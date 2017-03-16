Не получается ли так, что глава сенатской комиссии по делам вооруженных сил США Джон Маккейн, обрушившийся на своего коллегу с критикой за отказ поддержать вступление Черногории в НАТО, «внаглую» берет в свои руки внешнюю политику США, и что произошло с тем курсом, за который проголосовали граждане США, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Джон Маккейн

«Сенатор от штата Кентукки работает на Владимира Путина… и я говорю это не просто так», — заявил сенатор Джон Маккейн о своем коллеге Рэнде Поле, отказавшимся поддержать призыв Маккейна о принятии Черногории в НАТО.

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Эта страна, граничащая с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией и Албанией, имеет население, сопоставимое с населением округа Колумбия, а также находится на наиболее взрывоопасном полуострове в Европе. Какая стратегическая цель достигается с помощью включения Черногории в альянс с учетом риска необходимости начинать войну в случае нарушения границ страны?

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Исторически Балканы были инкубатором войны, приведя к началу Первой мировой войны, после того как 28 июня 1914 года сербский националист Гаврило Принцип совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда. Этнические, гражданские и религиозные противоречия стали поводом для войны в регионе и в 1990-х годах. Более того, бывший премьер-министр страны Мило Джуканович, ушедший в октябре в отставку, неоднократно заявлял, что на него совершались покушения со стороны России с целью предотвратить вступление страны в НАТО — обвинения, которые Москва отвергает.

Однако Маккейн обрушился на Пола, который, по словам бывшего кандидата в президенты США, помогает Путину добиться своих целей в расчленении этой малой страны, которая уже подвергалась «попытке государственного переворота». Однако если Черногория, погрязающая в коррупции и преступности, окажется на пороге государственного переворота или народного восстания, дадут ли США гарантии встать на её защиту, притом что это может столкнуть Вашингтон и Москву — и все это без обсуждения в Сенате?

И отвечать на этот вопрос должен не Рэнд Пол, а те сенаторы, которые раздают гарантии войны со стороны Вашингтона странам, которые большинство граждан США не могут найти на карте. Получается, что кроме Пола, никто не задает правильные вопросы. Например, какие жизненно важные интересы США могут оказаться под угрозой в Подгорице, и почему Европа сама не может решить проблемы на своем заднем дворе?

Но разве президент США Дональд Трамп дал Маккейну, который призывал Буша-младшего к вмешательству в российско-грузинский конфликт из-за Южной Осетии, карт-бланш на раздачу военных гарантий балканским странам. Разве Трамп одобрил расширение НАТО на страны, появившиеся в результате кровавого распада Югославии? Или же Маккейн просто внаглую решил взять в свои руки внешнюю политику США в отношении России и НАТО?

Президент должен заявить Сенату о том, что включения в НАТО больше не будет, что США больше не будут раздавать гарантии безопасности, кроме как тогда, когда их одобрил сам Трамп. Белый дом, а не Сенат занимается внешней политикой. И что произошло с внешнеполитическим курсом, за который голосовали граждане США — со сближением с Россией, окончанием американских войн на Ближнем Востоке и принуждением богатых союзников брать на себя больше расходов за свою безопасность?

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Именно США, а не НАТО повышает свои оборонные расходы в 2017 году на более чем $50 млрд. Более того, сегодня мы узнаем, что Пентагон составил планы отправки 1 тыс. военнослужащих в Сирию, и это тогда, когда боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже, кажется, обречены, а сирийский конфликт далек от завершения.

При этом филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала наиболее устрашающей силой. Армия Сирии при поддержке России, Ирана, «Хезболлы» и шиитских формирований из всего Ближнего Востока захватили себе столько территорий, сколько им было нужно.

Турецкая армия также на данный момент находится в Сирии, оказывая поддержку своим союзникам в оппозиции. Главным врагом Анкары являются курды, которые, в свою очередь, считаются союзниками США. В Афганистане, где идет самая долгая в истории США война, американские и афганские войска находятся в «тупике», для выхода из которого необходимо увеличить контингент США на «несколько тысяч» военнослужащих.

Около 5 тыс. военных США находятся в Ираке, помогая освобождать Мосул от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Кабуле, Багдаде и Дамаске теракты происходят еженедельно, если не каждый день.

Не стоит забывать и о наращивании войск в Польше и Прибалтике, размещении ПРО США в Южной Корее после ракетных испытаний КНДР. Более того, Россия и КНР стали говорить о необходимости модернизации своих ядерных потенциалов для противодействия ПРО в Польше, Румынии и Южной Корее.

В Персидском заливе военные суда подвергаются постоянным нападкам со стороны патрульных судов Ирана, который также проводит испытания противокорабельных и противовоздушных ракет с целью послать США сигнал: в случае нападения простой кампания не будет.

Таким образом, заключает автор, со «смертью коммунизма», окончанием холодной войны и коллапсом нового мирового порядка Буша-младшего Вашингтону нужна новая всеобъемлющая стратегия, построенная на крепком фундаменте приоритета интересов США.