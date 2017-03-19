По приглашению президента США Дональда Трампа президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси посетит Вашингтон в первую неделю апреля. Как передает Reuters, глава египетского государства будет разговаривать с Трампом как президентом Соединенных Штатов впервые. Хотя ранее, по сообщению France24, они встречались в Нью-Йорке 19 сентября, когда хозяин Белого дома был еще кандидатом. В опубликованном по итогам пресс-релизе штаба американского миллиардера Ас-Сиси приводился в «пример того, каким должен быть союзник» в борьбе с «терроризмом и радикальным исламизмом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Трамп заверил, что в случае его избрания США станут «верным другом и союзником, на который Каир сможет рассчитывать в ближайшие годы», и пообещал отправиться с официальным визитом в Египет и пригласить президента в Вашингтон. Произошло второе. Кстати, Ас-Сиси является первым арабским лидером, которому позвонил Трамп после инаугурации. В ходе беседы американский президент заверил своего египетского коллегу, что новая администрация США окажет всемерное содействие Каиру в борьбе с террором. Стороны обсуждали и общую ситуацию в ближневосточном регионе, которая заметно осложнилась в период деятельности администрации Барака Обамы. Тогда же Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что «у нас очень хорошие отношения с генералом Ас-Сиси, с Египтом», добавив, что «он пришел в плохой ситуации, и все, что я могу сказать — мне он нравится».

Египет всегда занимал важную геополитическую позицию на Ближнем Востоке. Но с приходом к власти в 2011 году «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эта страна оказалась не только в числе первых «жертв» так называемой арабской весны, но и стал вбирать в себя практически все радикальные силы региона, чего раньше не наблюдалось. Некоторые эксперты считают, что если бы не последующие события, то «братья» в Египте могли задолго до ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласить восстановление «исламского халифата» со столицей в Каире. Тем более что в движение были приведены отделения «Братьев-мусульман» в Саудовской Аравии, Кувейте, Судане, Бахрейне, Тунисе, Алжире, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Сомали. Тут много еще не исследованного аналитиками, остается множество вопросов, хотя очевидно то, что Египет того периода стал задавать первостепенные приоритеты почти всему направлению мусульманской общественно-политической и геополитической мысли.

Так, события «арабской весны» открыли перед «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новые перспективы. Обозначился их альянс с Катаром и Турцией, где у власти находится партия «Справедливость и развитие», отказавшаяся от идейно-политического наследия основателя республики Мустафы Кемаля и проводящая политику так называемой мягкой исламизации. Не случайно Анкара вместе со своими некоторыми негласными союзниками выступила в роли главного бенефициария готовившегося свержения режима в Дамаске. Но более того, нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался со временем перехватить инициативу у египетских «братьев» и «въехать на белом коне» в Каир.

США же, в свое время, спокойно восприняли победу «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предостерегали египетскую армию от «военного переворота». Согласно сообщению американского издания The World Tribune, администрация президента Барака Обамы приняла решение, что именно «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в упаковке «демократической оппозиции» режиму Асада и с опорой на Турцию должны возглавить Сирию после смещения президента Башара Асада. Добавим к этому и то, что в то время в Египте резко возросли антиизраильские настроения. Однако сейчас на Ближнем Востоке перемены стали происходить быстро и регулярно. В Египте генералы во главе с Ас-Сиси совершили переворот, жизнь после потрясений стала налаживаться. Правительство занялось реализацией нескольких крупных экономических и инфраструктурных проектов, стало менять и внешнюю политику страны.

Постепенно начали исчезать потенциальные опасения Израиля, а Саудовская Аравия стала оказывать поддержку Каиру. Со вниманием к неожиданному саудовско-египетскому альянсу отнеслась и Москва, что высвечивало интригующую конфигурацию региональных сил, вызывавшую нервозность администрации Обамы, продолжавшей на словах твердить о демократии на Ближнем Востоке, а на практике сеять хаос и беспорядки. Не оставался в долгу и Каир, который остро критиковал Вашингтон за то, что тот «бросил Египет». В то же время, как писал бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, «военный переворот в Египте стал знаком конца «арабской революции», по крайней мере, на данный момент».

Сегодня экспертов больше занимает внешнеполитический курс Египта. По всем признакам, президент следует «курсом Насера», этим фактором египетские эксперты объясняют установившиеся тесные контакты и даже альянс Каира с Москвой. По их мнению, такая политика возвращает Каиру «статус влиятельного фактора мировой и региональной политики». Как пишет в этой связи турецкая газета Milliyet, «взаимопонимание между «царем» и новым «фараоном» достигло небывалого уровня, так как их объединяет общее желание уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без лишних церемоний». По мнению этой газеты, для двух стран открываются «новые возможности на ливийском направлении и в отношении урегулирования отношений между Израилем и Палестинской автономией и т. д., что свидетельствует о сформировавшейся повестке дня двух стран в отношении выстраивания и других осей на Ближнем Востоке, в частности, с Ираном».

Во всяком случае, Москва и Тегеран приглашают Каир на переговоры по сирийскому кризису, учитывая его стратегическое положение в регионе. Конечно, это видят в Вашингтоне и в Анкаре, которая ревностно относится к усилению геополитического значения в регионе Египта и Ирана. А что может предложить президент США своему египетскому коллеге, кроме чувств личной симпатии? В последние недели Трамп созванивался с саудовским королем Салманом, шейхом Мохаммедом бин Зайедом — крон-принцем Абу-Даби. Возможно, на встрече в Вашингтоне будет затрагиваться проблема Ирана в плане выстраивания какой-то стратегии, прежде всего, в арабском регионе, а перед президентом Ас-Сиси выложат ряд неизвестных доселе козырей.

Белый дом играет в одной команде с Израилем и не имеет ничего против Египта. В то же время остается вопрос Тегерана, поддерживающего партнерские отношения с Россией и Турцией на сирийском направлении. Все будет исходить из того, какую ближневосточную модель изберет Вашингтон и с кем он намерен выстраивать коалицию в задекларированной борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но как бы ни было, визит Ас-Сиси в США будет означать завершение или приближение латентной фазы новой политики США на Ближнем Востоке.