



Япония

Полагаю, одним из реальных и существенных достижений в российско-японских отношениях последнего времени является восстановление встреч в формате «два плюс два» — министров иностранных дел и обороны двух стран. Ибо именно военно-политическая составляющая все больше выдвигается на первый план в дипломатии и стратегии государств Северо-Восточной Азии и присутствующих здесь своими политическими и экономическими интересами, а также, что важно, вооруженными силами США.

Согласие Японии перенести этот опыт своих контактов с союзниками, прежде всего с США, и на Россию есть убедительное подтверждение возрастающей роли нашей страны в стратегическом балансе сил в регионе. Во всяком случае, в период решительного ослабления России в 90-годы прошлого столетия, фактического развала армии и флота подобные контакты на равных никому и в голову не приходили. Тогда нашу страну уже списали из крупных политических и военных игроков, снисходительно похлопывали ее лидеров по плечу и всерьез помышляли о разделе России на «сферы влияния».

Думаю, и сегодня таких встреч Япония не проводила бы, не будь тесного взаимодействия России с выдвигающейся в одну из главных военных держав мира — Китайской Народной Республикой. Едва ли нужно объяснять, что контакты на военно-политическом уровне необходимы Токио для того, чтобы пытаться, если не оторвать Москву от Пекина, то, хотя бы не допустить дальнейшего российско-китайского взаимодействия в военной области. При этом в интересах японского правительства по возможности использовать Кремль для сдерживания КНР, пытаться не допустить ее противостояния Японии. Другими словами, речь идет о том, чтобы, демонстрируя внешнее улучшение японо-российских отношений, посулы выгод экономического сотрудничества, возложить на Россию роль посредника, способного повлиять на Китай, сдерживать его претензии на доминирующее влияние в Восточной Азии и АТР в целом.

Россия оказалась нужной Токио и для воздействия на КНДР, которая упорно не желает уступать давлению, в условиях открыто угрожающих столкновением крупномасштабных маневров США, Республики Корея, да и Японии непосредственно близ ее границ демонстрирует способность ответить ударом на удар, причем ударом ракетно-ядерным. Японские руководители очень хотели бы видеть Москву по свою сторону баррикад, выступающую единым фронтом против Пхеньяна в политике «удушения ненавистного режима». При этом не раз убеждался, что политики Страны восходящего солнца не хотят считаться с реальностью, руководствоваться японской мудростью о том, что «загнанная в угол мышь бросается на кошку».

Отрадно, что российский МИД дает адекватный ответ на попытки обвинить лишь КНДР в нагнетании напряженности в регионе. «Обстановка в СВА вызывает серьезную обеспокоенность. Факторы нестабильности, к сожалению, нарастают. Мы предлагаем взглянуть на ситуацию комплексно с тем, чтобы разорвать порочный круг напряженности, когда в ответ на северокорейские ракетно-ядерные «эксперименты» следуют шаги США и их союзников по активизации учений и другой военной деятельности, что, в свою очередь, подталкивает Пхеньян к новым вызывающим действиям», — заявил на днях заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

К сожалению, желая того или нет, масла в огонь подливают некоторые российские издания, авторы которых, видимо, не понимают различия в понятиях территориальные воды государства и его 200-мильные экономические зоны. Этим отличился в целом содержательный и популярный сайт «Военное обозрение», сообщивший читателям, что «Северная Корея провела новые испытания своих вооружений: 4 ракеты, запущенные с территории КНДР, упали в море вблизи территориальных вод Японии». Напомним, что территориальные воды Японии составляют 12 миль, и стрельба ракетами в такой близости от берегов этого государства явилось бы действительно чрезвычайным событием.

В Японии анонсирован «откровенный обмен мнениями» министра обороны этой страны Томоми Инада со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по поводу возмутивших официальный Токио планов размещения на южных Курилах стрелковой дивизии. Новая дивизия не намного увеличит группировку российских войск, ибо, видимо, заменит давно находящуюся здесь 18-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию. При этом направляющих протесты по этому поводу японских политиков не смущает, что они в нарушение всех дипломатических норм грубо вмешиваются во внутренние дела соседнего суверенного государства, фактически указывая его руководству, что оно может делать на своей территории, а что нет. Полагаю, в таких случаях надо не оправдываться, что, дескать, военное строительство на Курилах не направлено против Японии, как это звучало в последнее время из Москвы, а решительно пресекать подобные попытки диктовать свою волю политическим и военным властям нашей страны. Позволяя себе такой диктат, японское правительство демонстрирует непризнание суверенитета РФ на Курилах, занимает, по сути, реваншистскую позицию пересмотра ранее официально признанных в подписанных Токио международных документах итогов Второй мировой войны. Слишком быстро стало забываться, что Япония как потерпевшее поражение государство торжественно обязалось следовать всем решениям стран-победительниц, в том числе решениям по вопросам ограничения территории японской метрополии.

Нельзя не обратить внимания и на то, что демонстрируя дипломатию улыбок, стремление развивать отношения тесного и даже дружественного сотрудничества не только с президентом России, но и с министрами российского правительства, Япония не помышляет отменять объявленные в отношении нашей страны экономические и иные санкции. Более того, Токио открыто поддерживает антироссийское правительство Украины, развязавшее кровопролитную гражданскую войну, жертвами которой уже стали тысячи жителей Донбасса, в основном дети, женщины и старики.

Японское правительство и парламентарии на высоком уровне принимают призывающих к борьбе с Россией украинских эмиссаров. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, находясь недавно с официальным визитом в Токио, сделал громкое заявление, предложив Японии провести совместные военные учения и призвав повышать роль Японии в урегулировании ситуации на Украине. Хотя Токио и так финансово активно участвует в укреплении уничтожающих соотечественников украинских вооруженных сил — по сообщениям, за минувшие два года Япония пожертвовала на укрепление ВСУ 1,85 миллиарда долларов — больше всех других стран-спонсоров украинской армии вместе взятых.

Станет ли это темой обмена мнений в Токио? Или данный вопрос будет «политкорректно» обойден?

Думается, формат встреч «два плюс два» позволяет российской стороне ставить не только локальные вопросы проведения совместных военно-морских учений по борьбе с терроризмом и некоторых других, но и концептуальные проблемы военной политики двух стран, сопряжения их с ситуацией и задачами укрепления безопасности как в регионе, так и в мире в целом.