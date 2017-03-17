



Prolikewoah.com Жила-была мания величия. А потом умерла. Интерьер штаб-квартиры ООН

Это произойдет, если организация не предпримет «существенных реформ», предупредил в письме госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который, похоже, решил проверить необходимость присутствия США в организации отсутствием.

Немедленный выход из состава Совета не является неизбежным, как сообщили журналистам сотрудники Государственного департамента. Они также намекнули, что у Совета есть небольшой запас времени, чтобы обелить себя в глазах Вашингтона. «Если реформы не будут проведены, мы поставим под сомнение ценность нашего членства, — сказал старший помощник Тиллерсона. — Но мы пока не выходим из игры».

Напомним, что Совет Безопасности ООН 23 декабря 2016 года принял резолюцию, которая осудила усиленное строительство израильских поселений на палестинских территориях. 14 из 15 членов Совета Безопасности признали это нарушением международного права, а США (администрация Обамы), которые обычно благосклонны к Израилю и, как правило, ветируют такие резолюции, в этот раз воздержались. Израиль объявил резолюцию позором и пригрозил принять дипломатические меры против всех стран, допустивших ее принятие. В нынешних действиях Вашингтона весьма заметен израильский след.

Иерусалим

Новое решение США в отношении ООН осуждается гражданскими активистами, которые обеспокоены тем, что это уменьшит роль США в области прав человека в эпоху Трампа.

Тиллерсон в своем обращении к защитникам ООН и правозащитным группам сказал, что, хотя Соединенные Штаты «продолжают оценивать эффективность» Совета, они скептически относятся к достоинствам членства в правозащитной организации, которая включает в себя государства с явными проблемами в сфере отношений к правам человека в собственных странах — такие как Китай, Египет и Саудовская Аравия.

«Мы не можем разделять общую точку зрения по этому вопросу, учитывая состав членов, — сказал Тиллерсон представителям организаций, которые настаивали на продолжении членства США. — Хотя, может быть, это единственная такая организация, занимающаяся правами человека, Совет по правам человека нуждается в значительных реформах, для того чтобы мы могли продолжать участвовать в его работе».

«Если бы Соединенные Штаты в конечном счете вышли из Совета, это означало бы победу одной из двух фракций внутри администрации Трампа, которая ставит под вопрос политику США в Организации Объединенных Наций», — считает издание Foreign Policy.

«Даже многие из тех, кто презирает Совет, хотят, чтобы США остались и противостояли другим странам, которые хотят оказать влияние на Израиль; они хотят обратить внимание на нарушителей прав человека, которых Совет регулярно игнорирует, — сказал один из республиканцев в Конгрессе в интервью изданию FP.— Но есть и другие, которые видят в этом бесплодные дипломатические усилия».

Девять групп, выступающих за продолжение членства США в Совете, в том числе «Лучший мир», «Дом свободы», Комитет по правам человека в Северной Корее и Институт по правам человека им. Джейкоба Блауштейна, в письме к Тиллерсону утверждали, что США смогут защитить Израиль от несправедливых нападений, только если будут иметь место за столом. Ведь Совет, по их словам, предоставил место и для наиболее жестоких нарушителей прав человека, таких как Сирия и Северная Корея.

Администрация Джорджа Буша отказывалась вступить в Совет в 2006 году, в год его создания, также из-за опасений относительно обращения с Израилем. Администрация Обамы в 2009 году рассматривала членство как способ реформировать организацию изнутри, не позволяя израильской проблеме ослабить влияние США в ряде других областей.

Photo RNW.org Палестина

«Американское лидерство в Совете последние семь лет помогало этим целям, — пишет группа правозащитников. — Начиная с 2009 года Совет все больше и больше приучался уделять пристальное внимание режимам стран-изгоев и террористам, введя в действие независимые расследования, которые выявили серьезные нарушения прав человека в Северной Корее, Иране, Сирии, в отношении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В настоящее время Тиллерсон пишет, что США будут участвовать в продолжающейся сессии Совета по правам человека, «чтобы подтвердить наше решительное и принципиальное возражение против предвзятой повестки Совета по правам человека в отношении Израиля». «Наша цель — исправить организацию», — сказал помощник Тиллерсона.

Тиллерсон также заявил, что приоритеты США включают в себя продление мандата комиссии по расследованию положения дел в Сирии, он подчеркнул поддержку специальных докладчиков от США по Ирану, Северной Корее и Бирме. И отметил, что Вашингтон будет стремиться продлить мандаты специальных докладчиков, расследующих применение пыток.

Правозащитники заявили, что неясно, действительно ли администрация США рассматривает возможность выхода или просто оказывает давление, чтобы осуществить реформы. «Боюсь, похоже на то, что они хотят вырваться, — сказала Фелис Гаер из Института им. Джейкоба Блаустайна. — Но если вы хотите изменить отношение Совета к Израилю, то делать это надо присутствуя, а не отсутствуя».

Питер Йео, руководитель кампании «За лучший мир», сказал, что он не убежден в том, что США готовы вытащить вилку из розетки. «Я думаю, что администрация сигнализирует о своем намерении проводить далеко идущие реформы Совета по правам человека, включая сокращение внимания к Израилю», — сказал он интервью FP.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

В марте 2016 года Совет по правам человека ООН принял резолюцию, в соответствии с которой Верховный комиссар по правам человека, принц Зейд аль-Раад должен был составить базу данных по компаниям, ведущим бизнес в израильских поселениях.

Израиль осудил этот шаг как еще один пример враждебности со стороны Совета, который помогает антиизраильскому движению бойкота. Он предупредил канцелярию верховного комиссара, что это может поставить под угрозу способность организации выполнять свою работу на палестинских территориях. Согласно положению резолюции, Зейд должен был вскорости представить отчет, в том числе список компаний по Израилю, в Женеве. Но дело отложили.

«Это серьезный кризис, и мы не знаем, как с ним бороться», — сказал один из официальных представителей ООН в интервью Foreign Policy.

«Новый порядок не может быть создан благодаря отказу от прошлых достижений человеческой культуры и цивилизации. Мир — это результат; он не может и не должен становиться началом других конфликтов, он — самоцель», — пишет издание Foreign Affairs.

«Работу по реконструкции необходимо предпринимать во всемирном масштабе… Континентальная система мира и безопасности будет способствовать функционированию мировой системы мира и безопасности. В этом понятии нет противоречия, несмотря на тот факт, что из-за неразберихи, царившей в нынешний «послевоенный» период, идеи регионализма и универсальности часто представляются как противоречащие друг другу.

В сложившихся обстоятельствах Организация Объединенных Наций пока не может, по очевидным причинам, достичь своей цели. В этой связи американцы поняли, что их первая задача — корректировка, усиление и защита американской концепции жизни. Они считают, что лучший способ помочь Организации Объединенных Наций построить мирную всемирную организацию — это укрепить свою собственную общину. Помимо этого, они поняли, что должны расширить американскую концепцию и это может помочь сегодняшнему миру», — заключает Foreign Affairs.

Конечно, Америка слишком велика, чтобы ее можно было проигнорировать тем, кто стремится к созданию прочной мирной структуры. В конце концов, стоит вспомнить, что ООН выросла из Лиги Наций, а реализации этой идеи мир обязан 28-му президенту США Вудро Вильсону. Конечно, это концепция идеалистов. Она восходит еще к XVIII веку, Эммануилу Канту, к его трактату о «Вечном мире», отражает прекраснодушные идеи начала XX века, модерн, истовость пактомании. Идея прекрасна, но вместе с тем неповоротлива, как Великая Армада. Изменчивый мир изменился, но ООН, похоже, не стремится под него «прогибаться». А между тем некоторые задачи устарели безнадежно. Например, Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации.

Лига Наций трансформировалась в ООН после Второй мировой войны, но после окончания холодной войны мир тоже изменился, а международная организация это никак не зафиксировала. «Армада» все еще считает себя ответственной за судьбу мира, но как на него влиять, похоже, уже не особо понимает. Нынешний вызов США может стать прецедентом, проверкой на прочность. Американские угрозы выйти из Совета по правам человека были немыслимы в XX веке. Но со всеобщей регионализацией и раздроблением мировых институтов это уже не выглядит как нечто экстраординарное. Скорее как закономерность — такая же, как «Брэксит» и прочие «экситы». Но хочется верить, что фраза «мы выросли в те времена, когда сломанные вещи чинили, а не выбрасывали на помойку» будет что-то значить и для будущих поколений.