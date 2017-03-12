Пресса всегда стремилась объять необъятное — рассказать о всех событиях, больших и малых и угодить каждому читателю — равно интеллектуалу и обывателю. Это желание всегда сдерживали два фактора: физическое ограничение, связанное с форматом того или иного издания и мощное предубеждение, делившее новости на «серьезные и настоящие» и «мелкие и второстепенные». Начавшаяся на заре XXI века эра развитого интернета не оставила от этих ограничений камня на камне. Современные СМИ могут размещать на своих сетевых порталах неограниченное количество информации, а котики и знаменитости давно затмили по популярности самую проницательную аналитику и чрезвычайные происшествия. Борьба содержания и формы, как вирус распространившаяся из философии во все сферы жизни, в сфере масс-медиа давно закончилась в пользу последней.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп любит прессу до тошноты

Раньше человек решал, что читать, выбрав то или иное СМИ и просматривая заголовки — предполагаемые концентраты публикаций, а на деле — всего лишь их рекламные вывески. Теперь же, будучи окончательно убеждены культурой в ничтожности любого содержания, люди в массе своей переложили тяжелый и ответственный труд выбора своей информационной пищи на тот или иной агрегатор новостей, будь то сайт, приложение или аккаунт знаменитости в социальной сети. Эти агрегаторы, в отличие от СМИ, не работают с информацией как таковой, они лишь отслеживают размер кругов, расходящихся от новостей по информационному полю. Если новость будет достаточно громкой, о ней напишут все и она обязательно «всплывет» — попадет в «топ» любимого сайта или будет упомянута нашим кумиром в гламурном посте. А если о ней написали не все, она не попадет в агрегатор, а значит, не так она и важна. Именно это — некая аморфная и неопределенная «громкость» в медиапространстве стало тем единственным фактором, который теперь определяет судьбу информации в обществе. Причем никакой объективной шкалы, разумеется, не существует, играет роль лишь относительная «громкость». На безрыбье и рак — новость. И наоборот.

Именно на таком, новом и еще до конца никому не понятном поле приходиться играть американским политикам, за каждым чихом которых наблюдают сотни объективов и микрофонов. Правила игры изменились, уже не важно, что станет достоянием общественности, важно как это смогут подать и какие круги пойдут по воде.

Для Дональда Трампа, восьмую неделю занимающего пост президента США, с самого начала его вторжения в американскую политику успех во многом зависел именно от умения обращаться с информацией и правильно, а главное — вовремя ее подавать. Прошедшая неделя была чрезвычайно богата громкими новостями, каждая из которых затмевала менее «горячую», но куда более важную информацию. Возможно, так и было задумано.

В начале недели роль информационного шума должны были играть две темы. Во-первых, продолжили разыгрываться страсти вокруг прослушки Трампа, которую, по словам самого нового президента, осуществлял его предшественник — Барак Обама. Здесь, выдержав изрядную паузу и вынеся шквальный огонь либеральной прессы и даже Конгресса, Трамп деликатно отступил, заявив что с самого начала узнал о прослушке из СМИ (а значит, о доказательствах не может быть и речи). Во-вторых, должна была состояться встреча с Ангелой Меркель, которая была перенесена в связи со снежной бурей, накрывшей весь северо-восток США. Буря оказалась даже лучшим ньюсмейкером, чем канцлер Германии.

Под информационным прикрытием этих событий Трамп сравнительно «бесшумно» подписал указ, который должен позволить ему перекроить всю исполнительную ветвь американской власти под свои нужды. В соответствии с указом, глава каждого министерства и ведомства должен оценить подчиненную ему структуру с точки зрения соответствия политике нового руководства и выдвинуть предложения по «оптимизации». Эти предложения затем будут обобщены, дополнены предложениями общественности и экспертного сообщества и доложены президенту. Публикация отчета в указе не упоминается. Таким образом, в скором времени Трамп получит редкую возможность упразднить годами копившиеся и разраставшиеся целевые программы, отделы или даже агентства и ведомства, сославшись на то, что они сами признали себя неэффективными. Терять ему нечего: профессиональные чиновники и так его ненавидят.

Вторая половина недели была как две капли похожа на первую: громкие промахи Трампа скрывали его тихое продвижение вперед. Только вот промах на этот раз был куда значительней. Второй иммиграционный указ, с большой помпой подписанный на прошлой неделе, был заблокирован судом за несколько часов до вступления в силу. Радость противников нового президента по этому поводу понятна и обоснованна, ведь эта победа — точная копия триумфа месячной давности, когда точно так же через федеральный суд в одном из штатов удалось заблокировать первый иммиграционный указ Трампа. Казалось бы, хозяин Белого дома то ли излишне самоуверен, то ли просто глуп, раз с разгона налетел на те же грабли. Как бы то ни было, Трамп поспешил сделать следующий шаг. Прямо в день отмены указа, пока СМИ были заняты сбором комментариев и публикацией победных реляций, Трамп представил Конгрессу проект бюджета на 2018 год, в котором резко снижено финансирование международных программ (как по линии Госдепа, так и по экологической тематике), и увеличены расходные статьи на армию, флот и правоохранительные органы. Новостью дня это уже не стало, а последовавшую аналитику прочитают только специалисты, так что широкие массы, скорее всего, ничего не заметили.

В конце недели встреча с Ангелой Меркель и громкая, но лишенная всякого содержания история с рукопожатием, оказались очень кстати, чтобы избавить противников Трампа от неприятных чувств, которые они могли бы испытать, узнав, что дорогой их сердцу атрибут гегемонии — дудку, под которую нужно сплясать, чтобы получить американскую «помощь», — сдают в утиль.

Отдельной темой на этой неделе стали отношения Америки с Организацией Объединенных Наций. С одной стороны, в случае принятия нового бюджета США вдвое сократят отчисления в ООН, что означает потерю этой организацией 10% всего ее бюджета. С другой стороны, Америка угрожает выйти из Совета по правам человека, используя как неформальный повод резолюцию Совбеза 2016 года, направленную против союзного Трампу Израиля. Так как права человека и манипуляции с их помощью — именно американский конёк, совет с уходом США потеряет всякое влияние. Таким образом, Трамп через свою команду оказывает как экономическое, так и политическое давление на давно и основательно раскритикованную им организацию, не раскрывая пока своих пожеланий относительно того, что же именно ООН должна сделать, чтобы заслужить его благосклонность.

Как всегда в политике, никто не видит всей картины, а сторонний наблюдатель знает меньше, чем участники подковерной борьбы. Но если провал второго миграционного указа действительно был «запрограммирован», можно говорить о новом этапе в политике 45-го президента Соединенных Штатов. На этом этапе Трамп, видимо, убедившись в призрачности грезившегося либералам импичмента, готов идти на серьезные репутационные потери и даже приносить политические жертвы ради того, чтобы создать послушный и эффективный государственный аппарат, необходимый для реформ в долгосрочной перспективе.