертс подтверждает, что осознанно добивался такого прочтения. Но Конг, в отличие от безумного военного времен Вьетнамской войны, — представитель коренного населения острова. В данном случае западное сознание воспринимает обезьяну-бога как тираническое начало, что обусловлено непониманием сложившейся за миллионы лет внутренней экосистемы местности.

Это положение вещей соответствует взгляду с Востока на участие американцев в региональных азиатских спорах, когда Штаты пытаются навязать режимам чужеродную модель поведения. По сути, «Конг: Остров черепа» пропитан идеологией стран вроде Китая и КНДР, которые не желают, чтобы США вмешивались во внутриполитические процессы этих стран. Нарушение баланса, который выработан за долгие века и тысячелетия, грозит хаосом и разрушениями всей планете. Постулирование идеи невмешательства — достаточно новый подход к теме в голливудском кино, но здесь уместно вспомнить, что картина создавалась с учетом восприятия зрителя Азии, который потенциально должен принести совокупно в кассу фильма больше, чем американцы. Чтобы прием «Конга: Остров черепа» прошел в США гладко, ставка была сделана на риторику, созвучную изоляционизму и растущую усталость нации от ближневосточной кампании. В любом случае на примере новой картины мы можем наглядно убедиться в том, что стремительно растущая прибыль азиатского кинорынка и контроль местного конгломерата за кинопроизводством привели к слому стандартной идеологической подачи роли Запада как мирового вершителя судеб.

Цитата из к/ф «Конг: Остров черепа». реж Джордан Вот-Робертс. 2017. США Игра в выживание

Параллели между фильмом Вота-Робертса и «Апокалипсисом сегодня» не ограничиваются похожими постерами и родством двух персонажей. В этом отношении «Конг: Остров черепа» — это киноманский рай, где авторы постоянно играют цитатами из антивоенного шедевра киноискусства. В число киноцитат попали сцены с напалмом в девственных лесах. В определенный момент персонажи начинают передвигаться по реке, что также отсылает к фильму Копполы. Герои двух картин порой имеют не только идейное, но и внешнее сходство. Создатели «Конга» включили в сценарий отсылки и к роману Джозефа Конрада «Сердце тьмы», вольной экранизацией которого является «Апокалипсис сегодня». Видимо, поэтому персонажа из нового фильма, в исполнении Тома Хиддлстона, зовут Джеймс Конрад. Фамилию Марлоу носят протагонист «Сердца тьмы» и герой «Конга», судьба которого прослеживается на протяжении всего фильма.

В общем, съемочная группа, похоже, не сдерживала себя в постмодернистских проявлениях, и и стремление не выглядеть оригинальными придало повествованию легкости. Тем не менее фильм выглядит жестко, несмотря на подростковый рейтинг, и определенно это ставка на возрастного зрителя и его восприятие. В целом «Конг: Остров черепа» можно считать удачным опытом, у которого будут продолжения, в том числе идеологически выдержанные в симбиозе западно-восточного восприятия, без превалирования одного из них.