



Александр Горбаруков ИА REGNUM Три года майдану. Гуляем

За будущее бывшей Украины и украинцев можно не волноваться — «Титаник» украинской государственности уже идет ко дну. Пробоина Русского Айсберга в виде непокоренного Крыма и Донбасса уже сделала свое дело, и эту пробоину в корме этого несостоявшегося восточноевропейского «лайнера мечты» уже ничем не «заштопать».

Наблюдение за событиями последних дней на Украине показывает, что история так ничему и не научила политический класс этой бывшей страны. Порошенко и Ко продолжают принимать решение за решением — сначала о том, что необходимо прекратить блокаду Донбасса, потом, что ее необходимо законодательно разрешить, при этом не видя того, что они все больше и больше погружаются в такую сиюминутную проблематику, которая в масштабах исторического дыхания такой большой страны не имеет никакого практического преломления, так как главное действующее лицо всей этой трагикомедии с блокированием Донбасса — это уже не кабинетная власть в Киеве, а люди на улицах.

Порошенко и Ко не понимают, что не они диктуют уже новую политическую реальность на Украине, а те люди, которые на улицах доказали свое «право на насилие». Не может называть себя существующим государством страна, в которой вооруженные люди в форме входят в парламент страны и начинают там рассказывать о том, как они воевали с одним из депутатов. Сегодня они воевали с одним из депутатов, завтра будут с десятью, а послезавтра, когда убедятся, что «все они такие» — со всем парламентом. То есть вопрос о том, когда украинский матрос Железняк устанет ждать, — только вопрос времени. И, судя по всему, уже нескольких месяцев.

Украина загнала себя в цугцванг. Сегодня она не может ни отказаться от Донбасса, ни включить его в свой состав. Второе невозможно потому, что невозможно соединить несоединимое, притом настолько обильно политое кровью гражданской войны в условиях отсутствия исторических традиций государственности и элит, соответствующих собственной государственности. Нельзя соединить в одном государственном механизме необандеровцев Львова и Киева и наследников Красной армии в Донецке и Луганске.

Отрезать? — Отрезать тоже невозможно по очень простым причинам. Во-первых, как только Украина отстанет от Донбасса, установит полноценную границу и прекратит обстреливать жилые массивы городов Новороссии, в течение максимум года Донбасс восстановит мирную жизнь на подшефных территориях и за два-три года нарастающими темпами превзойдет украинский уровень жизни в несколько раз. Украина и Европа заигрались в затягивание Минского процесса, в результате не будет ни Минского процесса, ни Донбасса в составе Украины.

О том, что Россия окончательно поставила точку на Минском процессе, говорит создание общественного Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», в который вошли представители власти России, Новороссии, политики, бизнесмены, эксперты и общественные деятели. Интеграционный комитет «Россия — Донбасс» создается как постоянно действующая общественная структура, деятельность которой будет нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.

До конца 2017 года предполагается несколько заседаний Интеграционного комитета в Донбассе и в РФ, в рамках которых возможно обсуждение актуальных экономических, социальных и гуманитарных вопросов взаимодействия Российской Федерации и Донбасса. По сути, создание этого комитета означает, что общественные силы России и Донбасса начинают обсуждение и формирование концепции интеграции ЛДНР и России, которая затем естественным образом станет основой интеграции и тех других регионов Украины, которые решат войти в состав России.

Во-вторых, уход ЛДНР моментально запустит аналогичные процессы децентрализации и в других регионах страны, прежде всего, в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также Закарпатье. Уход Мариуполя ознаменует потенциальный откат украинской территории практически вплоть до Одессы, то есть окраина почти лишится выхода к морю.

И этот процесс местные элиты уже готовят полным ходом. Так, как сообщают «Новости Закарпатья»: «Жители нашего края, имеющие гражданство Венгрии, уверяют, что, в случае обострения политической и социальной ситуации в области, Венгрия готова ввести свои войска на территорию Закарпатья для стабилизации ситуации и защиты своих граждан. Похоже, в Закарпатье может повториться история 1939 года, когда Венгрия ввела свои войска в Закарпатье, чтобы противодействовать галицкому экстремизму».

Аналогичная информация подтверждается и из стран ЕС. Как рассказал на условиях анонимности офицер одной из европейской ЧВК, «частная военная кампания незадолго до нового года (примерно в середине декабря 2016 г.) получила очень крупный заказ и тут же выдвинулась почти в полном составе в Венгрию, в районы, граничащие с украинским Закарпатьем. Их ЧВК было поручено в случае начала нового «майдана» или гражданских беспорядков на Украине незамедлительно заходить на территорию Закарпатья для охраны граждан Евросоюза.

Военным уже выдали карты Закарпатья с конкретными указаниями, куда и в какой срок выдвигаться, какие населенные пункты, мосты и перекрестки дорог занимать. Упор делается на молниеносность, слаженность и четкую координацию с русинами. Со стороны Закарпатья есть свои координаторы — люди, которые должны с той (украинской) стороны оказать максимальное содействие, в случае необходимости — провести личный состав ЧВК «контрабандистскими» тропами к месту новой дислокации, а затем обеспечить им прикрытие и снабжение. Венгерские пограничники и спецслужбы, со своей стороны, не будут чинить наемникам, задействованным в данной операции, никаких препятствий.

«Если против Ужгорода будут введены силы ВСУ — на этот случай (который тоже рассматривается) правительство Венгрии готово в ответ ввести на соседнюю территорию даже армию и спецподразделения. Опять же строго в рамках правового поля — для защиты жизни своих граждан, которых в этом западном регионе Украины проживает несколько сот тысяч человек. Таким образом, вопрос с выходом Закарпатья (да и других западных областей страны) из состава Украины уже решен — негласно, но на высшем уровне: на уровне правительств стран ЕС, спецслужб и европейских элит. А как это в итоге будет оформлено юридически: прямое вступление Закарпатья в состав Венгрии, конфедерация с соседями-мадьярами или реализация некого «абхазского» сценария — это уже вопрос второй».

То есть вырисовывается модель распада окраины — от периферии к центру. Что мы видим — Крым, Донбасс, Закарпатье. Дальше — Харьков и Львов и так далее. Затем страна отрезается от моря и портов, и Россия выходит к Приднестровью. То есть от несостоявшегося государства откалываются наиболее удаленные территории, которые очень быстро по исторических меркам входят в поля тяготения других политико-государственных образований.

Таким образом, окно возможностей на Украине сузилось до таких размеров, что его практически не осталось — Украина не может ни вернуть Донбасс, ни отрезать его. В одном случае гражданская война приведет экономическому удушению государства, во втором — к его территориальному распаду. Поэтому нынешние расклады сил в Киеве, игры всех со всеми не имеют к реальному политическому процессу управления страной никакого отношения. Кланы заигрались настолько, что видят только коммерческие интересы друг друга, а интересы страны для них уже не существуют, они борются исключительно за тот кусок пирога, который могут удержать, но это уже проигрышная стратегия.

Об этом же пишут и западные издания: «Правительство Германии заявило о непонимании действий Украины и «в невиданной доселе форме» предостерегло Киев от распада страны. Процитированы слова представителя МИД ФРГ Мартина Шефера, который отметил «продолжающиеся тенденции к расколу на Украине». Associated Press указывает на «резкий разворот» Порошенко, который пытался сначала запретить блокаду, а теперь сам ее ввел. Агентство отмечает «уязвимость правительства Украины перед радикальными силами», отмечается, что именно националисты все чаще оказывают влияние на политический курс страны».

Таким образом, украинская хунта, придя к власти на штыках боевиков, так и не смогла восстановить монополию на насилие. В результате чего боевики крепли с каждым месяцем, и сегодня власть их ничем уже не может остановить, так как не имеет необходимого авторитета — и армия, скорее всего, видя происходящее наверху, пойдет за боевиками как за той силой, которая только и может навести порядок в стране. Об этом же говорит и произошедшее на днях объединение партии «Свобода», «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов».

То есть, скорее всего, территориальный распад страны будет происходить одновременно с утратой Киевом своих столичных функций и распадом государственной власти на всех уровнях. Что есть не очень хороший для Москвы сценарий, так как было бы лучше, чтобы процесс шел более постепенно, и Россия успевала переваривать и встраивать поступающие территории в единый механизм. Поэтому чем более ожесточенный характер будет приобретать война кланов хунты за фантомную уже власть в Киеве, тем быстрее наши «белочки» катят жовто-блакитное колесо украинской государственности к обрыву.