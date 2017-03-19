



Три года назад Россия воспряла — в Крыму прошел референдум о возвращении на Родину. Я прекрасно помню этот день в Москве — это действительно было всенародное пробуждение и гордость за страну, за свою историю, за «вежливых людей». Этот душевный подъем ощущался почти в каждом встречном, незнакомые люди улыбались друг другу, и это непередаваемые ощущения. Вся страна задышала в новом ритме. Сердце Империи забилось с новой силой.

Поэтому не удивительно, что «воссоединение Крыма по недавним опросам наши граждане ставят в один ряд с победой в Великой Отечественной войне и полетом Гагарина. Более того, «возвращение Крыма» занимает второе место среди всего, чем люди гордятся в русской истории, уступая лишь 9 Мая (83% гордятся Победой) и чуть превосходя 12 апреля (43 на 41%)».

Именно после возвращения Крыма и началась «Русская весна», которая на символическом уровне подчеркивает окончание периода «Русской зимы», связанного с распадом СССР и потерей России своего влияния в мире. Да, после распада СССР была вспышка 2008 года, когда Россия в Грузии намекнула на свое скорое возвращение в высшую лигу мировой политики. Но это был только эпизод. Для реального возвращения еще не хватало экономических и политических мышц. И то, что это возвращение произошло в 2014 году, говорит и о том, что руководство страны, имея детальную и полную информацию о реальных экономических процессах в стране и мире, поняло, что именно теперь пришло время выступать системно.

Но не только внешняя политика имеет значение в контексте «Русской весны». Самое важное значение «Русской весны» состоит в том, что она запустила мощные внутренние процессы в самой России — общество воспряло духом и, наверное, впервые подавляющая часть граждан России поверило в то, что власть и общество имеют одни и те же цели развития страны и народа. Именно «Русская весна» положила конец спорам внутри российского общества о том, каков курс Владимира Путина и куда он ведет страну. Ответ стал ясен всем — Путину нужна Великая Россия.

При этом народ воспринимается не как ломовая лошадь, которую можно загнать в лагеря ради этой великой цели, а как живой родник, имеющий огромный внутренний потенциал развития, раскрыв который, можно добиться очень серьезных свершений. И люди почувствовали это отношение и откликнулись на него всей мощью русской души. В результате, «Русская весна» стала не только серьезным внешнеполитическим прорывом и заявкой, которая оказалась подтверждена и последующими действиями Москвы на внешнеполитической арене в 2014—2017 годах, но стала мощнейшим фактором консолидации российского общества.

Нельзя не согласиться со следующим тезисом Петра Акопова: «Крым не свел все вопросы будущего России к тому, что происходит на Украине. Он послужил изменениям в русском самосознании в целом, помог ускорить понимание своего места в мире и своей самодостаточности. Но уже не как Российской Федерации, а как большой России, как русского мира, как русской цивилизации. Это другой масштаб, это другая ответственность, но это и гораздо большие возможности.

РФ не может быть простым, обычным государством — не потому, что у русских «всё не как у людей», а потому, что мы еще не отработали свой долг, не выполнили тот исторический минимум, который мы должны нашим предкам. Этому молчаливому большинству русского народа, которое пристально смотрит на нас из вечности. И 18 марта 2014 года мы начали сдавать экзамен перед русской историей».

Да, сегодня возвращение Крыма на Родину уже не воспринимается с такой остротой, как в 2014 году. Этому есть несколько причин. Во-первых, то, что так неожиданно произошло весной 2014 года, сегодня уже стало для россиян пусть и не далекой, но все же уже историей. Это великая веха, но историей жить нельзя. Ей надо гордиться, но идти к новым свершениям, так как возвращать надо еще ох, как много, и не только в плане территорий Русского мира.

Во-вторых, после блестящей зимней Олимпиады-2014 в Сочи и возвращения Крыма — первых серьезных побед России в мире после долгого перерыва, произошло еще несколько знаковых событий. Главное из которых — перемалывание террористических орд в Сирии. В результате чего Россия сегодня не сходит с первых строчек мировых СМИ, а Владимир Путин стал главным мировым ньюсмейкером, которого обвиняют буквально во всем, что происходит в мире — начиная от взломов компьютерных сетей, и вплоть до влияния на выборы в самых «демократических» странах мира — США, Германии, Голландии, Франции, Британии и так далее, тем самым подчеркивая, вольно или невольно, свою собственную геополитическую слабость и бессилие.

Возможно, «Русская весна», порожденная возвращением Крыма на Родину, и стала тем качественным скачком в развитии страны, который она ждала после унижений и слабости периода распада Советского Союза. И очень важно то, что возрождение исторической России происходит не в рамках мобилизационного или тоталитарного сценария, а на базе демократических ценностей, без насилия над собственным народом, который и задышал-то, собственного говоря, только последние десять-двенадцать лет, и Русского мира — возвращения русскому народу его государствообразующей и цементирующей роли в жизни России.

Русский мир, патриотизм — вот они духовные скрепы новой российской государственности, которые, конечно, еще предстоит наполнить и более серьезным смысловым содержанием. Возможно, в рамках проекта «новый социализм» или «имперский социализм», целью которого будет построение справедливого социального общества равных возможностей, но никак не в рамках монархического или любого иного сословного проекта. В любом случае, необходимо понимать, что Крым стал только первой ступенью реинкарнации Русского проекта. Продолжение последует, и весьма скоро. Этого требует не только наша историческая память и долг. К этому взывает и послание из будущего возрожденной и Великой России.